История Харви Эсайаса: обманул футбол, чтоб побыть в Реале и Милане

Говорят, что крепкая мужская дружба ценнее всех денег на свете. Наверняка это утверждение прямо сейчас вызовет скепсис у многих читателей, однако совет автора – наберитесь терпения, изучите данный текст до конца, а уже затем делайте полноценные выводы и рассуждайте о том, кто здесь прав, а кто – нет.

Харви Эсайас – футболист, о существовании которого не знают 99,99% посвященных болельщиков, не говоря уже о тех, кто «игрой миллионов» интересуется на уровне: «А какой там счет?» Родившись в 1974 году в Амстердаме в семье эмигрантов из Суринама, Эсайас с детства мечтал стать футболистом. Родители не перечили воле мальчишки, и отдали того заниматься в соответствующую школу, а к 17 годам Харви по уровню и качеству игры дорос до академии «Аякса», откуда и получил приглашение.

Увы, вскоре в амстердамском гранде приняли решение об отсутствии целесообразности держать Эсайаса в системе в дальнейшем, а потому молодой футболист, действовавший на позиции флангового защитника, вынужден был уехать в Бельгию, где продолжил карьеру в молодежной команде «Андерлехта». Не прошло и года, как Эсайас вернулся в Нидерланды, подписав первый профессиональный контракт в своей карьере. Такое предложение Харви сделал «Фейенорд», причем дебютировать в чемпионате Эсайасу выпало в принципиальном для молодого футболиста поединке против «Аякса».

Очевидно, тогдашний наставник роттердамцев Вим ван Ханегем четко понял, насколько мотивированным будет 19-летний Эсайас, раз доверил беку место на поле в столь важном матче. Харви тренера не подвел – он на 18-й минуте забил гол, сделав счет 2:0 в пользу «Фейенорда», и в принципе делал все, чтобы роттердамцы уехали из Амстердама с победой, но в концовке Яри Литманен все же спас «Аякс» от поражения – 2:2.

Getty Images/Global Images Ukraine. 1993 год. Харви Эсайас в «Фейенорде» (третий справа в верхнем ряду)

После яркого старта, Эсайас провел еще 4 поединка в чемпионате до конца сезона, и в целом получал достаточно положительные отзывы о своей игре. Казалось бы, впереди у паренька прекрасное будущее, но стать постоянным игроком первой команды Харви в «Фейенорде» так и не удалось. За три сезона в Роттердаме Эсайас провел лишь 9 матчей, после чего был вынужден искать другие возможности для развития карьеры.

Эсайас пошел на понижение. Сперва в его карьере появился «Гронинген», но заиграть там Харви также не удалось (те же 9 матчей, но уже за один сезон), а потому летом 1997-го этнический суринамец оказался в «Камбууре». Увы, но в клубе из города Леуварден, который на тот момент играл во втором дивизионе нидерландского футбола, за год Эсайас и вовсе не провел ни одного матча. Парень был в отчаянии, а потому в июле 1998 года согласился перейти в «Дордрехт», также игравший во второй нидерландской лиге, заключив с этим клубом краткосрочный контракт. За «бараньи головы» (прозвище «Дордрехта») Харви провел 7 поединков и отличился 1 ассистом, но по завершении первой части сезона контракт с защитником продлен не был…

В январе 1999 года некогда перспективный воспитанник академии «Аякса» Харви Эсайас оказался никому ненужным. Именно тогда защитник впервые задумался об уходе из футбола, но судьба имела на этот счет другие планы. Эсайас поддерживал тесные дружеские отношения с другим этническим суринамцем Кларенсом Зеедорфом, с которым познакомился еще в структуре «Аякса» на юношеском уровне. Хавбек в то время играл за «Реал», и сумел убедить руководство мадридского клуба пригласить Эсайаса в стан «бланкос». Контракт был подписан, но Харви играл исключительно за «Кастилью» - дубль «Реала».

