Сербия – Португалия – 2:2. Камбек орлов. Видео голов и обзор матча

В поединке группы А отборочного турнира ЧМ-2022 сборная Сербии и Португалии сыграли в результативную ничью со счетом 2:2.
Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча.
События матча
|90'
|Никола Миленкович (Сербия) получает красную карточку.
|60'
|ГОЛ ! Мяч забил Филип Костич (Сербия).
|46'
|ГОЛ ! Автогол забил Жозе Фонте (Сербия).
|36'
|ГОЛ ! Мяч забил Диогу Жота (Португалия).
|11'
|ГОЛ ! Мяч забил Диогу Жота (Португалия).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.