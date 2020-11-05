Шансы только теоретические. Заря в Запорожье уступила АЕКу

«Заря» неудачно стартовала в групповом турнире Лиги Европы, проиграв два матча английскому «Лестеру» и португальской «Браге». Поэтому для того, чтобы еще надеяться на выход в плей-офф, подопечных Виктора Скрипника сегодня устраивала только победа. Впрочем, такая же ситуация была и у греческого клуба, в стартовом составе которого на поле вышли хорошо знакомые нам Дмитрий Чигринский и Евгений Шахов. Гости ведь тоже имели ноль в графе очков. Одним словом, результат поединка был очень важным для обоих соперников.
К сожалению для украинских болельщиков, уже на 7-й минуте «АЕК» повел в счете. Ливая получил мяч слева в штрафной площади хозяев поля и сумел из-под защитника выполнить точную в центр на Танковича, который почему-то остался совершенно один без присмотра. Тот в касание пробил по воротам и мяч, задев ногу Цыганикса, оказался в сетке ворот.
Конечно же, футболисты «Зари» сразу устремились вперед большими силами отыгрываться, но до ударов дело практически не доходило. А вот контратаки греческой команды выглядели куда более опасными. Так, на 15-й минуте все тот же Танкович едва не оформил дубль, но ему помешал это сделать Шевченко. Через четыре минуты ошибся уже сам голкипер «Зари», попав мячом в ноги Ливая. Хорошо, что в этом эпизоде все обошлось.
Пожалуй, самым активным у хозяев поля в атаке был Кочергин. Именно от него исходила наибольшая опасность для ворот греков. На 23-й минуте после передачи с правого фланга Владислав нанес свой первый удар в этом матче, но мяч полетел выше цели. А спустя две минуты полузащитник «Зари» пробил издали уже низом, однако голкипер гостей Цидотас оказался на месте.
На 34-й минуте снова неудачно сыграла оборона украинцев. На этот раз «АЕК» провел быструю контратаку прямо по центру и его футболисты беспрепятственно добрались до ворот Шевченко. Танкович теперь стал автором голевой передачи, а его партнер и капитан греческого клуба Манталос с близкого расстояния просто «расстрелял» ворота хозяев поля.
До конца тайма команды еще успели обменяться опасными моментами. У гостей опять на ударной позиции на 37-й минуте оказался Манталос, но головой пробил в руки Шевченко. А у «Зари» могли отличиться Кочергин и Кабаев. Однако у первого завершающий удар на 42-й минуте совсем не получился, а второй, оказавшись прямо перед воротами без опеки на 44-й минуте, пробил и над вратарем, и над перекладиной.
В перерыве Виктор Скрипник произвел сразу две замены, выпустив на поле Назарину и Сайядманеша, однако рисунок игры практический не изменился. Более того, гости очень агрессивно начали второй тайм и на 54-й минуте забили свой третий гол. В этом эпизоде индивидуальное мастерство продемонстрировал Ливая. Он получил мяч на правом фланге, сместился в центр и, не встречая особого сопротивления от Абу Ханны, пробил левой ногой в ближний угол. Увы, и здесь Шевченко команду не выручил.
0:3 в начале второго тайма. Такого развития событий явно никто не ожидал. Наставник «Зари» сменил еще двоих своих футболистов и в игру вошли опытные Фаворов и Гладкий. Однако и с их появлением остроты у ворот гостей особо не прибавилось. Луганская команда хотя и шла вперед, но выглядела как-то обреченной.
И только на 81-й минуте Кочергину, наконец, удалось пробить сильно и точно из-за пределов штрафной площади. Но не успели хозяева поля порадоваться забитому голу, как буквально через несколько секунд им пришлось в четвертый раз в этот вечер доставать мяч из сетки своих ворот. Разыграв с центра, гости тут же доставили мяч вперед и Ливая оформил дубль.
Сократить разрыв в счете «Заря» могла на 88-й минуте, когда после выполнения стандарта, Вернидуб с близкого расстояния пробил мячом в перекладину. Вот и все, на что были способны в концовке украинские футболисты.
1:4 - третье поражение луганской «Зари» в Лиге Европы и она, так и не набрав ни одного очка после трех встреч, замыкает турнирную таблицу.
Лига Европы УЕФА. Групповой этап. Группа G. 3-й тур.
«Заря» – АЕК Афины - 1:4
Кочергин, 81 – Танкович, 7, Манталос, 34, Ливая, 54, 82
Вернидуб, 65 – Манталос, 29, Ансарифард, 77, Инсуа, 87
«Заря»: Шевченко – Цыганикс, Абу Ханна, Вернидуб, Хомченовский (Фаворов, 59) – Иванисеня – Кочергин, Юрченко – Кабаев (Гладкий, 59) – Громов (Сайядманеш, 46), Лунев (Назарина, 46).
АЕК Афины: Цидотас – Инсуа, Чигринский, Неделчару, Сварнас – Крстичич (Галанопулос, 85), Шахов (Шабанаджович, 69), Василантонопулос – Манталос (Ботос, 85), Ливая, Танкович (Ансарифард, 75).
Арбитр: Уильям Коллум (Глазго, Шотландия).
Стадион: «Славутич-Арена» (Запорожье).
Удары (в створ): 13 (5) – 9 (6)
Угловые: 5 – 1
Оффсайды: 2 – 2.
