8-й тур
Шахтер Донецк
4 : 1
Мариуполь
30.10.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Резервисты справились с дублерами. Шахтер переиграл Мариуполь

Подопечные Луиша Каштру продлили серию «шахматных» результатов на внутренней арене

  • 30.10.2020 20:50
  • 1937 просмотров
  • 47 комментариев
Резервисты справились с дублерами. Шахтер переиграл Мариуполь
© ФК Шахтер Донецк

Очередной тур чемпионата Украины открывал поединок между донецким «Шахтером» и «Мариуполем». «Горняки» подошли к противостоянию с приазовским клубом в хорошем настроении после эмоционального матча Лиги чемпионов. Обыграть миланский «Интер» в Киеве не удалось, но, учитывая, как разворачивались события, ничья стала вполне приемлемым результатом. К тому же, после двух дуэлей донецкий коллектив возглавляет группу, в которой он фаворитом уж точно не являлся.

Взявший курс на омоложение «Мариуполь» не демонстрирует искрометный футбол, но очки набирает исправно. Атакой приазовцы не блещут, зато оборона команды Остапа Маркевича отличается надежностью. Вот только перед встречей с «Шахтером» мариупольцы столкнулись с катастрофической кадровой ситуацией. Сразу 13 футболистов, арендованных у донецкого клуба, не могли помочь своим партнерам. К этому добавилась еще и дисквалификация Быкова. В итоге, сразу шесть игроков «Мариуполя» дебютировали в Премьер-лиге, а на скамейке запасных оказалось всего три (!) боевые единицы. У «Шахтера» на поле вышел экспериментальный состав. Вернулись в основу Пятов, Степаненко и Тайсон, получили шанс себя проявить Вакула, Судаков и Вьюнник.

Сразу после стартового свистка «горняки» завладели преимуществом и начали осаду штрафной соперников. Первые 15 минут игры хозяева поля присматривались к обескровленным мариупольцам, а затем начали угрожать воротам. После навеса с углового удар Степаненко в падении парировал Кудрик, а Вьюнник с острого угла не сумел попасть в цель. Тот же Вьюнник не сумел пробить голкипера, ворвавшись слева в штрафную «Мариуполя». Еще один сейв в свой актив Кудрик записал после удара Вакулы. Но последовавший за этим моментом угловой завершился неприятностями для приазовцев. Мяч попал в высоко поднятую руку Тищенко, и арбитр указал на 11-тиметровую отметку. Пенальти хладнокровным ударом реализовал Тайсон.

Открыв счет в матче, «горняки» продолжили несколько академично атаковать, но и этого было достаточно для создания голевых моментов. И если бы не везение и надежная игра Кудрика, результат уже до перерыва мог бы стать разгромным. Голкипер «Мариуполя» выручил свою команду после ударов Вакулы и Патрика. Мог отличиться в первом тайме и Судаков, от правого угла штрафной пробивший рядом с дальней штангой. Мариупольцы же в основном защищались. Первая осмысленная атака гостей состоялась по истечение получаса игры, даже угловой был заработан. Впрочем, переживать за сохранность своих ворот Пятову не пришлось.

И все же, минимальным преимуществом в первой половине встречи «горняки» не ограничились. Второе взятие ворот организовали молодые таланты донецкого клуба. Вьюнник в центральной зоне перед штрафной сделал скидку на Судакова, который пробил точно в угол.

Второй тайм, по сути, превращался в простую формальность. В возможность камбека вряд ли верили даже самые преданные поклонники «Мариуполя». К чести азовцев, после перерыва они начали более активно идти в атаку. Но «горняки» сразу продемонстрировали, чем это может обернуться для гостей, сумев провести несколько острых контрвыпадов.

«Шахтер» вел игру и делал это уверенно. Третий гол в ворота «Мариуполя» состоялся с еще одного пенальти, который заработал вышедший на замену Тете. На этот раз к 11-тиметровой отметке подошел Алан Патрик, и Кудрик, угадавший направление удара, не сумел отбить мяч.

