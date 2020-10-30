Сенсация года! Джокович впервые в карьере проиграл лаки-лузеру

Новак в 1/4 финала турнира в Вене против Лоренцо Сонего взял лишь 3 гейма

  • 30.10.2020 20:23
  • 3439 просмотров
  • 2 комментария
Сенсация года! Джокович впервые в карьере проиграл лаки-лузеру
© Twitter. Новак Джокович

Сенсационно завершился поединок 1/4 финала турнира ATP в австрийской Вене.

42-я ракетка мира Лоренцо Сонего из Италии победил лидера рейтинга ATP  Новака Джоковича из Сербии в двух сетах (6:2, 6:1).

Впервые в карьере Джокович проиграл лаки-лузеру. Впервые в карьере Новак выиграл менее четырех геймов в формате до двух побед. Матч продлился всего 1 час 10 минут.

Новак Джокович, который в 2020 году имеет рекорд 39–3, не выглядел заинтересованным в результате матча.

ATP. Вена (Австрия). 1/4 финала

Лоренцо Сонего (Италия) – Новак Джокович (Сербия) [1] – 6:2, 6:1

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(18 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 30.10.2020 20:52
    +1
    обычный слив
    Ссылка
    yan2018
    online
      yan2018, 30.10.2020 20:36
    +2
    ставки?
    Ссылка
    yan2018
    online
      yan2018, 30.10.2020 20:36
    +2
    ставки?
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 30.10.2020 20:52
    +1
    обычный слив
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности