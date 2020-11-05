Заря – АЕК – 1:4. Кошмар в Запорожье. Видео голов и обзор матча

Сегодня, 5 ноября, в матче 3-го тура Лиги Европы луганская «Заря» принимает греческий АЕК.
Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало поединка в Запорожье – в 22:00.
Украинские футболисты команды гостей Дмитрий Чигринский и Евгений Шахов вышли в основе. Наставник АЕК Массимо Каррера в Запорожье не прилетел из-за болезни, командой руководят его ассистенты.
См. также: стартовые составы команд.
Смотрите видео голов и обзор матча.
ГОЛ! 0:1. Муамер Танкович, 7 мин.
ГОЛ! 0:2. Петрос Манталос, 34 мин.
Видеообзор первого тайма.
ГОЛ! 0:3. Марко Ливайя, 54 мин.
ГОЛ! 1:3. Владислав Кочергин, 81 мин.
ГОЛ! 1:4. Марко Ливайя, 82 мин.
Видеообзор второго тайма.
|81'
|ГОЛ ! Мяч забил Марко Ливайа (АЕК).
|81'
|ГОЛ ! Мяч забил Владислав Кочергин (Заря).
|54'
|ГОЛ ! Мяч забил Марко Ливайа (АЕК).
|34'
|ГОЛ ! Мяч забил Петрос Манталос (АЕК).
|6'
|ГОЛ ! Мяч забил Муамер Танкович (АЕК).
Источник — Футбол 1/2/3
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Напомню, что самый эффективный, успешный и результативный тренер в Украине, Петраков, сидит без работы
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Ребров за рубежом, Григорчук за рубежом, Вернидуб без работы...
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Напомню, что самый эффективный, успешный и результативный тренер в Украине, Петраков, сидит без работы
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Ребров за рубежом, Григорчук за рубежом, Вернидуб без работы...
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