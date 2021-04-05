Жуниор Мораес стал пятым игроком, который забил 100 голов в УПЛ

Нападающий «Шахтера» отпраздновал бомбардирский юбилей

  • 05.04.2021 12:33
  • 569 просмотров
  • 3 комментария
Жуниор Мораес стал пятым игроком, который забил 100 голов в УПЛ
© ФК Шахтер. Жуниор Мораес

Сделав дубль в поединке с «Ворсклой» (2:0), Жуниор Мораес, которому 4 апреля исполнилось 34 года, довел счет своих голов в чемпионатах Украины до 100. Он стал 5-м игроком, достигшим этого рубежа. 43 раз Жуниор отличился за «Шахтер», 35 - за донецкий «Металлурга» и 22 - за «Динамо».

В премьер-лиге Мораес дебютировал 22 июля 2012 года в домашнем матче донецкого «Металлурга», где начиналась его украинская карьера, с «Зарей» (1:2). Первым же голом Жуниор отметился 18 августа в 5-й для себя игре в УПЛ, открыв счет с пенальти во встрече дончан с «Таврией». 16 сентября того же года он, дважды поразив ворота «Арсенала», записал в свой актив первый дубль в чемпионатах Украины. А 29 ноября 2013-го Мораес стал героем поединка «металлургов» с «Ворсклой», оформив премьерный хет-трик в элитном дивизионе.

Чтобы стать «сотником» Жуниору понадобилось 186 матчей, а во временном исчислении - 8 лет 229 дней. Для сравнения: Сергей Ребров вошел в бомбардирский «Клуб 100» в 204-й игре, Евгений Селезнев - в 209-й, Максим Шацких - в 222-й, а Андрей Воробей - в 287-й.

Юбилейную цифру Мораеса составили 5 хет-триков, 16 дублей и 53 одиночных «выстрела». 87 мячей он забил с игры, 13 - с пенальти. 94 раза отличился в основном составе, 6 - после выхода на замену. 38 голов Жуниора оказались победными для его команд, а еще 9 - ничейными.

62 мяча Жуниор забил дома, 38 - в гостях. 52 - во втором тайме, 48 - в первом, при этом самыми продуктивными для него были отрезки с 31-й по 45-ю и с 46-й по 60-ю минуты (по 18 голов). Наивысшую результативность он проявил в сентябрь, ноябре (по 15 голов), апреле и августе (по 14).

Чаще всего Мораес поражал ворота «Олимпика» - 13 раз, «Зари» - 10, «Ворсклы» - 9 и «Карпат» - 7. Из вратарей более других «насолил» Евгению Боровику - 7 голов, Юрию Панькиву, Рустаму Худжамову и Никите Шевченко - по 5. Всего же заставил вынимать «круглого» из сетки 44-х голкиперов из 23-х клубов. 31 раз Жуниор отличился в Киеве, 23 - в Харькове, 20 - в Донецке. А в общем его бомбардирский талант смогли оценить болельщики 14 городов Украины.

В 74-х матчах, в которых забивал Мораес, его команды одержали в общей сложности 59 победу, уйдя с поля побежденными только 4 раза.

Жуниор Мораес - «сотник» УПЛ №5

Когда забивал

Дни месяца

10 голов

11

7 голов

23

6 голов

1, 2

5 голов

15, 16, 20, 24

4 гола

3, 4, 7, 14, 25, 26, 27, 29

3 гола

8, 18, 22, 28

2 гола

6

1 гол

5, 10, 19, 31

Месяцы

15 голов

сентябрь, ноябрь

14 голов

апрель, август

10 голов

март, октябрь

8 голов

декабрь

7 голов

июль

5 голов

май

1 гол

февраль, июнь

Годы

20 голов

2019

15 голов

2013, 2018

12 голов

2016

11 голов

2014

8 голов

2015

7 голов

2020

6 голов

2012

4 гола

2017

2 гола

2021

Время года

40 голов

осень

29 голов

весна

22 гола

лето

8 голов

зима

Сезоны

20 голов

2019/20

19 голов

2013/14, 2018/19

11 голов

2012/13

10 голов

2016/17

7 голов

2015/16

5 голов

2014/15, 2017/18

4 гола

2020/21

Минуты

4 гола

54

3 гола

11, 25, 31, 61, 62, 74, 89

2 гола

9, 12, 16, 21, 26, 29, 36, 43, 44, 48, 53, 55, 59, 66,

 

