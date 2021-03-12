Молодой талант. У Зари летом будет новый форвард из Бразилии

Нападающий молодежной команды «Ботафого» Гильерме Смит летом 2021 года станет игроком луганской «Зари».
Гильерме Смит в июне, когда форварду исполнится 18 лет, подпишет контракт с «Зарей» сроком на 3 года.
Бразильский клуб сохранит за собой 20% экономических прав на молодого футболиста.
Dia de mudanças no elenco do Botafogo! 👀— ge (@geglobo) March 12, 2021
- A saída de Caio Alexandre para o Vancouver Whitecaps foi confirmada: https://t.co/vWeMDVQGcJ
- Clube ainda encaminhou venda de Guilherme Smith, de 17 anos, para o Zorya, da Ucrânia: https://t.co/r4sd7fqcnb pic.twitter.com/78Dhynsx7Z
Источник — Globoesporte
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Машка , марш под лавку пока тебя не позовут
А зовут тебя обычно командой « ш*ара к ноге».
Машка , марш под лавку пока тебя не позовут
А зовут тебя обычно командой « ш*ара к ноге».
Машка , марш под лавку пока тебя не позовут
А зовут тебя обычно командой « ш*ара к ноге».
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