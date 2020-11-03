Мирча ЛУЧЕСКУ: «Было бы лучше, если бы игру с Барселоной перенесли»

Главный тренер «Динамо» – о предстоящем матче Лиги чемпионов

  • 03.11.2020 21:48
  • 4304 просмотра
  • 8 комментариев
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Было бы лучше, если бы игру с Барселоной перенесли»
© ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

Наставник киевского «Динамо» Мирча Луческу поделился ожиданиями перед матчем третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против каталонской «Барселоны»:

- Учитывая, что «Динамо» испытывает кадровые проблемы в связи с коронавирусом, какой будет ваша тактика на завтрашний матч?
- Наша тактика – играть в футбол. Ничего больше сказать не могу. Да, у нас мало футболистов, посмотрим, что будет завтра.

- Ожидание результатов тестов на коронавирус было самым сложным сегодня?
- Да, было непросто подождать пять часов, чтобы узнать, состоится игра или нет. Но, к счастью, все хорошо, все здоровы, и мы будем играть завтра.

- Вы часто встречались с «Барселоной» во время своей карьеры. А как хорошо вы знакомы с новой командой Кумана?
- Куману было сложно, ему нужно было провести много изменений. Естественно, что «Барселона» решила следовать дорогой перемен. Игроки в команде очень талантливые, но нужно решать проблемы с техникой и скоростью, а также отрабатывать традиционные механизмы этой команды, а для этого потребуется время. На данный момент все зависит от того, что делает Месси во всех ситуациях, во всех матчах. Нужно играть по всему полю. Несмотря на это, они показывают, что в Европе играют в выдающийся футбол. В Лиге чемпионов играть легче, чем в чемпионате Испании, где выступают такие команды, как «Реал», «Валенсия», «Севилья». Все сложно, но в Европе «Барселона» показывает очень высокий уровень.

- Как вы отнеслись к неопределенности по поводу того, что матч мог быть отменен?
- Мы надеялись, что повторятся отрицательные результаты тестов, которые мы получили в Киеве, так что это не проблема. Проблемы могут быть завтра во время игры.

- Вы сказали, что вам будет сложно играть завтра в сложившихся обстоятельствах. Хотели бы, чтобы матч отметили или перенесли на более позднее время?
- Да, мне, как тренеру, было бы лучше сыграть этот поединок позже, но нужно играть завтра, и мы будем играть.

- У вас будет последняя тренировка перед матчем. Учитывая то, что у вас очень ограниченное количество игроков, вы что-то поменяете, чтобы предотвратить травмы?
- У нас всего лишь 13 футболистов для участия в завтрашнем матче, и здесь уже ничего не изменишь.

- У вас очень большой тренерский опыт, как считаете, нынешняя «Барселона» способна выиграть Лигу чемпионов?
- Честно говоря, нет. «Барселона» проводит огромную работу, занимается молодежью. Нужно время. «Бавария», ПСЖ, «Манчестер Сити» на данный момент находятся на более высоком профессиональном уровне, у них большой опыт. Но никто не знает, как будет. Каждый матч играется по-своему, в нем все делается по максимуму. У «Барселоны» будет 12-13 матчей до зимнего перерыва, а весной это уже будет совсем другая команда. Футболисту нужно полгода, чтобы обкататься на профессиональном уровне.

- Есть ли у Кумана молодой игрок, которого вы считаете особенно талантливым?
- Дембеле, Фати, хотя, первый и не самый молодой. Словом, все они очень высокого уровня, обладают высокими техническими качествами, хорошей скоростью. Но, повторюсь, им нужно время, чтобы оптимально использовать, свои качества, рисковать, использовать инстинкт, креативность. Месси креативен, за ним нужно внимательно следить.

- В свое время вы достаточно страдали от Месси…
- Да, я помню, как «Шахтер» играл против него, кажется, это был первый матч в Лиге чемпионов. Там был пенальти и гол, забитый из «вне игры». В том сезоне мы выиграли Кубок УЕФА.

