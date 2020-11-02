Стало известно, в каком составе Динамо вылетело в Барселону

Мирча Луческу повезет в Испанию 19 игроков

  • 02.11.2020 15:05
  • 7445 просмотров
  • 19 комментариев
Стало известно, в каком составе Динамо вылетело в Барселону
© ФК Динамо Киев

Стала известна заявка киевского «Динамо» на выездной матч третьего тура группового раунда Лиги чемпионов против каталонской «Барселоны».

Главный тренер «бело-синих» Мирча Луческу повезет в Испанию 19 игроков: 3 вратаря, 5 защитников, 7 полузащитников и 4 форварда.

Вратари: Нещерет, Моргун, Игнатенко

Защитники: Попов, Шабанов, Забарный, Сирота, Кендзера

Полузащитники: Вербич, Шепелев, Де Пена, Цыганков, Леднев, Андриевский, Буяльский

Нападающие: Родригеш, Клейтон, Русин, Супряга

Ранее сообщалось, что в предстоящем матче не смогут принять участие сразу 12 игроков «Динамо», среди которых основные вратари Георгий Бущан и Денис Бойко. Большинство футболистов не сыграют из-за позитивных тестов на коронавирус.

Напомним, матч «Барселона» – «Динамо» состоится в среду, 4 ноября. Начало в 22:00 по Киеву.

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Источник — ФК Динамо Киев

(15 голосов)

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Комментарии
    bassofon
      bassofon, 02.11.2020 16:15
    0
    Ilya , 02.11.2020 15:33
    Мне так и не позвонили(
    Наверное потому что, ты на еврокубки не был заявлен.
    Ссылка
    S t e p a n
    online
      S t e p a n , 02.11.2020 15:57
    +1
    Predator, 02.11.2020 15:48
    Пздц дырявым в любом составе
    Что самое интересное, Динамо в чемпионате пропустило меньше чем Шахтер
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 02.11.2020 15:55
    -4
    Alex323, 02.11.2020 15:53
    Не звизди.
    Так он правду написал.
    Ссылка
    Alex323
    online
      Alex323, 02.11.2020 15:53
    -1
    Predator, 02.11.2020 15:48
    Пздц дырявым в любом составе
    Не звизди.
    Ссылка
    Микола Унгурян
    online
      Микола Унгурян, 02.11.2020 15:48
    -4
    в принципі без різниці, максимум що ДК може це пропустити менше 3 мячів.
    На жаль, що основа, що резерв ДК це не ШД - вони психологічно неспромомжні на подібну гру проти ТОП-команд
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    Predator
    online
      Predator, 02.11.2020 15:48
    -6
    Пздц дырявым в любом составе
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    Alex86 1
      Alex86 1, 02.11.2020 15:46
    +1
    AdvocatusDei, 02.11.2020 15:30
    вопрос по ЛЗ, а так вполне хороший состав
    Для ЛЕ так вообще боевой, а вот с группой для дебюта слабоват
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 02.11.2020 15:45
    -6
    S t e p a n , 02.11.2020 15:31
    Чтоб у тебя лишний раз была возможно выкакаться...
    Это хорошо.
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 02.11.2020 15:36
    -3
    Ilya , 02.11.2020 15:33
    Мне так и не позвонили(
    наверное нет у них ста $
    Ссылка
    Ilya
    online
      Ilya , 02.11.2020 15:33
    -4
    Мне так и не позвонили(
    Ссылка
    S t e p a n
    online
      S t e p a n , 02.11.2020 15:31
    0
    FACE_CONTROL, 02.11.2020 15:25
    Зачем вылетели?
    Чтоб у тебя лишний раз была возможно выкакаться...
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 02.11.2020 15:30
    +1
    вопрос по ЛЗ, а так вполне хороший состав
    Ссылка
    Sauron
    online
      Sauron, 02.11.2020 15:28
    +4
    -------------- Супряга --------------
    Де Пена - Буяльський - Циганков
    ----- Шепелев - Андрієвський -----
    Сирота - Попов - Забарний - Кендзьора
    -------------- Нещерет --------------
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 02.11.2020 15:25
    -6
    Зачем вылетели?
    Ссылка
    Павел СН
    online
      Павел СН, 02.11.2020 15:23
    -2
    APL, 02.11.2020 15:16
    А лівого захисника хто грати буде????
    судячи з цього Де Пена "сяде" нижче
    Ссылка
    S t e p a n
    online
      S t e p a n , 02.11.2020 15:22
    0
    APL, 02.11.2020 15:16
    А лівого захисника хто грати буде????
    Ну Шабанов, по всей видимости... А что еще остается?
    Ссылка
    Alex323
    online
      Alex323, 02.11.2020 15:21
    +1
    Невідомо.
    Мірча поставить когось із півзахисників.
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 02.11.2020 15:16
    +3
    А лівого захисника хто грати буде????
    Ссылка
    S t e p a n
    online
      S t e p a n , 02.11.2020 15:11
    -8
    Ну почти основной состав, разве что Шапаренко и Бущана будет не хватать.. .
    Ссылка
    Sauron
    online
      Sauron, 02.11.2020 15:28
    +4
    -------------- Супряга --------------
    Де Пена - Буяльський - Циганков
    ----- Шепелев - Андрієвський -----
    Сирота - Попов - Забарний - Кендзьора
    -------------- Нещерет --------------
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 02.11.2020 15:16
    +3
    А лівого захисника хто грати буде????
    Ссылка
    S t e p a n
    online
      S t e p a n , 02.11.2020 15:57
    +1
    Predator, 02.11.2020 15:48
    Пздц дырявым в любом составе
    Что самое интересное, Динамо в чемпионате пропустило меньше чем Шахтер
    Ссылка
    Alex86 1
      Alex86 1, 02.11.2020 15:46
    +1
    AdvocatusDei, 02.11.2020 15:30
    вопрос по ЛЗ, а так вполне хороший состав
    Для ЛЕ так вообще боевой, а вот с группой для дебюта слабоват
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 02.11.2020 15:30
    +1
    вопрос по ЛЗ, а так вполне хороший состав
    Ссылка
    Alex323
    online
      Alex323, 02.11.2020 15:21
    +1
    Невідомо.
    Мірча поставить когось із півзахисників.
    Ссылка
    bassofon
      bassofon, 02.11.2020 16:15
    0
    Ilya , 02.11.2020 15:33
    Мне так и не позвонили(
    Наверное потому что, ты на еврокубки не был заявлен.
    Ссылка
    S t e p a n
    online
      S t e p a n , 02.11.2020 15:31
    0
    FACE_CONTROL, 02.11.2020 15:25
    Зачем вылетели?
    Чтоб у тебя лишний раз была возможно выкакаться...
    Ссылка
    S t e p a n
    online
      S t e p a n , 02.11.2020 15:22
    0
    APL, 02.11.2020 15:16
    А лівого захисника хто грати буде????
    Ну Шабанов, по всей видимости... А что еще остается?
    Ссылка
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