ЗАРЯ-АЕК АФИНЫ.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 8°C
Игорь Заржицкий, Sport.ua
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нужно ориентировать на модель зарабатывания денег от воспитания и продажи молодых футболистов, это единственный адекватный способ развивать реально футбол на данный момент
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нужно ориентировать на модель зарабатывания денег от воспитания и продажи молодых футболистов, это единственный адекватный способ развивать реально футбол на данный момент
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А Лига Европы ... это именно турнир, который реально соответствует уровню Динамо и Шахтера, чтобы достойно выглядеть стабильно из сезона в сезон. Днепр и Металист были на уровне, пока в них деньги заливали. Все остальные (Ворскла, Заря, Олександрия, Десна) там выглядят печально.
Кочергин и Кабаев выдали пришлый суперрезультативный сезон для себя , забил по ..... 7 голов аж
Теперь просто вернулись на свой уровень
Лунев и таким не хвастался . Громов от матча к матчу по разному играет ....
Мы реально много хотим
В прошлом сезоне был новый тренер , встряска , унылое ДК без тренера , игроки хотели доказать свою профпригодность
Тут же и Скрипник уже не так воодушевлен и игроки не особо походу его отстаивают . Вот и полезли игровые причины
Нету и близко сейчас такого игрока в Заре как был например Леднев, или как у Вернидуба Бонавентура
А так да, игрушки олигархов, тут ничего не поделаешь в наших реалиях.
=
А Лига Европы ... это именно турнир, который реально соответствует уровню Динамо и Шахтера, чтобы достойно выглядеть стабильно из сезона в сезон. Днепр и Металист были на уровне, пока в них деньги заливали. Все остальные (Ворскла, Заря, Олександрия, Десна) там выглядят печально.
Кочергин и Кабаев выдали пришлый суперрезультативный сезон для себя , забил по ..... 7 голов аж
Теперь просто вернулись на свой уровень
Лунев и таким не хвастался . Громов от матча к матчу по разному играет ....
Мы реально много хотим
В прошлом сезоне был новый тренер , встряска , унылое ДК без тренера , игроки хотели доказать свою профпригодность
Тут же и Скрипник уже не так воодушевлен и игроки не особо походу его отстаивают . Вот и полезли игровые причины
Нету и близко сейчас такого игрока в Заре как был например Леднев, или как у Вернидуба Бонавентура
Уверен по меркам Зари у него одна из самых больших ЗП .
Ну о БМ с шахтером тоже был XG в районе тройки а вон оно как вышло .
Эти игроки не знают что делать с мячом, когда он у них , я об этом
А владение Ок , я вообще вон смотрю Заря так со всеми себе владение хорошее имеет .
Из всей передней линии Громов и Юрченко с малым Иранцем способны что то показать
Тут уже вопросы к руководству, а виском случае чего мы гоним на Зарю
Пианист играет как умеет
То что есть владение , так это не показатель , его некоторые команды отдают сознательно
Персоналии , да , слабы , но это к руководству вопрос
Договариваются пусть хоть по арендам того же Русина ,
Может я не прав. Вполне может быть.
Однако... я члены не рисую... Почему?
Потому что это мерзко. и мне много лет.
=
Страна, в которой они заработали свои миллиарды долларов, самая бедная страна в Европе. Почему вы думаете, что футбол в такой стране должен быть на каком-то стабильном и высоком уровне.
=
У нас футбол должен быть на уровне чемпионата Польши по-хорошему. Так как экономика в заднице, общество слаборазвитое, уровень образования и благосостояния падает.
А так да, игрушки олигархов, тут ничего не поделаешь в наших реалиях.
=
Страна, в которой они заработали свои миллиарды долларов, самая бедная страна в Европе. Почему вы думаете, что футбол в такой стране должен быть на каком-то стабильном и высоком уровне.
=
У нас футбол должен быть на уровне чемпионата Польши по-хорошему. Так как экономика в заднице, общество слаборазвитое, уровень образования и благосостояния падает.
Заря сама все подарила пытаясь строить свои атаки .
Ну и конечно зонально вообще Зоря плохо смотрится , очень плохо
Никто ни за что не отвечает , все пытаются по мячу играть а не по игрокам и побыстрее перекинуть игрока с мячом на партнёра
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Ты наверное счастливо что я тебя вниманием осчастливил, но вынужден тебя расстроить , на этом все , время на дебилов я исчерпал , ты отправляешь ,,,,, на свою эмблему вообщем ,которую ты тут с упорством постишь
То что есть владение , так это не показатель , его некоторые команды отдают сознательно
Персоналии , да , слабы , но это к руководству вопрос
Договариваются пусть хоть по арендам того же Русина ,
Тебя вообще не должно волновать что в Украине и какой уровень государства.
дай адресу ми тобі на самотик скинемось
Просто пасы в никуда или в борьбу. Открываний нет, движения нет и даже тактического фола нет!!!
При Вернидубе команду называли мужики - а сейчас просто бабы! Одни негативные эмоции! Даже угловой подать не могут(Юрченко за линию)
Скрипник должен уйти! Не вижу перспектив вообще! Глаза не горят и ничего не происходит. Все просто потерянные.
Жаль , но видимо это потолок этого тренера с этими игроками.
Учитывая политику Геллера , скорее всего придет новый тренер .
Только вряд-ли он что то кардинально поменяет , разве что в УПЛ
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