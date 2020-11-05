Заря
1 : 4
АЕК
05.11.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Шансы только теоретические. Заря в Запорожье уступила АЕКу

Подопечные Скрипника проиграли три матча подряд в новом евросезоне

  • 05.11.2020 23:51
  • 3345 просмотров
  • 130 комментариев
Шансы только теоретические. Заря в Запорожье уступила АЕКу
© ФК Заря

«Заря» неудачно стартовала в групповом турнире Лиги Европы, проиграв два матча английскому «Лестеру» и португальской «Браге». Поэтому для того, чтобы еще надеяться на выход в плей-офф, подопечных Виктора Скрипника сегодня устраивала только победа. Впрочем, такая же ситуация была и у греческого клуба, в стартовом составе которого на поле вышли хорошо знакомые нам Дмитрий Чигринский и Евгений Шахов. Гости ведь тоже имели ноль в графе очков. Одним словом, результат поединка был очень важным для обоих соперников. 

К сожалению для украинских болельщиков, уже на 7-й минуте «АЕК» повел в счете. Ливая получил мяч слева в штрафной площади хозяев поля и сумел из-под защитника выполнить точную в центр на Танковича, который почему-то остался совершенно один без присмотра. Тот в касание пробил по воротам и мяч, задев ногу Цыганикса, оказался в сетке ворот. 

Конечно же, футболисты «Зари» сразу устремились вперед большими силами отыгрываться, но до ударов дело практически не доходило. А вот контратаки греческой команды выглядели куда более опасными. Так, на 15-й минуте все тот же Танкович едва не оформил дубль, но ему помешал это сделать Шевченко. Через четыре минуты ошибся уже сам голкипер «Зари», попав мячом в ноги Ливая. Хорошо, что в этом эпизоде все обошлось. 

Пожалуй, самым активным у хозяев поля в атаке был Кочергин. Именно от него исходила наибольшая опасность для ворот греков. На 23-й минуте после передачи с правого фланга Владислав нанес свой первый удар в этом матче, но мяч полетел выше цели. А спустя две минуты полузащитник «Зари» пробил издали уже низом, однако голкипер гостей Цидотас оказался на месте. 

На 34-й минуте снова неудачно сыграла оборона украинцев. На этот раз «АЕК» провел быструю контратаку прямо по центру и его футболисты беспрепятственно добрались до ворот Шевченко. Танкович теперь стал автором голевой передачи, а его партнер и капитан греческого клуба Манталос с близкого расстояния просто «расстрелял» ворота хозяев поля. 

До конца тайма команды еще успели обменяться опасными моментами. У гостей опять на ударной позиции на 37-й минуте оказался Манталос, но головой пробил в руки Шевченко. А у «Зари» могли отличиться Кочергин и Кабаев. Однако у первого завершающий удар на 42-й минуте совсем не получился, а второй, оказавшись прямо перед воротами без опеки на 44-й минуте, пробил и над вратарем, и над перекладиной. 

В перерыве Виктор Скрипник произвел сразу две замены, выпустив на поле Назарину и Сайядманеша, однако рисунок игры практический не изменился. Более того, гости очень агрессивно начали второй тайм и на 54-й минуте забили свой третий гол. В этом эпизоде индивидуальное мастерство продемонстрировал Ливая. Он получил мяч на правом фланге, сместился в центр и, не встречая особого сопротивления от Абу Ханны, пробил левой ногой в ближний угол. Увы, и здесь Шевченко команду не выручил. 

0:3 в начале второго тайма. Такого развития событий явно никто не ожидал. Наставник «Зари» сменил еще двоих своих футболистов и в игру вошли опытные Фаворов и Гладкий. Однако и с их появлением остроты у ворот гостей особо не прибавилось. Луганская команда хотя и шла вперед, но выглядела как-то обреченной. 