Не повлиял на расстановку сил и неожиданный гол в ворота «Шахтера». Мишнёв со штрафного из центра поля вывел один на один с Пятовым Горбунова, который точно пробил мимо голкипера. «Статус-кво» «горняки» восстановили уже через несколько минут. Тайсон слева ворвался в штрафную мариупольцев и точно пробил в дальний угол. «Шахтер» мог забить еще, но ограничился четырьмя результативными ударами. Да и Кудрик до конца матча успел записать на свой счет еще несколько сейвов.

Через неделю футбольная Украина будет следить за противостоянием «Шахтера» с киевским «Динамо», а «Мариуполь» продолжит свою выездную серию матчем против «Олимпика».

Украинская Премьер-лига. 8-й тур.

«Шахтер» – «Мариуполь» - 4:1

 Тайсон, 27, 75, Судаков, 44, Алан Патрик, 65 (пен.) – Горбунов, 71

«Шахтер»: Пятов – Сиприано, Матвиенко, Витао, Болбат – Алан Патрик, Степаненко – Тайсон, Судаков, Вакула (Мораес, 70) – Вьюнник (Тете, 59).

«Мариуполь»: Кудрик – Велев, Чоботенко, Мамросенко, Тищенко – Горбунов, Дмитриев, Выскребенцев, Мишнев, Кулиев – Плакса (Фурсенко, 74).

Арбитр: Владимир Новохатний (Киев).

Стадион: НСК «Олимпийский» (Киев).

Удары (в створ): 20 (15) – 4 (2)
Угловые: 6 – 3
Оффсайды: 5 – 5.

