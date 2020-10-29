АЕК – Лестер – 1:2. Шахов на поле, Чигринский вне заявки. Видео голов матча

В матче 2-го тура Лиги Европы греческий АЕК проиграл английскому «Лестеру» (1:2).
Хавбек греческого АЕК Евгений Шахов отыграл 86 минут. Его партнер по команде Дмитрий Чигринский не был включен в заявку на матч из-за травмы.
Голы забили: Танкович, 49 – Варди, 18 (пен.), Чоудхери, 39.
Смотрите видео голов и обзор матча АЕК (Греция) – «Лестер» (Англия) – 1:2.
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Источник — Sport.ua
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