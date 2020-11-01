Вспышка коронавируса в Динамо. Инфицированы Шапаренко, Караваев и другие

Футбольный журналист Артем Франков рассказал о вспышке COVID-19 в столичном клубе:
«Коронавирус в «Динамо»: Шапаренко (о ирония судьбы!), Караваев, Цитаишвили, Дуэлунд, Белуце, Карас (помощник главного тренера), врачи.
К счастью, у большинства протекает бессимптомно (дай бог!), но когда они вернутся в строй – тот ещё вопрос. Ещё раз: здоровья!
В первую команду срочно вызван Вивчаренко. Оно и понятно – левый защитник».
Ранее официально сообщалось, что в киевском клубе положительный тест на коронавирус сдали вратари Георгий Бущан, Денис Бойко и защитник Виталий Миколенко.
Источник — Telegram
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Были бы сборники, очно красная была бы и пропустили бы побольше.
Да и в защите навряд ли Корниенко и Бондарь вышли бы.
Свободно , недоразумение
Просто обидно шо какое-то АПЛ не верить в благоприятный исход матча с Барсой... этому чмошнику ЛЧ вернули раз в пять лет, а оно скулит, что с такой разобранной Барсой шансов нет.. ну вот что за чмо-болельщик!?
И твой пост был именно таким.
Я лично на игроков шахты не писал постов и рад, что за сборную больше динамовцев больше сыграло. По моему не плохо вышло.
Просто обидно шо какое-то АПЛ не верить в благоприятный исход матча с Барсой... этому чмошнику ЛЧ вернули раз в пять лет, а оно скулит, что с такой разобранной Барсой шансов нет.. ну вот что за чмо-болельщик!?
И твой пост был именно таким.
Я лично на игроков шахты не писал постов и рад, что за сборную больше динамовцев больше сыграло. По моему не плохо вышло.
Свободно , недоразумение
Караваев - я имел ввиду.
Карасев и Шапаренко - это ключевые игроки.
И твой пост был именно таким.
Я лично на игроков шахты не писал постов и рад, что за сборную больше динамовцев больше сыграло. По моему не плохо вышло.
Свободно , недоразумение
Были бы сборники, очно красная была бы и пропустили бы побольше.
Да и в защите навряд ли Корниенко и Бондарь вышли бы.
Тебя просто нужно изолировать от вменяемых людей
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