72, 76, 77, 80, 90+3

1 гол

1, 4,  5, 7, 10, 13, 14, 15, 17, 23, 28, 30, 33, 34, 35,

 

37, 38, 39, 40, 42, 45, 46, 49, 51, 52, 56, 57, 60, 63,

 

64, 68, 75, 79, 81, 84, 85, 88, 90+4

15-минутки

18 голов

31-45, 46-60

17 голов

61-75, 76-90

16 голов

16-30

14 голов

1-15

Таймы

52 гола

второй

48 голов

первый

Где забивал

Команды

43 гола

Шахтер

35 голов

Металлург Д

22 гола

Динамо

Поля

62 гола

дома

38 голов

в гостях

Города

31 гол

Киев

23 гола

Харьков

20 голов

Донецк

6 голов

Запорожье

4 гола

Днепр, Луцк

3 гола

Львов

2 гола

Одесса, Полтава

1 гол

Александрия, Кривой Рог, Луганск, Мариуполь,

 

Чернигов

Кому забивал

Команды

13 голов

Олимпик

10 голов

Заря

9 голов

Ворскла

7 голов

Карпаты

6 голов

Александрия, Колос, Мариуполь

5 голов

Арсенал, Волынь, Динамо, Черноморец

3 гола

Львов, Металлист, Металлург З, Таврия

2 гола

Днепр, Днепр-1, Шахтер

1 гол

Верес, Говерла, Десна, Кривбасс, Севастополь

Вратари

7 голов

Боровик

5 голов

Панькив, Худжамов, Н. Шевченко

4 гола

Бандура, Литовченко, Непогодов

3 гола

Бойко, Богатинов, Волынец, Кахриман,

 

Крынский, Литовка, Марчук, Новак

2 гола

Безотосный, Гальчук, Горяинов, Луис Фелипе,

 

Махарадзе, Махновский, Пятов, Ризнык, Рыбка,

 

Ткаченко, Халими, Юрчук, Яшков

1 гол

Ильющенков, Кичак, Кучеренко, Кучинский,

 

Лунин, Мысак, Надь, Недилько, Нещерет,

 

Пидкивка, Сантини, Ситало, Чуваев,

 

А. Шевченко, Шелихов, Шуст

Как забивал

Количество

Хет-трики

5 раз

Дубли

16 раз

По одному

53 раза

Игровые ситуации

87 голов

с игры

13 голов

с пенальти

В каком качестве

94 гола

игрок стартового состава

6 голов

выйдя на замену

Результаты

Все матчи

И

В

Н

П

Мячи

74

59

11

4

194-61

Счета матчей

12 раз

2:0

9 раз

1:0

8 раз

2:1, 3:0

7 раз

1:1

5 раз

4:0, 4:1

3 раза

5:1, 2:2

2 раза

4:2, 4:3

1 раз

3:2, 5:0, 5:2, 6:0, 6:1, 4:4, 1:2, 2:3, 2:4, 3:4

Значение голов

38 голов

победные

9 голов

ничейные

Игроки, забившие 100 мячей в чемпионатах Украины

 

 Игрок

Клубы (голы)

Голы

1.

Максим ШАЦКИХ

Динамо (97), 

124

 

 

Арсенал (22)

 

 

 

Говерла (5)

 

2.

Сергей РЕБРОВ

Шахтер (10),

123

 

 

Динамо (113),

 

3.

Евгений СЕЛЕЗНЕВ

Арсенал (19),

116

 

 

Шахтер (24),

 

 

 

Днепр (68),

 

 

 

Колос (5)

 

4.

Андрей ВОРОБЕЙ

Шахтер (80),

105

 

 

Днепр (12),

 

 

 

Арсенал (9),

 

 

 

Металлист (4)

 

5.

