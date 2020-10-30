Бойко вслед за Бущаном и Миколенко заразился коронавирусом

«Динамо» осталось без двух вратарей

  • 30.10.2020 16:25
  • 2105 просмотров
  • 20 комментариев
Бойко вслед за Бущаном и Миколенко заразился коронавирусом
© ФК Динамо Киев. Денис Бойко

Вслед за защитником Виталием Миколенко и голкипером Георгием Бущаном еще один игрок «Динамо» получил положительный тест на коронавирус.

Уже после возвращения команды из Венгрии, где «Динамо» проводило матч второго тура Лиги чемпионов против «Ференцвароша» (2:2), положительный тест на COVID-19 сдал вратарь киевлян Денис Бойко, сыгравший против венгров все 90 минут матча.

Кроме того, по имеющейся информации, еще пять положительных тестов на коронавирус были выявлены у сотрудников базы киевлян в Конча-Заспе, где динамовцы проводят большую часть времени после объявленного двухнедельного карантина в столичном клубе.

Напомним, что в ближайшем туре УПЛ 31 октября «Динамо» должно сыграть против «Днепра-1». Единственным здоровым вратарем в заявке киевлян остался Руслан Нещерет.

4-го ноября «Динамо» предстоит сыграть на выезде с каталонской «Барселоной» в рамках 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(12 голосов)

