Молодой талант. У Зари летом будет новый форвард из Бразилии

Нападающий молодежной команды «Ботафого» Гильерме Смит летом 2021 года станет игроком луганской «Зари».

Гильерме Смит в июне, когда форварду исполнится 18 лет, подпишет контракт с «Зарей» сроком на 3 года.

Бразильский клуб сохранит за собой 20% экономических прав на молодого футболиста.