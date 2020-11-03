Турнирная таблица. Борьба еще впереди: Шахтер на 2-м месте, опережая Реал

Лидерство в группе захватила «Боруссия» из Менхенгладбаха

  • 03.11.2020 23:59
  • 980 просмотров
  • 4 комментария
Турнирная таблица. Борьба еще впереди: Шахтер на 2-м месте, опережая Реал
© УЕФА

Донецкий «Шахтер» занимает второе место группы B в Лиге чемпионов после трех туров, опережая «Реал» за счет победы в личной встрече.

В третий игровой день подопечные Луиша Каштру дома разгромно уступили «Боруссии» М (0:6), а «Реал» в напряженном матче сумел победить «Интер» (3:2).

Лига чемпионов 2020/21

3-й тур, 3 ноября

  • 19:55. Локомотив Москва – Атлетико – 1:1
  • 19:55. Шахтер Донецк – Боруссия М – 0:6
  • 22:00. Аталанта – Ливерпуль – 0:5
  • 22:00. Зальцбург – Бавария – 2:6
  • 22:00. Манчестер Сити – Олимпиакос – 3:0
  • 22:00. Мидтьюлланд – Аякс – 1:2
  • 22:00. Порту – Марсель – 3:0
  • 22:00. Реал Мадрид – Интер – 3:2

Турнирные таблицы после 3-го тура

 
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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 04.11.2020 00:13
    0
    Так 4 очки і залишаться, а з ними останнє місце.
    Ссылка
    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 04.11.2020 00:07
    0
    Надо бы сейчас закончить групповой турнир, а то вирусы всякие гуляют
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 04.11.2020 00:06
    -2
    8 голів за для цих автобусників за 3 гри то багато))
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 04.11.2020 00:06
    -1
    До наступного туру
    Ссылка
    nicksaf
    online
      nicksaf, 04.11.2020 00:01
    +1
    2 место ШД -- это не на долго.
    Ссылка
    nicksaf
    online
      nicksaf, 04.11.2020 00:01
    +1
    2 место ШД -- это не на долго.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 04.11.2020 00:13
    0
    Так 4 очки і залишаться, а з ними останнє місце.
    Ссылка
    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 04.11.2020 00:07
    0
    Надо бы сейчас закончить групповой турнир, а то вирусы всякие гуляют
    Ссылка
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