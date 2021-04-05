Жуниор Мораес стал пятым игроком, который забил 100 голов в УПЛ

Сделав дубль в поединке с «Ворсклой» (2:0), Жуниор Мораес, которому 4 апреля исполнилось 34 года, довел счет своих голов в чемпионатах Украины до 100. Он стал 5-м игроком, достигшим этого рубежа. 43 раз Жуниор отличился за «Шахтер», 35 - за донецкий «Металлурга» и 22 - за «Динамо».

В премьер-лиге Мораес дебютировал 22 июля 2012 года в домашнем матче донецкого «Металлурга», где начиналась его украинская карьера, с «Зарей» (1:2). Первым же голом Жуниор отметился 18 августа в 5-й для себя игре в УПЛ, открыв счет с пенальти во встрече дончан с «Таврией». 16 сентября того же года он, дважды поразив ворота «Арсенала», записал в свой актив первый дубль в чемпионатах Украины. А 29 ноября 2013-го Мораес стал героем поединка «металлургов» с «Ворсклой», оформив премьерный хет-трик в элитном дивизионе.

Чтобы стать «сотником» Жуниору понадобилось 186 матчей, а во временном исчислении - 8 лет 229 дней. Для сравнения: Сергей Ребров вошел в бомбардирский «Клуб 100» в 204-й игре, Евгений Селезнев - в 209-й, Максим Шацких - в 222-й, а Андрей Воробей - в 287-й.

Юбилейную цифру Мораеса составили 5 хет-триков, 16 дублей и 53 одиночных «выстрела». 87 мячей он забил с игры, 13 - с пенальти. 94 раза отличился в основном составе, 6 - после выхода на замену. 38 голов Жуниора оказались победными для его команд, а еще 9 - ничейными.

62 мяча Жуниор забил дома, 38 - в гостях. 52 - во втором тайме, 48 - в первом, при этом самыми продуктивными для него были отрезки с 31-й по 45-ю и с 46-й по 60-ю минуты (по 18 голов). Наивысшую результативность он проявил в сентябрь, ноябре (по 15 голов), апреле и августе (по 14).

Чаще всего Мораес поражал ворота «Олимпика» - 13 раз, «Зари» - 10, «Ворсклы» - 9 и «Карпат» - 7. Из вратарей более других «насолил» Евгению Боровику - 7 голов, Юрию Панькиву, Рустаму Худжамову и Никите Шевченко - по 5. Всего же заставил вынимать «круглого» из сетки 44-х голкиперов из 23-х клубов. 31 раз Жуниор отличился в Киеве, 23 - в Харькове, 20 - в Донецке. А в общем его бомбардирский талант смогли оценить болельщики 14 городов Украины.

В 74-х матчах, в которых забивал Мораес, его команды одержали в общей сложности 59 победу, уйдя с поля побежденными только 4 раза.

Жуниор Мораес - «сотник» УПЛ №5

Когда забивал

Дни месяца

10 голов 11 7 голов 23 6 голов 1, 2 5 голов 15, 16, 20, 24 4 гола 3, 4, 7, 14, 25, 26, 27, 29 3 гола 8, 18, 22, 28 2 гола 6 1 гол 5, 10, 19, 31

Месяцы

15 голов сентябрь, ноябрь 14 голов апрель, август 10 голов март, октябрь 8 голов декабрь 7 голов июль 5 голов май 1 гол февраль, июнь

Годы

20 голов 2019 15 голов 2013, 2018 12 голов 2016 11 голов 2014 8 голов 2015 7 голов 2020 6 голов 2012 4 гола 2017 2 гола 2021

Время года

40 голов осень 29 голов весна 22 гола лето 8 голов зима

Сезоны

20 голов 2019/20 19 голов 2013/14, 2018/19 11 голов 2012/13 10 голов 2016/17 7 голов 2015/16 5 голов 2014/15, 2017/18 4 гола 2020/21

Минуты

4 гола 54 3 гола 11, 25, 31, 61, 62, 74, 89 2 гола 9, 12, 16, 21, 26, 29, 36, 43, 44, 48, 53, 55, 59, 66, 72, 76, 77, 80, 90+3 1 гол 1, 4, 5, 7, 10, 13, 14, 15, 17, 23, 28, 30, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 42, 45, 46, 49, 51, 52, 56, 57, 60, 63, 64, 68, 75, 79, 81, 84, 85, 88, 90+4

15-минутки

18 голов 31-45, 46-60 17 голов 61-75, 76-90 16 голов 16-30 14 голов 1-15

Таймы

52 гола второй 48 голов первый

Где забивал

Команды

43 гола Шахтер 35 голов Металлург Д 22 гола Динамо

Поля

62 гола дома 38 голов в гостях

Города

31 гол Киев 23 гола Харьков 20 голов Донецк 6 голов Запорожье 4 гола Днепр, Луцк 3 гола Львов 2 гола Одесса, Полтава 1 гол Александрия, Кривой Рог, Луганск, Мариуполь, Чернигов

Кому забивал

Команды

13 голов Олимпик 10 голов Заря 9 голов Ворскла 7 голов Карпаты 6 голов Александрия, Колос, Мариуполь 5 голов Арсенал, Волынь, Динамо, Черноморец 3 гола Львов, Металлист, Металлург З, Таврия 2 гола Днепр, Днепр-1, Шахтер 1 гол Верес, Говерла, Десна, Кривбасс, Севастополь

Вратари

7 голов Боровик 5 голов Панькив, Худжамов, Н. Шевченко 4 гола Бандура, Литовченко, Непогодов 3 гола Бойко, Богатинов, Волынец, Кахриман, Крынский, Литовка, Марчук, Новак 2 гола Безотосный, Гальчук, Горяинов, Луис Фелипе, Махарадзе, Махновский, Пятов, Ризнык, Рыбка, Ткаченко, Халими, Юрчук, Яшков 1 гол Ильющенков, Кичак, Кучеренко, Кучинский, Лунин, Мысак, Надь, Недилько, Нещерет, Пидкивка, Сантини, Ситало, Чуваев, А. Шевченко, Шелихов, Шуст

Как забивал

Количество

Хет-трики 5 раз Дубли 16 раз По одному 53 раза

Игровые ситуации

87 голов с игры 13 голов с пенальти

В каком качестве

94 гола игрок стартового состава 6 голов выйдя на замену

Результаты

Все матчи

И В Н П Мячи 74 59 11 4 194-61

Счета матчей

12 раз 2:0 9 раз 1:0 8 раз 2:1, 3:0 7 раз 1:1 5 раз 4:0, 4:1 3 раза 5:1, 2:2 2 раза 4:2, 4:3 1 раз 3:2, 5:0, 5:2, 6:0, 6:1, 4:4, 1:2, 2:3, 2:4, 3:4

Значение голов

38 голов победные 9 голов ничейные

Игроки, забившие 100 мячей в чемпионатах Украины

Игрок Клубы (голы) Голы 1. Максим ШАЦКИХ Динамо (97), 124 Арсенал (22) Говерла (5) 2. Сергей РЕБРОВ Шахтер (10), 123 Динамо (113), 3. Евгений СЕЛЕЗНЕВ Арсенал (19), 116 Шахтер (24), Днепр (68), Колос (5) 4. Андрей ВОРОБЕЙ Шахтер (80), 105 Днепр (12), Арсенал (9), Металлист (4) 5. ЖУНИОР МОРАЕС Металлург Д (35), 100 Динамо (22), Шахтер (43)

100 голов Жуниора Мораеса в чемпионатах Украины