Шахтер Донецк
0 : 6
Боруссия М
03.11.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Луиш КАШТРУ: «Такой результат – унижение для нас»

Главный тренер «Шахтера» шокирован игрой своей команды

  • 03.11.2020 22:55
  • 7509 просмотров
  • 49 комментариев
Луиш КАШТРУ: «Такой результат – унижение для нас»
© ФК Шахтер Донецк. Луиш Каштру

Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру прокомментировал разгромное поражение «горняков» от «Боруссии» из Менхенгладбаха (0:6) в рамках третьего тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Первый гол повлиял на нас. На 16-й минуте проигрывали уже 0:2. Это ментально угнетало команду, а мы не смогли среагировать. Такой результат – унижение для нас. Правда в футболе одна: мы проиграли и потеряли три очка. Но будем бороться дальше до последней секунды.

Мы не существовали как команда. Провели ужасную, очень слабую игру. Не смогли прессинговать, не смогли контролировать игру. Первый тайм показывает, кем мы были в поле: ноль фолов. Не создавали в атаке никаких проблем сопернику. Нас не удивило, как играла «Боруссия». Нас удивило, как играли мы сами.

Когда команда проводит такой первый тайм, мы не можем ждать, чтобы то же самое произошло и во втором. Нам нужно было изменить некоторые вещи. 0:4 после первого тайма - это тот результат, который делает завоевание очков нереальным. Постарались освежить команду, ребята устали психологически. Хотели добавить немного энергии, поскольку в первом тайме ее не было. Команда побеждает и проигрывает вместе.», – сказал Каштру.

Отметим, что матч четвертого тура ЛЧ, в котором «Шахтера» отправится в гости к «Боруссии», состоится 25 ноября.

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Источник — УЕФА

(56 голосов)

