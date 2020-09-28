Даниил ЛЕСОВОЙ: «Мне хорошо и там, и здесь. У меня два дома: Киев и Россия»

Воспитанник киевского «Динамо» грустит от конфликта Украины и России

  • 28.09.2020 23:19
  • 1393 просмотра
  • 3 комментария
Даниил ЛЕСОВОЙ: «Мне хорошо и там, и здесь. У меня два дома: Киев и Россия»
© Sports.ru. Даниил Лесовой

Воспитанник киевского «Динамо» Даниил Лесовой, ныне выступающий за московское «Динамо», рассказал о киевском периоде своей карьеры и поделился мнением об отношениях между Россией и Украиной:

«В «Динамо» выступали такие звезды, что в 17 лет мне было рано думать, чтобы там заиграть. Мне никто бы не гарантировал: точно дорастешь до основы в Киеве, на тебя обратит внимание Шевченко в сборной. Я понимал: в Украине начинаются проблемы, а у меня есть гражданство России. Решили, что целесообразнее в спортивном плане перейти в российский чемпионат. Я об этом не жалею и доволен. Хотел играть в футбол – и играю. Мотив был только такой.

Вряд ли кто-то может сказать, что я поступил некрасиво. У меня папа русский, российский паспорт с рождения.  Я себя считаю скорее русским. При этом с большой теплотой отношусь к Украине – и не вижу здесь никаких противоречий. Мне хорошо и там, и здесь, у меня два дома: Киев и Россия.

Всегда хотел и хочу играть за сборную России. Пока я игрок молодежной сборной и пробиваюсь с ней на Евро – неплохо провели две сентябрьские игры и идем первыми в группе. Может быть, когда-то дорасту до основной.

Грусть – самая сильная моя эмоция от конфликта Украины и России. Не знаю, кто прав, а кто нет: мне просто жалко, неприятно и обидно. Верю и надеюсь, что все прекратится: мы два братских народа. У кого-то из Украины бабушки, дедушки, тети, дяди в России и наоборот.

Из чемпионата Украины стремятся уезжать: финансовые условия не такие, как раньше. Все понимают: если хочется заработать, надо вытаскивать из себя что-то большее и уезжать в Европу.

В Украинской Премьер-лиге серьезно выделяется «Шахтер» – настолько серьезно, что совсем труба: они опережают всех на 25 очков. Еще «Динамо» сильное, остальные гораздо ниже уровнем. В России за первое место боролся бы «Шахтер», «Динамо» – за пятерку, про остальных и говорить нечего.

На трибунах мало зрителей, чемпионат не так интересен, как раньше. Я помню противостояния «Металлиста» с «Днепром» и «Шахтером», «Динамо» с «Днепром», был мощный «Черноморец». Сейчас [сильные] команды пропали».

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Источник — Sports.ru

(6 голосов)

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Комментарии
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 28.09.2020 23:50
    0
    maxno, 28.09.2020 23:24
    Это спортивный сайт или помойка политическая с кротовским вкусом
    Что подгорает когда дырявые в рашку переходят?
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 28.09.2020 23:48
    +6
    Таке відчуття з його слів, що це Україна відібрала Кубань та війська ВСУ стоять у Воронежі.
    А так все по ділу.
    P. S исконно украинские земли
    Ссылка
    maxno
    online
      maxno, 28.09.2020 23:24
    +4
    Это спортивный сайт или помойка политическая с кротовским вкусом
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 28.09.2020 23:48
    +6
    Таке відчуття з його слів, що це Україна відібрала Кубань та війська ВСУ стоять у Воронежі.
    А так все по ділу.
    P. S исконно украинские земли
    Ссылка
    maxno
    online
      maxno, 28.09.2020 23:24
    +4
    Это спортивный сайт или помойка политическая с кротовским вкусом
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 28.09.2020 23:50
    0
    maxno, 28.09.2020 23:24
    Это спортивный сайт или помойка политическая с кротовским вкусом
    Что подгорает когда дырявые в рашку переходят?
    Ссылка
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