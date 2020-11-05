Заря
0 : 0
АЕК
05.11.2020 22:00   ТВ-трансляция: 

Заря — АЕК. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы

Луганская команда попробует взять очки в поединке с греческим клубом

  • 05.11.2020 02:44
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Заря — АЕК. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
© ФК Заря Луганск

В четверг, 5-го ноября, состоится поединок группового раунда лиги Европы, в котором луганская «Заря» примет греческий АЕК.

Текущий сезон Лиги Европы складывается для «Зари» не очень неудачно. В первом матче украинская команда проиграла «Лестеру» со счетом 0:3, во втором уступила «Браге» со счетом 1:2. «Заря» с нулем очков в активе занимает последнее место в группе G.

Впрочем, у АЕКа дела ничуть не лучше. Греческая команда сперва проиграла «Браге» со счетом 0:3, а затем уступила «Лестеру» со счетом 1:2. АЕК не набрал очков и теперь также плетется в хвосте группы G.

«Надо набираться опыта, через себя пропускать эти моменты и принимать быстро решения. Жаль тех ребят, которые пропускают такие еврокубковые матчи, ведь в таких матчах и набирается опыт», — считает главный тренер «Зари» Виктор Скрипник.

Далеко не все ладно у «Зари» и в чемпионате Украины. В четырех последних матчах луганская команда одержала всего одну победу (4:0 над «Рухом»). При этом «Заря» сыграла вничью с «Динамо» (1:1), «Колосом» (1:1) и «Ингульцом» (1:1).

«Мы разобрали последние все наши игры, сделали скрупулезный анализ. Надеемся завтра показать, то что мы сделали выводы из прошлых игр», — считает украинский защитник «Зари» Виталий Вернидуб.

«Заря» демонстрирует неплохой футбол, но так ли он хорош для Лиги Европы?

Букмекеры считают, что у команд почти равные шансы на победу. Коэффициент на «Зарю» составляет приблизительно 2,9, на АЕК — 2,6. На ничью дают примерно 3,35.

Ориентировочные составы:

«Заря»: Шевченко — Фаворов, Вернидуб, Абу Ханна, Иванисеня, Хомченовский, Юрченко, Кочергин, Назарина, Лунев, Кабаев.

АЕК: Цинтотас — Инсуа, Неделчару, Чигринский, Бакакис, Шахов, Крститич, Василантонопулос, Мантолос, Лопеш, Оливейра.

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5 ноября, четверг

«Заря» — АЕК
Запорожье. Стадион «Славутич-Арена». 22:00
ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 2»
ЗАРЯ — АЕК. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
 Арбитр: Уильям Коллам (Шотландия)
Прогноз Sport.ua — 2:1
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Михаил Шаповалов, Sport.ua

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