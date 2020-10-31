Бойко «поймал» коронавирус, Трубина сватают в Челси, уничтожение Джоковича

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 30 октября.
1. Резервисты справились с дублерами. Шахтер переиграл Мариуполь. Подопечные Луиша Каштру продлили серию «шахматных» результатов на внутренней арене.
2. ВИДЕО. Взвешивание и дуэль взглядов перед боем Усик - Чисора. Все прошло мирно и без инцидентов.
3. Бойко вслед за Бущаном и Миколенко заразился коронавирусом. «Динамо» осталось без двух вратарей.
4. Пять известных по УПЛ легионеров, которые ныне сидят без клуба. Когда возраст поджимает, а поиграть еще хочется…
5. Трубин привлек внимание Челси, Арсенала и Байера. Блестящая игра вратаря в последних матчах заставила задуматься о его приглашении европейских грандов.
6. Тайлер. Костюк деклассировала экс-пятую ракетку мира на пути в полуфинал. Украинка одолела мегаопытную итальянку Эррани в двух сетах.
7. Сенсация года! Джокович впервые в карьере проиграл лаки-лузеру. Новак в 1/4 финала турнира в Вене против Лоренцо Сонего взял лишь 3 гейма.
8. ОФИЦИАЛЬНО. Роналду сдал негативный тест на коронавирус. Лидер «Ювентуса» сумел преодолеть болезнь.
9. Главный селекционер Шахтера может перебраться в Рому. В Италии Жозе Боту предлагают должность спортивного директора.
10. Шапаренко получил дисквалификацию от УАФ за удаление в матче УПЛ. Хавбек получил матч условно
Источник — Sport.ua
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