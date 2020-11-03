Луиш КАШТРУ: «Такой результат – унижение для нас»

Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру прокомментировал разгромное поражение «горняков» от «Боруссии» из Менхенгладбаха (0:6) в рамках третьего тура группового раунда Лиги чемпионов.
«Первый гол повлиял на нас. На 16-й минуте проигрывали уже 0:2. Это ментально угнетало команду, а мы не смогли среагировать. Такой результат – унижение для нас. Правда в футболе одна: мы проиграли и потеряли три очка. Но будем бороться дальше до последней секунды.
Мы не существовали как команда. Провели ужасную, очень слабую игру. Не смогли прессинговать, не смогли контролировать игру. Первый тайм показывает, кем мы были в поле: ноль фолов. Не создавали в атаке никаких проблем сопернику. Нас не удивило, как играла «Боруссия». Нас удивило, как играли мы сами.
Когда команда проводит такой первый тайм, мы не можем ждать, чтобы то же самое произошло и во втором. Нам нужно было изменить некоторые вещи. 0:4 после первого тайма - это тот результат, который делает завоевание очков нереальным. Постарались освежить команду, ребята устали психологически. Хотели добавить немного энергии, поскольку в первом тайме ее не было. Команда побеждает и проигрывает вместе.», – сказал Каштру.
Отметим, что матч четвертого тура ЛЧ, в котором «Шахтера» отправится в гости к «Боруссии», состоится 25 ноября.
Источник — УЕФА
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Ага бачили, бачили, як вони боряться до останньої секунди...
Марлоса - одного из самых более менее активных в шахте поменял.. Маркос- сам на себя не был похож. Его правильно конечно сменили. Но Патрик не вариант! Как писал раньше, вышли старики и пошло "катание" по своей половине поля бездумное и сцикливое, без намеков на атаку. Степу, нужно было в первую очередь выпускать. Он жестче играл и пару раз показал это в матче.. Почему Корниенко не поменял. Ведь можно было повременить с заменой Патрика, а выпустить на фланг (хотя бы попробовать Матвиенка). В Итоге, чеврез фланг Корниенка никто не играл (потому что наверное тоже чувствовали неуверенность), тем самым и Саломона выключили из игры. Играли, через Додо у которого игра не шла... да и небыло особых передач на ход ему..Короче - днище. Мораес.. Понравился. Хоть пытался бороться. Но Старую гвардию нужно убирать. И как можнодо сих пор не научить команду выходам из-под прессинга соперника! Но в первую очередь. Патрика, Тайсона.. На выход.. Они не умеют креативно и быстро думать.. Маркос.. Я думаю, что у него только первый такой плохой матч. В основном хорошо играет. Ну Трубин - отдельный разговор.
Что там было? Что за психология? Какие нахрен лидеры группы?
Что там было? Что за психология? Какие нахрен лидеры группы?
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бороться сами с собой за четвёртое место?
Ага бачили, бачили, як вони боряться до останньої секунди...
Каштру топ-тренер, хай залишається
Марлоса - одного из самых более менее активных в шахте поменял.. Маркос- сам на себя не был похож. Его правильно конечно сменили. Но Патрик не вариант! Как писал раньше, вышли старики и пошло "катание" по своей половине поля бездумное и сцикливое, без намеков на атаку. Степу, нужно было в первую очередь выпускать. Он жестче играл и пару раз показал это в матче.. Почему Корниенко не поменял. Ведь можно было повременить с заменой Патрика, а выпустить на фланг (хотя бы попробовать Матвиенка). В Итоге, чеврез фланг Корниенка никто не играл (потому что наверное тоже чувствовали неуверенность), тем самым и Саломона выключили из игры. Играли, через Додо у которого игра не шла... да и небыло особых передач на ход ему..Короче - днище. Мораес.. Понравился. Хоть пытался бороться. Но Старую гвардию нужно убирать. И как можнодо сих пор не научить команду выходам из-под прессинга соперника! Но в первую очередь. Патрика, Тайсона.. На выход.. Они не умеют креативно и быстро думать.. Маркос.. Я думаю, что у него только первый такой плохой матч. В основном хорошо играет. Ну Трубин - отдельный разговор.
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