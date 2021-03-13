Судейский скандал в УПЛ, Яремчука сватают в Арсенал, удачный спринт Джимы

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 12 марта.

1. Повторно. Олимпик требует от УАФ разобраться с судейством и показать записи

Клуб направил второе обращение в УАФ

2. Яремчук может летом перейти в Арсенал

Украинский форвард «Гента» может заменить Александра Ляказетта

3. Нове-Место-2021. Экхофф выиграла спринт, Джима попала в топ-5

Анастасия Меркушина и Дарья Блашко забежали в тридцатку сильнейших

4A. Мирон МАРКЕВИЧ: «В ответном матче Шахтер должен показать зубы»

Известный тренер – о противостоянии «Шахтера» с «Ромой»

4B. Источник: Мирон Маркевич рассчитывает вернуться в Металлист в 2023 году

Легендарное трио Ярославский – Красников – Маркевич может воссоединиться

5, Молодой талант. У Зари летом будет новый форвард из Бразилии

Нападающий «Ботафого» Гильерме Смит подпишет контракт сроком на 3 года

6. Первая лига. Черноморец обыграл Волынь и вышел в лидеры

Одесская команда выиграла второй матч кряду

7A. УАФ объяснила, почему Олимпику запретили играть на стадионе Динамо

Дело не в нецензурной брани

7B. УАФ: родители юных футболистов недовольны, что Алиев провоцирует их детей

Пресс-служба УАФ прокомментировала Sport.ua ситуацию вокруг высказываний Алиева

8A. Виктор КОВАЛЕНКО: «Мешает языковой барьер. Сильно помогает Малиновский»

Украинский хавбек «Аталанты» рассказал об адаптации в итальянской команде

8B. ЗАХОВАЙЛО – о поражении Шахтера: «Ахметов начнет принимать меры»

Специалист разочарован игрой донецкого клуба

9A. От Верховода до Видуки. Топ-10 футболистов с украинскими корнями

Блогер Sport.ua Александр Шершень – об иностранных игроках, которые имеют украинские корни

9B. История Харви Эсайаса: обманул футбол, чтоб побыть в Реале и Милане

Кто-то назовет его проходимцем, но найдутся и те, кто сочтет баловнем судьбы

10A. Таблица коэффициентов УЕФА. Остановите, мы сходим на следующей остановке

«Шахтер» и «Динамо» потерпели большие неудачи в черный четверг

10B. Испанские СМИ: «Лучшее нападение – оборона. Вильярреал уже в 1/4 финала»

Sport.ua представляет обзор испанской прессы после поражения «Динамо» от «желтой субмарины»