Уже через год «Реал» продал Зеедорфа в «Интер», а Эсайасу удалось добыть в Мадриде после отъезда своего покровителя лишь до концовки сезона. Летом 2000-го Харви ушел в «Самору», где провел за год 20 матчей, а затем опять оказался невостребованным на рынке свободных агентов…

В этот момент Эсайас окончательно устал бороться с ветряными мельницами, приняв решение попробовать себя вне футбола. Он работал в цирке, придорожном кафе, где сперва мыл посуду, а затем дослужился до официанта, разнося заказы посетителям. Поговаривали даже, что изрядно набравший вес Эсайас участвовал в нелегальных боях без правил, на которых и сумел немножко «подняться» с финансовой точки зрения. Это позволило Харви приобрести антикварную лавку и помещение, в котором в выходные крутили дискотеку, но в целом Эсайас брался за любую работу, способную пополнить его бюджет и позволить жить на более-менее пристойном уровне.

Прошло три года. Эсайас уже забыл, как выглядит футбольный мяч, как вдруг в одном из телефонных разговоров с Зеедорфом, с которым Харви неустанно поддерживал связь, случилось то, что помогло экс-игроку «Фейенорда» вернуться в футбол. Причем сразу в футбол топ-уровня! Эсайас в задушевной беседе с другом проговорился – мол, живу неплохо, но не так, как вы там, в футболе. Зеедорф, не долго думая, ответил товарищу: «Так ты хочешь вернуться в футбол? Может, замолвить о тебе словечко в «Милане»?» Харви был на седьмом небе от счастья!

Twitter. 2015 год. Слева направо: Харви Эсайас, Кларенс Зеедорф и Эдгар Давидс

Зеедорфу удалось убедить Карло Анчелотти дать шанс защитнику, доступному на свободном трансфере. Эсайас прибыл на тренировочную базу «россонери» в Миланелло, и буквально поверг в шок врачей и тренерский штаб – Харви весил более 100 килограммов! Анчелотти, несмотря на все уважение к Зеедорфу, засомневался в целесообразности сделки, но Эсайас пообещал тренеру, что за короткий срок сумеет привести себя в форму. По прошествии трех месяцев Харви действительно сбросил около 15 килограммов, а «Милан» предложил защитнику контракт до конца сезона.

Важно, что приводил себя в форму Эсайас исключительно за свои деньги – «Милан» разрешал защитнику пользоваться всеми условиями тренировочной базы, но не платил желающему вернуться в футбол бедолаге ни копейки. Поговаривали, что финансово Харви здорово поддержал все тот же Зеедорф, для которого видеть счастливым друга означало куда дороже, чем положить на депозитный счет очередную пачку долларов.

Усердие и работоспособность Эсайаса помогли ему добиться расположения Анчелотти. Карло начал изредка включать нидерландского защитника в заявку на матчи, а 12 января 2005 года выпустил того на замену в ответном кубковом противостоянии с «Палермо». 14 минут Харви хватило, чтобы создать прекрасный шанс забить для Йон-Даля Томассона, который после качественного прострела от бека ткнул мяч прямо во вратаря команды-соперницы.

В мае 2005-го Харви Эсайас в составе делегации «Милана» отправился в Стамбул на финальный матч Лиги чемпионов против «Ливерпуля», которому было суждено войти в историю. Прогнозируемо нидерландский бек не вошел в заявку на игру, расположившись на трибунах, но и это было для Харви воплощением сказки – фактически он обманул футбол, ведь добрался до самой его вершины, не обладая ярким талантом и способностями, а просто имея хорошего и отзывчивого друга, готового на многое ради товарища.

Летом 2005 года Эсайас покинул «Милан», но еще какое-то время «поварился» в футболе, проведя сезон в «Леньяно» и полгода в «Лекко». В начале 2007-го Харви во второй раз принял решение завершить карьеру футболиста, которое уже оказалось бесповоротным. Очевидно, что если бы не Зеедорф, то жизнь Харви Эсайаса могла сложиться иначе, причем, возвращаясь к материальной стороне вопроса, далеко не факт, что на своих «вольных хлебах» защитник сумел бы заработать больше, чем после возвращения в футбол. После этого вы до сих пор уверены, что деньги могут значить больше, чем настоящая мужская дружба?.. В конце концов, последняя, как показывают различные примеры, и дает возможность многим прилично подзаработать, или просто получить.