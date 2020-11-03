Ярослав РАКИЦКИЙ: «Извините, что плохо играю»

Украинский защитник извинился перед болельщиками «Зенита»

  • 03.11.2020 09:52
  • 2042 просмотра
  • 4 комментария
Ярослав РАКИЦКИЙ: «Извините, что плохо играю»
© Instagram. Ярослав Ракицкий

31-летний бывший защитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Ярослав Ракицкий, ныне выступающий за питерский «Зенит», извинился перед болельщиками российского клуба за то, что плохо играет.

«Извините, что плохо играю», - написал Ракицкий в Instagram под публикацией официальной страницы «Зенита» с его фотографией.

Отметим, что в этом сезоне Ракицкий провел 13 матчей за «Зенит» во всех турнирах.

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Источник — Sport.ua

(10 голосов)

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Комментарии
    Alex86 1
      Alex86 1, 03.11.2020 10:25
    -2
    Лучше б извинился за переход в стан агрессора, хотя учитывая что ему даже СБУ оказалась глубоко пох, то что тут хотеть
    Ссылка
    Kantemirov
    online
      Kantemirov, 03.11.2020 10:24
    +2
    Сапёр после разминирования: "Извините, что плохо разминировал".
    Кто тебе лекарь, что ты плохо делаешь свою работу..?
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 03.11.2020 10:22
    +1
    зря тролили чувака, - он православный ногомяч опускает ниже плинтуса!
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 03.11.2020 10:03
    +5
    Хоть что-то хорошее от кормильца. Плохо играть за рашистов дело благородное.
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 03.11.2020 10:03
    +5
    Хоть что-то хорошее от кормильца. Плохо играть за рашистов дело благородное.
    Ссылка
    Kantemirov
    online
      Kantemirov, 03.11.2020 10:24
    +2
    Сапёр после разминирования: "Извините, что плохо разминировал".
    Кто тебе лекарь, что ты плохо делаешь свою работу..?
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 03.11.2020 10:22
    +1
    зря тролили чувака, - он православный ногомяч опускает ниже плинтуса!
    Ссылка
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