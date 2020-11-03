ОФИЦИАЛЬНО: Матч Барселона – Динамо не будет перенесен

Киевляне получили результаты тестов, все здоровы

  • 03.11.2020 19:07
  • 3679 просмотров
  • 29 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО: Матч Барселона – Динамо не будет перенесен
© ФК Динамо Киев

Накануне матча третьего тура группового раунда Лиги чемпионов с «Барселоной» игроки и персонал первой команды «Динамо» сдали обязательные тесты на COVID-19 в сертифицированной УЕФА лаборатории.

Все тесты членов делегации оказались отрицательными, поэтому коронавирус не помешает проведению завтрашнего поединка.

Напомним, матч «Барселона» - «Динамо» состоится в среду, 4 ноября в столице Каталонии, начало в 22.00.

Ранее сообщалось, что встречу могут перенести на другую дату.

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Источник — ФК Динамо Киев

(13 голосов)

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Комментарии
    J0e777
    online
      J0e777, 03.11.2020 19:38
    0
    Maccceo Plex Plex, 03.11.2020 19:25
    Это они за весь сезон отстрелялись) В таблицу прошлого чемпа глянь)
    Ты в таблицу нынешнего чемпионата глянь, донбасос немытый
    Ссылка
    Слава Чебан
    online
      Слава Чебан, 03.11.2020 19:38
    -1
    Newvlad, 03.11.2020 19:22
    Как же кроты хотят на третий состав Динамо обхаять. Второй-то в августе трижды ФК "вагине" вдул.
    у вас что в первых друх составах 6 человек?)
    Ссылка
    mayakovskiy2
    online
      mayakovskiy2, 03.11.2020 19:37
    0
    Влад Коломієць, 03.11.2020 19:32
    Пятов,Степаненко,Матвиенко,Мораес...Кто ещё?
    Тайсон, Кривцов, Алан Патрик.
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 03.11.2020 19:36
    -1
    Эту Барселону по силам обыгать Динамо и принести очи стране,ну если опозоряться я не сильно расстроюсь!!
    Ссылка
    Alexander Zlotnyk
    online
      Alexander Zlotnyk, 03.11.2020 19:35
    -1
    FACE_CONTROL, 03.11.2020 19:33
    Так он правду написал.
    Ты такой же, что ты ещё можешь написать? Малолетние хейтеры, которые срут под каждой новостью о Динамо.
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 03.11.2020 19:33
    0
    Alexander Zlotnyk, 03.11.2020 19:30
    Какое же ты ущербное. Специально сделал аккаунт что бы гадить под динамовскими новостями. Больше не чем заняться, бесполезное ты существо?
    Так он правду написал.
    Ссылка
    Влад Коломієць
      Влад Коломієць, 03.11.2020 19:32
    0
    Слава Чебан, 03.11.2020 19:13
    у шахтер было 11 инфицированных а у динамо 6, было б странно если б перенесли
    Пятов,Степаненко,Матвиенко,Мораес...Кто ещё?
    Ссылка
    Alexander Zlotnyk
    online
      Alexander Zlotnyk, 03.11.2020 19:30
    +1
    sharapenkobrevno, 03.11.2020 19:19
    Значит быть позору
    Какое же ты ущербное. Специально сделал аккаунт что бы гадить под динамовскими новостями. Больше не чем заняться, бесполезное ты существо?
    Ссылка
    mayakovskiy2
    online
      mayakovskiy2, 03.11.2020 19:27
    +1
    Newvlad, 03.11.2020 19:22
    Как же кроты хотят на третий состав Динамо обхаять. Второй-то в августе трижды ФК "вагине" вдул.
    Тебе хоть легче от таких перлов? Если да то пиши. Мы ж не звери, нас это не злит от слова совсем.
    Просто смотри в чем прикол, мы 4 года подряд чемпионы. Насилуем Динаму из года в год, так что уже и не интересно. 23 очка это целая пропасть. Понимаешь? Наш клуб лучший в восточной Европе в еврокубках. 2 полуфинала ЛЕ за 4 года, сейчас больше очков в ЛЧ чем все остальные с постсовка вместе взятые.
