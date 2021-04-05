Жуниор Мораес стал пятым игроком, который забил 100 голов в УПЛ

Сделав дубль в поединке с «Ворсклой» (2:0), Жуниор Мораес, которому 4 апреля исполнилось 34 года, довел счет своих голов в чемпионатах Украины до 100. Он стал 5-м игроком, достигшим этого рубежа. 43 раз Жуниор отличился за «Шахтер», 35 - за донецкий «Металлурга» и 22 - за «Динамо».
В премьер-лиге Мораес дебютировал 22 июля 2012 года в домашнем матче донецкого «Металлурга», где начиналась его украинская карьера, с «Зарей» (1:2). Первым же голом Жуниор отметился 18 августа в 5-й для себя игре в УПЛ, открыв счет с пенальти во встрече дончан с «Таврией». 16 сентября того же года он, дважды поразив ворота «Арсенала», записал в свой актив первый дубль в чемпионатах Украины. А 29 ноября 2013-го Мораес стал героем поединка «металлургов» с «Ворсклой», оформив премьерный хет-трик в элитном дивизионе.
Чтобы стать «сотником» Жуниору понадобилось 186 матчей, а во временном исчислении - 8 лет 229 дней. Для сравнения: Сергей Ребров вошел в бомбардирский «Клуб 100» в 204-й игре, Евгений Селезнев - в 209-й, Максим Шацких - в 222-й, а Андрей Воробей - в 287-й.
Юбилейную цифру Мораеса составили 5 хет-триков, 16 дублей и 53 одиночных «выстрела». 87 мячей он забил с игры, 13 - с пенальти. 94 раза отличился в основном составе, 6 - после выхода на замену. 38 голов Жуниора оказались победными для его команд, а еще 9 - ничейными.
62 мяча Жуниор забил дома, 38 - в гостях. 52 - во втором тайме, 48 - в первом, при этом самыми продуктивными для него были отрезки с 31-й по 45-ю и с 46-й по 60-ю минуты (по 18 голов). Наивысшую результативность он проявил в сентябрь, ноябре (по 15 голов), апреле и августе (по 14).
Чаще всего Мораес поражал ворота «Олимпика» - 13 раз, «Зари» - 10, «Ворсклы» - 9 и «Карпат» - 7. Из вратарей более других «насолил» Евгению Боровику - 7 голов, Юрию Панькиву, Рустаму Худжамову и Никите Шевченко - по 5. Всего же заставил вынимать «круглого» из сетки 44-х голкиперов из 23-х клубов. 31 раз Жуниор отличился в Киеве, 23 - в Харькове, 20 - в Донецке. А в общем его бомбардирский талант смогли оценить болельщики 14 городов Украины.
В 74-х матчах, в которых забивал Мораес, его команды одержали в общей сложности 59 победу, уйдя с поля побежденными только 4 раза.
