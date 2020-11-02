Динамо не сможет выставить на матч с Барселоной 12 игроков. Полный список

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  • 02.11.2020 14:04
  • 5032 просмотра
  • 21 комментарий
Динамо не сможет выставить на матч с Барселоной 12 игроков. Полный список
© ФК Динамо Киев

4 ноября на «Камп Ноу» «Барселона» примет киевское «Динамо» в рамках третьего тура группового раунда Лиги чемпионов.
 
В предстоящем матче не смогут принять участие сразу 12 игроков столичного клуба. Причины разные.
 
Список игроков, которые не сыграют с «Барселоной»:

1. Григорий Бущан (вратарь) - коронавирус
2. Денис Бойко (вратарь) - коронавирус
3. Виталий Миколенко (защитник) - коронавирус
4. Александр Караваев (защитник) - коронавирус
5. Александр Тымчик (защитник) - травма
6. Владимир Костевич (защитник) - травма
7. Николай Шапаренко (полузащитник) - коронавирус
8. Сергей Сидорчук (полузащитник) - дисквалификация
9. Денис Гармаш (полузащитник) - коронавирус
10. Миккель Дуэлунд (полузащитник) - коронавирус
11. Георгий Цитаишвили (полузащитник) - коронавирус
12. Тудор Белуце (полузащитник) - коронавирус
 
Напомним, встреча в Испании начнется в 22:00 по Киеву.

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Источник — Sport.ua

(14 голосов)

