Ярослав РАКИЦКИЙ: «Извините, что плохо играю»

31-летний бывший защитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Ярослав Ракицкий, ныне выступающий за питерский «Зенит», извинился перед болельщиками российского клуба за то, что плохо играет.
«Извините, что плохо играю», - написал Ракицкий в Instagram под публикацией официальной страницы «Зенита» с его фотографией.
Отметим, что в этом сезоне Ракицкий провел 13 матчей за «Зенит» во всех турнирах.
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Источник — Sport.ua
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Кто тебе лекарь, что ты плохо делаешь свою работу..?
Кто тебе лекарь, что ты плохо делаешь свою работу..?
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