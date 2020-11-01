ВИДЕО. Взял на себя инициативу! Шахов забил победный гол за АЕК

Украинский хавбек Евгений Шахов забил победный гол за АЕК в матче 7-го тура чемпионата Греции против команды ОФИ (2:1).
При счете 1:1 воспитанник «Днепра» отличился на 74-й минуте после отличного прохода по флангу. Это его дебютный гол за АЕК в 9-й игре за клуб.
Украинский защитник Дмитрий Чигринский не играл против ОФИ из-за травмы.
Чемпионат Греции. 7-й тур
АЕК – ОФИ – 2:1
Голы: Неделчару, 34, Шахов, 74 – Стерджен, 6.
Смотрите видео гола Евгения Шахова (74 мин) и обзор матча.
События матча
|74'
|ГОЛ ! Мяч забил Евгений Шахов (АЕК).
|34'
|ГОЛ ! Мяч забил Ионуц Неделчару (АЕК).
|6'
|ГОЛ ! Мяч забил Фабио Стургеон (ОФИ).
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Источник — YouTube
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