И только на 81-й минуте Кочергину, наконец, удалось пробить сильно и точно из-за пределов штрафной площади. Но не успели хозяева поля порадоваться забитому голу, как буквально через несколько секунд им пришлось в четвертый раз в этот вечер доставать мяч из сетки своих ворот. Разыграв с центра, гости тут же доставили мяч вперед и Ливая оформил дубль. 

Сократить разрыв в счете «Заря» могла на 88-й минуте, когда после выполнения стандарта, Вернидуб с близкого расстояния пробил мячом в перекладину. Вот и все, на что были способны в концовке украинские футболисты. 

1:4 - третье поражение луганской «Зари» в Лиге Европы и она, так и не набрав ни одного очка после трех встреч, замыкает турнирную таблицу.

Лига Европы УЕФА. Групповой этап. Группа G. 3-й тур.

«Заря» – АЕК Афины - 1:4

 Кочергин, 81 – Танкович, 7, Манталос, 34, Ливая, 54, 82

 Вернидуб, 65 – Манталос, 29, Ансарифард, 77, Инсуа, 87

«Заря»: Шевченко – Цыганикс, Абу Ханна, Вернидуб, Хомченовский (Фаворов, 59) – Иванисеня – Кочергин, Юрченко – Кабаев (Гладкий, 59) – Громов (Сайядманеш, 46), Лунев (Назарина, 46).

АЕК Афины: Цидотас – Инсуа, Чигринский, Неделчару, Сварнас – Крстичич (Галанопулос, 85), Шахов (Шабанаджович, 69), Василантонопулос – Манталос (Ботос, 85), Ливая, Танкович (Ансарифард, 75).

Арбитр: Уильям Коллум (Глазго, Шотландия).

Стадион: «Славутич-Арена» (Запорожье).

Удары (в створ): 13 (5) – 9 (6)
Угловые: 5 – 1
Оффсайды: 2 – 2.

ЗАРЯ-АЕК АФИНЫ.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Игорь Заржицкий, Sport.ua

(10 голосов)

