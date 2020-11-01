Вспышка коронавируса в Динамо. Инфицированы Шапаренко, Караваев и другие

По данным Франкова, заражены также Дуэлунд, Белуце, тренер Карас

  • 01.11.2020 20:34
  • 18059 просмотров
  • 72 комментария
Вспышка коронавируса в Динамо. Инфицированы Шапаренко, Караваев и другие
© ФК Динамо Киев. Николай Шапаренко

Футбольный журналист Артем Франков рассказал о вспышке COVID-19 в столичном клубе:

«Коронавирус в «Динамо»: Шапаренко (о ирония судьбы!), Караваев, Цитаишвили, Дуэлунд, Белуце, Карас (помощник главного тренера), врачи.

К счастью, у большинства протекает бессимптомно (дай бог!), но когда они вернутся в строй – тот ещё вопрос. Ещё раз: здоровья!

В первую команду срочно вызван Вивчаренко. Оно и понятно – левый защитник».

Ранее официально сообщалось, что в киевском клубе положительный тест на коронавирус сдали вратари Георгий Бущан, Денис Бойко и защитник Виталий Миколенко.

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Источник — Telegram

(90 голосов)

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Комментарии
    avk2307
      avk2307, 01.11.2020 21:41
    +1
    FACE_CONTROL, 01.11.2020 21:36
    Да-да-да.
    А что не правда?
    Были бы сборники, очно красная была бы и пропустили бы побольше.
    Да и в защите навряд ли Корниенко и Бондарь вышли бы.
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 01.11.2020 21:39
    -4
    JekFunny, 01.11.2020 21:20
    Балаболка , снова слилась,?
    Свободно , недоразумение
    Женя броник зашил в одно место перед барсой?
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 01.11.2020 21:36
    -6
    Юра Шопов, 01.11.2020 21:32
    Для шахты косить это норма, там всегда так делали, когда никакого карантина не было
    Ты бы ,)ж( опов закрыл свой Рот гнилой ты тряпка которая только ноет и переводит стрелки
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 01.11.2020 21:36
    -5
    avk2307, 01.11.2020 21:35
    Вам это позволило правильных людей и молодежь в кои то веки подключить.Так что может и на пользу это для шахты было
    Да-да-да.
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 01.11.2020 21:35
    -7
    Юра Шопов, 01.11.2020 21:32
    Для шахты косить это норма, там всегда так делали, когда никакого карантина не было
    Сейчас посмотрим на ваших автобусников в матчах с Барсой и нами.
    Ссылка
    mist76
      mist76, 01.11.2020 21:35
    0
    Всем грамотеям которые сравнивают ситуацию с заболевши в Шахтере и Динамо. Игроки Шахты одним махом все заразились, а у Динамо это третья группа. Почувствуйте разницу
    Ссылка
    avk2307
      avk2307, 01.11.2020 21:35
    0
    FACE_CONTROL, 01.11.2020 21:32
    А сейчас чеши и посмотри на такой же пост об игроках Шахтёра и что там писали нам, оке? И что от сборной косят и прочее в этом роде, а сейчас обидно стало, ай-ай-ай, бывает.
    Вам это позволило правильных людей и молодежь в кои то веки подключить.Так что может и на пользу это для шахты было
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 01.11.2020 21:34
    -5
    AdvocatusDei, 01.11.2020 21:27
    Больные люди
    Просто обидно шо какое-то АПЛ не верить в благоприятный исход матча с Барсой... этому чмошнику ЛЧ вернули раз в пять лет, а оно скулит, что с такой разобранной Барсой шансов нет.. ну вот что за чмо-болельщик!?
    Ну а какие они болельщики если не верят они не последовательные все,ну большая часть,,А ты веришь ,я лично нет!Ты говоришь барса не какая а Динамо какое?не какое и уже давно а особенно сейчас когда два игрока нет а сейчас пять _6,зная Мирчу проиграл и 1-0 или 7-0 он скажет вирус виноват или поле
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 01.11.2020 21:33
    0
    Зато переболеют и как минимум до конца года уже все будет ок)
    Ссылка
    Юра Шопов
      Юра Шопов, 01.11.2020 21:32
    +4
    iravik83, 01.11.2020 20:45
    а все гнали мол Шахтер спецом косил от игр сборной!!ну что теперь скажете!!??
    Для шахты косить это норма, там всегда так делали, когда никакого карантина не было
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 01.11.2020 21:32
    -7
    avk2307, 01.11.2020 21:20
    Мы не тупые. Тупые те, кто радуется болезни или даже если не радуется, то злорадствует.
    И твой пост был именно таким.
    Я лично на игроков шахты не писал постов и рад, что за сборную больше динамовцев больше сыграло. По моему не плохо вышло.
    А сейчас чеши и посмотри на такой же пост об игроках Шахтёра и что там писали нам, оке? И что от сборной косят и прочее в этом роде, а сейчас обидно стало, ай-ай-ай, бывает.
