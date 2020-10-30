Главный селекционер Шахтера может перебраться в Рому

Собственники итальянской «Ромы» рассматривают возможность приглашения на пост спортивного директора клуба Жозе Боту, который ныне работает главой департамента селекции «Шахтера».

По имеющейся информации, представители «Ромы» уже провели две встречи с Боту, которые состоялись в Швейцарии и Англии. Однако в ближайшее время может состояться еще одна встреча, на которой римляне постараются окончательно согласовать условия сотрудничества с португальцем.

Собственника «Ромы» Дэна Фридкина заинтересовал опыт скаутинга Боту, благодаря чему предыдущий его клуб «Бенфика» долгие годы находил малоизвестных футболистов, а затем выгодно продавал их в другие клубы. Подобную модель, которая приведет и к улучшению спортивных результатов, Фридкин хотел бы выстроить в «Роме».

Впрочем, договориться с Боту «Роме» будет непросто, так как в «Шахтере» у него есть значительные полномочия и свобода действий. Кроме того, в настоящий момент футбольный рынок из-за коронавируса переживает не лучшие времена, что негативно влияет на количество и качество проводимых подавляемым большинством клубов сделок.