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Комментарии
    dd dent
    online
      dd dent, 06.11.2020 02:09
    0
    alefteev77, 06.11.2020 01:59
    нужно смотреть на такие клубы как Аякс, Лион, Порту - там при средних вливаниях, есть стабильные результаты и продажи игроков в топ-клубы
    =
    нужно ориентировать на модель зарабатывания денег от воспитания и продажи молодых футболистов, это единственный адекватный способ развивать реально футбол на данный момент
    А кто это внедрять все будет и как?
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 06.11.2020 01:59
    0
    dd dent, 06.11.2020 01:37
    Бодались после его смерти даже при Михе ещё и побед наших двух клубов неплохих было не мало, а сейчас и того почти нет. Тогда кстати для дк было не привычным не выйти из группы в лч, а не сам факт что б туда проползти с титаническими усилиями да и шахта даже команды как Челси побеждали и тд так что есть что вспомнить. В куефа/ле всегда симпатично играли днепр и металл, но да нет больше $, нет и результатов и команд. А много клубов без вливаний на топ уровне результаты дают?
    нужно смотреть на такие клубы как Аякс, Лион, Порту - там при средних вливаниях, есть стабильные результаты и продажи игроков в топ-клубы
    =
    нужно ориентировать на модель зарабатывания денег от воспитания и продажи молодых футболистов, это единственный адекватный способ развивать реально футбол на данный момент
    Ссылка
    Bolshoi
      Bolshoi, 06.11.2020 01:44
    +1
    Короче. Кроты обосрались больше всех.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 06.11.2020 01:37
    0
    alefteev77, 06.11.2020 01:32
    Та уровень в Лиге Чемпионов был плюс-минус одинаковый со времен смерти Лобановского. Влетали первому попавшемуся топ-клубу.
    =
    А Лига Европы ... это именно турнир, который реально соответствует уровню Динамо и Шахтера, чтобы достойно выглядеть стабильно из сезона в сезон. Днепр и Металист были на уровне, пока в них деньги заливали. Все остальные (Ворскла, Заря, Олександрия, Десна) там выглядят печально.
    Бодались после его смерти даже при Михе ещё и побед наших двух клубов неплохих было не мало, а сейчас и того почти нет. Тогда кстати для дк было не привычным не выйти из группы в лч, а не сам факт что б туда проползти с титаническими усилиями да и шахта даже команды как Челси побеждали и тд так что есть что вспомнить. В куефа/ле всегда симпатично играли днепр и металл, но да нет больше $, нет и результатов и команд. А много клубов без вливаний на топ уровне результаты дают?
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 06.11.2020 01:32
    0
    JekFunny, 06.11.2020 01:27
    Та нужно усиляться потому что
    Кочергин и Кабаев выдали пришлый суперрезультативный сезон для себя , забил по ..... 7 голов аж
    Теперь просто вернулись на свой уровень
    Лунев и таким не хвастался . Громов от матча к матчу по разному играет ....
    Мы реально много хотим
    В прошлом сезоне был новый тренер , встряска , унылое ДК без тренера , игроки хотели доказать свою профпригодность
    Тут же и Скрипник уже не так воодушевлен и игроки не особо походу его отстаивают . Вот и полезли игровые причины
    Нету и близко сейчас такого игрока в Заре как был например Леднев, или как у Вернидуба Бонавентура
    Накануне еврокубков когда дёрнули игроков что в аренде и был слухи о уходе их тренера, сразу сказал что хреново будут выступать, + слухи о задолженностях по зп и возможно ещё какие то камни о которых мы не знаем и что требовать уж по совокупности всего этого кома учитывая что весь состав зари нынешний стоит как 1 игрок нормальный
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 06.11.2020 01:32
    +1
    dd dent, 06.11.2020 01:14
    Раньше был на уровне когда шахта брала КУЕФА выбив ДК, которое выбило металл да и днепр доходил до финала ЛЕ и при Лобановском трощили всех и полуфинал ЛЧ у ДК.
    А так да, игрушки олигархов, тут ничего не поделаешь в наших реалиях.
    Та уровень в Лиге Чемпионов был плюс-минус одинаковый со времен смерти Лобановского. Влетали первому попавшемуся топ-клубу.
    =
