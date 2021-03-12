Первая лига. Черноморец обыграл Волынь и вышел в лидеры

В пятницу должен был состояться перенесенный матч 1-го тура Первой лиги «Оболонь» - «Верес», но встречу снова перенесли - из-за погодных условий.

В другой встрече 1-го тура «Горняк-Спорт» и «Прикарпатье» сыграли вничью.

А вот в важной игре 15-го тура между претендентами на выход в УПЛ «Черноморец» обыграл «Волынь» 1:0 и вышел в лидеры.

Одесская команда опережает «Агробизнес» на 3 очка при матче в запасе у соперника.

Первая лига. 1-й тур

Оболонь - Верес (матч перенесен из-за погодных условий)

Горняк-Спорт - Прикарпатье 1:1

Голы: Краев, 56 - Курко, 76

15-й тур

Черноморец - Волынь 1:0

Гол: Брагару, 23

Турнирная таблица