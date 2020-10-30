Резервисты справились с дублерами. Шахтер переиграл Мариуполь

Очередной тур чемпионата Украины открывал поединок между донецким «Шахтером» и «Мариуполем». «Горняки» подошли к противостоянию с приазовским клубом в хорошем настроении после эмоционального матча Лиги чемпионов. Обыграть миланский «Интер» в Киеве не удалось, но, учитывая, как разворачивались события, ничья стала вполне приемлемым результатом. К тому же, после двух дуэлей донецкий коллектив возглавляет группу, в которой он фаворитом уж точно не являлся.

Взявший курс на омоложение «Мариуполь» не демонстрирует искрометный футбол, но очки набирает исправно. Атакой приазовцы не блещут, зато оборона команды Остапа Маркевича отличается надежностью. Вот только перед встречей с «Шахтером» мариупольцы столкнулись с катастрофической кадровой ситуацией. Сразу 13 футболистов, арендованных у донецкого клуба, не могли помочь своим партнерам. К этому добавилась еще и дисквалификация Быкова. В итоге, сразу шесть игроков «Мариуполя» дебютировали в Премьер-лиге, а на скамейке запасных оказалось всего три (!) боевые единицы. У «Шахтера» на поле вышел экспериментальный состав. Вернулись в основу Пятов, Степаненко и Тайсон, получили шанс себя проявить Вакула, Судаков и Вьюнник.

Сразу после стартового свистка «горняки» завладели преимуществом и начали осаду штрафной соперников. Первые 15 минут игры хозяева поля присматривались к обескровленным мариупольцам, а затем начали угрожать воротам. После навеса с углового удар Степаненко в падении парировал Кудрик, а Вьюнник с острого угла не сумел попасть в цель. Тот же Вьюнник не сумел пробить голкипера, ворвавшись слева в штрафную «Мариуполя». Еще один сейв в свой актив Кудрик записал после удара Вакулы. Но последовавший за этим моментом угловой завершился неприятностями для приазовцев. Мяч попал в высоко поднятую руку Тищенко, и арбитр указал на 11-тиметровую отметку. Пенальти хладнокровным ударом реализовал Тайсон.

Открыв счет в матче, «горняки» продолжили несколько академично атаковать, но и этого было достаточно для создания голевых моментов. И если бы не везение и надежная игра Кудрика, результат уже до перерыва мог бы стать разгромным. Голкипер «Мариуполя» выручил свою команду после ударов Вакулы и Патрика. Мог отличиться в первом тайме и Судаков, от правого угла штрафной пробивший рядом с дальней штангой. Мариупольцы же в основном защищались. Первая осмысленная атака гостей состоялась по истечение получаса игры, даже угловой был заработан. Впрочем, переживать за сохранность своих ворот Пятову не пришлось.

И все же, минимальным преимуществом в первой половине встречи «горняки» не ограничились. Второе взятие ворот организовали молодые таланты донецкого клуба. Вьюнник в центральной зоне перед штрафной сделал скидку на Судакова, который пробил точно в угол.

Второй тайм, по сути, превращался в простую формальность. В возможность камбека вряд ли верили даже самые преданные поклонники «Мариуполя». К чести азовцев, после перерыва они начали более активно идти в атаку. Но «горняки» сразу продемонстрировали, чем это может обернуться для гостей, сумев провести несколько острых контрвыпадов.

«Шахтер» вел игру и делал это уверенно. Третий гол в ворота «Мариуполя» состоялся с еще одного пенальти, который заработал вышедший на замену Тете. На этот раз к 11-тиметровой отметке подошел Алан Патрик, и Кудрик, угадавший направление удара, не сумел отбить мяч.

Не повлиял на расстановку сил и неожиданный гол в ворота «Шахтера». Мишнёв со штрафного из центра поля вывел один на один с Пятовым Горбунова, который точно пробил мимо голкипера. «Статус-кво» «горняки» восстановили уже через несколько минут. Тайсон слева ворвался в штрафную мариупольцев и точно пробил в дальний угол. «Шахтер» мог забить еще, но ограничился четырьмя результативными ударами. Да и Кудрик до конца матча успел записать на свой счет еще несколько сейвов.

Через неделю футбольная Украина будет следить за противостоянием «Шахтера» с киевским «Динамо», а «Мариуполь» продолжит свою выездную серию матчем против «Олимпика».

Украинская Премьер-лига. 8-й тур.

«Шахтер» – «Мариуполь» - 4:1



Тайсон, 27, 75, Судаков, 44, Алан Патрик, 65 (пен.) – Горбунов, 71

«Шахтер»: Пятов – Сиприано, Матвиенко, Витао, Болбат – Алан Патрик, Степаненко – Тайсон, Судаков, Вакула (Мораес, 70) – Вьюнник (Тете, 59).

«Мариуполь»: Кудрик – Велев, Чоботенко, Мамросенко, Тищенко – Горбунов, Дмитриев, Выскребенцев, Мишнев, Кулиев – Плакса (Фурсенко, 74).

Арбитр: Владимир Новохатний (Киев).

Стадион: НСК «Олимпийский» (Киев).



Удары (в створ): 20 (15) – 4 (2)

Угловые: 6 – 3

Оффсайды: 5 – 5.

ШАХТЕР-МАРИУПОЛЬ.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 10°C