    А Лига Европы ... это именно турнир, который реально соответствует уровню Динамо и Шахтера, чтобы достойно выглядеть стабильно из сезона в сезон. Днепр и Металист были на уровне, пока в них деньги заливали. Все остальные (Ворскла, Заря, Олександрия, Десна) там выглядят печально.
    Ссылка
    JekFunny
    online
      JekFunny, 06.11.2020 01:27
    0
    dd dent, 06.11.2020 01:03
    Печально что не аек так крут, в наши такие убитые
    Та нужно усиляться потому что
    Кочергин и Кабаев выдали пришлый суперрезультативный сезон для себя , забил по ..... 7 голов аж
    Теперь просто вернулись на свой уровень
    Лунев и таким не хвастался . Громов от матча к матчу по разному играет ....
    Мы реально много хотим
    В прошлом сезоне был новый тренер , встряска , унылое ДК без тренера , игроки хотели доказать свою профпригодность
    Тут же и Скрипник уже не так воодушевлен и игроки не особо походу его отстаивают . Вот и полезли игровые причины
    Нету и близко сейчас такого игрока в Заре как был например Леднев, или как у Вернидуба Бонавентура
    Ссылка
    JekFunny
    online
      JekFunny, 06.11.2020 01:24
    +1
    Sentinel, 06.11.2020 01:19
    Барселона вчера пропустила море контратак от Динамо. Что она не умеет играть первым номером? АЕК - 6 ударов в створ, 4 гола, такой реализации Барса позавидует. xG: 0.75 против 2.30. Не густо как для команды, учинившей разгром. Вчера у Барсы было 3,6 против 2 у Динамо, без гола Цыганкова 1. Вопрос конвертации в xG - это к персоналиям атаки вопрос. Когда клуб подписывает Гладкого, то на что можно рассчитывать?
    Ни на что , так зачем его брать .
    Уверен по меркам Зари у него одна из самых больших ЗП .
    Ну о БМ с шахтером тоже был XG в районе тройки а вон оно как вышло .
    Эти игроки не знают что делать с мячом, когда он у них , я об этом
    А владение Ок , я вообще вон смотрю Заря так со всеми себе владение хорошее имеет .
    Из всей передней линии Громов и Юрченко с малым Иранцем способны что то показать
    Тут уже вопросы к руководству, а виском случае чего мы гоним на Зарю
    Пианист играет как умеет
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 06.11.2020 01:19
    +2
    JekFunny, 06.11.2020 00:56
    И сколько это владение конвертировалось входами в штрафную rp, сколько было в ней касаний ? Я ещё не смотрел Вайскоут но уверен что там не ахти данные как и по XG будет
    То что есть владение , так это не показатель , его некоторые команды отдают сознательно
    Персоналии , да , слабы , но это к руководству вопрос
    Договариваются пусть хоть по арендам того же Русина ,
    Барселона вчера пропустила море контратак от Динамо. Что она не умеет играть первым номером? АЕК - 6 ударов в створ, 4 гола, такой реализации Барса позавидует. xG: 0.75 против 2.30. Не густо как для команды, учинившей разгром. Вчера у Барсы было 3,6 против 2 у Динамо, без гола Цыганкова 1. Вопрос конвертации в xG - это к персоналиям атаки вопрос. Когда клуб подписывает Гладкого, то на что можно рассчитывать?
    Ссылка
    Yeti
    online
      Yeti, 06.11.2020 01:15
    0
    sand, 06.11.2020 01:03
    Не дают покоя лавры Дали, или веществ чрезмерно употребил?
    я думаю дело в другом - молодой урод. И всё.
    Может я не прав. Вполне может быть.
    Однако... я члены не рисую... Почему?
    Потому что это мерзко. и мне много лет.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 06.11.2020 01:15
    0
    sand, 06.11.2020 01:13
    Да и х с ними. Им, кашланогам, за эту имитацию ещё кто-то и платит. Берегите нервы
    Да мы уже это поняли)
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 06.11.2020 01:14
    0
    alefteev77, 06.11.2020 01:09
    Это закономерность. Все таки футболом в Украине правят олигархи.
    =
    Страна, в которой они заработали свои миллиарды долларов, самая бедная страна в Европе. Почему вы думаете, что футбол в такой стране должен быть на каком-то стабильном и высоком уровне.
    =
    У нас футбол должен быть на уровне чемпионата Польши по-хорошему. Так как экономика в заднице, общество слаборазвитое, уровень образования и благосостояния падает.
    Раньше был на уровне когда шахта брала КУЕФА выбив ДК, которое выбило металл да и днепр доходил до финала ЛЕ и при Лобановском трощили всех и полуфинал ЛЧ у ДК.