ЖУНИОР МОРАЕС

Металлург Д (35),

100

 

 

Динамо (22),

 

 

 

Шахтер (43)

 

100 голов Жуниора Мораеса в чемпионатах Украины

 

Дата

Команда

Соперник

Минуты

Счет

Вратарь

 

 

Мораеса

 

голов

матча

 

1.

18.08.2012

Металлург Д

Таврия (д)

9’ (п) (1:0)

1:1

Кахриман

2.

26.08.2012

Металлург Д

Металлург З (г)

60’ (2:0)

2:1

А. Шевченко

3.

01.09.2012

Металлург Д

Карпаты (г)

59’ (1:0)

1:0

Богатинов

4.

16.09.2012

Металлург Д

Арсенал (д)

25’ (п) (1:0)

5:0

Панькив

5.

16.09.2012

Металлург Д

Арсенал (д)

88’ (4:0)

5:0

Панькив

6.

20.10.2012

Металлург Д

Волынь (г)

80’ (п) (1:0)

1:1

Литовченко

7.

02.03.2013

Металлург Д

Металлист (г)

79’ (1:3)

2:3

Горяинов

8.

02.03.2013

Металлург Д

Металлист (г)

89’ (2:3)

2:3

Горяинов

9.

07.04.2013

Металлург Д

Карпаты (д)

15’ (1:0)

4:0

Богатинов

10.

07.04.2013

Металлург Д

Карпаты (д)

54’ (3:0

4:0

Богатинов

11.

28.04.2013

Металлург Д

Кривбасс (г)

43’ (1:0)

1:1

Боровик

12.

11.08.2013

Металлург Д

Арсенал (д)

16’ (п) (1:0)

2:0

Боровик

13.

11.08.2013

Металлург Д

Арсенал (д)

28’ (п) (2:0)

2:0

Боровик

14.

15.09.2013

Металлург Д

Говерла (д)

37’ (3:1)

4:2

Надь

15.

28.09.2013

Металлург Д

Шахтер (д)

51’ (2:0)

2:2

Пятов

16.

20.10.2013

Металлург Д

Таврия (д)

52’ (1:0)

2:1

Кахриман

17.

20.10.2013

Металлург Д

Таврия (д)

68’ (2:1)

2:1

Кахриман

18.

23.11.2013

Металлург Д

Карпаты (г)

23’ (1:1)

2:2

Ильющенков

19.

29.11.2013

Металлург Д

Ворскла (д)

39’ (п) (1:1)

4:1

Непогодов

20.

29.11.2013

Металлург Д

Ворскла (д)

44’ (2:1)

4:1

Непогодов

21.

29.11.2013

Металлург Д

Ворскла (д)

55’ (4:1)

4:1

Непогодов

22.

15.03.2014

Металлург Д

Ильичевец (д)

48’ (1:1)

1:1

Худжамов

23.

23.03.2014

Металлург Д

Заря (г)

53’ (3:0)

4:0

Сантини

24.

11.04.2014

Металлург Д

Севастополь (д)

16’ (1:0)

3:0

Чуваев

25.

16.04.2014

Металлург Д

Черноморец (д)

31’ (п) (1:0)

3:2

Безотосный

26.

16.04.2014

Металлург Д

Черноморец (д)

66’ (3:1)

3:2

Безотосный

27.

27.04.2014

Металлург Д

Динамо (д)

46’ (1:0)

2:1

Рыбка

28.

27.04.2014

Металлург Д

Динамо (д)

85’ (2:1)

2:1

Рыбка

29.

11.05.2014

Металлург Д

Металлург З (д)

36’ (1:0)

2:0

Боровик

30.

11.05.2014

Металлург Д

Металлург З (д) 

40’ (2:0)

2:0

Боровик

31.

23.11.2014

Металлург Д

Волынь (д)

77’ (1:2)

1:2

Недилько

32.

01.12.2014

Металлург Д

Днепр (г)

11’ (1:0)

1:1

Бойко

33.

11.04.2015

Металлург Д

Олимпик (д)

55’ (п) (1:1)

4:2

Литовка

34.

