Бойко вслед за Бущаном и Миколенко заразился коронавирусом

Вслед за защитником Виталием Миколенко и голкипером Георгием Бущаном еще один игрок «Динамо» получил положительный тест на коронавирус.

Уже после возвращения команды из Венгрии, где «Динамо» проводило матч второго тура Лиги чемпионов против «Ференцвароша» (2:2), положительный тест на COVID-19 сдал вратарь киевлян Денис Бойко, сыгравший против венгров все 90 минут матча.

Кроме того, по имеющейся информации, еще пять положительных тестов на коронавирус были выявлены у сотрудников базы киевлян в Конча-Заспе, где динамовцы проводят большую часть времени после объявленного двухнедельного карантина в столичном клубе.

Напомним, что в ближайшем туре УПЛ 31 октября «Динамо» должно сыграть против «Днепра-1». Единственным здоровым вратарем в заявке киевлян остался Руслан Нещерет.

4-го ноября «Динамо» предстоит сыграть на выезде с каталонской «Барселоной» в рамках 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов.