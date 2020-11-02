Источник: матч ЛЧ между Барселоной и Динамо могут перенести на другую дату

Киевское «Динамо» летит в Барселону с 13-ю игроками основы и 6-ю юниорами

  • 02.11.2020 19:14
  • 14443 просмотра
  • 100 комментариев
Источник: матч ЛЧ между Барселоной и Динамо могут перенести на другую дату
© EFE. Мирча Луческу

Если во вторник утром 3 ноября у игроков «Динамо» будет зафиксирован еще хотя бы один положительный результат ПЦР-теста на коронавирус, матч Лиги чемпионов против «Барселоны» придется перенести в соответствии с протоколом УЕФА, информирует El Mundo Deportivo.

Киевское «Динамо» сильно пострадало от коронавируса. Наставникам пришлось привлечь юниоров, чтобы набрать 19 игроков, 6 из которых входят в список B. Не исключено, что в команде Мирча Луческу могут появиться другие случаи в зависимости от того, как распространяется вирус.

Состав киевлян состоит из очень молодых игроков, особенно в воротах и ​​защите. Фактически, средний возраст команды составляет 22,37 года. В список B входят шестеро: Нещерет, Моргун, Игнатенко, Попов, Забарный, Сирота.

Таким образом, у «Динамо» есть только 13 игроков из списка А, которые отправляются в Барселону. Это как раз минимум, требуемый протоколом УЕФА. У киевлян инфицировано много игроков. В случае еще одного положительного результата УЕФА придется перенести матч на другую дату.

Планируется, что игроки «Динамо» проведут ПЦР-тест в Барселоне в 10:00 утра вторника, 3 ноября. Тренировка киевской команды намечена на ​​19:00, за день до встречи.

Наставник киевского «Динамо» взял на матч 19 игроков.

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Источник — El Mundo Deportivo

(49 голосов)