11.04.2015

Металлург Д

Олимпик (д)

63’ (3:1)

4:2

Литовка

35.

02.05.2015

Металлург Д

Заря (г)

54’ (п) (1:3)

2:4

Н. Шевченко

36.

25.07.2015

Динамо

Олимпик (д)

61’ (2:0)

2:0

Литовченко

37.

02.08.2015

Динамо

Черноморец (г)

89’ (1:0)

2:0

Боровик

38.

15.08.2015

Динамо

Карпаты (д)

72’ (3:0)

3:0

Мысак

39.

31.10.2015

Динамо

Металлист (д)

74’ (2:0)

2:0

Худжамов

40.

20.11.2015

Динамо

Олимпик (г)

25’ (1:0)

3:0

Литовченко

41.

20.03.2016

Динамо

Заря (д)

76’ (1:0)

1:0

Н. Шевченко

42.

24.04.2016

Динамо

Ворскла (д)

36’ (1:0)

1:0

Непогодов

43.

23.07.2016

Динамо

Александрия (д)

29’ (1:0)

5:1

Новак

44.

23.07.2016

Динамо

Александрия (д)

56’ (п) (2:0)

5:1

Новак

45.

23.07.2016

Динамо

Александрия (д)

62’ (3:0)

5:1

Новак

46.

06.08.2016

Динамо

Днепр (д)

62’ (1:0)

1:0

Шелихов

47.

24.09.2016

Динамо

Олимпик (г)

26’ (п) (2:0)

4:0

Махарадзе

48.

15.10.2016

Динамо

Черноморец (г)

30’ (1:0)

1:1

Боровик

49.

26.11.2016

Динамо

Волынь (г)

21’ (1:1)

4:1

Марчук

50.

26.11.2016

Динамо

Волынь (г)

72’ (3:1)

4:1

Марчук

51.

26.11.2016

Динамо

Волынь (г)

90+3’ (4:1)

4:1

Марчук

52.

12.12.2016

Динамо

Шахтер (д)

1’ (1:0)

3:4

Пятов

53.

01.10.2017

Динамо

Заря (г)

45+1’ (3:0)

4:4

Лунин

54.

05.11.2017

Динамо

Ворскла (д)

26’ (1:0)

2:1

Ткаченко

55.

03.12.2017

Динамо

Мариуполь (д) 

75’ (3:1)

5:1

Худжамов

56.

03.12.2017

Динамо

Мариуполь (д) 

84’ (4:1)

5:1

Худжамов

57.

11.03.2018

Динамо

Верес (д)

14’ (1:0)

1:0

Бандура

58.

25.07.2018

Шахтер

Десна (г)

31’ (1:0)

2:0

Литовка

59.

29.07.2018

Шахтер

Арсенал (д)

10’ (1:0)

3:0

Ситало

60.

11.08.2018

Шахтер

Ворскла (д)

74’ (4:1)

4:1

Шуст

61.

24.08.2018

Шахтер

Олимпик (г)

17’ (2:0)

5:2

Крынский

62.

24.08.2018

Шахтер

Олимпик (г)

33’ (3:1)

5:2

Крынский

63.

24.08.2018

Шахтер

Олимпик (г)

74’ (5:1)

5:2

Крынский

64.

01.09.2018

Шахтер

Мариуполь (д)

43’ (1:0)

2:0

Гальчук

65.

23.09.2018

Шахтер

Черноморец (д)

57’ (1:0)

3:0

Литовченко

66.

28.09.2018

Шахтер

Карпаты (г)

29’ (3:0)

6:1

Кучинский

67.

07.10.2018

Шахтер

Заря (д)

38’ (1:0)

1:1

Луис Фелипе

68.

03.11.2018

Шахтер

Динамо (д)

54’ (1:1)

2:1

Бойко

69.

02.12.2018

Шахтер

Олимпик (д)

7’ (1:0)

2:2

Махновский

70.

02.12.2018

Шахтер

Олимпик (д)

90+3’ (2:2)

2:2

Махновский

71.

