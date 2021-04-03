Барти защитила титул в Майами. Андрееску не смогла доиграть финал

Неприятное завершение турнира во Флориде

  • 03.04.2021 21:26
  • 1195 просмотров
  • 4 комментария
Барти защитила титул в Майами. Андрееску не смогла доиграть финал
© Getty Images/Global Images Ukraine. Эшли Барти

Третьего апреля состоялся финал турнира WTA 1000 в Майами.

В матче за титул сошлись лидер мирового рейтинга австралийка Эшли Барти и девятая ракетка мира Бьянка Андрееску из Канады. Барти выиграла первый сет и лидировала во втором, когда соперница травмировала колено и отказалась от продолжения борьбы.

Майами. Финал
Эшли Барти (Австралия) – Бьянка Андрееску (Канада) – 6:3, 4:0 (отказ)

Отметим, что Барти защитила титул образца 2019-го года. В прошлом сезоне соревнования в Майами не проводились из-за карантина. Для Эшли это был десятый выигранный титул в карьере. 

Андрееску с новой недели поднимется на три строчки в мировом рейтинге.

В полуфинале австралийка остановила украинку Элину Свитолину.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Elis
      Elis, 03.04.2021 21:56
    0
    Чому коліно? В Б'янки травма щиколотки. І вона вже в неї була перемотана, ще до гри. Видно, остаточно добила. Точніше гомілкостоп. Невдало підвернула.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 03.04.2021 21:48
    +2
    Б'янка така Б'янка! Постійно грати 3 сети з її схильністю до травм - це самогубство. При такому крутому таланті. А Ешлі просто розумниця. От хто є справжнім Удавом. Радію за неї.
    Ссылка
    SASHA 202 SPORT TENNIS AND BIATLON
    online
      SASHA 202 SPORT TENNIS AND BIATLON, 03.04.2021 21:42
    +1
    https://www.youtube.com/watch?v=fCtophu0SoU
    відео
    Ссылка
    Александр Ад
      Александр Ад, 03.04.2021 21:41
    -1
    не бачив гру,но думаю така сама шо і зо Світоліною
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 03.04.2021 21:48
    +2
    Б'янка така Б'янка! Постійно грати 3 сети з її схильністю до травм - це самогубство. При такому крутому таланті. А Ешлі просто розумниця. От хто є справжнім Удавом. Радію за неї.
    Ссылка
    SASHA 202 SPORT TENNIS AND BIATLON
    online
      SASHA 202 SPORT TENNIS AND BIATLON, 03.04.2021 21:42
    +1
    https://www.youtube.com/watch?v=fCtophu0SoU
    відео
    Ссылка
    Elis
      Elis, 03.04.2021 21:56
    0
    Чому коліно? В Б'янки травма щиколотки. І вона вже в неї була перемотана, ще до гри. Видно, остаточно добила. Точніше гомілкостоп. Невдало підвернула.
    Ссылка
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