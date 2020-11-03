Ярослав РАКИЦКИЙ: «Извините, что плохо играю»

31-летний бывший защитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Ярослав Ракицкий, ныне выступающий за питерский «Зенит», извинился перед болельщиками российского клуба за то, что плохо играет.

«Извините, что плохо играю», - написал Ракицкий в Instagram под публикацией официальной страницы «Зенита» с его фотографией.

Отметим, что в этом сезоне Ракицкий провел 13 матчей за «Зенит» во всех турнирах.

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