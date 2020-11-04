Боруссия М унизила Шахтер, Динамо в ожидании матча с Барселоной

Главные новости за 3 ноября на Sport.ua

  • 04.11.2020 07:10
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Боруссия М унизила Шахтер, Динамо в ожидании матча с Барселоной
© УЕФА

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 3 ноября.

1. Крутое пике. Менхенгладбахская Боруссия в Киеве уничтожила оборону Шахтера
Команда Луиша Каштру потерпела сокрушительное фиаско на НСК «Олимпийский»

2. Турнирная таблица. Борьба еще впереди: Шахтер на 2-м месте, опережая Реал
Лидерство в группе захватила «Боруссия» из Менхенгладбаха

3A. КАШТРУ: «Нужно смотреть вперед. Ливерпуль пропускал 7 мячей, Барселона – 8»
Наставник «Шахтера» рассказал о сокрушительном поражении от «Боруссии» М

3B. Луиш КАШТРУ: «Такой результат – унижение для нас»
Главный тренер «Шахтера» шокирован игрой своей команды

4. Зинченко на высоте. Ман Сити разгромил греков, Порту нокаутировал Марсель
Английская команда выиграла все три матча, за ней идут португальцы

5A. ОФИЦИАЛЬНО: Матч Барселона – Динамо не будет перенесен
Киевляне получили результаты тестов, все здоровы

5B. Мирча ЛУЧЕСКУ: «Было бы лучше, если бы игру с Барселоной перенесли»
Главный тренер «Динамо» – о предстоящем матче Лиги чемпионов

6. Ярослав РАКИЦКИЙ: «Извините, что плохо играю»
Украинский защитник извинился перед болельщиками «Зенита»

7. Воспитанник киевского Динамо впервые вызван в сборную России
Даниил Лесовой примет участие в ноябрьских матчах Лиги наций

8. У Поветкина коронавирус, его бой с Уайтом отменен
Скорее всего, реванш перенесут на более поздний срок

9A. Экс-тренер Усика: «Он не в состоянии боксировать против Джошуа и Фьюри»
Джеймс Али Башир – о бое Усик – Чисора

9B. Владимир ГЕНДЛИН: «Усик никогда не станет суперзвездой»
Комментатор считает, что украинец действует слишком осторожно

9C. Владислав СИРЕНКО: «Джошуа будет бить Усика все 12 раундов»
Энтони гораздо опаснее Дерека Чисоры, уверен украинский боксер

10. Много голов, но мало эмоций. Коронавирусный футбол – нечто особенно сложное
Как воспринимать такие матчи и результаты, каждый решает сам

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Источник — Sport.ua

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