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Комментарии
    MaDe in ☭ СССР ☭
    online
      MaDe in ☭ СССР ☭, 02.11.2020 14:40
    0
    Срочно возвращайте игроков с колоса и днепра 1 с оренды,они дадут точно бой такой слабой барселоне
    Ссылка
    валерий андриенко
    online
      валерий андриенко, 02.11.2020 14:39
    0
    ДАЖЕ СЕЙЧАС ПОНЯТНО, ЧТО БУДУТ ГОВОРИТЬ ПОСЛЕ ИГРЫ С БАРСОЙ.
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 02.11.2020 14:39
    0
    Trasher311987, 02.11.2020 14:29
    Шанс для Вивчаренко.
    а шо с Супрягой?!
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 02.11.2020 14:35
    0
    ВВВ, 02.11.2020 14:19
    А я згадував про правило бумерангу коли потішалися динамофіли по спалаху ковіда в Шахтарі!Але у Шахти вибило тоді майже всю основу і команди і збірної.Тоді мало хто бажав швидкого одужання,навпаки звинувачували в симуляції аби за збірну не грати. І що характерно - ніхто не вибачився за свої "підозри"! Тож гравців шкода,команду в цілому-ні !
    +
    Ссылка
    comentraktor
      comentraktor, 02.11.2020 14:30
    +4
    "Динамо не сможет выставить на матч с Барселоной 12 игроков" ..... Так никто не сможет. По правилам только 11 можно выставлять...
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 02.11.2020 14:29
    0
    Шанс для Вивчаренко.
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 02.11.2020 14:29
    +2
    adidas777, 02.11.2020 14:23
    Нещерет сыграл без ошибок, один у дар в створ ворот, один пропущенный гол!
    Хотя спасти он там ворота не мог
    Там был крутой удар от Назаренко, такое не отобьешь.
    Ссылка
    Игорь Нестеренко
      Игорь Нестеренко, 02.11.2020 14:28
    -1
    Технарь 3:0 все-таки лучше 7:0....Не надо ехать
    Ссылка
    Андрей Мадайский
      Андрей Мадайский, 02.11.2020 14:26
    +2
    ВВВ, 02.11.2020 14:19
    А я згадував про правило бумерангу коли потішалися динамофіли по спалаху ковіда в Шахтарі!Але у Шахти вибило тоді майже всю основу і команди і збірної.Тоді мало хто бажав швидкого одужання,навпаки звинувачували в симуляції аби за збірну не грати. І що характерно - ніхто не вибачився за свої "підозри"! Тож гравців шкода,команду в цілому-ні !
    Таке говно як ти, теж в цілому не шкода!!!
    Ссылка
    adidas777
      adidas777, 02.11.2020 14:23
    +1
    pricolist, 02.11.2020 14:19
    Сидорчук по сути по гоупости пропускает этот матч. Плюс резервисты смогут себя проявить. Нещерет вроде без ошибок сыграл с Днепром
    Нещерет сыграл без ошибок, один у дар в створ ворот, один пропущенный гол!
    Хотя спасти он там ворота не мог
    Ссылка
    Т. Артём
    online
      Т. Артём, 02.11.2020 14:22
    -1
    Брешут. Просто наверно игры сборной скоро. Хитрые евреи, знаем мы их
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 02.11.2020 14:19
    +2
    Сидорчук по сути по гоупости пропускает этот матч. Плюс резервисты смогут себя проявить. Нещерет вроде без ошибок сыграл с Днепром
    Ссылка
    ВВВ
    online
      ВВВ, 02.11.2020 14:19
    -1
    А я згадував про правило бумерангу коли потішалися динамофіли по спалаху ковіда в Шахтарі!Але у Шахти вибило тоді майже всю основу і команди і збірної.Тоді мало хто бажав швидкого одужання,навпаки звинувачували в симуляції аби за збірну не грати. І що характерно - ніхто не вибачився за свої "підозри"! Тож гравців шкода,команду в цілому-ні !
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 02.11.2020 14:18
    +3
    Павел СН, 02.11.2020 14:11
    Бущан,Шапаренко,Миколенко-да ,остальные игроки ротации
    Караваев при травме Тымчика тоже, да и дурочак Сидорчук тоже основной, так что пять игроков, пол команды. Самое фиговое, что защита и центр аут, кторых заменит неким, а вот нападение, которое ЛУческу ротирует между собой все в строю
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 02.11.2020 14:11
    -4
    хотя в заявке 31 игрок.. 12 в минусе.. есть кому играть))
    Ссылка
    Павел СН
    online
      Павел СН, 02.11.2020 14:11
    0
    Бущан,Шапаренко,Миколенко-да ,остальные игроки ротации
    Ссылка
    MaDe in ☭ СССР ☭
    online
      MaDe in ☭ СССР ☭, 02.11.2020 14:10
    -7
    Да не барселона сейчас очень очень плоха можно и три очка брать на легке,там один Месси против ,он сильно хочет рекорды
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 02.11.2020 14:10
    +7
    Ну, пол команды по сути. Пять основных при Цыгане в ауте. Но это не главный матч, так что не стоит особо напрягаться. Главное чукр и последний матч против ференцвароша
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 02.11.2020 14:09
    -8
    ой, давайте технарь тогда.. смысл
    Ссылка
    sidor zalcman
      sidor zalcman, 02.11.2020 14:09
    -2
    Почти как Мариуполь против Шахтёра.
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 02.11.2020 14:10
    +7
    Ну, пол команды по сути. Пять основных при Цыгане в ауте. Но это не главный матч, так что не стоит особо напрягаться. Главное чукр и последний матч против ференцвароша
    Ссылка
    comentraktor
      comentraktor, 02.11.2020 14:30
    +4
    "Динамо не сможет выставить на матч с Барселоной 12 игроков" ..... Так никто не сможет. По правилам только 11 можно выставлять...
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 02.11.2020 14:18
    +3
    Павел СН, 02.11.2020 14:11
    Бущан,Шапаренко,Миколенко-да ,остальные игроки ротации
    Караваев при травме Тымчика тоже, да и дурочак Сидорчук тоже основной, так что пять игроков, пол команды. Самое фиговое, что защита и центр аут, кторых заменит неким, а вот нападение, которое ЛУческу ротирует между собой все в строю
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 02.11.2020 14:29
    +2
    adidas777, 02.11.2020 14:23
    Нещерет сыграл без ошибок, один у дар в створ ворот, один пропущенный гол!
    Хотя спасти он там ворота не мог
    Там был крутой удар от Назаренко, такое не отобьешь.
    Ссылка
    Андрей Мадайский
      Андрей Мадайский, 02.11.2020 14:26
    +2
    ВВВ, 02.11.2020 14:19
    А я згадував про правило бумерангу коли потішалися динамофіли по спалаху ковіда в Шахтарі!Але у Шахти вибило тоді майже всю основу і команди і збірної.Тоді мало хто бажав швидкого одужання,навпаки звинувачували в симуляції аби за збірну не грати. І що характерно - ніхто не вибачився за свої "підозри"! Тож гравців шкода,команду в цілому-ні !
    Таке говно як ти, теж в цілому не шкода!!!
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 02.11.2020 14:19
    +2
    Сидорчук по сути по гоупости пропускает этот матч. Плюс резервисты смогут себя проявить. Нещерет вроде без ошибок сыграл с Днепром
    Ссылка
    adidas777
      adidas777, 02.11.2020 14:23
    +1
    pricolist, 02.11.2020 14:19
    Сидорчук по сути по гоупости пропускает этот матч. Плюс резервисты смогут себя проявить. Нещерет вроде без ошибок сыграл с Днепром
    Нещерет сыграл без ошибок, один у дар в створ ворот, один пропущенный гол!
    Хотя спасти он там ворота не мог
    Ссылка
    MaDe in ☭ СССР ☭
    online
      MaDe in ☭ СССР ☭, 02.11.2020 14:40
    0
    Срочно возвращайте игроков с колоса и днепра 1 с оренды,они дадут точно бой такой слабой барселоне
    Ссылка
    валерий андриенко
    online
      валерий андриенко, 02.11.2020 14:39
    0
    ДАЖЕ СЕЙЧАС ПОНЯТНО, ЧТО БУДУТ ГОВОРИТЬ ПОСЛЕ ИГРЫ С БАРСОЙ.
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 02.11.2020 14:39
    0
    Trasher311987, 02.11.2020 14:29
    Шанс для Вивчаренко.
    а шо с Супрягой?!
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 02.11.2020 14:35
    0
    ВВВ, 02.11.2020 14:19
    А я згадував про правило бумерангу коли потішалися динамофіли по спалаху ковіда в Шахтарі!Але у Шахти вибило тоді майже всю основу і команди і збірної.Тоді мало хто бажав швидкого одужання,навпаки звинувачували в симуляції аби за збірну не грати. І що характерно - ніхто не вибачився за свої "підозри"! Тож гравців шкода,команду в цілому-ні !
    +
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 02.11.2020 14:29
    0
    Шанс для Вивчаренко.
    Ссылка
    Павел СН
    online
      Павел СН, 02.11.2020 14:11
    0
    Бущан,Шапаренко,Миколенко-да ,остальные игроки ротации
    Ссылка
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