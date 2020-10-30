Сенсация года! Джокович впервые в карьере проиграл лаки-лузеру

Сенсационно завершился поединок 1/4 финала турнира ATP в австрийской Вене.

42-я ракетка мира Лоренцо Сонего из Италии победил лидера рейтинга ATP Новака Джоковича из Сербии в двух сетах (6:2, 6:1).

Впервые в карьере Джокович проиграл лаки-лузеру. Впервые в карьере Новак выиграл менее четырех геймов в формате до двух побед. Матч продлился всего 1 час 10 минут.

Новак Джокович, который в 2020 году имеет рекорд 39–3, не выглядел заинтересованным в результате матча.

ATP. Вена (Австрия). 1/4 финала

Лоренцо Сонего (Италия) – Новак Джокович (Сербия) [1] – 6:2, 6:1