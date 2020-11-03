Зинченко на высоте. Ман Сити разгромил греков, Порту нокаутировал Марсель

Английская команда выиграла все три матча, за ней идут португальцы

  • 03.11.2020 23:53
  • 905 просмотров
  • 1 комментарий
Зинченко на высоте. Ман Сити разгромил греков, Порту нокаутировал Марсель
© Манчестер Сити. Александр Зинченко

3 ноября прошли матчи 3-го тура Лиги чемпионов в группе C.

Ман Сити разгромил Олимпиакос (3:0), Порту нокаутировал Марсель (3:0). Украинец Александр Зинченко отыграл за горожан весь матч.

Английская команда выиграла все три матча (9 очков), за ней идут португальцы (6 баллов).

Лига чемпионов 2020/21

3-й тур, 3 ноября

  • 22:00. Манчестер Сити – Олимпиакос – 3:0
  • 22:00. Порту – Марсель – 3:0
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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    viktor112007
    online
      viktor112007, 03.11.2020 23:55
    0
    Зіна норм зіграв, принаймні якщо судити по оцінкам за матч
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 03.11.2020 23:55
    0
    Зіна норм зіграв, принаймні якщо судити по оцінкам за матч
    Ссылка
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