Жуниор Мораес - «сотник» УПЛ №5
Когда забивал
Дни месяца
|
10 голов
|
11
|
7 голов
|
23
|
6 голов
|
1, 2
|
5 голов
|
15, 16, 20, 24
|
4 гола
|
3, 4, 7, 14, 25, 26, 27, 29
|
3 гола
|
8, 18, 22, 28
|
2 гола
|
6
|
1 гол
|
5, 10, 19, 31
Месяцы
|
15 голов
|
сентябрь, ноябрь
|
14 голов
|
апрель, август
|
10 голов
|
март, октябрь
|
8 голов
|
декабрь
|
7 голов
|
июль
|
5 голов
|
май
|
1 гол
|
февраль, июнь
Годы
|
20 голов
|
2019
|
15 голов
|
2013, 2018
|
12 голов
|
2016
|
11 голов
|
2014
|
8 голов
|
2015
|
7 голов
|
2020
|
6 голов
|
2012
|
4 гола
|
2017
|
2 гола
|
2021
Время года
|
40 голов
|
осень
|
29 голов
|
весна
|
22 гола
|
лето
|
8 голов
|
зима
Сезоны
|
20 голов
|
2019/20
|
19 голов
|
2013/14, 2018/19
|
11 голов
|
2012/13
|
10 голов
|
2016/17
|
7 голов
|
2015/16
|
5 голов
|
2014/15, 2017/18
|
4 гола
|
2020/21
Минуты
|
4 гола
|
54
|
3 гола
|
11, 25, 31, 61, 62, 74, 89
|
2 гола
|
9, 12, 16, 21, 26, 29, 36, 43, 44, 48, 53, 55, 59, 66,
|
|
72, 76, 77, 80, 90+3
|
1 гол
|
1, 4, 5, 7, 10, 13, 14, 15, 17, 23, 28, 30, 33, 34, 35,
|
|
37, 38, 39, 40, 42, 45, 46, 49, 51, 52, 56, 57, 60, 63,
|
|
64, 68, 75, 79, 81, 84, 85, 88, 90+4
15-минутки
|
18 голов
|
31-45, 46-60
|
17 голов
|
61-75, 76-90
|
16 голов
|
16-30
|
14 голов
|
1-15
Таймы
|
52 гола
|
второй
|
48 голов
|
первый
Где забивал
Команды
|
43 гола
|
Шахтер
|
35 голов
|
Металлург Д
|
22 гола
|
Динамо
Поля
|
62 гола
|
дома
|
38 голов
|
в гостях
Города
|
31 гол
|
Киев
|
23 гола
|
Харьков
|
20 голов
|
Донецк
|
6 голов
|
Запорожье
|
4 гола
|
Днепр, Луцк
|
3 гола
|
Львов
|
2 гола
|
Одесса, Полтава
|
1 гол
|
Александрия, Кривой Рог, Луганск, Мариуполь,
|
|
Чернигов
Кому забивал
Команды
|
13 голов
|
Олимпик
|
10 голов
|
Заря
|
9 голов
|
Ворскла
|
7 голов
|
Карпаты
|
6 голов
|
Александрия, Колос, Мариуполь
|
5 голов
|
Арсенал, Волынь, Динамо, Черноморец
|
3 гола
|
Львов, Металлист, Металлург З, Таврия
|
2 гола
|
Днепр, Днепр-1, Шахтер
|
1 гол
|
Верес, Говерла, Десна, Кривбасс, Севастополь
Вратари
|
7 голов
|
Боровик
|
5 голов
|
Панькив, Худжамов, Н. Шевченко
|
4 гола
|
Бандура, Литовченко, Непогодов
|
3 гола
|
Бойко, Богатинов, Волынец, Кахриман,
|
|
Крынский, Литовка, Марчук, Новак
|
2 гола
|
Безотосный, Гальчук, Горяинов, Луис Фелипе,
|
|
Махарадзе, Махновский, Пятов, Ризнык, Рыбка,
|
|
Ткаченко, Халими, Юрчук, Яшков
|
1 гол
|
Ильющенков, Кичак, Кучеренко, Кучинский,
|
|
Лунин, Мысак, Надь, Недилько, Нещерет,
|
|
Пидкивка, Сантини, Ситало, Чуваев,
|
|
А. Шевченко, Шелихов, Шуст
Как забивал
Количество
|
Хет-трики
|
5 раз
|
Дубли
|
16 раз
|
По одному
|
53 раза
Игровые ситуации
|
87 голов
|
с игры
|
13 голов
|
с пенальти
В каком качестве
|
94 гола
|
игрок стартового состава
|
6 голов
|
выйдя на замену
Результаты
Все матчи
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
Мячи
|
74
|
59
|
11
|
4
|
194-61
Счета матчей
|
12 раз
|
2:0
|
9 раз
|
1:0
|
8 раз
|
2:1, 3:0
|
7 раз
|
1:1
|
5 раз
|
4:0, 4:1
|
3 раза
|
5:1, 2:2
|
2 раза
|
4:2, 4:3
|
1 раз
|
3:2, 5:0, 5:2, 6:0, 6:1, 4:4, 1:2, 2:3, 2:4, 3:4
Значение голов
|
38 голов
|
победные
|
9 голов
|
ничейные
Игроки, забившие 100 мячей в чемпионатах Украины
|
|
Игрок
|
Клубы (голы)
|
Голы
|
1.
