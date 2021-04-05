Калитвинцев vs Калитвинцев, сотник Мораес, спаситель Родригеш

Самые интересные события 20-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре

  • 05.04.2021 16:04
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Калитвинцев vs Калитвинцев, сотник Мораес, спаситель Родригеш
© ФК Динамо. Жерсон Родригеш

Очень результативный тур: забито 22 мяча. В туре было сразу два центральных матча: в Полтаве и Александрии, где сыграли лидеры. Не без проблем, но и «Шахтеру», и «Динамо» удалось победить. Отставание «горняков» от киевлян осталось прежним – семь очков. 

Разгром тура

Президент «Днепра-1» Юрий Береза не нарадуется своими подопечными и особенно тренером после разгромной победы над «Львовом». «Клуб нашел своего тренера, а Йовичевич нашел свою команду» - так функционер охарактеризовал очередную, третью подряд победу «днепрян» в УПЛ. Хозяева не имели особых проблем в игре против «Львова», быстро забили первый гол. А когда в конце первого тайма львовяне остались в меньшинстве – был удален Эрнест, стало понятным, что «днепряне» своего не упустят. Так и случилось. Хозяева забили еще четырежды, причем на разный вкус, тогда как гости ответили лишь одним мячом, да и тот был забит с пенальти. В итоге беспроигрышная серия «Днепра-1» в чемпионате достигла рекордной отметки в семь матчей.  

Триллер тура

«Мариуполь» снова домашний матч проводил не дома. Многострадальный газон стадиона в Мариуполе ремонтируют по новой, поэтому «Ингулец» приазовцы принимали в Харькове. «Матч за шесть очков» полностью оправдал свой статус. В игре было забито семь мячей, зафиксирован один хет-трик и сразу три пенальти (и все - стопроцентные). Поначалу казалось, что номинальные хозяева достаточно просто одолеют соперника: они создавали больше опасных моментов, и в начале второго тайма вели 2:0. Но за две минуты гости сумели перевернуть игру: уже 2:2. Однако дальше мариупольцы снова сумели достичь комфортного преимущества в счете – 4:2. Но это был еще не финал. Под занавес поединка гостям удалось отквитать один гол. В запасе у них было минут восемь, но «Мариуполь» сумел удержать победу. Первую «домашнюю» с ноября прошлого года. Наверняка эта победа – как бальзам на душу для тренера приазовцев Остапа Маркевича, который на следующий после игры день праздновал 43-й день рождения.    

Голы тура

В туре было забито очень много мячей. Поэтому не удивительно, что сразу несколько из них получились на загляденье. Классный мяч в ворота «Мариуполя» провел полузащитник «Ингульца» Коваленко. После флангового прострела Илья в падении головой переправил мяч под перекладину.

Не менее эффектным получился гол в исполнении полузащитника «Зари» Громова в ворота «Руха». Артем точно и мощно пробил из-за пределов штрафной площади: мяч влетел практически в «девятку», без шансов для голкипера Бандуры. 

Хет-трик тура


Фото Кирилла Дымова

На «взрослом» уровне полузащитник «Мариуполя» Артем Бондаренко тремя забитыми мячами в одном поединке еще не отличался. Оно и неудивительно, ведь парню только 20 лет, он делает свои первые серьезные шаги в профессиональном футболе. Тем не менее, в игре против «Ингульца» его «прорвало». Правда, два из трех своих голов в ворота Малыша Артем забил с пенальти. Между этими ударами с «точки» Бондаренко удалось отличиться и с игры – несильным, но точным дальним ударом. Хотя частично лавры героя того эпизода полузащитник должен разделить с вратарем гостей: Малыш явно ошибся.   

Передача тура

«Просто «Заря» сумела забить, а «Рух» не сумел», - так прокомментировал итог игры во Львове наставник хозяев Иван Федык. Действительно, моменты, чтобы отличиться, были и в «Руха», но команда их не использовала. Наверняка потому, что не обладает мастерством и опытом большинства игроков команды Скрипника. В частности, второй гол «Зари», точнее, предголевую передачу Юрченко, можно смотреть до бесконечности. Полузащитник луганчан, «зажатый» двумя оппонентами к боковой линии, сумел отдать передачу пятой на ход Кабаеву, который прострелил в центр штрафной, откуда Громов оформил свой очередной «дубль».

Болезнь тура

Игроки основы «Зари» - Виталий Вернидуб и Денис Фаворов – не попали в заявку команды на игру против «Руха». Причина – коронавирусная инфекция. Об этом стало известно накануне поединка на «Арене Львов». После матча информацию подтвердил главный тренер луганчан Виктор Скрипник. По его словам, оба игрока находятся на самоизоляции. Но уже к следующему туру тренер надеется, что они будут в строю. А вот вернется ли к следующему туру защитник «Шахтера» Давит Хочолава – большой вопрос. У грузинского оборонца тоже коронавирусная инфекция, из-за чего он не прибыл в расположении клуба после отлучки на матчи сборных. У одноклубника Хочолавы – Матвиенко – повышенная температура. По этой причине Николай пропустил игру против «Ворсклы». Не сыграл против полтавчан и Тете – у него проблемы с коленом. 

