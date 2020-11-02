Динамо не сможет выставить на матч с Барселоной 12 игроков. Полный список

4 ноября на «Камп Ноу» «Барселона» примет киевское «Динамо» в рамках третьего тура группового раунда Лиги чемпионов.
В предстоящем матче не смогут принять участие сразу 12 игроков столичного клуба. Причины разные.
Список игроков, которые не сыграют с «Барселоной»:
1. Григорий Бущан (вратарь) - коронавирус
2. Денис Бойко (вратарь) - коронавирус
3. Виталий Миколенко (защитник) - коронавирус
4. Александр Караваев (защитник) - коронавирус
5. Александр Тымчик (защитник) - травма
6. Владимир Костевич (защитник) - травма
7. Николай Шапаренко (полузащитник) - коронавирус
8. Сергей Сидорчук (полузащитник) - дисквалификация
9. Денис Гармаш (полузащитник) - коронавирус
10. Миккель Дуэлунд (полузащитник) - коронавирус
11. Георгий Цитаишвили (полузащитник) - коронавирус
12. Тудор Белуце (полузащитник) - коронавирус
Напомним, встреча в Испании начнется в 22:00 по Киеву.
Источник — Sport.ua
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Хотя спасти он там ворота не мог
Хотя спасти он там ворота не мог
Хотя спасти он там ворота не мог
Хотя спасти он там ворота не мог
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