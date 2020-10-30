Шапаренко получил дисквалификацию от УАФ за удаление в матче УПЛ

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ вынес решение по итогам удаления хавбека «Динамо» Николая Шапаренко в матче против «Александрии».

К автоматической дисквалификации на 1 матч игрок получил дисквалификацию на 1 матч условно.

Шапаренко не сыграет в ближайшем матче УПЛ против «Днепра-1», но будет доступен для следующего поединка чемпионата с «Шахтером».

Кроме того, за удаление дисквалификацию на 2 матча получил игрок ФК «Рух» Роман Гагун.