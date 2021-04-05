Рейтинг WTA. Свитолина укрепилась в топ-5, Барти сохранила первую строчку

На прошлой неделе женщины провели один из крупнейших турниров в сезоне. На соревнования WTA 1000 в Майами победу праздновала австралийка Эшли Барти, которая защитила свой титул образца 2019-го (в прошлом сезоне данные соревнования не проводились из-за карантина), а также сохранила за собой статус первой ракетки мира.

Финалистка Бьянка Андрееску из Канады совершила самый большой прогресс в первой десятке, поднявшись с девятого на шестое место. Забавно, что по новым правилам Андрееску сохранит еще на год очки за победу на турнире в Индиан-Уэллсе за 2019 год, так как данные соревнования дважды отменяли.

Неудачной оказалась неделя для чешек, Каролина Плишкова опустилась на три строчки, Петра Квитова – вылетела из десятки и теперь 11-я.

Топ-10 рейтинга WTA

На турнире в Майами отлично выступила украинка Элина Свитолина, которая дошла до полуфинала. Это позволило нашей первой ракетке укрепиться на пятой позиции и в ближайшем будущем прицелиться к четвертой.

Что касается остальных украинок, то многие начали терять очки, так как полная заморозка рейтинга уже не работает. Особенно это ударило по Дарье Лопатецкой. Надежда Киченок потеряла очки за позапрошлогоднее неожиданное преодоление квалификации в Чарльстоне, но это не похоже на большую проблему.

Если не учитывать Даяну Ястремскую, статус которой на сегодня ей не позволяет выступать, то в предстоящей встрече в рамках Кубка Билли Джин Кинг против сборной Японии сыграют наши лучшие на данный момент теннисистки в рейтинге.

Украинки в рейтинге WTA

В Чемпионской гонке Барти ворвалась в топ-3, а Свитолина вернулась в число лучших. Теперь она в десятке и до восьмого проходного места на Итоговый турнир все ближе. У остальных украинок не все так гладко, но и задачи у них немного иные.

Чемпионская гонка WTA

Украинки в Чемпионской гонке WTA