ШАХТЕР-МАРИУПОЛЬ.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 10°C

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Александр Снитко, Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Петро Штука
    online
      Петро Штука, 30.10.2020 21:20
    0
    mayakovskiy2, 30.10.2020 21:03
    Очевидный договорняк)) Почему Марики дублем и без замен не обыграли Пятова, Степу, Матвиенко, Тайсона, Патрика и других звезд ШД и сборников
    какой договорняк? Видно что футбол не видел только вякаешь. Марик не мог привлекать аредованых в Шахте футболистов и вышел 3 составом
    Ссылка
    online
      "Шахтёр "1936, 30.10.2020 21:19
    0
    Вот это игра ,плохо что Марик не в лиге чемпионов жаль ,д.. рявые киевские автобусники занимают их место!!
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 30.10.2020 21:19
    0
    APL, 30.10.2020 21:00
    Акакій, здрочнув на Кернеса?
    Василий, я понимаю что ты фанат Кернеса
    Уверен на все сто, что Харьков лучше твоего пгт. в миллион раз... так что отдыхай, убогий
    Ссылка
    adidas777
      adidas777, 30.10.2020 21:18
    -1
    Д. Быков, 30.10.2020 21:15
    Кстати, учёные открыли новый вид футбольного паразита - шубный сосальщик, бхахахахаха!
    Чмо клонированое, ты сколько сам себя не размножай, больше тебя не станет!!!
    Ты же только сам с собой и можешь!
    Ссылка
    Д. Быков
      Д. Быков, 30.10.2020 21:15
    +2
    Кстати, учёные открыли новый вид футбольного паразита - шубный сосальщик, бхахахахаха!
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 30.10.2020 21:15
    0
    mayakovskiy2, 30.10.2020 21:13
    Шахтер может выиграть у дубля Мариков только если:
    1) Ахмет даст денег Марикам
    2) Амет подкупит судью ради 2 пенальти
    Спасибо фанам ДК за бдительность
    Ссылка
    mayakovskiy2
    online
      mayakovskiy2, 30.10.2020 21:13
    +2
    Шахтер может выиграть у дубля Мариков только если:
    1) Ахмет даст денег Марикам
    2) Амет подкупит судью ради 2 пенальти
    Спасибо фанам ДК за бдительность
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 30.10.2020 21:13
    0
    99460, 30.10.2020 21:11
    Какая неожиданность !!! Смерть с е п а р а м !!!
    Здоровья тебе, оно тебе явно нужно.
    Ссылка
    adidas777
      adidas777, 30.10.2020 21:13
    -6
    ZAKARPATFAN, 30.10.2020 21:05
    Так ти шо не знав, що ДК- це теж фарм Шахти, адже як так в усіх 4 матчах чемпу минулого сезону програли Шахтарю?
    Ты не строй из себя идиота непонимающего ничего. И не прикидывайся шлангом.
    Ты мне лучше покажи статистику единоборств в этом конкретном матче!
    Я понимаю, ты как любой крот, естественно слеп. И цирка на поле в матчах ШД- Арендуполь не замечаешь!
    Тогда погугли пожалуйста статистику.
    Любой матч женского футбола, покажется тебе дикой зарубой единоборств!
    Ссылка
    99460
      99460, 30.10.2020 21:11
    -1
    Какая неожиданность !!! Смерть с е п а р а м !!!
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 30.10.2020 21:11
    +1
    ZAKARPATFAN, 30.10.2020 21:05
    Так ти шо не знав, що ДК- це теж фарм Шахти, адже як так в усіх 4 матчах чемпу минулого сезону програли Шахтарю?
    Шахтер хоть вспотел, добывая результат в такой тяжелой борьбе? Неделя отдыха и сброс усталости от одного тура ЛЧ до другого. У других команд таких привилегий нет.
    Ссылка
    VoLSheBniic
    online
      VoLSheBniic, 30.10.2020 21:09
    -1
    Robert Monroe, 30.10.2020 21:08
    Когда уже этот фарм-клуб расформируют?
    Сначала нужно миколенка с супрягой продать
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 30.10.2020 21:09
    0
    ZAKARPATFAN, 30.10.2020 21:05
    Так ти шо не знав, що ДК- це теж фарм Шахти, адже як так в усіх 4 матчах чемпу минулого сезону програли Шахтарю?
    Та да, получается автобусники для Шахты больше фарм, чем Мариуполь.
    Ссылка
    Robert Monroe
    online
      Robert Monroe, 30.10.2020 21:08
    -1
    Когда уже этот фарм-клуб расформируют?
    Ссылка
    VoLSheBniic
    online
      VoLSheBniic, 30.10.2020 21:07
    -2
