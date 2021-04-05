Рейтинг ATP. Сачко поднялся на 70 позиций, Зверев обошел Федерера

После Мастерса в Майами у мужчин состоялось одно изменение в первой десятке рейтинга. Александр Зверев обошел Роджера Федерера, который начинает терять очки. Отметим, что за турниры, которые не состоялись в 2020-м, у мужчин списывают лишь половину очков, поэтому швейцарец потерял всего 500 очков за выигранный титул во Флориде два года назад.

Наибольшего прогресса достиг поляк Хуберт Хуркач. Победа в Майами позволила ему подняться на 16-ю строчку мирового рейтинга, установив личный рекорд, финалист Янник Синнер теперь 23-й и это тоже его лучшее достижение.

Топ-10 рейтинга ATP

Для украинцев тоже есть отличные новости. Виталий Сачко благодаря выходу в финал челленджера в Лугано сделал рывок на 70 позиций. Теперь он стал третьей ракеткой Украины, но еще есть куда расти. Также неплохо спрогрессировал и Георгий Кравченко, у него +50 за удачные выступления на турнирах ITF. Сачко и Кравченко обновили личные рекорды.

Украинцы в топ-700 рейтинга ATP

В Чемпионской гонке Хуркач и Синнер ворвались в первую восьмерку, ее состав на данном этапе весьма неожиданный.

Чемпионская гонка ATP