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Комментарии
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 30.10.2020 16:51
    0
    Ilya , 30.10.2020 16:35
    За 100 $ готов сыграть против Барселоны,если Нещерет заболеет
    Илюха, им с Барсой никто и ничто не поможет.
    Ссылка
    AntiKrot
    online
      AntiKrot, 30.10.2020 16:49
    0
    Где Автобус где?, 30.10.2020 16:43
    Здоровья здоровья игроку!СаШо уже тренируется на базе?!подписали?
    Чтоб пяточкин и трубочкин избежали унижения в ответных матчах с Интером и Реалом, шахтер решил вернуть Рустама Худжамова...
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 30.10.2020 16:48
    0
    Где Автобус где?, 30.10.2020 16:43
    Здоровья здоровья игроку!СаШо уже тренируется на базе?!подписали?
    Автобус на ТО после Интера ...
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 30.10.2020 16:48
    0
    Ну заболел и заболел.
    Ссылка
    online
      "Шахтёр "1936, 30.10.2020 16:47
    -1
    AntiKrot, 30.10.2020 16:43
    Ты думай как бы вагине избежать разгромного унижения в ответных матчах с Реалом и Интером, а о Динамо не беспокойся...
    Не кто о дынамо и не переживает,уже давным давно всё ясно ,что Месси рекордов наставит
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    Ирина Волошкевич
    online
      Ирина Волошкевич, 30.10.2020 16:47
    0
    Ну всё, придется Нещерету в запас брать Кочергу из U17! Без запаса - никак, а СаШо - в СбУ!
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 30.10.2020 16:46
    0
    Короновирус и Вратари так можно охарактеризовать осенний период.
    Ссылка
    AntiKrot
    online
      AntiKrot, 30.10.2020 16:43
    0
    "Шахтёр "1936, 30.10.2020 16:37
    Бойко здоровья тебе ,это самое главное сейчас,жаль все думали барса 5 забьёт и на этом остановиться, а наверно 10 придётся вытягивать с сетки!
    Ты думай как бы вагине избежать разгромного унижения в ответных матчах с Реалом и Интером, а о Динамо не беспокойся...
    Ссылка
    JekFunny
    online
      JekFunny, 30.10.2020 16:43
    -1
    Звездный час Нещерета
    Ссылка
    Где Автобус где?
      Где Автобус где?, 30.10.2020 16:43
    -1
    Здоровья здоровья игроку!СаШо уже тренируется на базе?!подписали?
    Ссылка
    JekFunny
    online
      JekFunny, 30.10.2020 16:42
    -1
    Та что ж такое
    Капец конечно
    Ссылка
    AntiKrot
    online
      AntiKrot, 30.10.2020 16:41
    0
    OKs100, 30.10.2020 16:34
    Нещерет сильнее Бойко и Бущана вместе взятых.
    Сильнее Бойко, это правда. Но насчёт сильнее Бущана, не уверен...
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 30.10.2020 16:40
    0
    Да, печально! Желаю скорейшего выздоровления...
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 30.10.2020 16:38
    +1
    Ilya , 30.10.2020 16:35
    За 100 $ готов сыграть против Барселоны,если Нещерет заболеет
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 30.10.2020 16:37
    +1
    Здоровья
    Ссылка
    online
      "Шахтёр "1936, 30.10.2020 16:37
    -2
    Бойко здоровья тебе ,это самое главное сейчас,жаль все думали барса 5 забьёт и на этом остановиться, а наверно 10 придётся вытягивать с сетки!
    Ссылка
    Ilya
    online
      Ilya , 30.10.2020 16:35
    0
    За 100 $ готов сыграть против Барселоны,если Нещерет заболеет
    Ссылка
    Сергей Чёрный
    online
      Сергей Чёрный, 30.10.2020 16:34
    +3
    Могу стать на ворота
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 30.10.2020 16:34
    +3
    Нещерет сильнее Бойко и Бущана вместе взятых.
    Ссылка
    AntiKrot
    online
      AntiKrot, 30.10.2020 16:31
    +5
    Скорейшего выздоровления ребятам. Футбол это всё второстепенно, главное здоровье!!
    Ссылка
    AntiKrot
    online
      AntiKrot, 30.10.2020 16:31
    +5
    Скорейшего выздоровления ребятам. Футбол это всё второстепенно, главное здоровье!!
    Ссылка
    Сергей Чёрный
    online
      Сергей Чёрный, 30.10.2020 16:34
    +3
    Могу стать на ворота
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 30.10.2020 16:34
    +3
    Нещерет сильнее Бойко и Бущана вместе взятых.
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 30.10.2020 16:38
    +1
    Ilya , 30.10.2020 16:35
    За 100 $ готов сыграть против Барселоны,если Нещерет заболеет
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 30.10.2020 16:37
    +1
    Здоровья
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 30.10.2020 16:51
    0
    Ilya , 30.10.2020 16:35
    За 100 $ готов сыграть против Барселоны,если Нещерет заболеет
    Илюха, им с Барсой никто и ничто не поможет.
    Ссылка
    AntiKrot
    online
      AntiKrot, 30.10.2020 16:49
    0
    Где Автобус где?, 30.10.2020 16:43
    Здоровья здоровья игроку!СаШо уже тренируется на базе?!подписали?
    Чтоб пяточкин и трубочкин избежали унижения в ответных матчах с Интером и Реалом, шахтер решил вернуть Рустама Худжамова...
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 30.10.2020 16:48
    0
    Где Автобус где?, 30.10.2020 16:43
    Здоровья здоровья игроку!СаШо уже тренируется на базе?!подписали?
    Автобус на ТО после Интера ...
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 30.10.2020 16:48
    0
    Ну заболел и заболел.
    Ссылка
    Ирина Волошкевич
    online
      Ирина Волошкевич, 30.10.2020 16:47
    0
    Ну всё, придется Нещерету в запас брать Кочергу из U17! Без запаса - никак, а СаШо - в СбУ!
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 30.10.2020 16:46
    0
    Короновирус и Вратари так можно охарактеризовать осенний период.
    Ссылка
    AntiKrot
    online
      AntiKrot, 30.10.2020 16:43
    0
    "Шахтёр "1936, 30.10.2020 16:37
    Бойко здоровья тебе ,это самое главное сейчас,жаль все думали барса 5 забьёт и на этом остановиться, а наверно 10 придётся вытягивать с сетки!
    Ты думай как бы вагине избежать разгромного унижения в ответных матчах с Реалом и Интером, а о Динамо не беспокойся...
    Ссылка
    AntiKrot
    online
      AntiKrot, 30.10.2020 16:41
    0
    OKs100, 30.10.2020 16:34
    Нещерет сильнее Бойко и Бущана вместе взятых.
    Сильнее Бойко, это правда. Но насчёт сильнее Бущана, не уверен...
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 30.10.2020 16:40
    0
    Да, печально! Желаю скорейшего выздоровления...
    Ссылка
    Ilya
    online
      Ilya , 30.10.2020 16:35
    0
    За 100 $ готов сыграть против Барселоны,если Нещерет заболеет
    Ссылка
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