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Комментарии
    Сергей Ерофеенко
      Сергей Ерофеенко, 02.11.2020 20:48
    +1
    Maks7777, 02.11.2020 20:47
    Серёжа если в твоём мозгу кисель из браги,то это уже приговор,Что я могу тебе доказать если ты Алкаш!!!
    Шлюшка, не кукарекай, а ползи в свой вольер
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 02.11.2020 20:47
    -2
    Сергей Ерофеенко, 02.11.2020 20:45
    То есть ты балабол, а я смешной? Не знаю что ты употребляет, но твоему мозгу точно капец. Слился ты как всегда!!!! За слова свои не отвечаешь
    Серёжа если в твоём мозгу кисель из браги,то это уже приговор,Что я могу тебе доказать если ты Алкаш!!!
    Ссылка
    Сергей Ерофеенко
      Сергей Ерофеенко, 02.11.2020 20:45
    +1
    Maks7777, 02.11.2020 20:42
    Серёжка ,ты правда смешной ,не факт что умный ,но алкаш смешной это точно
    То есть ты балабол, а я смешной? Не знаю что ты употребляет, но твоему мозгу точно капец. Слился ты как всегда!!!! За слова свои не отвечаешь
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 02.11.2020 20:42
    -3
    Сергей Ерофеенко, 02.11.2020 20:32
    Чудной ты. Как только к делу так ты сразу язык в жопу и пишешь про зеркало. Устарела твоя методичка
    Серёжка ,ты правда смешной ,не факт что умный ,но алкаш смешной это точно
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 02.11.2020 20:39
    -2
    Дід Піхто , 02.11.2020 20:35
    Плыви говно по течению, ты унижен и опущен...
    Это говорит персонаж который приползает сюда за унижением,шпротик любитель в ротик ты что мазохист
    Ссылка
    Дід Піхто
    online
      Дід Піхто , 02.11.2020 20:38
    +1
    Сергей Ерофеенко, 02.11.2020 20:32
    Чудной ты. Как только к делу так ты сразу язык в жопу и пишешь про зеркало. Устарела твоя методичка
    И все они засунут я язык в жопу, как только Боруссия М разорвет им очко. Недолго им гавкать осталось
    Ссылка
    Penal
    online
      Penal, 02.11.2020 20:36
    0
    Из-за жёсткого графика игру на долго не перенесут, а вот после двухнедельного карантина как будет выглядеть команда - большой вопрос. Да и против Барселоны результат будет предсказуемым, разница только в пропущенных мячах.....
    Ссылка
    Дід Піхто
    online
      Дід Піхто , 02.11.2020 20:35
    -1
    Maks7777, 02.11.2020 20:30
    Посмотри в зеркало оно тебе расскажет!!
    Плыви говно по течению, ты унижен и опущен...
    Ссылка
    Дід Піхто
    online
      Дід Піхто , 02.11.2020 20:33
    0
    Maks7777, 02.11.2020 20:29
    Мы то своё держим,и другие разрываем,а вот от вас уже давно попахивает пора зашивать
    Да вам знатно разорвут очко в следующих матчах. Ставьте самолёт в штрафной, а то поезд, который вы поставили в матче с Интером, вам не поможет чтоб уберечь очко в сохранности...
    Ссылка
    Сергей Ерофеенко
      Сергей Ерофеенко, 02.11.2020 20:32
    -1
    Maks7777, 02.11.2020 20:30
    Посмотри в зеркало оно тебе расскажет!!
    Чудной ты. Как только к делу так ты сразу язык в жопу и пишешь про зеркало. Устарела твоя методичка
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 02.11.2020 20:32
    +1
    Учитывая что ДК реально из основы не смогут сыграть Миколенко, Караве, Шапаренко и два основных воротника то если ещё кто-то с основы вылетит, такой матч накуй не нужен. Лучше перенести
    Ссылка
    Дід Піхто
    online
      Дід Піхто , 02.11.2020 20:30
    +2
    Сергей Ерофеенко, 02.11.2020 20:28
    Так хоть один симтом назови. Или как всегда сольешься?
    Не торопи его, он знакомые буквы ищет
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 02.11.2020 20:30
    -4
    Сергей Ерофеенко, 02.11.2020 20:28
    Так хоть один симтом назови. Или как всегда сольешься?
    Посмотри в зеркало оно тебе расскажет!!
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 02.11.2020 20:29
    -4
    Дід Піхто , 02.11.2020 20:26
    Вам бы очко удержать в сохранности в матче с Боруссией М для начала
    Мы то своё держим,и другие разрываем,а вот от вас уже давно попахивает пора зашивать
    Ссылка
    Сергей Ерофеенко
      Сергей Ерофеенко, 02.11.2020 20:28
    +3
    Maks7777, 02.11.2020 20:26
    Алкашу не возможно доказать что он Алккаш,Если ты Алкаш Серёжа это приговор
    Так хоть один симтом назови. Или как всегда сольешься?
    Ссылка
    Дід Піхто
    online
      Дід Піхто , 02.11.2020 20:26
    -2
    Maks7777, 02.11.2020 20:24
    Делите последние место с венграми вот и делите,а нам первое надо удержать ,нам ваши проблемы и унижения не интересны
    Вам бы очко удержать в сохранности в матче с Боруссией М для начала
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 02.11.2020 20:26
    -4
    Maccceo Plex Plex, 02.11.2020 20:25
    Коф на дыка 32
    скоро 50 минимум
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 02.11.2020 20:26
    -4
    Сергей Ерофеенко, 02.11.2020 20:23
    Отвечу после того как обоснуешь что я алкаш
    Алкашу не возможно доказать что он Алккаш,Если ты Алкаш Серёжа это приговор
    Ссылка
    Maccceo Plex Plex
    online
      Maccceo Plex Plex, 02.11.2020 20:25
    -3
    Коф на дыка 32
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 02.11.2020 20:24
    -3
    Дід Піхто , 02.11.2020 20:21
    Пока что и вы на первом месте в ЛЧ. Давай дождемся окончания группового этапа ЛЧ и дружно посмеемся над унижной Шахтой, которая даже в Лигу Европы не выйдет. А ты сольешься в унитаз
    Делите последние место с венграми вот и делите,а нам первое надо удержать ,нам ваши проблемы и унижения не интересны
    Ссылка
    yuryan
    online
      yuryan, 02.11.2020 19:21
    +12
    FACE_CONTROL, 02.11.2020 19:17
    Начинается, что-то когда у Шахтёра было то же самое, даже ещё хуже, Шахтёр играл и не ныл.
