1-й тур
Горняк-Спорт
1 : 1
Прикарпатье
12.03.2021, FT

Первая лига. Черноморец обыграл Волынь и вышел в лидеры

Одесская команда выиграла второй матч кряду

  • 12.03.2021 19:53
  • 3280 просмотров
  • 4 комментария
Первая лига. Черноморец обыграл Волынь и вышел в лидеры
© chernomorets.odessa.ua

В пятницу должен был состояться перенесенный матч 1-го тура Первой лиги «Оболонь» - «Верес», но встречу снова перенесли - из-за погодных условий.

В другой встрече 1-го тура «Горняк-Спорт» и «Прикарпатье» сыграли вничью.

А вот в важной игре 15-го тура между претендентами на выход в УПЛ «Черноморец» обыграл «Волынь» 1:0 и вышел в лидеры.

Одесская команда опережает «Агробизнес» на 3 очка при матче в запасе у соперника.

Первая лига. 1-й тур

Оболонь - Верес (матч перенесен из-за погодных условий)

Горняк-Спорт - Прикарпатье 1:1
Голы: Краев, 56 - Курко, 76

15-й тур

Черноморец - Волынь 1:0
Гол: Брагару, 23

Турнирная таблица

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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    osso
    online
      osso, 12.03.2021 22:16
    0
    С победой ЧО!!!!!!!!!
    Ссылка
    az-667
    online
      az-667, 12.03.2021 20:15
    +1
    axylinam, 12.03.2021 19:56
    Молодцы вторая важная победа подряд,видимо серьёзно нацелились на высшую лигу
    Не будут пропускать, все будет хорошо
    Ссылка
    Tеllur
    online
      Tеllur, 12.03.2021 20:02
    0
    Блин. Почему погода в Киеве вчера не испортилась перед подводниками?
    Но Верес свои 3 тоже вырвет.
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 12.03.2021 19:56
    +2
    Молодцы вторая важная победа подряд,видимо серьёзно нацелились на высшую лигу
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 12.03.2021 19:56
    +2
    Молодцы вторая важная победа подряд,видимо серьёзно нацелились на высшую лигу
    Ссылка
    az-667
    online
      az-667, 12.03.2021 20:15
    +1
    axylinam, 12.03.2021 19:56
    Молодцы вторая важная победа подряд,видимо серьёзно нацелились на высшую лигу
    Не будут пропускать, все будет хорошо
    Ссылка
    osso
    online
      osso, 12.03.2021 22:16
    0
    С победой ЧО!!!!!!!!!
    Ссылка
    Tеllur
    online
      Tеllur, 12.03.2021 20:02
    0
    Блин. Почему погода в Киеве вчера не испортилась перед подводниками?
    Но Верес свои 3 тоже вырвет.
    Ссылка
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