Вспышка коронавируса в Динамо. Инфицированы Шапаренко, Караваев и другие

Футбольный журналист Артем Франков рассказал о вспышке COVID-19 в столичном клубе:

«Коронавирус в «Динамо»: Шапаренко (о ирония судьбы!), Караваев, Цитаишвили, Дуэлунд, Белуце, Карас (помощник главного тренера), врачи.

К счастью, у большинства протекает бессимптомно (дай бог!), но когда они вернутся в строй – тот ещё вопрос. Ещё раз: здоровья!

В первую команду срочно вызван Вивчаренко. Оно и понятно – левый защитник».

Ранее официально сообщалось, что в киевском клубе положительный тест на коронавирус сдали вратари Георгий Бущан, Денис Бойко и защитник Виталий Миколенко.