Первая лига. Черноморец обыграл Волынь и вышел в лидеры

В пятницу должен был состояться перенесенный матч 1-го тура Первой лиги «Оболонь» - «Верес», но встречу снова перенесли - из-за погодных условий.
В другой встрече 1-го тура «Горняк-Спорт» и «Прикарпатье» сыграли вничью.
А вот в важной игре 15-го тура между претендентами на выход в УПЛ «Черноморец» обыграл «Волынь» 1:0 и вышел в лидеры.
Одесская команда опережает «Агробизнес» на 3 очка при матче в запасе у соперника.
Первая лига. 1-й тур
Оболонь - Верес (матч перенесен из-за погодных условий)
Горняк-Спорт - Прикарпатье 1:1
Голы: Краев, 56 - Курко, 76
15-й тур
Черноморец - Волынь 1:0
Гол: Брагару, 23
Источник — Sport.ua
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Но Верес свои 3 тоже вырвет.
Но Верес свои 3 тоже вырвет.
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