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 01.11.2020 21:27
    -3
    Maks7777, 01.11.2020 21:24
    Ты там это сори что подумал что ты шмоня,то тут на другой ветке женька голубой голубок вместо ввв или вадо как его голубой Жека называет строчил Жека вместо его всякую чушь
    Больные люди
    Просто обидно шо какое-то АПЛ не верить в благоприятный исход матча с Барсой... этому чмошнику ЛЧ вернули раз в пять лет, а оно скулит, что с такой разобранной Барсой шансов нет.. ну вот что за чмо-болельщик!?
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 01.11.2020 21:24
    -7
    AdvocatusDei, 01.11.2020 21:12
    Бля.... это была ирония... че они уже с Барсой на результат не рассчитывают!?
    Ты там это сори что подумал что ты шмоня,то тут на другой ветке женька голубой голубок вместо ввв или вадо как его голубой Жека называет строчил Жека вместо его всякую чушь
    Ссылка
    avk2307
      avk2307, 01.11.2020 21:23
    -1
    iravik83, 01.11.2020 21:19
    суть поста в том что вы скулили что Шахта прикинулась коронавирусными чтоб не играть за сборную!!а потом и в лиге вышли 2 составом!!парням из ДК скорейшего выздоровления и побед в лиге чемпионов !!просто из ваших умозаключений исходит что Шахтер симулировали болезнь а оно он как бывает можно таки заболеть почти всей командой!!
    Второй состав шахты продолжает играть в ЛЧ и ЧУ. Внимательно на состав посмотри.
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 01.11.2020 21:22
    -4
    APL, 01.11.2020 21:16
    Акакій , ти тут? Падлюка кацапська саме ти. Я розумію що Барса набагато сильніше за ДК от і все, чуть не забув, на Кернеса сьогодні вже здрочнув?
    Я не розумію нащо тобі здався Кернес але авторитетно скажу, що Харків набагато красивіше і заможніше твого Крижопля
    Ссылка
    S t e p a n
    online
      S t e p a n , 01.11.2020 21:21
    +4
    Ну я думаю, к матчу с Шахтером, Миколенко и Бущан уже вернутся. Да и не факт что все игроки первой команды заболели, так что пока никакой катастрофы нет
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 01.11.2020 21:20
    -3
    APL, 01.11.2020 21:16
    Акакій , ти тут? Падлюка кацапська саме ти. Я розумію що Барса набагато сильніше за ДК от і все, чуть не забув, на Кернеса сьогодні вже здрочнув?
    Ах ти чушка уральська... ти гля, вболівальник хуев... сидіть тоді вдома, зарахують технічну поразку
    Ссылка
    avk2307
      avk2307, 01.11.2020 21:20
    +2
    iravik83, 01.11.2020 21:14
    Какие же вы тугие все вам разжевывать надо а потом в ротик положить!!основная масса болельщиков ДК гнала на Шахтер что спецом типа прикинулись мол корона а на лигу чемпионов все выйдут!много вышло ?против реала играл дубль что еще непонятного !?
    Мы не тупые. Тупые те, кто радуется болезни или даже если не радуется, то злорадствует.
    И твой пост был именно таким.
    Я лично на игроков шахты не писал постов и рад, что за сборную больше динамовцев больше сыграло. По моему не плохо вышло.
    Ссылка
    JekFunny
    online
      JekFunny, 01.11.2020 21:20
    +2
    Maks7777, 01.11.2020 21:19
    Женя подмойся и не ной
    Балаболка , снова слилась,?
    Свободно , недоразумение
    Ссылка
    iravik83
      iravik83, 01.11.2020 21:19
    -1
    avk2307, 01.11.2020 21:12
    Написал о сборной. Теперь о Реале ? В чем была суть твоего поста о сборной?
    суть поста в том что вы скулили что Шахта прикинулась коронавирусными чтоб не играть за сборную!!а потом и в лиге вышли 2 составом!!парням из ДК скорейшего выздоровления и побед в лиге чемпионов !!просто из ваших умозаключений исходит что Шахтер симулировали болезнь а оно он как бывает можно таки заболеть почти всей командой!!
    Ссылка
    Maks23
      Maks23, 01.11.2020 20:49
    +12
    Пусть молодёжь играет..опыта набирается..с ференцварешем ключевой матч все равно..
    Ссылка
    wladimir_skidan
    online
      wladimir_skidan, 01.11.2020 20:46
    +11
    Здоровья всем
    Ссылка
    sidor zalcman
      sidor zalcman, 01.11.2020 20:45
    +11
    zelia73, 01.11.2020 20:36
    останавливайте нах этот чемп
    И всю планету...
    Ссылка
    Roman Chekhovskyi
      Roman Chekhovskyi, 01.11.2020 20:42
    +9
    S t e p a n , 01.11.2020 20:39
    Вот это реально плохо - Шапаренко ведущий игрок Динамо. Всё идёт к тому что чемпионат Украины могут вообще не доиграть...
    Та чого дограють, за два тижні дк вийде всі здорові. Шахтар і Олександрія вже своє перехворіли))
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 01.11.2020 20:53
