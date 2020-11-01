ОФИЦИАЛЬНО. Шесть игроков Динамо инфицированы накануне матча в Барселоне

Коронавирус у Цитаишвили, Гармаша, Дуэлунда, Караваева, Белуце и Шапаренко

  • 01.11.2020 23:15
  • 1643 просмотра
  • 5 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. Шесть игроков Динамо инфицированы накануне матча в Барселоне
© dynamo.kiev.ua. Александр Караваев

Накануне вылета на матч 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов против «Барселоны» игроки, тренерский штаб и персонал первой команды «Динамо» сдали обязательные тесты на COVID-19 в сертифицированной УЕФА лаборатории.

Тестирование показало положительный результат у нескольких футболистов команды: Георгия Цитаишвили, Дениса Гармаша, Миккеля Дуэлунда, Александра Караваева, Тудора Белуце и Николая Шапаренко.

Кроме того, положительный результат дали тесты ассистента главного тренера Эмила Караса и четырех представителей персонала команды.

Все динамовцы, у которых выявлен коронавирус, находятся на самоизоляции и чувствуют себя удовлетворительно.

Ранее официально сообщалось, что в киевском клубе положительный тест на коронавирус сдали вратари Георгий Бущан, Денис Бойко и защитник Виталий Миколенко.

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Источник — ФК Динамо Киев

(13 голосов)

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Комментарии
    vishu
    online
      vishu, 01.11.2020 23:31
    +1
    Се пес дець
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 01.11.2020 23:27
    +1
    Поручик Ржевский, 01.11.2020 23:21
    Кстати, читаю как раз сейчас интервью украинского микробиолога, который рассказывает, что ПЦР-тесты грешат частенько ложноположительными результатами. Но, никуда не денешься - есть регламент УЕФА, надо выполнять...
    Возможно, кто-то из инфицированных здоров, но скорее всего инфицировано даже больше, чем 6. Чисто по теории вероятностей, сразу 6 ложноположительных быть не может и вспышка имеет место быть. Там всю базу надо продезинфицировать, протереть все поверхности.
    У Реброва в команде штраф, если игрок находится без маски вне поля. Что там с этим у нас? Как всегда?
    Ссылка
    Слава Чебан
    online
      Слава Чебан, 01.11.2020 23:26
    +1
    Поручик Ржевский, 01.11.2020 23:21
    Кстати, читаю как раз сейчас интервью украинского микробиолога, который рассказывает, что ПЦР-тесты грешат частенько ложноположительными результатами. Но, никуда не денешься - есть регламент УЕФА, надо выполнять...
    это серьезная болезнь, пусть лучше ложноположительный чем ложноотрицаиельный
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 01.11.2020 23:21
    +1
    Кстати, читаю как раз сейчас интервью украинского микробиолога, который рассказывает, что ПЦР-тесты грешат частенько ложноположительными результатами. Но, никуда не денешься - есть регламент УЕФА, надо выполнять...
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 01.11.2020 23:19
    +1
    Та ситуация, когда просто нет слов...
    Ссылка
    vishu
    online
      vishu, 01.11.2020 23:31
    +1
    Се пес дець
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 01.11.2020 23:27
    +1
    Поручик Ржевский, 01.11.2020 23:21
    Кстати, читаю как раз сейчас интервью украинского микробиолога, который рассказывает, что ПЦР-тесты грешат частенько ложноположительными результатами. Но, никуда не денешься - есть регламент УЕФА, надо выполнять...
    Возможно, кто-то из инфицированных здоров, но скорее всего инфицировано даже больше, чем 6. Чисто по теории вероятностей, сразу 6 ложноположительных быть не может и вспышка имеет место быть. Там всю базу надо продезинфицировать, протереть все поверхности.
    У Реброва в команде штраф, если игрок находится без маски вне поля. Что там с этим у нас? Как всегда?
    Ссылка
    Слава Чебан
    online
      Слава Чебан, 01.11.2020 23:26
    +1
    Поручик Ржевский, 01.11.2020 23:21
    Кстати, читаю как раз сейчас интервью украинского микробиолога, который рассказывает, что ПЦР-тесты грешат частенько ложноположительными результатами. Но, никуда не денешься - есть регламент УЕФА, надо выполнять...
    это серьезная болезнь, пусть лучше ложноположительный чем ложноотрицаиельный
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 01.11.2020 23:21
    +1
    Кстати, читаю как раз сейчас интервью украинского микробиолога, который рассказывает, что ПЦР-тесты грешат частенько ложноположительными результатами. Но, никуда не денешься - есть регламент УЕФА, надо выполнять...
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 01.11.2020 23:19
    +1
    Та ситуация, когда просто нет слов...
    Ссылка
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