ОФИЦИАЛЬНО: Матч Барселона – Динамо не будет перенесен

Накануне матча третьего тура группового раунда Лиги чемпионов с «Барселоной» игроки и персонал первой команды «Динамо» сдали обязательные тесты на COVID-19 в сертифицированной УЕФА лаборатории.

Все тесты членов делегации оказались отрицательными, поэтому коронавирус не помешает проведению завтрашнего поединка.

Напомним, матч «Барселона» - «Динамо» состоится в среду, 4 ноября в столице Каталонии, начало в 22.00.

Ранее сообщалось, что встречу могут перенести на другую дату.