Луиш КАШТРУ: «Такой результат – унижение для нас»

Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру прокомментировал разгромное поражение «горняков» от «Боруссии» из Менхенгладбаха (0:6) в рамках третьего тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Первый гол повлиял на нас. На 16-й минуте проигрывали уже 0:2. Это ментально угнетало команду, а мы не смогли среагировать. Такой результат – унижение для нас. Правда в футболе одна: мы проиграли и потеряли три очка. Но будем бороться дальше до последней секунды.

Мы не существовали как команда. Провели ужасную, очень слабую игру. Не смогли прессинговать, не смогли контролировать игру. Первый тайм показывает, кем мы были в поле: ноль фолов. Не создавали в атаке никаких проблем сопернику. Нас не удивило, как играла «Боруссия». Нас удивило, как играли мы сами.

Когда команда проводит такой первый тайм, мы не можем ждать, чтобы то же самое произошло и во втором. Нам нужно было изменить некоторые вещи. 0:4 после первого тайма - это тот результат, который делает завоевание очков нереальным. Постарались освежить команду, ребята устали психологически. Хотели добавить немного энергии, поскольку в первом тайме ее не было. Команда побеждает и проигрывает вместе.», – сказал Каштру.

Отметим, что матч четвертого тура ЛЧ, в котором «Шахтера» отправится в гости к «Боруссии», состоится 25 ноября.