Сачко не смог выиграть дебютный финал на челленджере

Украинский теннисист Виталий Сачко (№389 ATP) не смог выиграть финальный матч на челленджере в швейцарском Лугано.
В матче за титул украинец уступил 18-летнему швейцарцу Доминику Штефану Штрикеру (№874 ATP), который получил от организаторов вайлд-кард.
Лугано. Финал
Виталий Сачко (Украина) – Доминик Штефан Штрикер (Швейцария) – 4:6, 2:6
Отметим, что это был первый финал челленджеров в карьере Виталия. В новой редакции рейтинга ATP он совершит большой подъем.
Штрикер стал самым юным швейцарцем с 2003 года, который завоевал титул на турнирах ATP Challenger Tour.
Источник — Sport.ua
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