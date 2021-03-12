Молодой талант. У Зари летом будет новый форвард из Бразилии

Нападающий «Ботафого» Гильерме Смит подпишет контракт сроком на 3 года

  • 12.03.2021 20:05
  • 2696 просмотров
  • 10 комментариев
Молодой талант. У Зари летом будет новый форвард из Бразилии
© Globoesporte. Гильерме Смит

Нападающий молодежной команды «Ботафого» Гильерме Смит летом 2021 года станет игроком луганской «Зари».

Гильерме Смит в июне, когда форварду исполнится 18 лет, подпишет контракт с «Зарей» сроком на 3 года.

Бразильский клуб сохранит за собой 20% экономических прав на молодого футболиста.

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Источник — Globoesporte

(12 голосов)

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Комментарии
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 12.03.2021 20:50
    0
    junglecat, 12.03.2021 20:46
    может его вместо Сидорчука попробовать ?
    Да в принципе хоть на ворота, главное в нападение не пущать
    Ссылка
    junglecat
    online
      junglecat, 12.03.2021 20:46
    -1
    Alex86 1, 12.03.2021 20:33
    Так то ж нап, а то опорный форвард
    может его вместо Сидорчука попробовать ?
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 12.03.2021 20:33
    -2
    junglecat, 12.03.2021 20:25
    Ну если сравнивать с Бесединских - то однозначно
    Так то ж нап, а то опорный форвард
    Ссылка
    Robert Monroe
    online
      Robert Monroe, 12.03.2021 20:31
    +3
    Дуже цікавий трансфер для Зорі.
    Ссылка
    YOU OK?
    online
      YOU OK?, 12.03.2021 20:28
    -4
    junglecat, 12.03.2021 20:25
    Я где то команду Голос давал ?
    Машка , марш под лавку пока тебя не позовут
    А зовут тебя обычно командой « ш*ара к ноге».
    Кись, чеши лучше в Помадку снова, это твоё, родное.
    Ссылка
    junglecat
    online
      junglecat, 12.03.2021 20:25
    +1
    Alex86 1, 12.03.2021 20:24
    А надо?
    Ну если сравнивать с Бесединских - то однозначно
    Ссылка
    junglecat
    online
      junglecat, 12.03.2021 20:25
    0
    YOU OK?, 12.03.2021 20:23
    Дура, вы и нормальные футболисты?
    Я где то команду Голос давал ?
    Машка , марш под лавку пока тебя не позовут
    А зовут тебя обычно командой « ш*ара к ноге».
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 12.03.2021 20:24
    +1
    junglecat, 12.03.2021 20:19
    Можете Суркиса хватит мозгов хоть Шахаба выкупить ?
    А надо?
    Ссылка
    YOU OK?
    online
      YOU OK?, 12.03.2021 20:23
    -9
    junglecat, 12.03.2021 20:19
    Можете Суркиса хватит мозгов хоть Шахаба выкупить ?
    Дура, вы и нормальные футболисты?
    Ссылка
    junglecat
    online
      junglecat, 12.03.2021 20:19
    +1
    Можете Суркиса хватит мозгов хоть Шахаба выкупить ?
    Ссылка
    Robert Monroe
    online
      Robert Monroe, 12.03.2021 20:31
    +3
    Дуже цікавий трансфер для Зорі.
    Ссылка
    junglecat
    online
      junglecat, 12.03.2021 20:25
    +1
    Alex86 1, 12.03.2021 20:24
    А надо?
    Ну если сравнивать с Бесединских - то однозначно
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 12.03.2021 20:24
    +1
    junglecat, 12.03.2021 20:19
    Можете Суркиса хватит мозгов хоть Шахаба выкупить ?
    А надо?
    Ссылка
    junglecat
    online
      junglecat, 12.03.2021 20:19
    +1
    Можете Суркиса хватит мозгов хоть Шахаба выкупить ?
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 12.03.2021 20:50
    0
    junglecat, 12.03.2021 20:46
    может его вместо Сидорчука попробовать ?
    Да в принципе хоть на ворота, главное в нападение не пущать
    Ссылка
    junglecat
    online
      junglecat, 12.03.2021 20:25
    0
    YOU OK?, 12.03.2021 20:23
    Дура, вы и нормальные футболисты?
    Я где то команду Голос давал ?
    Машка , марш под лавку пока тебя не позовут
    А зовут тебя обычно командой « ш*ара к ноге».
    Ссылка
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