ВИДЕО. Взял на себя инициативу! Шахов забил победный гол за АЕК

Украинский хавбек Евгений Шахов забил победный гол за АЕК в матче 7-го тура чемпионата Греции против команды ОФИ (2:1).

При счете 1:1 воспитанник «Днепра» отличился на 74-й минуте после отличного прохода по флангу. Это его дебютный гол за АЕК в 9-й игре за клуб.

Украинский защитник Дмитрий Чигринский не играл против ОФИ из-за травмы.

Чемпионат Греции. 7-й тур

АЕК – ОФИ – 2:1

Голы: Неделчару, 34, Шахов, 74 – Стерджен, 6.

Смотрите видео гола Евгения Шахова (74 мин) и обзор матча.