    +8
    Maks7777, 01.11.2020 20:50
    А теперь язык в одно место засунут,динамовские болельщики униженные и не последовательные!!Дай бог всем здоровья и игрокам!
    Ну ти всіх туди не ліпи, я ось наприклад такого не говорив, а взагалі здоров'я хлопцям, матч з Барсою то таке там і з основою ДК нічого не зробе, а ось матч з шахтою то звичайно великі втрати
    Ссылка
    ВВВ
    online
      ВВВ, 01.11.2020 20:40
    +8
    Цього варто було очікувати! Не карантин на базі з тренуваннями а самоізоляція,як це було в Шахтарі!!! Залишається тільки побажати швидкого одужання але питання хто буде грати з Барсою???
    Ссылка
    UKRAINE FAN
      UKRAINE FAN, 01.11.2020 20:50
    +6
    zelia73, 01.11.2020 20:36
    останавливайте нах этот чемп
    Зачем ? Все люди болеют но заводы и фабрики не закрывают. Такая реальность пора это принять.
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 01.11.2020 20:41
    +6
    Прошу прошения. Телефон пишет, что ему вздумается.
    Караваев - я имел ввиду.
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 01.11.2020 20:40
    +6
    Ж...опа.
    Карасев и Шапаренко - это ключевые игроки.
    Ссылка
    Юра Шопов
      Юра Шопов, 01.11.2020 21:32
    +4
    iravik83, 01.11.2020 20:45
    а все гнали мол Шахтер спецом косил от игр сборной!!ну что теперь скажете!!??
    Для шахты косить это норма, там всегда так делали, когда никакого карантина не было
    Ссылка
    S t e p a n
    online
      S t e p a n , 01.11.2020 21:21
    +4
    Ну я думаю, к матчу с Шахтером, Миколенко и Бущан уже вернутся. Да и не факт что все игроки первой команды заболели, так что пока никакой катастрофы нет
    Ссылка
    nicksaf
      nicksaf, 01.11.2020 20:54
    +4
    ШД на счёт не верили, так ведь были прецеденты, я и сейчас им не верю. Я вообще этому клубу не верю ни в чём.
    Ссылка
    Дмитрий Косьмин
      Дмитрий Косьмин, 01.11.2020 21:14
    +3
    Phoenyx86, 01.11.2020 21:01
    А сейчас есть игры сборной?
    Сейчас есть игры с Барсой и Шахтой , от них и косят. А если серьёзно то не косили ни тогда ни сейчас.
    Ссылка
    avk2307
      avk2307, 01.11.2020 21:20
    +2
    iravik83, 01.11.2020 21:14
    Какие же вы тугие все вам разжевывать надо а потом в ротик положить!!основная масса болельщиков ДК гнала на Шахтер что спецом типа прикинулись мол корона а на лигу чемпионов все выйдут!много вышло ?против реала играл дубль что еще непонятного !?
    Мы не тупые. Тупые те, кто радуется болезни или даже если не радуется, то злорадствует.
    И твой пост был именно таким.
    Я лично на игроков шахты не писал постов и рад, что за сборную больше динамовцев больше сыграло. По моему не плохо вышло.
    Ссылка
    JekFunny
    online
      JekFunny, 01.11.2020 21:20
    +2
    Maks7777, 01.11.2020 21:19
    Женя подмойся и не ной
    Балаболка , снова слилась,?
    Свободно , недоразумение
    Ссылка
    JekFunny
    online
      JekFunny, 01.11.2020 21:17
    +2
    Maks7777, 01.11.2020 21:15
    Да ты уже чмошник уже отличился то здоровья шахтёру желал ,а через два часа что они косят ублюдок
    Аутитстка покажи где я писал что косят ?
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 01.11.2020 21:13
    +2
    AdvocatusDei, 01.11.2020 21:05
    Все здоровья, корона она такая.. надеюсь динамофилы поняли , почему игроки уходят на самоизоляцию и пропускают важные матчи
    Сомневаюсь, как сейчас помню каждое их слово адресованное игрокам Шахтёра и самому клубу, как раз перед важными нашими матчами, мы вышли из ситуации с высоко поднятой головой. А вот сейчас у них матчи с Барсой и нами, вот мы и посмотрим на их резерв.
    Ссылка
    Robert Monroe
    online
      Robert Monroe, 01.11.2020 21:09
    +2
    polesse2000, 01.11.2020 20:56
    По регламенту вроде-бы нельзя перенести матч ЛЧ, если основа заболела на ковид. Вчера Нещерет такого дурака пустил! С испанцами будет просто мрак.
    Какого дурака? Там мертвый мяч для вратаря был. Нещерет отлично отыграл.
    Ссылка
    avk2307
      avk2307, 01.11.2020 21:41
    +1
    FACE_CONTROL, 01.11.2020 21:36
    Да-да-да.
    А что не правда?
    Были бы сборники, очно красная была бы и пропустили бы побольше.
    Да и в защите навряд ли Корниенко и Бондарь вышли бы.
    Ссылка
    JekFunny
    online
      JekFunny, 01.11.2020 21:19
    +1
    Maks7777, 01.11.2020 21:18
    Ты так меня боишься что сссышься по ночам в кроватку Женя ??
    Ты поехавший шизоид
    Тебя просто нужно изолировать от вменяемых людей
    Ссылка
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