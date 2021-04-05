Аллахьяр САЙЯДМАНЕШ: «Хочу играть в топ-чемпионате. В Заре до конца года»

Контракт форварда истекает в декабре

  • 05.04.2021 21:11
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Аллахьяр САЙЯДМАНЕШ: «Хочу играть в топ-чемпионате. В Заре до конца года»
© zarya-lugansk.com

«Заря» арендовала форварда Аллахьяра Сайядманеша у «Фенербахче», а игрок надеется до конца 2021 года успеть себя показать в УПЛ.

«Как и большинство футболистов, я, конечно, хочу играть в одном из топ-5 чемпионатов. Но сейчас я сосредоточен на «Заре» и завершении текущего чемпионата. Потом у меня контракт с украинским клубом еще на полгода. Надеюсь, за это время я хорошо себя покажу, а после этого приму решение по поводу своей карьеры».

«Когда я переезжал в Украину, то у меня было 2 предложения из УПЛ и по одному из Турции, Бельгии и Португалии. Я почти год не играл за «Фенербахче», поэтому было сложно рассчитывать на варианты в топ-чемпионатах. Выбрал «Зарю», потому что мне нужно было играть, а у них серьезная команда, выступающая в еврокубках».

«Кроме того, «Заря» продает игроков в зарубежные клубы. Не так давно они продали Андрея Лунина в «Реал», - сказал Сайядманеш.

В УПЛ Аллахьяр провел 13 матчей, забил 4 гола и сделал 2 ассиста. Плюс забил 1 гол в Лиге Европы.

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