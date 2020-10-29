АЕК
1 : 2
Лестер Сити
29.10.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Шахов не помог. Лестер обыграл АЕК и лидирует в группе Зари

Команда Роджерса добыла вторую победу в группе

  • 29.10.2020 21:49
  • 649 просмотров
  • 1 комментарий
Шахов не помог. Лестер обыграл АЕК и лидирует в группе Зари
© twitter.com/lcfc

В группе G Лиги Европы «Лестер» на выезде справился с АЕКом со счетом 2:1. В составе греческой команды 86 минут отыграл украинский полузащитник Евгений Шахов.

«Лестер», как и «Брага», набрал по 6 очков и лидирует в группе «Зари». Команда Виктора Скрипника и АЕК имеют по два поражения.

Группа G

АЕК - Лестер 1:2
Голы: Танкович, 49 - Варди, 18 (с пен), Чодхури, 39

АЕК: Цинтотас, Бакакис (Ставрос, 86), Сварма, Неделчару, Инсуа (Сабенадзович, 86), Крстичич, Шахов (Мачерас, 86), Ливая (Танкович, 46), Манталос, Лопеш, Ансарифард (Оливейра, 46)

Лестер: Шмайхель, Фофана, Морган, Фухс (Томас, 46), Джастин, Олбрайтон, Чодхури (Менди, 66), Тилеманс, Ундер (Прат, 66), Мэддисон (Барнс, 74), Варди (Ихеаначо, 70)

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 29.10.2020 22:00
    +1
    уже ясен расклад в группе.... задача луганчан взять хоть какие-то очки и в этом есть большие сомнения
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 29.10.2020 22:00
    +1
    уже ясен расклад в группе.... задача луганчан взять хоть какие-то очки и в этом есть большие сомнения
    Ссылка
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