|
Максим ШАЦКИХ
|
Динамо (97),
|
124
|
|
|
Арсенал (22)
|
|
|
|
Говерла (5)
|
|
2.
|
Сергей РЕБРОВ
|
Шахтер (10),
|
123
|
|
|
Динамо (113),
|
|
3.
|
Евгений СЕЛЕЗНЕВ
|
Арсенал (19),
|
116
|
|
|
Шахтер (24),
|
|
|
|
Днепр (68),
|
|
|
|
Колос (5)
|
|
4.
|
Андрей ВОРОБЕЙ
|
Шахтер (80),
|
105
|
|
|
Днепр (12),
|
|
|
|
Арсенал (9),
|
|
|
|
Металлист (4)
|
|
5.
|
ЖУНИОР МОРАЕС
|
Металлург Д (35),
|
100
|
|
|
Динамо (22),
|
|
|
|
Шахтер (43)
|
100 голов Жуниора Мораеса в чемпионатах Украины
|
|
Дата
|
Команда
|
Соперник
|
Минуты
|
Счет
|
Вратарь
|
|
|
Мораеса
|
|
голов
|
матча
|
|
1.
|
18.08.2012
|
Металлург Д
|
Таврия (д)
|
9’ (п) (1:0)
|
1:1
|
Кахриман
|
2.
|
26.08.2012
|
Металлург Д
|
Металлург З (г)
|
60’ (2:0)
|
2:1
|
А. Шевченко
|
3.
|
01.09.2012
|
Металлург Д
|
Карпаты (г)
|
59’ (1:0)
|
1:0
|
Богатинов
|
4.
|
16.09.2012
|
Металлург Д
|
Арсенал (д)
|
25’ (п) (1:0)
|
5:0
|
Панькив
|
5.
|
16.09.2012
|
Металлург Д
|
Арсенал (д)
|
88’ (4:0)
|
5:0
|
Панькив
|
6.
|
20.10.2012
|
Металлург Д
|
Волынь (г)
|
80’ (п) (1:0)
|
1:1
|
Литовченко
|
7.
|
02.03.2013
|
Металлург Д
|
Металлист (г)
|
79’ (1:3)
|
2:3
|
Горяинов
|
8.
|
02.03.2013
|
Металлург Д
|
Металлист (г)
|
89’ (2:3)
|
2:3
|
Горяинов
|
9.
|
07.04.2013
|
Металлург Д
|
Карпаты (д)
|
15’ (1:0)
|
4:0
|
Богатинов
|
10.
|
07.04.2013
|
Металлург Д
|
Карпаты (д)
|
54’ (3:0
|
4:0
|
Богатинов
|
11.
|
28.04.2013
|
Металлург Д
|
Кривбасс (г)
|
43’ (1:0)
|
1:1
|
Боровик
|
12.
|
11.08.2013
|
Металлург Д
|
Арсенал (д)
|
16’ (п) (1:0)
|
2:0
|
Боровик
|
13.
|
11.08.2013
|
Металлург Д
|
Арсенал (д)
|
28’ (п) (2:0)
|
2:0
|
Боровик
|
14.
|
15.09.2013
|
Металлург Д
|
Говерла (д)
|
37’ (3:1)
|
4:2
|
Надь
|
15.
|
28.09.2013
|
Металлург Д
|
Шахтер (д)
|
51’ (2:0)
|
2:2
|
Пятов
|
16.
|
20.10.2013
|
Металлург Д
|
Таврия (д)
|
52’ (1:0)
|
2:1
|
Кахриман
|
17.
|
20.10.2013
|
Металлург Д
|
Таврия (д)
|
68’ (2:1)
|
2:1
|
Кахриман
|
18.
