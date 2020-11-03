Зинченко на высоте. Ман Сити разгромил греков, Порту нокаутировал Марсель

3 ноября прошли матчи 3-го тура Лиги чемпионов в группе C.
Ман Сити разгромил Олимпиакос (3:0), Порту нокаутировал Марсель (3:0). Украинец Александр Зинченко отыграл за горожан весь матч.
Английская команда выиграла все три матча (9 очков), за ней идут португальцы (6 баллов).
Лига чемпионов 2020/21
3-й тур, 3 ноября
- 22:00. Манчестер Сити – Олимпиакос – 3:0
- 22:00. Порту – Марсель – 3:0
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.