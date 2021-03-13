Судейский скандал в УПЛ, Яремчука сватают в Арсенал, удачный спринт Джимы

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 12 марта.
1. Повторно. Олимпик требует от УАФ разобраться с судейством и показать записи
Клуб направил второе обращение в УАФ
2. Яремчук может летом перейти в Арсенал
Украинский форвард «Гента» может заменить Александра Ляказетта
3. Нове-Место-2021. Экхофф выиграла спринт, Джима попала в топ-5
Анастасия Меркушина и Дарья Блашко забежали в тридцатку сильнейших
4A. Мирон МАРКЕВИЧ: «В ответном матче Шахтер должен показать зубы»
Известный тренер – о противостоянии «Шахтера» с «Ромой»
4B. Источник: Мирон Маркевич рассчитывает вернуться в Металлист в 2023 году
Легендарное трио Ярославский – Красников – Маркевич может воссоединиться
5, Молодой талант. У Зари летом будет новый форвард из Бразилии
Нападающий «Ботафого» Гильерме Смит подпишет контракт сроком на 3 года
6. Первая лига. Черноморец обыграл Волынь и вышел в лидеры
Одесская команда выиграла второй матч кряду
7A. УАФ объяснила, почему Олимпику запретили играть на стадионе Динамо
Дело не в нецензурной брани
7B. УАФ: родители юных футболистов недовольны, что Алиев провоцирует их детей
Пресс-служба УАФ прокомментировала Sport.ua ситуацию вокруг высказываний Алиева
8A. Виктор КОВАЛЕНКО: «Мешает языковой барьер. Сильно помогает Малиновский»
Украинский хавбек «Аталанты» рассказал об адаптации в итальянской команде
8B. ЗАХОВАЙЛО – о поражении Шахтера: «Ахметов начнет принимать меры»
Специалист разочарован игрой донецкого клуба
9A. От Верховода до Видуки. Топ-10 футболистов с украинскими корнями
Блогер Sport.ua Александр Шершень – об иностранных игроках, которые имеют украинские корни
9B. История Харви Эсайаса: обманул футбол, чтоб побыть в Реале и Милане
Кто-то назовет его проходимцем, но найдутся и те, кто сочтет баловнем судьбы
10A. Таблица коэффициентов УЕФА. Остановите, мы сходим на следующей остановке
«Шахтер» и «Динамо» потерпели большие неудачи в черный четверг
10B. Испанские СМИ: «Лучшее нападение – оборона. Вильярреал уже в 1/4 финала»
Sport.ua представляет обзор испанской прессы после поражения «Динамо» от «желтой субмарины»
Источник — Sport.ua
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