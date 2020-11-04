Порту – Марсель – 3:0. Видео голов и обзор матча

В матче третьего тура группового раунда Лиги чемпионов «Порту» на своем поле разгромил «Марсель» со счетом 3:0.
События матча
|69'
|ГОЛ ! Мяч забил Луис Диас (Порту).
|28'
|ГОЛ ! С пенальти забил Сержиу Оливейра (Порту).
|4'
|ГОЛ ! Мяч забил Мусса Марега (Порту).
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Источник — Sport.ua
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