    А так да, игрушки олигархов, тут ничего не поделаешь в наших реалиях.
    Ссылка
    sand
      sand, 06.11.2020 01:13
    0
    dd dent, 06.11.2020 01:03
    Печально что не аек так крут, в наши такие убитые
    Да и х с ними. Им, кашланогам, за эту имитацию ещё кто-то и платит. Берегите нервы
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 06.11.2020 01:09
    +1
    dd dent, 05.11.2020 23:53
    Чёрные дни для укр футбола, все три представителя принесли вместе - О.О.
    Это закономерность. Все таки футболом в Украине правят олигархи.
    =
    Страна, в которой они заработали свои миллиарды долларов, самая бедная страна в Европе. Почему вы думаете, что футбол в такой стране должен быть на каком-то стабильном и высоком уровне.
    =
    У нас футбол должен быть на уровне чемпионата Польши по-хорошему. Так как экономика в заднице, общество слаборазвитое, уровень образования и благосостояния падает.
    Ссылка
    sand
      sand, 06.11.2020 01:06
    0
    Андрей Овчаренко, 06.11.2020 00:28
    Икона россиянского ватника
    Жжош... ППКС
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 06.11.2020 01:03
    +2
    JekFunny, 06.11.2020 00:51
    Так АЕК никуда не спешил
    Заря сама все подарила пытаясь строить свои атаки .
    Ну и конечно зонально вообще Зоря плохо смотрится , очень плохо
    Никто ни за что не отвечает , все пытаются по мячу играть а не по игрокам и побыстрее перекинуть игрока с мячом на партнёра
    Печально что не аек так крут, в наши такие убитые
    Ссылка
    sand
      sand, 06.11.2020 01:03
    +1
    Leg҉e҉nd҉a, 06.11.2020 00:13
    КТО БЫЛ ПРОТИВ ШАХТЁРА И ЗАРИ СОС.. Х.... ..............▄▌░░░░▐▄
    ............▐░░░░░░░▌
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    ...............▐▒▒▒▒▒▒▒▒▌
    ................▐▒▒▒▒▒▒▒▌
    ..................▀▌▒▀▒▐▀
    Не дают покоя лавры Дали, или веществ чрезмерно употребил?
    Ссылка
    sand
      sand, 06.11.2020 00:58
    +1
    viktor77, 06.11.2020 00:04
    Так ты с лугандона,дятел
    Не.. прочитай внимательно. С ...гондона он. Только слез
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 06.11.2020 00:57
    -1
    JekFunny, 06.11.2020 00:49
    Сказочный долпо*** и зачем его только из больнички выпустили (с)
    Ты наверное счастливо что я тебя вниманием осчастливил, но вынужден тебя расстроить , на этом все , время на дебилов я исчерпал , ты отправляешь ,,,,, на свою эмблему вообщем ,которую ты тут с упорством постишь
    Голубой редактор ЖенькаиФанька ,ты эту эмблему которую тут присылают ,не удевлюсь что это ты ,поставь на аватарку и облизуй в перерывах после унижений,и зашивай броник скорей в одно место,то в воскресенье будут драть жёстко Динамо
    Ссылка
    JekFunny
    online
      JekFunny, 06.11.2020 00:56
    0
    Sentinel, 06.11.2020 00:51
    Как можно не уметь играть первым номером, если владение мячом >50% в каждом матче включая этот, по опасным атакам всегда преимущество. Доставка мяча к штрафной соперника проходит великолепно. Дайте Цыганкова и Мораеса и будет море голов.
    И сколько это владение конвертировалось входами в штрафную rp, сколько было в ней касаний ? Я ещё не смотрел Вайскоут но уверен что там не ахти данные как и по XG будет
    То что есть владение , так это не показатель , его некоторые команды отдают сознательно
    Персоналии , да , слабы , но это к руководству вопрос
    Договариваются пусть хоть по арендам того же Русина ,
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 05.11.2020 23:53
    +9
    Чёрные дни для укр футбола, все три представителя принесли вместе - О.О.
    Ссылка
    avtv5555
    online
      avtv5555, 05.11.2020 23:54
    +8
    Были мужики , а стали муда.и
    Ссылка
    Alex86 1
      Alex86 1, 06.11.2020 00:24
    +6
    Епрст, не уж-то у нас такой убогий бронзовый призер, который чуть серебрянным не стал что уже и с греками дома погромъ?!
    Ссылка
    Alex86 1
      Alex86 1, 05.11.2020 23:56
    +6
    Читаю с моб. "Недомужики! ...." Думал то про зорьку заголовок, а оказалось то крокодильи слезы эскортница супряги/боднаря льет ... "... Девушка Валерия Бондаря жестко ответила критикам"
