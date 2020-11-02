Динамо не сможет выставить на матч с Барселоной 12 игроков. Полный список

4 ноября на «Камп Ноу» «Барселона» примет киевское «Динамо» в рамках третьего тура группового раунда Лиги чемпионов.



В предстоящем матче не смогут принять участие сразу 12 игроков столичного клуба. Причины разные.



Список игроков, которые не сыграют с «Барселоной»:

1. Григорий Бущан (вратарь) - коронавирус

2. Денис Бойко (вратарь) - коронавирус

3. Виталий Миколенко (защитник) - коронавирус

4. Александр Караваев (защитник) - коронавирус

5. Александр Тымчик (защитник) - травма

6. Владимир Костевич (защитник) - травма

7. Николай Шапаренко (полузащитник) - коронавирус

8. Сергей Сидорчук (полузащитник) - дисквалификация

9. Денис Гармаш (полузащитник) - коронавирус

10. Миккель Дуэлунд (полузащитник) - коронавирус

11. Георгий Цитаишвили (полузащитник) - коронавирус

12. Тудор Белуце (полузащитник) - коронавирус



Напомним, встреча в Испании начнется в 22:00 по Киеву.