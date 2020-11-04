В четверг, 5-го ноября, состоится поединок третьего тура группового турнира Лиги Европы, в котором луганская «Заря» встретится с греческим АЕК. Матч пройдет в Запорожье на стадионе «Славутич-Арена», начало – в 22:00.

Команда Виктора Скрипника потерпела два поражения, уступив на выезде «Лестеру» (0:3) и дома «Браге» (1:2). Таким образом, шансы луганчан на выход в плей-офф Лиги Европы значительно ухудшились, но за них еще можно побороться. И определяющими в этом контексте станут как раз две встречи с АЕКом. Греческий клуб ранее также дважды проиграл: на выезде «Браге» (0:3) и дома «Лестеру» (1:2). Отметим, что на предыдущей стадии АЕК выбил из еврокубкового турнира немецкий «Вольфсбург», который стал непреодолимым барьером для черниговской «Десны». В минувший уик-энд обе команды провели поединки своих национальных чемпионатов. АЕК обыграл ОФИ со счетом 2:1, а «Заря» сыграла вничью с «Ингульцом» – 1:1.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Заря» – АЕК.