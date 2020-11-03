Турнирная таблица. Борьба еще впереди: Шахтер на 2-м месте, опережая Реал

Донецкий «Шахтер» занимает второе место группы B в Лиге чемпионов после трех туров, опережая «Реал» за счет победы в личной встрече.
В третий игровой день подопечные Луиша Каштру дома разгромно уступили «Боруссии» М (0:6), а «Реал» в напряженном матче сумел победить «Интер» (3:2).
Лига чемпионов 2020/21
3-й тур, 3 ноября
- 19:55. Локомотив Москва – Атлетико – 1:1
- 19:55. Шахтер Донецк – Боруссия М – 0:6
- 22:00. Аталанта – Ливерпуль – 0:5
- 22:00. Зальцбург – Бавария – 2:6
- 22:00. Манчестер Сити – Олимпиакос – 3:0
- 22:00. Мидтьюлланд – Аякс – 1:2
- 22:00. Порту – Марсель – 3:0
- 22:00. Реал Мадрид – Интер – 3:2
Турнирные таблицы после 3-го тура
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Источник — Sport.ua
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