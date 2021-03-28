Сачко не смог выиграть дебютный финал на челленджере

Виталий проиграл в матче за титул

  • 28.03.2021 17:34
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Сачко не смог выиграть дебютный финал на челленджере
© Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Сачко

Украинский теннисист Виталий Сачко (№389 ATP) не смог выиграть финальный матч на челленджере в швейцарском Лугано.
 
В матче за титул украинец уступил 18-летнему швейцарцу Доминику Штефану Штрикеру (№874 ATP), который получил от организаторов вайлд-кард.
 
Лугано. Финал
Виталий Сачко (Украина) – Доминик Штефан Штрикер (Швейцария) – 4:6, 2:6
 
Отметим, что это был первый финал челленджеров в карьере Виталия. В новой редакции рейтинга ATP он совершит большой подъем.
 
Штрикер стал самым юным швейцарцем с 2003 года, который завоевал титул на турнирах ATP Challenger Tour.

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Источник — Sport.ua

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