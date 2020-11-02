Источник: матч ЛЧ между Барселоной и Динамо могут перенести на другую дату

Если во вторник утром 3 ноября у игроков «Динамо» будет зафиксирован еще хотя бы один положительный результат ПЦР-теста на коронавирус, матч Лиги чемпионов против «Барселоны» придется перенести в соответствии с протоколом УЕФА, информирует El Mundo Deportivo.

Киевское «Динамо» сильно пострадало от коронавируса. Наставникам пришлось привлечь юниоров, чтобы набрать 19 игроков, 6 из которых входят в список B. Не исключено, что в команде Мирча Луческу могут появиться другие случаи в зависимости от того, как распространяется вирус.

Состав киевлян состоит из очень молодых игроков, особенно в воротах и ​​защите. Фактически, средний возраст команды составляет 22,37 года. В список B входят шестеро: Нещерет, Моргун, Игнатенко, Попов, Забарный, Сирота.

Таким образом, у «Динамо» есть только 13 игроков из списка А, которые отправляются в Барселону. Это как раз минимум, требуемый протоколом УЕФА. У киевлян инфицировано много игроков. В случае еще одного положительного результата УЕФА придется перенести матч на другую дату.

Планируется, что игроки «Динамо» проведут ПЦР-тест в Барселоне в 10:00 утра вторника, 3 ноября. Тренировка киевской команды намечена на ​​19:00, за день до встречи.

Наставник киевского «Динамо» взял на матч 19 игроков.