Шахов не помог. Лестер обыграл АЕК и лидирует в группе Зари

В группе G Лиги Европы «Лестер» на выезде справился с АЕКом со счетом 2:1. В составе греческой команды 86 минут отыграл украинский полузащитник Евгений Шахов.

«Лестер», как и «Брага», набрал по 6 очков и лидирует в группе «Зари». Команда Виктора Скрипника и АЕК имеют по два поражения.

Группа G

АЕК - Лестер 1:2

Голы: Танкович, 49 - Варди, 18 (с пен), Чодхури, 39

АЕК: Цинтотас, Бакакис (Ставрос, 86), Сварма, Неделчару, Инсуа (Сабенадзович, 86), Крстичич, Шахов (Мачерас, 86), Ливая (Танкович, 46), Манталос, Лопеш, Ансарифард (Оливейра, 46)

Лестер: Шмайхель, Фофана, Морган, Фухс (Томас, 46), Джастин, Олбрайтон, Чодхури (Менди, 66), Тилеманс, Ундер (Прат, 66), Мэддисон (Барнс, 74), Варди (Ихеаначо, 70)