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Комментарии
    Maks7777
    online
      Maks7777, 04.11.2020 00:02
    -2
    J0e777, 03.11.2020 23:51
    В матче с Динамо его могут слить.....
    Сливать могут только у вас ,а тебя уже давно пора слить в унитаз шпрот
    Ссылка
    Phoenyx86
    online
      Phoenyx86, 03.11.2020 23:52
    +4
    Александр Купцов, 03.11.2020 23:22
    Ст, метро Петушки, завтра будем говорить )) Мы сегодня были гавно, думаю и сезон будет гавно...Но мы кроты и будем сильнее в следующем!!! А т, что Динамо сосет уже сколькл лет? я даже не помю,пусть порадуются, они же тоже Украина )))
    У тебя пальцы сломались пока ты это печатал?
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 03.11.2020 23:51
    +3
    avtv5555, 03.11.2020 23:39
    Я не думаю что Шахтер выиграет. Просто матч с немцами покажет какой квалификации Каштру как специалист.
    В матче с Динамо его могут слить.....
    Ссылка
    roman_kros
      roman_kros, 03.11.2020 23:48
    +5
    """Но будем бороться дальше до последней секунды."""
    Ага бачили, бачили, як вони боряться до останньої секунди...
    Ссылка
    stop2018
    online
      stop2018, 03.11.2020 23:47
    0
    Александр Шевченко, 03.11.2020 23:43
    У Боруссии состав сильнее 313 млн стоимость игроков немцев и всего 135 к Шахты. Не на 6-0, конечно, но на 2-0, 3-1 где-то должны были немцы выигрывать
    Тем более, не поставить Степаненко (уже десять дней играет), Матвиенко, Пятова... Скопировать по игре Интер ШАхта, это от блльшого ума?
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 03.11.2020 23:43
    -2
    stop2018, 03.11.2020 23:40
    УРОД!!!!! Имея такой состав, слепить гавно!!!!?????? 5:0, 6:0. Что дальше???? Достань остаток совести и свали!!
    У Боруссии состав сильнее 313 млн стоимость игроков немцев и всего 135 к Шахты. Не на 6-0, конечно, но на 2-0, 3-1 где-то должны были немцы выигрывать
    Ссылка
    stop2018
    online
      stop2018, 03.11.2020 23:40
    +1
    УРОД!!!!! Имея такой состав, слепить гавно!!!!?????? 5:0, 6:0. Что дальше???? Достань остаток совести и свали!!
    Ссылка
    avtv5555
    online
      avtv5555, 03.11.2020 23:39
    +2
    J0e777, 03.11.2020 23:18
    Про воскресный матч не забывай. Или ты на 100% уверен в победе шахтёра над Динамо?
    Я не думаю что Шахтер выиграет. Просто матч с немцами покажет какой квалификации Каштру как специалист.
    Ссылка
    Сергей СЕРГЕЙ
      Сергей СЕРГЕЙ, 03.11.2020 23:38
    +2
    Maks7777, 03.11.2020 23:21
    А что мне поражению радоваться,проиграли проиграли да стыдно будем сильней разберём ошибки,а ты что радуешься ты в очко броник зашил то трепать будут не по детски вас,
    Как вас сегодня?
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 03.11.2020 23:36
    0
    Fan, 03.11.2020 23:32
    Кто в Шахтере с "бомбаса"?Кроме Ахметова
    Трубин, лучший вратарь всея Шахтера, сама надежность и опора
    Ссылка
    elcomendante
      elcomendante, 03.11.2020 23:36
    +2
    Как всегда, Каштру включил философию!)) Что и следовало ожидать. А проиграл именно он. Что значит, эти сопли про 0-4.. А как Шахта в идентичном поединке более сильному реалу летела 0-4 и льшь малость времени не хватило, чтобы сравнять счет! Ну.. Философов, не понять.
    Марлоса - одного из самых более менее активных в шахте поменял.. Маркос- сам на себя не был похож. Его правильно конечно сменили. Но Патрик не вариант! Как писал раньше, вышли старики и пошло "катание" по своей половине поля бездумное и сцикливое, без намеков на атаку. Степу, нужно было в первую очередь выпускать. Он жестче играл и пару раз показал это в матче.. Почему Корниенко не поменял. Ведь можно было повременить с заменой Патрика, а выпустить на фланг (хотя бы попробовать Матвиенка). В Итоге, чеврез фланг Корниенка никто не играл (потому что наверное тоже чувствовали неуверенность), тем самым и Саломона выключили из игры. Играли, через Додо у которого игра не шла... да и небыло особых передач на ход ему..Короче - днище. Мораес.. Понравился. Хоть пытался бороться. Но Старую гвардию нужно убирать. И как можнодо сих пор не научить команду выходам из-под прессинга соперника! Но в первую очередь. Патрика, Тайсона.. На выход.. Они не умеют креативно и быстро думать.. Маркос.. Я думаю, что у него только первый такой плохой матч. В основном хорошо играет. Ну Трубин - отдельный разговор.
    Ссылка
    Mr.Budd
      Mr.Budd, 03.11.2020 23:34
    +4
    Ещё один такой погром и любой уважающий себя тренер должен уйти
    Ссылка
    Fan
    online
      Fan, 03.11.2020 23:32
    +1
    an mi, 03.11.2020 23:13
    Люди с бамбаса вместо языков носят галстуки, а вместо мозгов - дерьмо самого низкого качества
    Кто в Шахтере с "бомбаса"?Кроме Ахметова
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 03.11.2020 23:30
    -6
    Maks7777, 03.11.2020 23:30
