Сачко не смог выиграть дебютный финал на челленджере

Украинский теннисист Виталий Сачко (№389 ATP) не смог выиграть финальный матч на челленджере в швейцарском Лугано.



В матче за титул украинец уступил 18-летнему швейцарцу Доминику Штефану Штрикеру (№874 ATP), который получил от организаторов вайлд-кард.



Лугано. Финал

Виталий Сачко (Украина) – Доминик Штефан Штрикер (Швейцария) – 4:6, 2:6



Отметим, что это был первый финал челленджеров в карьере Виталия. В новой редакции рейтинга ATP он совершит большой подъем.



Штрикер стал самым юным швейцарцем с 2003 года, который завоевал титул на турнирах ATP Challenger Tour.