    А тут приходишь ты со своими мифическими вдуваниями. Прикинь как забавно это смотрится)))
    Ссылка
    Maccceo Plex Plex
    online
      Maccceo Plex Plex, 03.11.2020 19:25
    0
    Newvlad, 03.11.2020 19:22
    Как же кроты хотят на третий состав Динамо обхаять. Второй-то в августе трижды ФК "вагине" вдул.
    Это они за весь сезон отстрелялись) В таблицу прошлого чемпа глянь)
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 03.11.2020 19:23
    0
    Newvlad, 03.11.2020 19:22
    Как же кроты хотят на третий состав Динамо обхаять. Второй-то в августе трижды ФК "вагине" вдул.
    угомонись "вдульщик" сейчас о матче Барса-динамо если ты не вкурсе
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 03.11.2020 19:23
    -1
    Newvlad, 03.11.2020 19:22
    Как же кроты хотят на третий состав Динамо обхаять. Второй-то в августе трижды ФК "вагине" вдул.
    Клоун, придумай что-то новое перед позором, хотя вам к позору не привыкать.
    Ссылка
    Newvlad
      Newvlad, 03.11.2020 19:22
    -5
    Как же кроты хотят на третий состав Динамо обхаять. Второй-то в августе трижды ФК "вагине" вдул.
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 03.11.2020 19:22
    +1
    Maccceo Plex Plex, 03.11.2020 19:21
    Уже 34 bet365 дает)
    это как Франция против Сан-Марино
    Ссылка
    mayakovskiy2
    online
      mayakovskiy2, 03.11.2020 19:21
    +2
    Букмекеры дают на Динамо кэф 31. Верят в силу цыганоболида.
    Ссылка
    Maccceo Plex Plex
    online
      Maccceo Plex Plex, 03.11.2020 19:21
    +1
    AdvocatusDei, 03.11.2020 19:19
    Месси играть не будет... не царское дело с холопами с кофом в 26 играть
    Уже 34 bet365 дает)
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 03.11.2020 19:21
    0
    AdvocatusDei, 03.11.2020 19:19
    Месси играть не будет... не царское дело с холопами с кофом в 26 играть
    Ссылка
    Maccceo Plex Plex
    online
      Maccceo Plex Plex, 03.11.2020 19:20
    0
    AdvocatusDei, 03.11.2020 19:19
    Отлично!! Все, кроме придурошного Франкова хотят посмотреть этот матч
    А для него это «какая разниццца», как и для 73%)
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 03.11.2020 19:19
    +6
    Trasher311987, 03.11.2020 19:18
    Не получилось у меськи отмазаться. Хана вам
    Месси играть не будет... не царское дело с холопами с кофом в 26 играть
    Ссылка
    sharapenkobrevno
    online
      sharapenkobrevno, 03.11.2020 19:19
    +1
    Значит быть позору
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 03.11.2020 19:19
    +6
    Trasher311987, 03.11.2020 19:18
    Не получилось у меськи отмазаться. Хана вам
    Месси играть не будет... не царское дело с холопами с кофом в 26 играть
    Ссылка
    mayakovskiy2
    online
      mayakovskiy2, 03.11.2020 19:21
    +2
    Букмекеры дают на Динамо кэф 31. Верят в силу цыганоболида.
    Ссылка
    mayakovskiy2
    online
      mayakovskiy2, 03.11.2020 19:17
    +2
    Отлично! Соответственно и игру в вск тоже
    Ссылка
    Alexander Zlotnyk
    online
      Alexander Zlotnyk, 03.11.2020 19:30
    +1
    sharapenkobrevno, 03.11.2020 19:19
    Значит быть позору
    Какое же ты ущербное. Специально сделал аккаунт что бы гадить под динамовскими новостями. Больше не чем заняться, бесполезное ты существо?
    Ссылка
    mayakovskiy2
    online
      mayakovskiy2, 03.11.2020 19:27
    +1
    Newvlad, 03.11.2020 19:22
    Как же кроты хотят на третий состав Динамо обхаять. Второй-то в августе трижды ФК "вагине" вдул.
