Стало известно, в каком составе Динамо вылетело в Барселону

Стала известна заявка киевского «Динамо» на выездной матч третьего тура группового раунда Лиги чемпионов против каталонской «Барселоны».
Главный тренер «бело-синих» Мирча Луческу повезет в Испанию 19 игроков: 3 вратаря, 5 защитников, 7 полузащитников и 4 форварда.
Вратари: Нещерет, Моргун, Игнатенко
Защитники: Попов, Шабанов, Забарный, Сирота, Кендзера
Полузащитники: Вербич, Шепелев, Де Пена, Цыганков, Леднев, Андриевский, Буяльский
Нападающие: Родригеш, Клейтон, Русин, Супряга
Ранее сообщалось, что в предстоящем матче не смогут принять участие сразу 12 игроков «Динамо», среди которых основные вратари Георгий Бущан и Денис Бойко. Большинство футболистов не сыграют из-за позитивных тестов на коронавирус.
Напомним, матч «Барселона» – «Динамо» состоится в среду, 4 ноября. Начало в 22:00 по Киеву.
Источник — ФК Динамо Киев
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На жаль, що основа, що резерв ДК це не ШД - вони психологічно неспромомжні на подібну гру проти ТОП-команд
Де Пена - Буяльський - Циганков
----- Шепелев - Андрієвський -----
Сирота - Попов - Забарний - Кендзьора
-------------- Нещерет --------------
Мірча поставить когось із півзахисників.
Де Пена - Буяльський - Циганков
----- Шепелев - Андрієвський -----
Сирота - Попов - Забарний - Кендзьора
-------------- Нещерет --------------
Мірча поставить когось із півзахисників.
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