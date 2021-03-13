Судейский скандал в УПЛ, Яремчука сватают в Арсенал, удачный спринт Джимы

Главные новости за 12 марта на Sport.ua

  • 13.03.2021 07:00
  • 658 просмотров
  • 0 комментариев
Судейский скандал в УПЛ, Яремчука сватают в Арсенал, удачный спринт Джимы
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук (справа)

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 12 марта.

1. Повторно. Олимпик требует от УАФ разобраться с судейством и показать записи
Клуб направил второе обращение в УАФ

2. Яремчук может летом перейти в Арсенал
Украинский форвард «Гента» может заменить Александра Ляказетта

3. Нове-Место-2021. Экхофф выиграла спринт, Джима попала в топ-5
Анастасия Меркушина и Дарья Блашко забежали в тридцатку сильнейших

4A. Мирон МАРКЕВИЧ: «В ответном матче Шахтер должен показать зубы»
Известный тренер – о противостоянии «Шахтера» с «Ромой»

4B. Источник: Мирон Маркевич рассчитывает вернуться в Металлист в 2023 году
Легендарное трио Ярославский – Красников – Маркевич может воссоединиться

5, Молодой талант. У Зари летом будет новый форвард из Бразилии
Нападающий «Ботафого» Гильерме Смит подпишет контракт сроком на 3 года

6. Первая лига. Черноморец обыграл Волынь и вышел в лидеры
Одесская команда выиграла второй матч кряду

7A. УАФ объяснила, почему Олимпику запретили играть на стадионе Динамо
Дело не в нецензурной брани

7B. УАФ: родители юных футболистов недовольны, что Алиев провоцирует их детей
Пресс-служба УАФ прокомментировала Sport.ua ситуацию вокруг высказываний Алиева

8A. Виктор КОВАЛЕНКО: «Мешает языковой барьер. Сильно помогает Малиновский»
Украинский хавбек «Аталанты» рассказал об адаптации в итальянской команде

8B. ЗАХОВАЙЛО – о поражении Шахтера: «Ахметов начнет принимать меры»
Специалист разочарован игрой донецкого клуба

9A. От Верховода до Видуки. Топ-10 футболистов с украинскими корнями
Блогер Sport.ua Александр Шершень – об иностранных игроках, которые имеют украинские корни

9B. История Харви Эсайаса: обманул футбол, чтоб побыть в Реале и Милане
Кто-то назовет его проходимцем, но найдутся и те, кто сочтет баловнем судьбы

10A. Таблица коэффициентов УЕФА. Остановите, мы сходим на следующей остановке
«Шахтер» и «Динамо» потерпели большие неудачи в черный четверг

10B. Испанские СМИ: «Лучшее нападение – оборона. Вильярреал уже в 1/4 финала»
Sport.ua представляет обзор испанской прессы после поражения «Динамо» от «желтой субмарины»

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности