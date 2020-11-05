Заря – АЕК. Чигринский и Шахов сыграют в Запорожье. Стартовые составы

Поединок 3-го тура Лиги Европы начнется 5 ноября в 22:00

  • 05.11.2020 20:45
  • 2447 просмотров
  • 13 комментариев
Заря – АЕК. Чигринский и Шахов сыграют в Запорожье. Стартовые составы
© УЕФА

Сегодня, 5 ноября, в матче 3-го тура Лиги Европы луганская «Заря» принимает греческий АЕК.

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало поединка в Запорожье – в 22:00.

Украинские футболисты команды гостей Дмитрий Чигринский и Евгений Шахов выйдут в основе.

Наставник АЕК Массимо Каррера в Запорожье не прилетел из-за болезни, командой руководят его ассистенты.

Стали известны стартовые составы.

«Заря»: Шевченко, Хомченовский, Вернидуб, Абу-Ханна, Цыганикс, Кочергин, Иванисеня, Юрченко, Кабаев, Громов, Лунев.

Запас: Василь, Цвек, Руфати, Перович, Гладкий, Назарина, Фаворов, Гринь, Сайяд.

АЕК: Цинтотас, Сварнас, Неделчару, Чигринский, Инсуа, Василантонопулос, Шахов, Крстичич, Танкович, Ливая, Манталос.

Запас: Атанасиадис, Теохарис, Лопеш, Ансарифард, Албанис, Лаци, Галанопулос, Хнид, Шабанаджович, Христопулос, Махерас, Ботос. 

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Источник — УЕФА

(9 голосов)

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Комментарии
    R1d3r
    online
      R1d3r, 05.11.2020 21:46
    0
    kum_Poltava_, 05.11.2020 21:33
    А Рейджерс Бенфіку на виїзді 3:1
    Уже 3:3
    Ссылка
    viktor77
    online
      viktor77, 05.11.2020 21:45
    0
    kum_Poltava_, 05.11.2020 21:40
    Емблема Зорі навиворіт зображена.
    Это же спирт .юа
    Ссылка
    Pavelgorov
      Pavelgorov, 05.11.2020 21:43
    +2
    Andy Chak, 05.11.2020 21:17
    Для Луганська рідна мова кацапська, п!здєц, скрєпнєнько так, хоча на англійській зробили, сєпари, сука(((
    ты Мозг пропил напрочь..идиот
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 05.11.2020 21:41
    0
    kum_Poltava_, 05.11.2020 21:32
    ПАОК, тим часом, уже веде 4:1 проти ПСВ.
    А почему Полтава в лиге Европы не играет
    Ссылка
    kum_Poltava_
    online
      kum_Poltava_, 05.11.2020 21:40
    -1
    Емблема Зорі навиворіт зображена.
    Ссылка
    Alex86 1
      Alex86 1, 05.11.2020 21:37
    +2
    Может прорвет наконец зорьку с греками?! Реально уже по классу хотя бы +/- соперники, да и раз уж в группу так рвались то пора доказывать что не для того что б отгребать, а то вообще чуть со своим стремлением в ЛЧ попасть путевку порвали бы только от страны вторую
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 05.11.2020 21:37
    0
    Andy Chak, 05.11.2020 21:17
    Для Луганська рідна мова кацапська, п!здєц, скрєпнєнько так, хоча на англійській зробили, сєпари, сука(((
    Тебе бы подлечиться не мешало
    Ссылка
    kum_Poltava_
    online
      kum_Poltava_, 05.11.2020 21:33
    +1
    А Рейджерс Бенфіку на виїзді 3:1
    Ссылка
    kum_Poltava_
    online
      kum_Poltava_, 05.11.2020 21:32
    +1
    ПАОК, тим часом, уже веде 4:1 проти ПСВ.
    Ссылка
    Александр Пересадько
      Александр Пересадько, 05.11.2020 21:29
    +1
    Шахов и Чигиринский нам помогут
    Ссылка
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 05.11.2020 21:27
    +1
    Andy Chak, 05.11.2020 21:17
    Для Луганська рідна мова кацапська, п!здєц, скрєпнєнько так, хоча на англійській зробили, сєпари, сука(((
    Та да... вот же черти какие! И еще налоги платят в Украину, ух!))))
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 05.11.2020 21:18
    +3
    Заря, удачи парни!
    Ссылка
    Andy Chak
    online
      Andy Chak, 05.11.2020 21:17
    -3
    Для Луганська рідна мова кацапська, п!здєц, скрєпнєнько так, хоча на англійській зробили, сєпари, сука(((
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 05.11.2020 21:18
    +3
    Заря, удачи парни!
    Ссылка
    Pavelgorov
      Pavelgorov, 05.11.2020 21:43
    +2
    Andy Chak, 05.11.2020 21:17
    Для Луганська рідна мова кацапська, п!здєц, скрєпнєнько так, хоча на англійській зробили, сєпари, сука(((
    ты Мозг пропил напрочь..идиот
    Ссылка
    Alex86 1
      Alex86 1, 05.11.2020 21:37
    +2
    Может прорвет наконец зорьку с греками?! Реально уже по классу хотя бы +/- соперники, да и раз уж в группу так рвались то пора доказывать что не для того что б отгребать, а то вообще чуть со своим стремлением в ЛЧ попасть путевку порвали бы только от страны вторую
    Ссылка
    kum_Poltava_
    online
      kum_Poltava_, 05.11.2020 21:33
    +1
    А Рейджерс Бенфіку на виїзді 3:1
    Ссылка
    kum_Poltava_
    online
      kum_Poltava_, 05.11.2020 21:32
    +1
    ПАОК, тим часом, уже веде 4:1 проти ПСВ.
    Ссылка
    Александр Пересадько
      Александр Пересадько, 05.11.2020 21:29
    +1
    Шахов и Чигиринский нам помогут
    Ссылка
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 05.11.2020 21:27
    +1
    Andy Chak, 05.11.2020 21:17
    Для Луганська рідна мова кацапська, п!здєц, скрєпнєнько так, хоча на англійській зробили, сєпари, сука(((
    Та да... вот же черти какие! И еще налоги платят в Украину, ух!))))
    Ссылка
    R1d3r
    online
      R1d3r, 05.11.2020 21:46
    0
    kum_Poltava_, 05.11.2020 21:33
    А Рейджерс Бенфіку на виїзді 3:1
    Уже 3:3
    Ссылка
    viktor77
    online
      viktor77, 05.11.2020 21:45
    0
    kum_Poltava_, 05.11.2020 21:40
    Емблема Зорі навиворіт зображена.
    Это же спирт .юа
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 05.11.2020 21:41
    0
    kum_Poltava_, 05.11.2020 21:32
    ПАОК, тим часом, уже веде 4:1 проти ПСВ.
    А почему Полтава в лиге Европы не играет
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 05.11.2020 21:37
    0
    Andy Chak, 05.11.2020 21:17
    Для Луганська рідна мова кацапська, п!здєц, скрєпнєнько так, хоча на англійській зробили, сєпари, сука(((
    Тебе бы подлечиться не мешало
    Ссылка
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