    А что мне скррываться я всегда верю в команду,и буду верить ,проиграли да стыдно и позорно,ну без таких поражений и не бывает великих побед,спустили пионерский состав на землю после реала,сделаем выводы и иём дальше
    ИдЁм,
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 03.11.2020 23:30
    -7
    Алексей Голяченко, 03.11.2020 23:27
    Да я не радуюсь . Честно говоря я даже не понял что произошло в 1м тайме. Просто перед матчем ШД ты столько выдал на этом сайте что сейчас не могу понять куда ты скрылся
    А что мне скррываться я всегда верю в команду,и буду верить ,проиграли да стыдно и позорно,ну без таких поражений и не бывает великих побед,спустили пионерский состав на землю после реала,сделаем выводы и иём дальше
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 03.11.2020 23:27
    +7
    Maks7777, 03.11.2020 23:21
    А что мне поражению радоваться,проиграли проиграли да стыдно будем сильней разберём ошибки,а ты что радуешься ты в очко броник зашил то трепать будут не по детски вас,
    Да я не радуюсь . Честно говоря я даже не понял что произошло в 1м тайме. Просто перед матчем ШД ты столько выдал на этом сайте что сейчас не могу понять куда ты скрылся
    Ссылка
    Вадим Максимов
    online
      Вадим Максимов, 03.11.2020 23:27
    +2
    С борусией была ключевая игра, скорее всего за 3 место. Почему в таком состоянии команда, нету не характера, ни злости. Тактики на игру судя по результату и происходившем на поле не было, готовились как к матчу чемпионата к условному львову.. С интером видно было играли на ничью, если повезет. А тут жесть
    Ссылка
    polesse2000
    online
      polesse2000, 03.11.2020 23:26
    +3
    Так , никаких отставок! Руки прочь от Каштру! Он же топчик! Меньше "Арендуполю" надо было ноги раздвигать, 2 пенальти, 3 состав выставлять. Ведь все было сделано для побьеды "чемпийона" , а вот немцы не знали , что с "чемпийоном" так не играют. А Павелковска конторка и дальше продолжает, назначив судейкой монзуль . Все что просит "чемпийон" все получает. А в ЛЧ им все возвращается
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 03.11.2020 23:24
    +8
    Тренер, ты ж не команду вывел на поле - ты ж полные дрова на стадион привёз.
    Что там было? Что за психология? Какие нахрен лидеры группы?
    Ссылка
    Александр Купцов
    online
      Александр Купцов, 03.11.2020 23:22
    -8
    Ст, метро Петушки, завтра будем говорить )) Мы сегодня были гавно, думаю и сезон будет гавно...Но мы кроты и будем сильнее в следующем!!! А т, что Динамо сосет уже сколькл лет? я даже не помю,пусть порадуются, они же тоже Украина )))
    Ссылка
    viktor77
      viktor77, 03.11.2020 23:01
    +9
    J0e777, 03.11.2020 22:59
    Хоть один донбасос признал, что ФК Шахтер Донецк=УНИЖЕНИЕ
    Какая разница откуда команда из Донецка или Луганска?Они играют за Украину .а ты заткнись
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    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 03.11.2020 23:24
    +8
    Тренер, ты ж не команду вывел на поле - ты ж полные дрова на стадион привёз.
    Что там было? Что за психология? Какие нахрен лидеры группы?
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 03.11.2020 23:27
    +7
    Maks7777, 03.11.2020 23:21
    А что мне поражению радоваться,проиграли проиграли да стыдно будем сильней разберём ошибки,а ты что радуешься ты в очко броник зашил то трепать будут не по детски вас,
    Да я не радуюсь . Честно говоря я даже не понял что произошло в 1м тайме. Просто перед матчем ШД ты столько выдал на этом сайте что сейчас не могу понять куда ты скрылся
    Ссылка
    Саша Яковенко
    online
      Саша Яковенко, 03.11.2020 22:58
    +6
    Каштру: Но будем бороться дальше до последней секунды.
    ___________________________________________________
    бороться сами с собой за четвёртое место?
    Ссылка
    roman_kros
      roman_kros, 03.11.2020 23:48
    +5
    """Но будем бороться дальше до последней секунды."""
    Ага бачили, бачили, як вони боряться до останньої секунди...
    Ссылка
    Phoenyx86
    online
      Phoenyx86, 03.11.2020 23:52
    +4
    Александр Купцов, 03.11.2020 23:22
    Ст, метро Петушки, завтра будем говорить )) Мы сегодня были гавно, думаю и сезон будет гавно...Но мы кроты и будем сильнее в следующем!!! А т, что Динамо сосет уже сколькл лет? я даже не помю,пусть порадуются, они же тоже Украина )))
    У тебя пальцы сломались пока ты это печатал?
    Ссылка
    Mr.Budd
      Mr.Budd, 03.11.2020 23:34
    +4
    Ещё один такой погром и любой уважающий себя тренер должен уйти
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 03.11.2020 23:13
    +4
    Maks7777, 03.11.2020 23:10
    Тебя что люди с Донбасса вы.......ли,что ты так неровно к ним дышишь
    Максим, что-то ты сегодня не многословен
    Ссылка
    ZnatokFootbola
    online