    APL, 30.10.2020 21:03
    Убогий, кавуни всі на картошку поміняв? Бо якщо ні то ще з голоду здохнеш.
    Ты помойку себе на зиму забил, а то с голоду подохнешь?Спеши, конкуренты-побратымы не дремлят
    Ссылка
    Где Автобус где?
      Где Автобус где?, 30.10.2020 21:07
    +2
    ZAKARPATFAN, 30.10.2020 21:05
    Так ти шо не знав, що ДК- це теж фарм Шахти, адже як так в усіх 4 матчах чемпу минулого сезону програли Шахтарю?
    Ты как всегда Прав,хотел узнать ты там на границе с венграми ,Венгры сильно гуляли после унижения дынамо??
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 30.10.2020 21:05
    0
    FACE_CONTROL, 30.10.2020 20:59
    Та да, в прошлом сезоне в ЧУ вы нас уже унизили. Ой, мы вас, 4 раза, позорники.
    Так ти шо не знав, що ДК- це теж фарм Шахти, адже як так в усіх 4 матчах чемпу минулого сезону програли Шахтарю?
    Ссылка
    Игорь Петров
    online
      Игорь Петров, 30.10.2020 21:05
    +1
    Тренировка с повышенной ответственностью, порадовало три момента, Тайсон, в свои 32 года не потерял скорость, как на велосипеде обходит игроков, моложе его на 8-10 лет; Сипрпиано , очень прилично отыграл на своём фланге, какая нахрен аренда, ну и конечно Судаков , классный парень подрастает в команде. По - поводу действа, футбольный матч, это тот же спектакль, что в театр, что на стадион зритель ходит смотреть зрелище, и чем оно интересней, тем более зритель этому благодарен, все зависит от игры актеров или футболистов, так вот, по моему мнению второй состав труппы отыграл футбольный спектакль достойно.
    Ссылка
    Олег Кулініч
    online
      Олег Кулініч, 30.10.2020 21:04
    +1
    Да, якби помінялись воротарями - було б 10:0. Всі ставочки зайшли, спасібо Каштру шо пяточкіна випустив, з Трубіним на воротах в цьому матчі я б не ризикнув їх ставити
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 30.10.2020 21:03
    0
    VoLSheBniic, 30.10.2020 21:01
    Да вы на свина дрочите один впереди другого,убогие
    Убогий, кавуни всі на картошку поміняв? Бо якщо ні то ще з голоду здохнеш.
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 30.10.2020 21:01
    +6
    sharapenkobrevno, 30.10.2020 21:00
    Судаков и Сиприано понравились, за остальных такого не скажу. У Витао работы не было, его игру тяжело оценить.
    Судаков радует.
    Ссылка
    Вячеслав Самойлов
    online
      Вячеслав Самойлов, 30.10.2020 21:03
    +4
    JekFunny, 30.10.2020 20:56
    Разве что у Реала тоже есть 13 арендованных кротов , и им придется массажистов выпускать , чтобы 11 человек наскрести
    У какого еще Реала? Ничего не попутали?
    Ссылка
    Д. Быков
      Д. Быков, 30.10.2020 21:15
    +2
    Кстати, учёные открыли новый вид футбольного паразита - шубный сосальщик, бхахахахаха!
    Ссылка
    mayakovskiy2
    online
      mayakovskiy2, 30.10.2020 21:13
    +2
    Шахтер может выиграть у дубля Мариков только если:
    1) Ахмет даст денег Марикам
    2) Амет подкупит судью ради 2 пенальти
    Спасибо фанам ДК за бдительность
    Ссылка
    Где Автобус где?
      Где Автобус где?, 30.10.2020 21:07
    +2
    ZAKARPATFAN, 30.10.2020 21:05
    Так ти шо не знав, що ДК- це теж фарм Шахти, адже як так в усіх 4 матчах чемпу минулого сезону програли Шахтарю?
    Ты как всегда Прав,хотел узнать ты там на границе с венграми ,Венгры сильно гуляли после унижения дынамо??
    Ссылка
    sidor zalcman
      sidor zalcman, 30.10.2020 21:01
    +2
    Алексей Голяченко, 30.10.2020 20:55
    Шапито, а не футбол. Можно было и не приезжать в Киев. В следующем туре будет настоящий футбол. Динамо загонит кротов в норы и только серые глазки будут сверкать из нор
    Готовте тазики ржавые!!!!!
    Не надо завтра в Днепр ехать. Там же всё ясно уже сегодня вечером.
    Ссылка
    sharapenkobrevno
    online
      sharapenkobrevno, 30.10.2020 21:01
    +2
    FACE_CONTROL, 30.10.2020 20:59
    Та да, в прошлом сезоне в ЧУ вы нас уже унизили. Ой, мы вас, 4 раза, позорники.
    эх жалко что убрали тот формат чемпионата, намного интереснее было.
    Ссылка
    sharapenkobrevno
    online
