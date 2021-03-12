Источник: Мирон Маркевич рассчитывает вернуться в Металлист в 2023 году

Футбольный журналист Игорь Бурбас сообщил, что известный украинский специалист Мирон Маркевич может вернуться в «Металлист» и стать функционером команды в будущем:
«Легендарное трио Ярославский – Красников – Маркевич может воссоединиться в возрожденном «Металле» («Металлисте»).
Мирон Богданович рассчитывает вернуться в Харьков. Вот только уже не на тренерскую скамейку, а в кресло функционера. Но только в 2023-м, когда клуб перейдет в собственность Ярославского».
Мирон Маркевич тренировал «Металлист» с 2005 по 2014 год, завоевал серебро и 6 раз бронзу УПЛ. Затем вывел «Днепр» в финал Лиги Европы 2014/15. Рекордсмен Украинской Премьер-лиги по количеству игр в ранге главного тренера. С июля 2016 года работает главой Комитета национальных сборных УАФ.
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Легендарне тріо Ярославський-Красніков-Маркевич може возз’єднатися у відродженому МЕТАЛІ(сті). Мирон Богданович розраховує повернутися до Харкова. От тільки вже не на тренерську лавку, а у крісло функціонера. Але лише у 2023-му, коли клуб перейде у власність Ярославського.— Igor Burbas (@iburbas) March 12, 2021
Источник — Twitter
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