      ZnatokFootbola, 03.11.2020 23:03
    +4
    Надо Каштру извиниться, взять чемодан и вылететь в Португалию. Пора уже менять тренера. Шахтер совсем беззубый. Игры с более сильными соперниками показывают истинную квалификацию тренера. Я понимаю один раз провалился разгромно, два, ну это уже входит в привычку.
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    viktor77
      viktor77, 03.11.2020 23:02
    +4
    viktor112007, 03.11.2020 23:01
    Та чо, хай буде, даунецькі хотіли щоб Лесик залишався, бо їм так легко чемпіонство брати)
    Каштру топ-тренер, хай залишається
    Завтра Барса -Динамо!Будем болеть
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 03.11.2020 23:51
    +3
    avtv5555, 03.11.2020 23:39
    Я не думаю что Шахтер выиграет. Просто матч с немцами покажет какой квалификации Каштру как специалист.
    В матче с Динамо его могут слить.....
    Ссылка
    polesse2000
    online
      polesse2000, 03.11.2020 23:26
    +3
    Так , никаких отставок! Руки прочь от Каштру! Он же топчик! Меньше "Арендуполю" надо было ноги раздвигать, 2 пенальти, 3 состав выставлять. Ведь все было сделано для побьеды "чемпийона" , а вот немцы не знали , что с "чемпийоном" так не играют. А Павелковска конторка и дальше продолжает, назначив судейкой монзуль . Все что просит "чемпийон" все получает. А в ЛЧ им все возвращается
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 03.11.2020 23:20
    +3
    Матч с ДК в понедельник чую будет последним для этого сеньора
    Ссылка
    Newvlad
      Newvlad, 03.11.2020 23:17
    +3
    Да нечего там было унижать. Немцы педантично расставили всё по полочкам и указали Шахте ее место - ниже плинтуса, вернее ещё глубже - в кротячьих норах, где они должны сидеть с тем уровнем игры, который демонстрируют начиная с полуфинала ЛЕ.
    Ссылка
    an mi
      an mi, 03.11.2020 23:13
    +3
    Maks7777, 03.11.2020 23:10
    Тебя что люди с Донбасса вы.......ли,что ты так неровно к ним дышишь
    Люди с бамбаса вместо языков носят галстуки, а вместо мозгов - дерьмо самого низкого качества
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 03.11.2020 23:01
    +3
    А мне Шахтар не много жаль парни. Да проиграть можно. Но на такой счёт я думаю Шахтёр не заслужил точно. 2-0,3-0 но не 0-6. Желаю морально отойти от этого матча и выиграть остальные 3. Удачи
    Ссылка
    avtv5555
    online
      avtv5555, 03.11.2020 23:39
    +2
    J0e777, 03.11.2020 23:18
    Про воскресный матч не забывай. Или ты на 100% уверен в победе шахтёра над Динамо?
    Я не думаю что Шахтер выиграет. Просто матч с немцами покажет какой квалификации Каштру как специалист.
    Ссылка
    Сергей СЕРГЕЙ
      Сергей СЕРГЕЙ, 03.11.2020 23:38
    +2
    Maks7777, 03.11.2020 23:21
    А что мне поражению радоваться,проиграли проиграли да стыдно будем сильней разберём ошибки,а ты что радуешься ты в очко броник зашил то трепать будут не по детски вас,
    Как вас сегодня?
    Ссылка
    elcomendante
      elcomendante, 03.11.2020 23:36
    +2
    Как всегда, Каштру включил философию!)) Что и следовало ожидать. А проиграл именно он. Что значит, эти сопли про 0-4.. А как Шахта в идентичном поединке более сильному реалу летела 0-4 и льшь малость времени не хватило, чтобы сравнять счет! Ну.. Философов, не понять.
    Марлоса - одного из самых более менее активных в шахте поменял.. Маркос- сам на себя не был похож. Его правильно конечно сменили. Но Патрик не вариант! Как писал раньше, вышли старики и пошло "катание" по своей половине поля бездумное и сцикливое, без намеков на атаку. Степу, нужно было в первую очередь выпускать. Он жестче играл и пару раз показал это в матче.. Почему Корниенко не поменял. Ведь можно было повременить с заменой Патрика, а выпустить на фланг (хотя бы попробовать Матвиенка). В Итоге, чеврез фланг Корниенка никто не играл (потому что наверное тоже чувствовали неуверенность), тем самым и Саломона выключили из игры. Играли, через Додо у которого игра не шла... да и небыло особых передач на ход ему..Короче - днище. Мораес.. Понравился. Хоть пытался бороться. Но Старую гвардию нужно убирать. И как можнодо сих пор не научить команду выходам из-под прессинга соперника! Но в первую очередь. Патрика, Тайсона.. На выход.. Они не умеют креативно и быстро думать.. Маркос.. Я думаю, что у него только первый такой плохой матч. В основном хорошо играет. Ну Трубин - отдельный разговор.
    Ссылка
    Вадим Максимов
    online
      Вадим Максимов, 03.11.2020 23:27
    +2
    С борусией была ключевая игра, скорее всего за 3 место. Почему в таком состоянии команда, нету не характера, ни злости. Тактики на игру судя по результату и происходившем на поле не было, готовились как к матчу чемпионата к условному львову.. С интером видно было играли на ничью, если повезет. А тут жесть
    Ссылка
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