Шапаренко получил дисквалификацию от УАФ за удаление в матче УПЛ

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ вынес решение по итогам удаления хавбека «Динамо» Николая Шапаренко в матче против «Александрии».
К автоматической дисквалификации на 1 матч игрок получил дисквалификацию на 1 матч условно.
Шапаренко не сыграет в ближайшем матче УПЛ против «Днепра-1», но будет доступен для следующего поединка чемпионата с «Шахтером».
Кроме того, за удаление дисквалификацию на 2 матча получил игрок ФК «Рух» Роман Гагун.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Украинская ассоциация футбола
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.