07.12.2018

Шахтер

Мариуполь (г)

64’ (2:0)

3:0

Худжамов

72.

25.02.2019

Шахтер

Александрия (д)

35’ (2:0)

2:0

Панькив

73.

16.03.2019

Шахтер

Заря (г)

25’ (1:0)

1:0

Луис Фелипе

74.

03.04.2019

Шахтер

Александрия (г)

12’ (п) (1:0)

1:0

Панькив

75.

11.05.2019

Шахтер

Александрия (д)

59’ (2:1)

2:1

Панькив

76.

19.05.2019

Шахтер

Заря (г)

11’ (1:0)

1:0

Н. Шевченко

77.

04.08.2019

Шахтер

Карпаты (д)

45’ (2:0)

3:0

Пидкивка

78.

10.08.2019

Шахтер

Динамо (г)

21’ (1:0)

2:1

Бойко

79.

25.08.2019

Шахтер

Мариуполь (д)

12’ (3:0)

5:1

Гальчук

80.

01.09.2019

Шахтер

Олимпик (г)

13’ (1:0)

4:0

Халими

81.

01.09.2019

Шахтер

Олимпик (г)

80’ (4:0)

4:0

Халими

82.

14.09.2019

Шахтер

Заря (д)

61’ (3:2)

4:3

Н. Шевченко

83.

14.09.2019

Шахтер

Заря (д)

89’ (4:3)

4:3

Н. Шевченко

84.

27.09.2019

Шахтер

Ворскла (д)

77’ (4:0)

4:0

Ткаченко

85.

06.10.2019

Шахтер

Днепр-1 (г)

4’ (1:0)

2:0

Юрчук

86.

18.10.2019

Шахтер

Колос (д)

5’ (1:0)

6:0

Яшков

87.

18.10.2019

Шахтер

Колос (д)

61’ (6:0)

6:0

Яшков

88.

22.11.2019

Шахтер

Львов (д)

11’ (1:0)

4:1

Бандура

89.

22.11.2019

Шахтер

Львов (д)

53’ (2:1)

4:1

Бандура

90.

22.11.2019

Шахтер

Львов (д)

76’ (п) (3:1)

4:1

Бандура

91.

14.12.2019

Шахтер

Заря (г)

54’ (1:0)

2:1

Махарадзе

92.

04.03.2020

Шахтер

Днепр-1 (д)

9’ (2:0)

4:1

Юрчук

93.

08.03.2020

Шахтер

Колос (г)

31’ (2:0)

4:3

Волынец

94.

08.03.2020

Шахтер

Колос (г)

81’ (4:3)

4:3

Волынец

95.

14.06.2020

Шахтер

Колос (г)

48’ (1:0)

1:0

Волынец

96.

15.07.2020

Шахтер

Колос (д)

90+4’ (2:0)

2:0

Кучеренко

97.

27.09.2020

Шахтер

Олимпик (д)

66’ (2:0)

2:0

Кичак

98.

08.11.2020

Шахтер

Динамо (г)

34’ (1:0)

3:0

Нещерет

99.

04.04.2021

Шахтер

Ворскла (г)

42’ (1:0)

2:0

Ризнык

100.

04.04.2021

Шахтер

Ворскла (г)

62’ (2:0)

2:0

Ризнык

 

 

 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 05.04.2021 13:15
    0
    Красавчик! Через пару сезонов может побить рекорд Шацких...
    Ссылка
    Мирон Андрусский
      Мирон Андрусский, 05.04.2021 13:04
    +1
    Я хоть против Шахтёра но статистика очень крутая
    Ссылка
    alefteev77
      alefteev77, 05.04.2021 12:57
    +1
    Гарна статистична підбірка
    Ссылка
    Мирон Андрусский
      Мирон Андрусский, 05.04.2021 13:04
    +1
    Я хоть против Шахтёра но статистика очень крутая
    Ссылка
    alefteev77
      alefteev77, 05.04.2021 12:57
    +1
    Гарна статистична підбірка
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 05.04.2021 13:15
    0
    Красавчик! Через пару сезонов может побить рекорд Шацких...
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности