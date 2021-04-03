Барти защитила титул в Майами. Андрееску не смогла доиграть финал

Третьего апреля состоялся финал турнира WTA 1000 в Майами.

В матче за титул сошлись лидер мирового рейтинга австралийка Эшли Барти и девятая ракетка мира Бьянка Андрееску из Канады. Барти выиграла первый сет и лидировала во втором, когда соперница травмировала колено и отказалась от продолжения борьбы.

Майами. Финал

Эшли Барти (Австралия) – Бьянка Андрееску (Канада) – 6:3, 4:0 (отказ)

Отметим, что Барти защитила титул образца 2019-го года. В прошлом сезоне соревнования в Майами не проводились из-за карантина. Для Эшли это был десятый выигранный титул в карьере.

Андрееску с новой недели поднимется на три строчки в мировом рейтинге.

В полуфинале австралийка остановила украинку Элину Свитолину.