    Тебе хоть легче от таких перлов? Если да то пиши. Мы ж не звери, нас это не злит от слова совсем.
    Просто смотри в чем прикол, мы 4 года подряд чемпионы. Насилуем Динаму из года в год, так что уже и не интересно. 23 очка это целая пропасть. Понимаешь? Наш клуб лучший в восточной Европе в еврокубках. 2 полуфинала ЛЕ за 4 года, сейчас больше очков в ЛЧ чем все остальные с постсовка вместе взятые.
    А тут приходишь ты со своими мифическими вдуваниями. Прикинь как забавно это смотрится)))
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 03.11.2020 19:22
    +1
    Maccceo Plex Plex, 03.11.2020 19:21
    Уже 34 bet365 дает)
    это как Франция против Сан-Марино
    Ссылка
    Maccceo Plex Plex
    online
      Maccceo Plex Plex, 03.11.2020 19:21
    +1
    AdvocatusDei, 03.11.2020 19:19
    Месси играть не будет... не царское дело с холопами с кофом в 26 играть
    Уже 34 bet365 дает)
    Ссылка
    sharapenkobrevno
    online
      sharapenkobrevno, 03.11.2020 19:19
    +1
    Значит быть позору
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 03.11.2020 19:18
    +1
    Не получилось у меськи отмазаться. Хана вам
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 03.11.2020 19:13
    +1
    Вот и хорошо, пусть выходят и играют.
    Ссылка
    Слава Чебан
    online
      Слава Чебан, 03.11.2020 19:13
    +1
    у шахтер было 11 инфицированных а у динамо 6, было б странно если б перенесли
    Ссылка
    Maccceo Plex Plex
    online
      Maccceo Plex Plex, 03.11.2020 19:11
    +1
    Ну и славненько!)🙏😎🥳
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 03.11.2020 19:38
    0
    Maccceo Plex Plex, 03.11.2020 19:25
    Это они за весь сезон отстрелялись) В таблицу прошлого чемпа глянь)
    Ты в таблицу нынешнего чемпионата глянь, донбасос немытый
    Ссылка
    mayakovskiy2
    online
      mayakovskiy2, 03.11.2020 19:37
    0
    Влад Коломієць, 03.11.2020 19:32
    Пятов,Степаненко,Матвиенко,Мораес...Кто ещё?
    Тайсон, Кривцов, Алан Патрик.
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 03.11.2020 19:33
    0
    Alexander Zlotnyk, 03.11.2020 19:30
    Какое же ты ущербное. Специально сделал аккаунт что бы гадить под динамовскими новостями. Больше не чем заняться, бесполезное ты существо?
    Так он правду написал.
    Ссылка
    Влад Коломієць
      Влад Коломієць, 03.11.2020 19:32
    0
    Слава Чебан, 03.11.2020 19:13
    у шахтер было 11 инфицированных а у динамо 6, было б странно если б перенесли
    Пятов,Степаненко,Матвиенко,Мораес...Кто ещё?
    Ссылка
    Maccceo Plex Plex
    online
      Maccceo Plex Plex, 03.11.2020 19:25
    0
    Newvlad, 03.11.2020 19:22
    Как же кроты хотят на третий состав Динамо обхаять. Второй-то в августе трижды ФК "вагине" вдул.
    Это они за весь сезон отстрелялись) В таблицу прошлого чемпа глянь)
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 03.11.2020 19:23
    0
    Newvlad, 03.11.2020 19:22
    Как же кроты хотят на третий состав Динамо обхаять. Второй-то в августе трижды ФК "вагине" вдул.
    угомонись "вдульщик" сейчас о матче Барса-динамо если ты не вкурсе
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 03.11.2020 19:21
    0
    AdvocatusDei, 03.11.2020 19:19
    Месси играть не будет... не царское дело с холопами с кофом в 26 играть
    Ссылка
    Maccceo Plex Plex
    online
      Maccceo Plex Plex, 03.11.2020 19:20
    0
    AdvocatusDei, 03.11.2020 19:19
    Отлично!! Все, кроме придурошного Франкова хотят посмотреть этот матч
    А для него это «какая разниццца», как и для 73%)
    Ссылка
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