Рейтинг ATP. Сачко поднялся на 70 позиций, Зверев обошел Федерера

Два украинца установили личные рекорды

  • 05.04.2021 09:59
  • 494 просмотра
  • 0 комментариев
Рейтинг ATP. Сачко поднялся на 70 позиций, Зверев обошел Федерера
© ATP Challenger Lugano. Виталий Сачко

После Мастерса в Майами у мужчин состоялось одно изменение в первой десятке рейтинга. Александр Зверев обошел Роджера Федерера, который начинает терять очки. Отметим, что за турниры, которые не состоялись в 2020-м, у мужчин списывают лишь половину очков, поэтому швейцарец потерял всего 500 очков за выигранный титул во Флориде два года назад.

Наибольшего прогресса достиг поляк Хуберт Хуркач. Победа в Майами позволила ему подняться на 16-ю строчку мирового рейтинга, установив личный рекорд, финалист Янник Синнер теперь 23-й и это тоже его лучшее достижение.

Топ-10 рейтинга ATP

Для украинцев тоже есть отличные новости. Виталий Сачко благодаря выходу в финал челленджера в Лугано сделал рывок на 70 позиций. Теперь он стал третьей ракеткой Украины, но еще есть куда расти. Также неплохо спрогрессировал и Георгий Кравченко, у него +50 за удачные выступления на турнирах ITF. Сачко и Кравченко обновили личные рекорды.

Украинцы в топ-700 рейтинга ATP

В Чемпионской гонке Хуркач и Синнер ворвались в первую восьмерку, ее состав на данном этапе весьма неожиданный.

Чемпионская гонка ATP

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности