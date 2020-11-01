ОФИЦИАЛЬНО. Шесть игроков Динамо инфицированы накануне матча в Барселоне

Накануне вылета на матч 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов против «Барселоны» игроки, тренерский штаб и персонал первой команды «Динамо» сдали обязательные тесты на COVID-19 в сертифицированной УЕФА лаборатории.

Тестирование показало положительный результат у нескольких футболистов команды: Георгия Цитаишвили, Дениса Гармаша, Миккеля Дуэлунда, Александра Караваева, Тудора Белуце и Николая Шапаренко.

Кроме того, положительный результат дали тесты ассистента главного тренера Эмила Караса и четырех представителей персонала команды.

Все динамовцы, у которых выявлен коронавирус, находятся на самоизоляции и чувствуют себя удовлетворительно.

Ранее официально сообщалось, что в киевском клубе положительный тест на коронавирус сдали вратари Георгий Бущан, Денис Бойко и защитник Виталий Миколенко.