ОФИЦИАЛЬНО: Матч Барселона – Динамо не будет перенесен

Накануне матча третьего тура группового раунда Лиги чемпионов с «Барселоной» игроки и персонал первой команды «Динамо» сдали обязательные тесты на COVID-19 в сертифицированной УЕФА лаборатории.
Все тесты членов делегации оказались отрицательными, поэтому коронавирус не помешает проведению завтрашнего поединка.
Напомним, матч «Барселона» - «Динамо» состоится в среду, 4 ноября в столице Каталонии, начало в 22.00.
Ранее сообщалось, что встречу могут перенести на другую дату.
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Источник — ФК Динамо Киев
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Просто смотри в чем прикол, мы 4 года подряд чемпионы. Насилуем Динаму из года в год, так что уже и не интересно. 23 очка это целая пропасть. Понимаешь? Наш клуб лучший в восточной Европе в еврокубках. 2 полуфинала ЛЕ за 4 года, сейчас больше очков в ЛЧ чем все остальные с постсовка вместе взятые.
А тут приходишь ты со своими мифическими вдуваниями. Прикинь как забавно это смотрится)))
Просто смотри в чем прикол, мы 4 года подряд чемпионы. Насилуем Динаму из года в год, так что уже и не интересно. 23 очка это целая пропасть. Понимаешь? Наш клуб лучший в восточной Европе в еврокубках. 2 полуфинала ЛЕ за 4 года, сейчас больше очков в ЛЧ чем все остальные с постсовка вместе взятые.
А тут приходишь ты со своими мифическими вдуваниями. Прикинь как забавно это смотрится)))
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