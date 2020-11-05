Шансы только теоретические. Заря в Запорожье уступила АЕКу

«Заря» неудачно стартовала в групповом турнире Лиги Европы, проиграв два матча английскому «Лестеру» и португальской «Браге». Поэтому для того, чтобы еще надеяться на выход в плей-офф, подопечных Виктора Скрипника сегодня устраивала только победа. Впрочем, такая же ситуация была и у греческого клуба, в стартовом составе которого на поле вышли хорошо знакомые нам Дмитрий Чигринский и Евгений Шахов. Гости ведь тоже имели ноль в графе очков. Одним словом, результат поединка был очень важным для обоих соперников.

К сожалению для украинских болельщиков, уже на 7-й минуте «АЕК» повел в счете. Ливая получил мяч слева в штрафной площади хозяев поля и сумел из-под защитника выполнить точную в центр на Танковича, который почему-то остался совершенно один без присмотра. Тот в касание пробил по воротам и мяч, задев ногу Цыганикса, оказался в сетке ворот.

Конечно же, футболисты «Зари» сразу устремились вперед большими силами отыгрываться, но до ударов дело практически не доходило. А вот контратаки греческой команды выглядели куда более опасными. Так, на 15-й минуте все тот же Танкович едва не оформил дубль, но ему помешал это сделать Шевченко. Через четыре минуты ошибся уже сам голкипер «Зари», попав мячом в ноги Ливая. Хорошо, что в этом эпизоде все обошлось.

Пожалуй, самым активным у хозяев поля в атаке был Кочергин. Именно от него исходила наибольшая опасность для ворот греков. На 23-й минуте после передачи с правого фланга Владислав нанес свой первый удар в этом матче, но мяч полетел выше цели. А спустя две минуты полузащитник «Зари» пробил издали уже низом, однако голкипер гостей Цидотас оказался на месте.

На 34-й минуте снова неудачно сыграла оборона украинцев. На этот раз «АЕК» провел быструю контратаку прямо по центру и его футболисты беспрепятственно добрались до ворот Шевченко. Танкович теперь стал автором голевой передачи, а его партнер и капитан греческого клуба Манталос с близкого расстояния просто «расстрелял» ворота хозяев поля.

До конца тайма команды еще успели обменяться опасными моментами. У гостей опять на ударной позиции на 37-й минуте оказался Манталос, но головой пробил в руки Шевченко. А у «Зари» могли отличиться Кочергин и Кабаев. Однако у первого завершающий удар на 42-й минуте совсем не получился, а второй, оказавшись прямо перед воротами без опеки на 44-й минуте, пробил и над вратарем, и над перекладиной.

В перерыве Виктор Скрипник произвел сразу две замены, выпустив на поле Назарину и Сайядманеша, однако рисунок игры практический не изменился. Более того, гости очень агрессивно начали второй тайм и на 54-й минуте забили свой третий гол. В этом эпизоде индивидуальное мастерство продемонстрировал Ливая. Он получил мяч на правом фланге, сместился в центр и, не встречая особого сопротивления от Абу Ханны, пробил левой ногой в ближний угол. Увы, и здесь Шевченко команду не выручил.

0:3 в начале второго тайма. Такого развития событий явно никто не ожидал. Наставник «Зари» сменил еще двоих своих футболистов и в игру вошли опытные Фаворов и Гладкий. Однако и с их появлением остроты у ворот гостей особо не прибавилось. Луганская команда хотя и шла вперед, но выглядела как-то обреченной.

И только на 81-й минуте Кочергину, наконец, удалось пробить сильно и точно из-за пределов штрафной площади. Но не успели хозяева поля порадоваться забитому голу, как буквально через несколько секунд им пришлось в четвертый раз в этот вечер доставать мяч из сетки своих ворот. Разыграв с центра, гости тут же доставили мяч вперед и Ливая оформил дубль.

Сократить разрыв в счете «Заря» могла на 88-й минуте, когда после выполнения стандарта, Вернидуб с близкого расстояния пробил мячом в перекладину. Вот и все, на что были способны в концовке украинские футболисты.

1:4 - третье поражение луганской «Зари» в Лиге Европы и она, так и не набрав ни одного очка после трех встреч, замыкает турнирную таблицу.

Лига Европы УЕФА. Групповой этап. Группа G. 3-й тур.

«Заря» – АЕК Афины - 1:4

Кочергин, 81 – Танкович, 7, Манталос, 34, Ливая, 54, 82



Вернидуб, 65 – Манталос, 29, Ансарифард, 77, Инсуа, 87

«Заря»: Шевченко – Цыганикс, Абу Ханна, Вернидуб, Хомченовский (Фаворов, 59) – Иванисеня – Кочергин, Юрченко – Кабаев (Гладкий, 59) – Громов (Сайядманеш, 46), Лунев (Назарина, 46).

АЕК Афины: Цидотас – Инсуа, Чигринский, Неделчару, Сварнас – Крстичич (Галанопулос, 85), Шахов (Шабанаджович, 69), Василантонопулос – Манталос (Ботос, 85), Ливая, Танкович (Ансарифард, 75).

Арбитр: Уильям Коллум (Глазго, Шотландия).

Стадион: «Славутич-Арена» (Запорожье).



Удары (в створ): 13 (5) – 9 (6)

Угловые: 5 – 1

Оффсайды: 2 – 2.

ЗАРЯ-АЕК АФИНЫ.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 8°C