Источник: Мирон Маркевич рассчитывает вернуться в Металлист в 2023 году

Легендарное трио Ярославский – Красников – Маркевич может воссоединиться

  • 12.03.2021 22:20
  • 1620 просмотров
  • 6 комментариев
Источник: Мирон Маркевич рассчитывает вернуться в Металлист в 2023 году
© ФК Металлист. Ярославский, Маркевич, Красников

Футбольный журналист Игорь Бурбас сообщил, что известный украинский специалист Мирон Маркевич может вернуться в «Металлист» и стать функционером команды в будущем:

«Легендарное трио Ярославский – Красников – Маркевич может воссоединиться в возрожденном «Металле» («Металлисте»).

Мирон Богданович рассчитывает вернуться в Харьков. Вот только уже не на тренерскую скамейку, а в кресло функционера. Но только в 2023-м, когда клуб перейдет в собственность Ярославского».

Мирон Маркевич тренировал «Металлист» с 2005 по 2014 год, завоевал серебро и 6 раз бронзу УПЛ. Затем вывел «Днепр» в финал Лиги Европы 2014/15. Рекордсмен Украинской Премьер-лиги по количеству игр в ранге главного тренера. С июля 2016 года работает главой Комитета национальных сборных УАФ.

Александр ЯРОСЛАВСКИЙ: «Металлист будет играть в Лиге чемпионов»

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Источник — Twitter

(5 голосов)

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Комментарии
    YOU OK?
    online
      YOU OK?, 12.03.2021 22:49
    0
    Вот и хорошо)
    Ссылка
    salamanka1982
      salamanka1982, 12.03.2021 22:46
    0
    У 73 - красава. Хоче рекорд мірчі побить. Ех старіки, повага вам, але справа за молрдшими
    Ссылка
    vitaha33
    online
      vitaha33, 12.03.2021 22:45
    0
    Він що, винайшов еліксир молодості? Чи хоче побити рекорд Луческу? Та і до 2023 треба ще дожити...
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 12.03.2021 22:39
    +3
    ещё рыкуна верните в основу
    Ссылка
    Alexandr Rozovyk
    online
      Alexandr Rozovyk, 12.03.2021 22:35
    +1
    Хитрожопик
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 12.03.2021 22:29
    0
    Как же уаф без него то или совмещать будет?
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 12.03.2021 22:39
    +3
    ещё рыкуна верните в основу
    Ссылка
    Alexandr Rozovyk
    online
      Alexandr Rozovyk, 12.03.2021 22:35
    +1
    Хитрожопик
    Ссылка
    YOU OK?
    online
      YOU OK?, 12.03.2021 22:49
    0
    Вот и хорошо)
    Ссылка
    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 12.03.2021 22:46
    0
    У 73 - красава. Хоче рекорд мірчі побить. Ех старіки, повага вам, але справа за молрдшими
    Ссылка
    vitaha33
    online
      vitaha33, 12.03.2021 22:45
    0
    Він що, винайшов еліксир молодості? Чи хоче побити рекорд Луческу? Та і до 2023 треба ще дожити...
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 12.03.2021 22:29
    0
    Как же уаф без него то или совмещать будет?
    Ссылка
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