Стало известно, в каком составе Динамо вылетело в Барселону

Стала известна заявка киевского «Динамо» на выездной матч третьего тура группового раунда Лиги чемпионов против каталонской «Барселоны».

Главный тренер «бело-синих» Мирча Луческу повезет в Испанию 19 игроков: 3 вратаря, 5 защитников, 7 полузащитников и 4 форварда.

Вратари: Нещерет, Моргун, Игнатенко

Защитники: Попов, Шабанов, Забарный, Сирота, Кендзера

Полузащитники: Вербич, Шепелев, Де Пена, Цыганков, Леднев, Андриевский, Буяльский

Нападающие: Родригеш, Клейтон, Русин, Супряга

Ранее сообщалось, что в предстоящем матче не смогут принять участие сразу 12 игроков «Динамо», среди которых основные вратари Георгий Бущан и Денис Бойко. Большинство футболистов не сыграют из-за позитивных тестов на коронавирус.

Напомним, матч «Барселона» – «Динамо» состоится в среду, 4 ноября. Начало в 22:00 по Киеву.