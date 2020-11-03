Турнирная таблица. Борьба еще впереди: Шахтер на 2-м месте, опережая Реал

Донецкий «Шахтер» занимает второе место группы B в Лиге чемпионов после трех туров, опережая «Реал» за счет победы в личной встрече.

В третий игровой день подопечные Луиша Каштру дома разгромно уступили «Боруссии» М (0:6), а «Реал» в напряженном матче сумел победить «Интер» (3:2).

Лига чемпионов 2020/21

3-й тур, 3 ноября

19:55. Локомотив Москва – Атлетико – 1:1

19:55. Шахтер Донецк – Боруссия М – 0:6

– 0:6 22:00. Аталанта – Ливерпуль – 0:5

– 0:5 22:00. Зальцбург – Бавария – 2:6

– 2:6 22:00. Манчестер Сити – Олимпиакос – 3:0

– Олимпиакос – 3:0 22:00. Мидтьюлланд – Аякс – 1:2

– 1:2 22:00. Порту – Марсель – 3:0

– Марсель – 3:0 22:00. Реал Мадрид – Интер – 3:2

Турнирные таблицы после 3-го тура