    Чуєш нитік шахтар не їхав з 13 гравцями складу А... тому засунь свій понос собі назад у задницю ;)
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    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 02.11.2020 19:20
    +10
    FACE_CONTROL, 02.11.2020 19:17
    Начинается, что-то когда у Шахтёра было то же самое, даже ещё хуже, Шахтёр играл и не ныл.
    Всмысле ныть?
    Есть протокол УЕФА
    Его нарушать нельзя
    Там же ясно написано
    Ссылка
    didin87
      didin87, 02.11.2020 19:34
    +9
    FACE_CONTROL, 02.11.2020 19:17
    Начинается, что-то когда у Шахтёра было то же самое, даже ещё хуже, Шахтёр играл и не ныл.
    Статья газеты Эль Мундо Депортиво. Про Шахтер в статье речи нет.
    Ссылка
    yuryan
    online
      yuryan, 02.11.2020 19:24
    +7
    FACE_CONTROL, 02.11.2020 19:22
    Пусть берут больше игроков из Б списка.
    Так тут же і йде мова про гравців А складу 🤔 це протокол УЄВА... чи тобі вата мозок надавила вже?
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    yuryan
    online
      yuryan, 02.11.2020 19:38
    +6
    FACE_CONTROL, 02.11.2020 19:28
    Куда важнее что вам надавит после матчей с Барсой.
    Так нам нічого й не надавить.... якщо програють то програють... зможуть поборотись за якесь очко - чудово!!! Ми зірок з неба не хапаєм... живемо в реальному світі... не всі ж шизофреніки з уявою як в тебе...
    Особисто я за те щоб грали в середу... але мова йде про якісь правила... я розумію що там де ти живеш діють тільки правила джунглів... але ж є й інша частина світу - цивілізована....
    Ссылка
    yuryan
    online
      yuryan, 02.11.2020 19:41
    +5
    Maks7777, 02.11.2020 19:38
    Гусева пусть заявляют или вукоевича,попросит сурок старший у уефа разрешение)) ,они точно не испортят ничего
    Боже... ще один недолугий... заявка на Єврокубки робиться ще до їх початку розумієш? І до зимової перерви нічого не змінити... розумієш?
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 02.11.2020 19:37
    +5
    немытые донбасосы массово вспетушились
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 02.11.2020 19:24
    +4
    FACE_CONTROL, 02.11.2020 19:22
    Пусть берут больше игроков из Б списка.
    Есть два варианта чувак.
    Можно или нельзя
    Нет других вариантов.
    Ааа стоп есть если ты президент уефа
    Ссылка
    Сергей Ерофеенко
      Сергей Ерофеенко, 02.11.2020 20:28
    +3
    Maks7777, 02.11.2020 20:26
    Алкашу не возможно доказать что он Алккаш,Если ты Алкаш Серёжа это приговор
    Так хоть один симтом назови. Или как всегда сольешься?
    Ссылка
    Дід Піхто
    online
      Дід Піхто , 02.11.2020 20:04
    +3
    sidor zalcman, 02.11.2020 20:02
    С унизить это тебе на сайт БДСМ, а тут про футбол.
    Максимке 777 это расскажи. Он эту тему затронул первый. Озабачоный херняк
    Ссылка
    Дід Піхто
    online
      Дід Піхто , 02.11.2020 20:00
    +3
    Maks7777, 02.11.2020 19:59
    Шпррот ты такой сладкий петушёк ,и приметивное чудо,меняй аккаунты не меняй
    Я у тебя научился аккаунты менять, Максимка
    Ссылка
    Vyacheslav Kruts
    online
      Vyacheslav Kruts, 02.11.2020 19:51
    +3
    Блин та что свами такое?что вы членами постоянно меряетесь?Украина зависит от поинтов,ведь могут потерять одну команду в еврокубках,остановитесь наконец.
    Ссылка
    yuryan
    online
      yuryan, 02.11.2020 19:44
    +3
    ВВВ, 02.11.2020 19:42
    Так згідно з протоколом УЕФА гравці мають здавати тест за 3 дні до матчу. Мені здається що в Динамо шукають привід не грати з Барсою інакше до чого тут тестування у вівторок.Так можна здавати тести кожного дня!!!
    «Не раніше ніж за 3 дні до матчу» читай уважно.... ;) тобто тест повинен бути не старше 72 год
    Одні знатоки тут...
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 02.11.2020 19:32
    +3
    Сколько гнид-то с канализации понавылазило !
    Ссылка
    Дід Піхто
    online
      Дід Піхто , 02.11.2020 20:30
    +2
    Сергей Ерофеенко, 02.11.2020 20:28
    Так хоть один симтом назови. Или как всегда сольешься?
    Не торопи его, он знакомые буквы ищет
    Ссылка
    Сергей Ерофеенко
      Сергей Ерофеенко, 02.11.2020 20:14
    +2
    Maks7777, 02.11.2020 19:56
    Ты о матче Шахтёр -Динамо в 9 туре ,да порвёт ваше дупло жёстко Шахтёр!!
    За СК уже порвал
    Ссылка
    Дід Піхто
    online
      Дід Піхто , 02.11.2020 20:06
    +2
    Maks7777, 02.11.2020 20:04
    Что то ты шахтёру унижения и с реалом желал и с Интером ну Шахтёр на первом месте,а вот вас какраз и унижают даже венгры .Может пора задуматься кто униженый
    Штольне на первом месте, это временно. Скоро всё станет на свои места- после унижения от Боруссии и в ответных матчах с Интером и Реалом
    Ссылка
    Сергей Ерофеенко
      Сергей Ерофеенко, 02.11.2020 20:48
    +1
    Maks7777, 02.11.2020 20:47
    Серёжа если в твоём мозгу кисель из браги,то это уже приговор,Что я могу тебе доказать если ты Алкаш!!!
    Шлюшка, не кукарекай, а ползи в свой вольер
    Ссылка
    Сергей Ерофеенко
      Сергей Ерофеенко, 02.11.2020 20:45
    +1
    Maks7777, 02.11.2020 20:42
    Серёжка ,ты правда смешной ,не факт что умный ,но алкаш смешной это точно
    То есть ты балабол, а я смешной? Не знаю что ты употребляет, но твоему мозгу точно капец. Слился ты как всегда!!!! За слова свои не отвечаешь
    Ссылка
    Дід Піхто
    online
      Дід Піхто , 02.11.2020 20:38
    +1
    Сергей Ерофеенко, 02.11.2020 20:32
    Чудной ты. Как только к делу так ты сразу язык в жопу и пишешь про зеркало. Устарела твоя методичка
    И все они засунут я язык в жопу, как только Боруссия М разорвет им очко. Недолго им гавкать осталось
    Ссылка
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