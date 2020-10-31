Бойко «поймал» коронавирус, Трубина сватают в Челси, уничтожение Джоковича

Главные новости за 30 октября на Sport.ua

  • 31.10.2020 06:00
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Бойко «поймал» коронавирус, Трубина сватают в Челси, уничтожение Джоковича
© ФК Динамо Киев

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 30 октября.

1. Резервисты справились с дублерами. Шахтер переиграл Мариуполь. Подопечные Луиша Каштру продлили серию «шахматных» результатов на внутренней арене.

2. ВИДЕО. Взвешивание и дуэль взглядов перед боем Усик - Чисора. Все прошло мирно и без инцидентов.

3. Бойко вслед за Бущаном и Миколенко заразился коронавирусом. «Динамо» осталось без двух вратарей.

4. Пять известных по УПЛ легионеров, которые ныне сидят без клуба. Когда возраст поджимает, а поиграть еще хочется…

5. Трубин привлек внимание Челси, Арсенала и Байера. Блестящая игра вратаря в последних матчах заставила задуматься о его приглашении европейских грандов.

6. Тайлер. Костюк деклассировала экс-пятую ракетку мира на пути в полуфинал. Украинка одолела мегаопытную итальянку Эррани в двух сетах.

7. Сенсация года! Джокович впервые в карьере проиграл лаки-лузеру. Новак в 1/4 финала турнира в Вене против Лоренцо Сонего взял лишь 3 гейма.

8. ОФИЦИАЛЬНО. Роналду сдал негативный тест на коронавирус. Лидер «Ювентуса» сумел преодолеть болезнь.

9. Главный селекционер Шахтера может перебраться в Рому. В Италии Жозе Боту предлагают должность спортивного директора.

10. Шапаренко получил дисквалификацию от УАФ за удаление в матче УПЛ. Хавбек получил матч условно

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Источник — Sport.ua

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