|
23.11.2013
|
Металлург Д
|
Карпаты (г)
|
23’ (1:1)
|
2:2
|
Ильющенков
|
19.
|
29.11.2013
|
Металлург Д
|
Ворскла (д)
|
39’ (п) (1:1)
|
4:1
|
Непогодов
|
20.
|
29.11.2013
|
Металлург Д
|
Ворскла (д)
|
44’ (2:1)
|
4:1
|
Непогодов
|
21.
|
29.11.2013
|
Металлург Д
|
Ворскла (д)
|
55’ (4:1)
|
4:1
|
Непогодов
|
22.
|
15.03.2014
|
Металлург Д
|
Ильичевец (д)
|
48’ (1:1)
|
1:1
|
Худжамов
|
23.
|
23.03.2014
|
Металлург Д
|
Заря (г)
|
53’ (3:0)
|
4:0
|
Сантини
|
24.
|
11.04.2014
|
Металлург Д
|
Севастополь (д)
|
16’ (1:0)
|
3:0
|
Чуваев
|
25.
|
16.04.2014
|
Металлург Д
|
Черноморец (д)
|
31’ (п) (1:0)
|
3:2
|
Безотосный
|
26.
|
16.04.2014
|
Металлург Д
|
Черноморец (д)
|
66’ (3:1)
|
3:2
|
Безотосный
|
27.
|
27.04.2014
|
Металлург Д
|
Динамо (д)
|
46’ (1:0)
|
2:1
|
Рыбка
|
28.
|
27.04.2014
|
Металлург Д
|
Динамо (д)
|
85’ (2:1)
|
2:1
|
Рыбка
|
29.
|
11.05.2014
|
Металлург Д
|
Металлург З (д)
|
36’ (1:0)
|
2:0
|
Боровик
|
30.
|
11.05.2014
|
Металлург Д
|
Металлург З (д)
|
40’ (2:0)
|
2:0
|
Боровик
|
31.
|
23.11.2014
|
Металлург Д
|
Волынь (д)
|
77’ (1:2)
|
1:2
|
Недилько
|
32.
|
01.12.2014
|
Металлург Д
|
Днепр (г)
|
11’ (1:0)
|
1:1
|
Бойко
|
33.
|
11.04.2015
|
Металлург Д
|
Олимпик (д)
|
55’ (п) (1:1)
|
4:2
|
Литовка
|
34.
|
11.04.2015
|
Металлург Д
|
Олимпик (д)
|
63’ (3:1)
|
4:2
|
Литовка
|
35.
|
02.05.2015
|
Металлург Д
|
Заря (г)
|
54’ (п) (1:3)
|
2:4
|
Н. Шевченко
|
36.
|
25.07.2015
|
Динамо
|
Олимпик (д)
|
61’ (2:0)
|
2:0
|
Литовченко
|
37.
|
02.08.2015
|
Динамо
|
Черноморец (г)
|
89’ (1:0)
|
2:0
|
Боровик
|
38.
|
15.08.2015
|
Динамо
|
Карпаты (д)
|
72’ (3:0)
|
3:0
|
Мысак
|
39.
|
31.10.2015
|
Динамо
|
Металлист (д)
|
74’ (2:0)
|
2:0
|
Худжамов
|
40.
|
20.11.2015
|
Динамо
|
Олимпик (г)
|
25’ (1:0)
|
3:0
|
Литовченко
|
41.
|
20.03.2016
|
Динамо
|
Заря (д)
|
76’ (1:0)
|
1:0
|
Н. Шевченко
|
42.
|
24.04.2016
|
Динамо
|
Ворскла (д)
|
36’ (1:0)
|
1:0
|
Непогодов
|
43.
|
23.07.2016
|
Динамо
|
Александрия (д)
|
29’ (1:0)
|
5:1
|
Новак
|
44.
|
23.07.2016
|
Динамо
|
Александрия (д)
|
56’ (п) (2:0)
|
5:1
|
Новак
|
45.