Именинники тура

«Поздравляем, капитан» - такой баннер висел на пустой трибуне стадиона в Чернигове. В такой способ болельщики «Десны» поздравили капитана команды Владислава Огирю, которому в день матча против «Олимпика» исполнился 31 год. Партнеры преподнесли подарок своему капитану в виде победы над дончанами 2:0. В день матча против «Ворсклы» принимал поздравления с днем рождения и «горняк» Мораес. Четвертого апреля Жуниору «стукнуло» 34 года. Это событие он отметил, как полагается: дублем в ворота «Ворсклы», благодаря чему «Шахтер» добыл уверенную победу 2:0. Второй забитый мяч стал для Мораеса сотым в рамках чемпионатов Украины. В списке лучших голеадоров УПЛ натурализованный бразилец вышел на пятое место.  

Отец и сын тура

Доселе в нынешнем чемпионате страны отец и сын играли по одну сторону баррикад: за «Колос» (Руслан и Денис Костышины). Но в 20 туре состоялось премьерное противостояние отца и сына в разных командах. В Чернигов, к «Десне» Влада Калитвинцева, пожаловал «Олимпик» под руководством его отца Юрия. Дуэль завершилась победой Калитвинцева-младшего, который был одним из самых заметных в составе «сиверян». А вот Калитвинцев-старший со своей командой проиграл уже пятый матч подряд.  

Санкции тура

Перед матчем «Минай» - «Колос» достоянием общественности стала информация, что против президента «Миная» Валерия Пересоляка будут введены персональные санкции. Эту новость сначала огласил Президент Украины Владимир Зеленский. Правда, глава страны не называл конкретные фамилии, а лишь сказал, что впервые в истории нашей страны введены персональные санкции против «топ-десятки украинской контрабанды». Чуть позже секретарь РНБО Алексей Данилов назвал эти имена. Среди них оказался и собственник «Миная». Если это дело таки будет доведено до логического завершения, то бизнес-активы Пересоляка будут заблокированы. Собственно, проблемы тогда будут не только у президента «Миная», но и у всего закарпатского клуба…       

Матч тура


ФК Шахтер

«Ворскла» цепляется за четвертое место, «Шахтер» все еще надеется вернуться в чемпионскую гонку: в Полтаве встретились коллективы, которые борются за очень высокие места и которым нельзя терять очки. Матч получился конкурентным, интересным, с достаточным количеством опасных моментов. Больше этих моментов создали гости. Окромя двух забитых мячей, которыми отличился именинник Мораес (оба раза – с передач Патрика), дончане еще дважды проверили на прочность каркас ворот Ризныка. Да и помимо этого у них были неплохие шансы отличиться. Были моменты и у хозяев, но назвать их стопроцентными вряд ли можно. В общем, закономерная победа команды Каштру.

Травма тура 

Матч в Полтаве омрачился ужасной травмой полузащитника «Ворсклы» Тиля. В концовке первого тайма Оливье в борьбе за верховой мяч столкнулся с одноклубником Яворским. Точнее, это Сергей врезал партнеру локтем в голову. Люксембуржец покидал поле на носилках, и сразу же был доставлен в больницу. Предварительный диагноз – сотрясения мозга и перелом носа.  

Слова тура

После игры в Полтаве наставник «Шахтера» Луиш Каштру рассказал о сокровенном: «Рассматривал ли я возможность отставки? Нет. Я отдаю себе отчет, какую работу выполняю, как мы перешли из сезона в сезон, какие проблемы у нас были в течение сезона – травмы, коронавирус. Знаем, что произошло. У нас много проблем, но мы продолжаем работать. В жизни мы не можем быть двуличными, мол, у нас есть проблемы, а мы говорим, что их нет. Нет. Когда они есть – они есть. Мы стараемся их решить. Я никогда не сдамся и не буду дезертировать. Я такой человек. Я ничего не должен своей совести за все время, что я в клубе. Бросить клуб? Никогда».

Болельщики тура

Лишь одна игра тура - «Александрия» - «Динамо» - состоялась со зрителями. На «Нику» пришли почти три тысячи болельщиков. Это очень классно, что в условиях коронавирусной эпидемии у нас есть болельщики на трибунах. Но, откровенно говоря, не погорячились ли организаторы поединка, открывая фанам доступ на трибуны, в условиях очередной волны пандемии?

Офсайд тура

На 64-й минуте игры в Александрии гостям удалось забить второй мяч в ворота Панькива. Арбитр Кривушкин сначала зафиксировал взятие ворот после удара Караваева, но затем в дело вмешался ВАР. После долгих консультаций и пересмотра эпизода по «телевизору», судья матча не засчитал гол, усмотрев нарушение правил в действиях гостей. В момент удара Караваева Буяльский находился в положении вне игры.

(Отмененный гол – с момента 04:14)

Джокер тура


ФК Динамо

За 17 минут до конца основного времени в матче «Александрия» - «Динамо» тренер гостей Луческу снял с игры Де Пену и выпустил Родригеша. И Жерсону было суждено стать динамовским героем. За минуту до конца основного времени матча люксембуржцу удалось забить победный гол. Интересно, что он сам начал атаку на левом фланге, которую же и завершил сильным и точным ударом в ближний угол. Ассистировал полузащитнику Буяльский. Вполне возможно, что этот гол Жерсона – чемпионский.

Сборная тура

Трубин – Кендзера, Абу Ханна, Сухоцкий – Юрченко, Патрик, А.Бондаренко, Родригеш, Тотовицкий - Громов, Мораес. 

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Источник — Sport.ua

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