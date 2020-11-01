7-й тур
АЕК
2 : 1
ОФИ
01.11.2020, FT

ВИДЕО. Взял на себя инициативу! Шахов забил победный гол за АЕК

Украинский полузащитник забил дебютный гол за греческий клуб в ворота ОФИ

  • 01.11.2020 23:59
  • 620 просмотров
  • 2 комментария
ВИДЕО. Взял на себя инициативу! Шахов забил победный гол за АЕК
© АЕК. Евгений Шахов

Украинский хавбек Евгений Шахов забил победный гол за АЕК в матче 7-го тура чемпионата Греции против команды ОФИ (2:1).

При счете 1:1 воспитанник «Днепра» отличился на 74-й минуте после отличного прохода по флангу. Это его дебютный гол за АЕК в 9-й игре за клуб.

Украинский защитник Дмитрий Чигринский не играл против ОФИ из-за травмы.

Чемпионат Греции. 7-й тур

АЕК – ОФИ – 2:1

Голы: Неделчару, 34, Шахов, 74 – Стерджен, 6.

Смотрите видео гола Евгения Шахова (74 мин) и обзор матча.

События матча
74' ГОЛ ! Мяч забил Евгений Шахов (АЕК).
34' ГОЛ ! Мяч забил Ионуц Неделчару (АЕК).
6' ГОЛ ! Мяч забил Фабио Стургеон (ОФИ).
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Источник — YouTube

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Комментарии
    adidas777
      adidas777, 02.11.2020 00:44
    0
    Отличный гол забил! С дебютом!
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 02.11.2020 00:28
    0
    Шахова срочно в сборную то потом скучей тестов и с Греции долго ехать с этим ковидом
    Ссылка
    adidas777
      adidas777, 02.11.2020 00:44
    0
    Отличный гол забил! С дебютом!
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 02.11.2020 00:28
    0
    Шахова срочно в сборную то потом скучей тестов и с Греции долго ехать с этим ковидом
    Ссылка
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