Воспитанник киевского Динамо впервые вызван в сборную России

Воспитанник киевского «Динамо» Даниил Лесовой впервые вызван в сборную России.

Он попал в число 28 футболистов, вызванных на ноябрьские матчи российской национальной команды, которая проведет товарищескую игру против Молдовы и поединки Лиги наций против Турции и Сербии.

Футболист родился 12 января 1998 года в Москве, но еще в детстве с родителями переехал в Киев. Играет на позиции полузащитника. Воспитанник киевского «Динамо». Будучи футболистом «Динамо», получил гражданство Украины, чтобы выступать за юношескую сборную.

Выступал за юношеские сборные Украины U-16 и U-17. В 2016 году перебрался в академию питерского «Зенита», из которого уходил в аренду в тульский «Арсенал». 7 сентября 2020 года Лесовой подписал 5-летний контракт с московским «Динамо» и забил 3 гола в 6 матчах РПЛ.

Воспитанник киевского «Динамо» грустит от конфликта Украины и России: «Мне хорошо и там, и здесь. У меня два дома: Киев и Россия».