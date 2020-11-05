Заря
1 : 4
АЕК
05.11.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Заря – АЕК – 1:4. Кошмар в Запорожье. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 3-го тура Лиги Европы

  • 05.11.2020 23:59
  • 2644 просмотра
  • 4 комментария
Заря – АЕК – 1:4. Кошмар в Запорожье. Видео голов и обзор матча
© УЕФА. Евгений Шахов

Сегодня, 5 ноября, в матче 3-го тура Лиги Европы луганская «Заря» принимает греческий АЕК.

Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало поединка в Запорожье – в 22:00.

Украинские футболисты команды гостей Дмитрий Чигринский и Евгений Шахов вышли в основе. Наставник АЕК Массимо Каррера в Запорожье не прилетел из-за болезни, командой руководят его ассистенты.

См. также: стартовые составы команд.

Смотрите видео голов и обзор матча.

ГОЛ! 0:1. Муамер Танкович, 7 мин.

ГОЛ! 0:2. Петрос Манталос, 34 мин.

Видеообзор первого тайма.

ГОЛ! 0:3. Марко Ливайя, 54 мин.

ГОЛ! 1:3. Владислав Кочергин, 81 мин.

ГОЛ! 1:4. Марко Ливайя, 82 мин.

Видеообзор второго тайма.

События матча
81' ГОЛ ! Мяч забил Марко Ливайа (АЕК).
81' ГОЛ ! Мяч забил Владислав Кочергин (Заря).
54' ГОЛ ! Мяч забил Марко Ливайа (АЕК).
34' ГОЛ ! Мяч забил Петрос Манталос (АЕК).
6' ГОЛ ! Мяч забил Муамер Танкович (АЕК).
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Источник — Футбол 1/2/3

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Комментарии
    alefteev77
    online
      alefteev77, 06.11.2020 01:18
    0
    serg, 06.11.2020 00:01
    эта неделя выступлений наших клубов в Европе - полный писец. Разница голов (забитых/пропущ) 2-12. Следующий тур будет такой же печалькой, опять Барса, снова Боруссия, а Заре без разницы кому проигрывать
    Это реальный уровень украинского футбола, а уровень средненький
    =
    Напомню, что самый эффективный, успешный и результативный тренер в Украине, Петраков, сидит без работы
    =
    Ребров за рубежом, Григорчук за рубежом, Вернидуб без работы...
    Ссылка
    Александр Мельничук
      Александр Мельничук, 06.11.2020 00:33
    -1
    Folmer, 06.11.2020 00:30
    Не погоджусь з Вами, вважаю, що це дно, далі буде краще
    Яке саме дно зіграє краще?)
    Ссылка
    Folmer
    online
      Folmer, 06.11.2020 00:30
    +1
    serg, 06.11.2020 00:01
    эта неделя выступлений наших клубов в Европе - полный писец. Разница голов (забитых/пропущ) 2-12. Следующий тур будет такой же печалькой, опять Барса, снова Боруссия, а Заре без разницы кому проигрывать
    Не погоджусь з Вами, вважаю, що це дно, далі буде краще
    Ссылка
    serg
      serg, 06.11.2020 00:01
    +2
    эта неделя выступлений наших клубов в Европе - полный писец. Разница голов (забитых/пропущ) 2-12. Следующий тур будет такой же печалькой, опять Барса, снова Боруссия, а Заре без разницы кому проигрывать
    Ссылка
    serg
      serg, 06.11.2020 00:01
    +2
    эта неделя выступлений наших клубов в Европе - полный писец. Разница голов (забитых/пропущ) 2-12. Следующий тур будет такой же печалькой, опять Барса, снова Боруссия, а Заре без разницы кому проигрывать
    Ссылка
    Folmer
    online
      Folmer, 06.11.2020 00:30
    +1
    serg, 06.11.2020 00:01
    эта неделя выступлений наших клубов в Европе - полный писец. Разница голов (забитых/пропущ) 2-12. Следующий тур будет такой же печалькой, опять Барса, снова Боруссия, а Заре без разницы кому проигрывать
    Не погоджусь з Вами, вважаю, що це дно, далі буде краще
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 06.11.2020 01:18
    0
    serg, 06.11.2020 00:01
    эта неделя выступлений наших клубов в Европе - полный писец. Разница голов (забитых/пропущ) 2-12. Следующий тур будет такой же печалькой, опять Барса, снова Боруссия, а Заре без разницы кому проигрывать
    Это реальный уровень украинского футбола, а уровень средненький
    =
    Напомню, что самый эффективный, успешный и результативный тренер в Украине, Петраков, сидит без работы
    =
    Ребров за рубежом, Григорчук за рубежом, Вернидуб без работы...
    Ссылка
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