|
23.07.2016
|
Динамо
|
Александрия (д)
|
62’ (3:0)
|
5:1
|
Новак
|
46.
|
06.08.2016
|
Динамо
|
Днепр (д)
|
62’ (1:0)
|
1:0
|
Шелихов
|
47.
|
24.09.2016
|
Динамо
|
Олимпик (г)
|
26’ (п) (2:0)
|
4:0
|
Махарадзе
|
48.
|
15.10.2016
|
Динамо
|
Черноморец (г)
|
30’ (1:0)
|
1:1
|
Боровик
|
49.
|
26.11.2016
|
Динамо
|
Волынь (г)
|
21’ (1:1)
|
4:1
|
Марчук
|
50.
|
26.11.2016
|
Динамо
|
Волынь (г)
|
72’ (3:1)
|
4:1
|
Марчук
|
51.
|
26.11.2016
|
Динамо
|
Волынь (г)
|
90+3’ (4:1)
|
4:1
|
Марчук
|
52.
|
12.12.2016
|
Динамо
|
Шахтер (д)
|
1’ (1:0)
|
3:4
|
Пятов
|
53.
|
01.10.2017
|
Динамо
|
Заря (г)
|
45+1’ (3:0)
|
4:4
|
Лунин
|
54.
|
05.11.2017
|
Динамо
|
Ворскла (д)
|
26’ (1:0)
|
2:1
|
Ткаченко
|
55.
|
03.12.2017
|
Динамо
|
Мариуполь (д)
|
75’ (3:1)
|
5:1
|
Худжамов
|
56.
|
03.12.2017
|
Динамо
|
Мариуполь (д)
|
84’ (4:1)
|
5:1
|
Худжамов
|
57.
|
11.03.2018
|
Динамо
|
Верес (д)
|
14’ (1:0)
|
1:0
|
Бандура
|
58.
|
25.07.2018
|
Шахтер
|
Десна (г)
|
31’ (1:0)
|
2:0
|
Литовка
|
59.
|
29.07.2018
|
Шахтер
|
Арсенал (д)
|
10’ (1:0)
|
3:0
|
Ситало
|
60.
|
11.08.2018
|
Шахтер
|
Ворскла (д)
|
74’ (4:1)
|
4:1
|
Шуст
|
61.
|
24.08.2018
|
Шахтер
|
Олимпик (г)
|
17’ (2:0)
|
5:2
|
Крынский
|
62.
|
24.08.2018
|
Шахтер
|
Олимпик (г)
|
33’ (3:1)
|
5:2
|
Крынский
|
63.
|
24.08.2018
|
Шахтер
|
Олимпик (г)
|
74’ (5:1)
|
5:2
|
Крынский
|
64.
|
01.09.2018
|
Шахтер
|
Мариуполь (д)
|
43’ (1:0)
|
2:0
|
Гальчук
|
65.
|
23.09.2018
|
Шахтер
|
Черноморец (д)
|
57’ (1:0)
|
3:0
|
Литовченко
|
66.
|
28.09.2018
|
Шахтер
|
Карпаты (г)
|
29’ (3:0)
|
6:1
|
Кучинский
|
67.
|
07.10.2018
|
Шахтер
|
Заря (д)
|
38’ (1:0)
|
1:1
|
Луис Фелипе
|
68.
|
03.11.2018
|
Шахтер
|
Динамо (д)
|
54’ (1:1)
|
2:1
|
Бойко
|
69.
|
02.12.2018
|
Шахтер
|
Олимпик (д)
|
7’ (1:0)
|
2:2
|
Махновский
|
70.
|
02.12.2018
|
Шахтер
|
Олимпик (д)
|
90+3’ (2:2)
|
2:2
|
Махновский
|
71.
|
07.12.2018
|
Шахтер
|
Мариуполь (г)
|
64’ (2:0)
|
3:0
|
Худжамов
|
72.
|
25.02.2019
|
Шахтер
|
Александрия (д)
|
35’ (2:0)
|
2:0
|
Панькив
|
73.
