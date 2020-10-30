Главный селекционер Шахтера может перебраться в Рому

В Италии Жозе Боту предлагают должность спортивного директора

  • 30.10.2020 16:52
  • 2457 просмотров
  • 9 комментариев
Главный селекционер Шахтера может перебраться в Рому
© Youtube. Жозе Боту

Собственники итальянской «Ромы» рассматривают возможность приглашения на пост спортивного директора клуба Жозе Боту, который ныне работает главой департамента селекции «Шахтера».

По имеющейся информации, представители «Ромы» уже провели две встречи с Боту, которые состоялись в Швейцарии и Англии. Однако в ближайшее время может состояться еще одна встреча, на которой римляне постараются окончательно согласовать условия сотрудничества с португальцем.

Собственника «Ромы» Дэна Фридкина заинтересовал опыт скаутинга Боту, благодаря чему предыдущий его клуб «Бенфика» долгие годы находил малоизвестных футболистов, а затем выгодно продавал их в другие клубы. Подобную модель, которая приведет и к улучшению спортивных результатов, Фридкин хотел бы выстроить в «Роме».

Впрочем, договориться с Боту «Роме» будет непросто, так как в «Шахтере» у него есть значительные полномочия и свобода действий. Кроме того, в настоящий момент футбольный рынок из-за коронавируса переживает не лучшие времена, что негативно влияет на количество и качество проводимых подавляемым большинством клубов сделок.

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Источник — Tuttomercatoweb.com

(13 голосов)

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Комментарии
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 30.10.2020 17:56
    0
    Leo Leo, 30.10.2020 17:28
    Как!??? Почему не из Динамо!?? Там же топ!!!!
    Деградируешь ? Деградируй.
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 30.10.2020 17:52
    +1
    Leo Leo, 30.10.2020 17:28
    Как!??? Почему не из Динамо!?? Там же топ!!!!
    Не знаю какой селекционер в Динамо, но наполовину вторым составом сделало Шахтер как детей.
    Ссылка
    Golhrenshtanga
      Golhrenshtanga, 30.10.2020 17:48
    +3
    Leo Leo, 30.10.2020 17:28
    Как!??? Почему не из Динамо!?? Там же топ!!!!
    Странный ты,уводят отличного специалиста из команды за которую ты же и болееш,а язвиш в сторону Динамо
    Ссылка
    Leo Leo
      Leo Leo, 30.10.2020 17:28
    -2
    Как!??? Почему не из Динамо!?? Там же топ!!!!
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 30.10.2020 17:15
    0
    ZAKARPATFAN, 30.10.2020 17:10
    Рома по ходу скоро станет фармом Шахты. Всех бы из Шахтера выкупили
    Наверное Фонсеку не как не пропустит....
    Ссылка
    steelmaker
      steelmaker, 30.10.2020 17:13
    0
    ZAKARPATFAN, 30.10.2020 17:10
    Рома по ходу скоро станет фармом Шахты. Всех бы из Шахтера выкупили
    так а что: они смотрят - в Восточной Европе неплохой бизнес на футболе сделали, а мы тут в центре Италии не можем? Логика понятна
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 30.10.2020 17:12
    +1
    Смотрел интервью Боту, то он всем доволен в Шахтере, как кот в масле. Зачем ему уходить, туда где ничего ещё не ясно, что они хотят. Да и в финансовом плане, трудно будет перебить Шахту, потому как трансферная политика, это основной доход клуба, и потерять Боту, это будет большая потеря для клуба.
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 30.10.2020 17:10
    +1
    Рома по ходу скоро станет фармом Шахты. Всех бы из Шахтера выкупили
    Ссылка
    FACE_CONTROL
      FACE_CONTROL, 30.10.2020 16:55
    +1
    Хотеть не вредно.
    Ссылка
    Golhrenshtanga
      Golhrenshtanga, 30.10.2020 17:48
    +3
    Leo Leo, 30.10.2020 17:28
    Как!??? Почему не из Динамо!?? Там же топ!!!!
    Странный ты,уводят отличного специалиста из команды за которую ты же и болееш,а язвиш в сторону Динамо
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 30.10.2020 17:52
    +1
    Leo Leo, 30.10.2020 17:28
    Как!??? Почему не из Динамо!?? Там же топ!!!!
    Не знаю какой селекционер в Динамо, но наполовину вторым составом сделало Шахтер как детей.
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 30.10.2020 17:12
    +1
    Смотрел интервью Боту, то он всем доволен в Шахтере, как кот в масле. Зачем ему уходить, туда где ничего ещё не ясно, что они хотят. Да и в финансовом плане, трудно будет перебить Шахту, потому как трансферная политика, это основной доход клуба, и потерять Боту, это будет большая потеря для клуба.
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 30.10.2020 17:10
    +1
    Рома по ходу скоро станет фармом Шахты. Всех бы из Шахтера выкупили
    Ссылка
    FACE_CONTROL
      FACE_CONTROL, 30.10.2020 16:55
    +1
    Хотеть не вредно.
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 30.10.2020 17:56
    0
    Leo Leo, 30.10.2020 17:28
    Как!??? Почему не из Динамо!?? Там же топ!!!!
    Деградируешь ? Деградируй.
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 30.10.2020 17:15
    0
    ZAKARPATFAN, 30.10.2020 17:10
    Рома по ходу скоро станет фармом Шахты. Всех бы из Шахтера выкупили
    Наверное Фонсеку не как не пропустит....
    Ссылка
    steelmaker
      steelmaker, 30.10.2020 17:13
    0
    ZAKARPATFAN, 30.10.2020 17:10
    Рома по ходу скоро станет фармом Шахты. Всех бы из Шахтера выкупили
    так а что: они смотрят - в Восточной Европе неплохой бизнес на футболе сделали, а мы тут в центре Италии не можем? Логика понятна
    Ссылка
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