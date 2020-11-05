Заря – АЕК. Чигринский и Шахов сыграют в Запорожье. Стартовые составы

Сегодня, 5 ноября, в матче 3-го тура Лиги Европы луганская «Заря» принимает греческий АЕК.
Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало поединка в Запорожье – в 22:00.
Украинские футболисты команды гостей Дмитрий Чигринский и Евгений Шахов выйдут в основе.
Наставник АЕК Массимо Каррера в Запорожье не прилетел из-за болезни, командой руководят его ассистенты.
Стали известны стартовые составы.
«Заря»: Шевченко, Хомченовский, Вернидуб, Абу-Ханна, Цыганикс, Кочергин, Иванисеня, Юрченко, Кабаев, Громов, Лунев.
Запас: Василь, Цвек, Руфати, Перович, Гладкий, Назарина, Фаворов, Гринь, Сайяд.
АЕК: Цинтотас, Сварнас, Неделчару, Чигринский, Инсуа, Василантонопулос, Шахов, Крстичич, Танкович, Ливая, Манталос.
Запас: Атанасиадис, Теохарис, Лопеш, Ансарифард, Албанис, Лаци, Галанопулос, Хнид, Шабанаджович, Христопулос, Махерас, Ботос.
Источник — УЕФА
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