|
16.03.2019
|
Шахтер
|
Заря (г)
|
25’ (1:0)
|
1:0
|
Луис Фелипе
|
74.
|
03.04.2019
|
Шахтер
|
Александрия (г)
|
12’ (п) (1:0)
|
1:0
|
Панькив
|
75.
|
11.05.2019
|
Шахтер
|
Александрия (д)
|
59’ (2:1)
|
2:1
|
Панькив
|
76.
|
19.05.2019
|
Шахтер
|
Заря (г)
|
11’ (1:0)
|
1:0
|
Н. Шевченко
|
77.
|
04.08.2019
|
Шахтер
|
Карпаты (д)
|
45’ (2:0)
|
3:0
|
Пидкивка
|
78.
|
10.08.2019
|
Шахтер
|
Динамо (г)
|
21’ (1:0)
|
2:1
|
Бойко
|
79.
|
25.08.2019
|
Шахтер
|
Мариуполь (д)
|
12’ (3:0)
|
5:1
|
Гальчук
|
80.
|
01.09.2019
|
Шахтер
|
Олимпик (г)
|
13’ (1:0)
|
4:0
|
Халими
|
81.
|
01.09.2019
|
Шахтер
|
Олимпик (г)
|
80’ (4:0)
|
4:0
|
Халими
|
82.
|
14.09.2019
|
Шахтер
|
Заря (д)
|
61’ (3:2)
|
4:3
|
Н. Шевченко
|
83.
|
14.09.2019
|
Шахтер
|
Заря (д)
|
89’ (4:3)
|
4:3
|
Н. Шевченко
|
84.
|
27.09.2019
|
Шахтер
|
Ворскла (д)
|
77’ (4:0)
|
4:0
|
Ткаченко
|
85.
|
06.10.2019
|
Шахтер
|
Днепр-1 (г)
|
4’ (1:0)
|
2:0
|
Юрчук
|
86.
|
18.10.2019
|
Шахтер
|
Колос (д)
|
5’ (1:0)
|
6:0
|
Яшков
|
87.
|
18.10.2019
|
Шахтер
|
Колос (д)
|
61’ (6:0)
|
6:0
|
Яшков
|
88.
|
22.11.2019
|
Шахтер
|
Львов (д)
|
11’ (1:0)
|
4:1
|
Бандура
|
89.
|
22.11.2019
|
Шахтер
|
Львов (д)
|
53’ (2:1)
|
4:1
|
Бандура
|
90.
|
22.11.2019
|
Шахтер
|
Львов (д)
|
76’ (п) (3:1)
|
4:1
|
Бандура
|
91.
|
14.12.2019
|
Шахтер
|
Заря (г)
|
54’ (1:0)
|
2:1
|
Махарадзе
|
92.
|
04.03.2020
|
Шахтер
|
Днепр-1 (д)
|
9’ (2:0)
|
4:1
|
Юрчук
|
93.
|
08.03.2020
|
Шахтер
|
Колос (г)
|
31’ (2:0)
|
4:3
|
Волынец
|
94.
|
08.03.2020
|
Шахтер
|
Колос (г)
|
81’ (4:3)
|
4:3
|
Волынец
|
95.
|
14.06.2020
|
Шахтер
|
Колос (г)
|
48’ (1:0)
|
1:0
|
Волынец
|
96.
|
15.07.2020
|
Шахтер
|
Колос (д)
|
90+4’ (2:0)
|
2:0
|
Кучеренко
|
97.
|
27.09.2020
|
Шахтер
|
Олимпик (д)
|
66’ (2:0)
|
2:0
|
Кичак
|
98.
|
08.11.2020
|
Шахтер
|
Динамо (г)
|
34’ (1:0)
|
3:0
|
Нещерет
|
99.
|
04.04.2021
|
Шахтер
|
Ворскла (г)
|
42’ (1:0)
|
2:0
|
Ризнык
|
100.
|
04.04.2021
|
Шахтер
|
Ворскла (г)
|
62’ (2:0)
|
2:0
|
Ризнык
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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