- В последнее время его много критикуют, потому что он не забивает. На ваш взгляд, Месси еще долго будет играть в футбол на самом высоком уровне, или его карьера уже идет на спад?
- Месси делает удивительные вещи, он не думает о себе, а только о команде, о вещах, о которых должны бы были думать другие. Борется по всему полю, делает передачи и намного больше, чем раньше. Он хочет помочь молодым игрокам, которым нужны результаты, ведь без них они останутся просто талантами. В данный момент Месси приносит себя в жертву. Я видел матчи, в которых он делает великие дела для коллектива, а не для себя.

Напомним, матч «Барселона» - «Динамо» состоится в среду, 4 ноября в столице Каталонии, начало в 22.00.

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Источник — ФК Динамо Киев

(16 голосов)

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Комментарии
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 03.11.2020 22:16
    +4
    Если бы матчь перенесли то это был бы геноцид подземных жителей, а именно кротов. Они же после 0-6 как манну небесную ждут завтрашнего матчя Динамо
    Ссылка
    Nashwill
    online
      Nashwill, 03.11.2020 22:12
    +1
    Не віриться в перемогу киян... Дуже хочеться,але не цього року.
    Ссылка
    S t e p a n
    online
      S t e p a n , 03.11.2020 21:57
    +4
    Sentinel, 03.11.2020 21:53
    Хорошее интервью от Мирчи.
    Да это не Лёсык. Сразу виден профессионал...
    Ссылка
    S t e p a n
    online
      S t e p a n , 03.11.2020 21:57
    +3
    Уровень некоторых журналистов - ниже плинтуса. Что за идиотский вопрос о тактике Динамо на матч с Барселоной?
    Что тренер должен рассказывать сопернику как Динамо завтра собирается играть?
    Ссылка
    zakharka
    online
      zakharka, 03.11.2020 21:56
    -2
    не бейте сильно Динамо , Мирчу жалко!
    Ссылка
    Bandera
    online
      Bandera, 03.11.2020 21:56
    0
    roman75zpr, 03.11.2020 21:53
    Дед, а вдруг очки с перепугу возьмете? Что тогда скажешь? Настрой многое значит!
    В тебе запор.
    Ссылка
    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 03.11.2020 21:53
    -2
    Дед, а вдруг очки с перепугу возьмете? Что тогда скажешь? Настрой многое значит!
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 03.11.2020 21:53
    +6
    Хорошее интервью от Мирчи.
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 03.11.2020 21:53
    +6
    Хорошее интервью от Мирчи.
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 03.11.2020 22:16
    +4
    Если бы матчь перенесли то это был бы геноцид подземных жителей, а именно кротов. Они же после 0-6 как манну небесную ждут завтрашнего матчя Динамо
    Ссылка
    S t e p a n
    online
      S t e p a n , 03.11.2020 21:57
    +4
    Sentinel, 03.11.2020 21:53
    Хорошее интервью от Мирчи.
    Да это не Лёсык. Сразу виден профессионал...
    Ссылка
    S t e p a n
    online
      S t e p a n , 03.11.2020 21:57
    +3
    Уровень некоторых журналистов - ниже плинтуса. Что за идиотский вопрос о тактике Динамо на матч с Барселоной?
    Что тренер должен рассказывать сопернику как Динамо завтра собирается играть?
    Ссылка
    Nashwill
    online
      Nashwill, 03.11.2020 22:12
    +1
    Не віриться в перемогу киян... Дуже хочеться,але не цього року.
    Ссылка
    Bandera
    online
      Bandera, 03.11.2020 21:56
    0
    roman75zpr, 03.11.2020 21:53
    Дед, а вдруг очки с перепугу возьмете? Что тогда скажешь? Настрой многое значит!
    В тебе запор.
    Ссылка
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