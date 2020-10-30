Шапаренко получил дисквалификацию от УАФ за удаление в матче УПЛ

Хавбек получил матч условно

  • 30.10.2020 14:22
  • 2245 просмотров
  • 12 комментариев
Шапаренко получил дисквалификацию от УАФ за удаление в матче УПЛ
© fcdynamo.kiev.ua

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ вынес решение по итогам удаления хавбека «Динамо» Николая Шапаренко в матче против «Александрии».

К автоматической дисквалификации на 1 матч игрок получил дисквалификацию на 1 матч условно.

Шапаренко не сыграет в ближайшем матче УПЛ против «Днепра-1», но будет доступен для следующего поединка чемпионата с «Шахтером».

Кроме того, за удаление дисквалификацию на 2 матча получил игрок ФК «Рух» Роман Гагун.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(5 голосов)

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Комментарии
    AntiKrot
    online
      AntiKrot, 30.10.2020 15:13
    +1
    Всё справедливо. То нарушение вообще не дисквалификацию не тянуло. Ржавые надеялись что Шапаренко не сыграет, а вот фиг вам!
    Ссылка
    AntiKrot
    online
      AntiKrot, 30.10.2020 15:12
    +1
    Всё справедливо. То нарушение вообще не дисквалификацию не тянуло. Ржавые надеялись что Шапаренко не сыграет, а вот хер вам!
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 30.10.2020 15:11
    +2
    Отличненько. Справедливо, там вообще желтая должна быть, а не красная. Плюс Сидор, мудак отдохнет от игры с Барсой и как огурчик кротов будет шпынять.
    Ссылка
    AntiKrot
    online
      AntiKrot, 30.10.2020 15:08
    +4
    Слава Чебан, 30.10.2020 15:01
    Это на результат матча Шахтер Динамо не повлияет)
    Конечно нет. Динамо вынесет ржавых вперед ногами, как недавно в матче за суперкубок
    Ссылка
    J0e777
      J0e777, 30.10.2020 15:08
    -1
    Слава Чебан, 30.10.2020 15:01
    Это на результат матча Шахтер Динамо не повлияет)
    И какой же результат будет, у..бан?)
    Ссылка
    AntiKrot
    online
      AntiKrot, 30.10.2020 15:07
    +2
    serge_kr, 30.10.2020 14:37
    Шубное решение
    А ты свечку держал? Береги пердак, он тебе еще понадобится
    Ссылка
    Владимир Копяк
      Владимир Копяк, 30.10.2020 15:05
    -6
    Интересно, сколько отстегнули КДК за такое лояльное решение?
    Ссылка
    Слава Чебан
    online
      Слава Чебан, 30.10.2020 15:01
    -5
    Это на результат матча Шахтер Динамо не повлияет)
    Ссылка
    Слава Чебан
    online
      Слава Чебан, 30.10.2020 15:00
    -5
    Шубное решение
    Ссылка
    J0e777
      J0e777, 30.10.2020 14:57
    0
    AntiKrot, 30.10.2020 14:31
    Матч условно. Сейчас у ржавых пердак лопнет
    Первый уже лопнул
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 30.10.2020 14:37
    -7
    Шубное решение
    Ссылка
    AntiKrot
    online
      AntiKrot, 30.10.2020 14:31
    +5
    Матч условно. Сейчас у ржавых пердак лопнет
    Ссылка
    AntiKrot
    online
      AntiKrot, 30.10.2020 14:31
    +5
    Матч условно. Сейчас у ржавых пердак лопнет
    Ссылка
    AntiKrot
    online
      AntiKrot, 30.10.2020 15:08
    +4
    Слава Чебан, 30.10.2020 15:01
    Это на результат матча Шахтер Динамо не повлияет)
    Конечно нет. Динамо вынесет ржавых вперед ногами, как недавно в матче за суперкубок
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 30.10.2020 15:11
    +2
    Отличненько. Справедливо, там вообще желтая должна быть, а не красная. Плюс Сидор, мудак отдохнет от игры с Барсой и как огурчик кротов будет шпынять.
    Ссылка
    AntiKrot
    online
      AntiKrot, 30.10.2020 15:07
    +2
    serge_kr, 30.10.2020 14:37
    Шубное решение
    А ты свечку держал? Береги пердак, он тебе еще понадобится
    Ссылка
    AntiKrot
    online
      AntiKrot, 30.10.2020 15:13
    +1
    Всё справедливо. То нарушение вообще не дисквалификацию не тянуло. Ржавые надеялись что Шапаренко не сыграет, а вот фиг вам!
    Ссылка
    AntiKrot
    online
      AntiKrot, 30.10.2020 15:12
    +1
    Всё справедливо. То нарушение вообще не дисквалификацию не тянуло. Ржавые надеялись что Шапаренко не сыграет, а вот хер вам!
    Ссылка
    J0e777
      J0e777, 30.10.2020 14:57
    0
    AntiKrot, 30.10.2020 14:31
    Матч условно. Сейчас у ржавых пердак лопнет
    Первый уже лопнул
    Ссылка
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