    Ссылка
    akush777
    online
      akush777, 05.11.2020 23:55
    +6
    СТЫДОБА!
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 06.11.2020 00:15
    +5
    Админы, забаньте пожалуйста Leg҉e҉nd҉a, он уже просто задолбал.
    Ссылка
    Вадим Максимов
      Вадим Максимов, 06.11.2020 00:08
    +5
    maxno, 06.11.2020 00:01
    1-10 лугондония сыграла
    Причем тут лугодония, заря не заслужено стала 3? или шахтер чемпионом с большим отрывом от дк? Если есть лучше команды пускай опередят их и покажут лучшие результаты на евро арене. Тут в другом дело, неужели этот и есть уровень наших топов и будем колотиться дальше в таблице коэфф. Тем временем в Турков 2 команды победили и разрыв 0,2
    Ссылка
    AleksDnipro87
      AleksDnipro87, 06.11.2020 00:00
    +5
    Игорь Петров, 05.11.2020 23:57
    Полная несостоятельность украинского футбола, собственно какой уровень государства, такой и футбол.
    Турку виднее
    Тебя вообще не должно волновать что в Украине и какой уровень государства.
    Ссылка
    Alehandro
    online
      Alehandro, 05.11.2020 23:53
    +5
    Дно достигнуто. Мне кажется, Скрипнику пора сходить на берег, бо уровень взаимопонимания и командной игры - "колхозные покатушки по воскресениям": игроки, такое чувство, что впервые друг друга видят. Огромное количество обрезок, передач в никуда и в ноги сопернику... во что Заря играет не понятно, но это точно не футбол
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 06.11.2020 00:17
    +4
    в коментах явно підар якийсь одні причандали постить.
    дай адресу ми тобі на самотик скинемось
    Ссылка
    Артур Смайл
    online
      Артур Смайл, 06.11.2020 00:10
    +4
    Теоретические взять хоть одно очко?? Ну разве что так.
    Ссылка
    baich
      baich, 06.11.2020 00:02
    +4
    Игра в защите кошмарная, растянулись по всей ширине поля, разрывы между линиями. 2-3 вертикальные передачи и уже выход 1 в 1 на наши ворота. Печально
    Ссылка
    _NATSGUL_
      _NATSGUL_, 06.11.2020 00:00
    +4
    Это не мужики - это СОСУНЫ!
    Ссылка
    maxno
    online
      maxno, 06.11.2020 00:00
    +4
    ПОЗОР !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Ссылка
    upiter8
    online
      upiter8, 06.11.2020 00:00
    +4
    Так шо там - Скрип подал уже в отставку???
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    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 05.11.2020 23:59
    +4
    Какие там шансы, Заря днище.
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    winner2012
      winner2012, 05.11.2020 23:57
    +4
    Полный провал Зари по всем фронтам! Как в ЧУ, так и в ЛЕ! Безвольная игра, бестолковая, без мысли, паса, напора, жажды... короче вообще без всего! Все линии проваливаются - вратарь не отбивает, защита не успевает и не предотвращает, центр не созидает и не возвращается, атака не умеет даже пробить нормально. Голы чисто случайны от Зари.
    Просто пасы в никуда или в борьбу. Открываний нет, движения нет и даже тактического фола нет!!!
    При Вернидубе команду называли мужики - а сейчас просто бабы! Одни негативные эмоции! Даже угловой подать не могут(Юрченко за линию)
    Скрипник должен уйти! Не вижу перспектив вообще! Глаза не горят и ничего не происходит. Все просто потерянные.
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    Sonnenaufgang
      Sonnenaufgang, 05.11.2020 23:57
    +4
    Теоретические шансы есть на что?
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    AleksDnipro87
      AleksDnipro87, 05.11.2020 23:56
    +4
    Такой беззубой Зари я ещё не видел. Заря и Шахтёр знатно обо*срались
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    JekFunny
    online
      JekFunny, 05.11.2020 23:54
    +4
    67% владения 13 ударов и,,,,,, 1-4 Заря абсолютно не может и не умеет играть первым номером с командами которые могут связать несколько передач между собой .
    Жаль , но видимо это потолок этого тренера с этими игроками.
    Учитывая политику Геллера , скорее всего придет новый тренер .
    Только вряд-ли он что то кардинально поменяет , разве что в УПЛ
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