      sharapenkobrevno, 30.10.2020 21:00
    +2
    ZAKARPATFAN, 30.10.2020 20:53
    Чудова гра! Браво Судаков, Вьюник, Вакула, Сиприано, Вітао. Тепер чекаємо з Гладбахом таку ж якісну гру яку демонстрували з Реалом!
    Судаков и Сиприано понравились, за остальных такого не скажу. У Витао работы не было, его игру тяжело оценить.
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 30.10.2020 20:59
    +2
    Алексей Голяченко, 30.10.2020 20:55
    Шапито, а не футбол. Можно было и не приезжать в Киев. В следующем туре будет настоящий футбол. Динамо загонит кротов в норы и только серые глазки будут сверкать из нор
    Готовте тазики ржавые!!!!!
    Та да, в прошлом сезоне в ЧУ вы нас уже унизили. Ой, мы вас, 4 раза, позорники.
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 30.10.2020 21:11
    +1
    ZAKARPATFAN, 30.10.2020 21:05
    Так ти шо не знав, що ДК- це теж фарм Шахти, адже як так в усіх 4 матчах чемпу минулого сезону програли Шахтарю?
    Шахтер хоть вспотел, добывая результат в такой тяжелой борьбе? Неделя отдыха и сброс усталости от одного тура ЛЧ до другого. У других команд таких привилегий нет.
    Ссылка
    Игорь Петров
    online
      Игорь Петров, 30.10.2020 21:05
    +1
    Тренировка с повышенной ответственностью, порадовало три момента, Тайсон, в свои 32 года не потерял скорость, как на велосипеде обходит игроков, моложе его на 8-10 лет; Сипрпиано , очень прилично отыграл на своём фланге, какая нахрен аренда, ну и конечно Судаков , классный парень подрастает в команде. По - поводу действа, футбольный матч, это тот же спектакль, что в театр, что на стадион зритель ходит смотреть зрелище, и чем оно интересней, тем более зритель этому благодарен, все зависит от игры актеров или футболистов, так вот, по моему мнению второй состав труппы отыграл футбольный спектакль достойно.
    Ссылка
    Олег Кулініч
    online
      Олег Кулініч, 30.10.2020 21:04
    +1
    Да, якби помінялись воротарями - було б 10:0. Всі ставочки зайшли, спасібо Каштру шо пяточкіна випустив, з Трубіним на воротах в цьому матчі я б не ризикнув їх ставити
    Ссылка
    sharapenkobrevno
    online
      sharapenkobrevno, 30.10.2020 20:59
    +1
    и без пенальти бы с лёгкостью справились, без шансов.
    Ссылка
    alex13
      alex13, 30.10.2020 20:58
    +1
    Алексей Голяченко, 30.10.2020 20:55
    Шапито, а не футбол. Можно было и не приезжать в Киев. В следующем туре будет настоящий футбол. Динамо загонит кротов в норы и только серые глазки будут сверкать из нор
    Готовте тазики ржавые!!!!!
    Но до этого Днепр-1 загонит в норы Дынаму!
    Ссылка
    Петро Штука
    online
      Петро Штука, 30.10.2020 21:20
    0
    mayakovskiy2, 30.10.2020 21:03
    Очевидный договорняк)) Почему Марики дублем и без замен не обыграли Пятова, Степу, Матвиенко, Тайсона, Патрика и других звезд ШД и сборников
    какой договорняк? Видно что футбол не видел только вякаешь. Марик не мог привлекать аредованых в Шахте футболистов и вышел 3 составом
    Ссылка
    online
      "Шахтёр "1936, 30.10.2020 21:19
    0
    Вот это игра ,плохо что Марик не в лиге чемпионов жаль ,д.. рявые киевские автобусники занимают их место!!
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 30.10.2020 21:19
    0
    APL, 30.10.2020 21:00
    Акакій, здрочнув на Кернеса?
    Василий, я понимаю что ты фанат Кернеса
    Уверен на все сто, что Харьков лучше твоего пгт. в миллион раз... так что отдыхай, убогий
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 30.10.2020 21:15
    0
    mayakovskiy2, 30.10.2020 21:13
    Шахтер может выиграть у дубля Мариков только если:
    1) Ахмет даст денег Марикам
    2) Амет подкупит судью ради 2 пенальти
    Спасибо фанам ДК за бдительность
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 30.10.2020 21:13
    0
    99460, 30.10.2020 21:11
    Какая неожиданность !!! Смерть с е п а р а м !!!
    Здоровья тебе, оно тебе явно нужно.
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 30.10.2020 21:09
    0
    ZAKARPATFAN, 30.10.2020 21:05
    Так ти шо не знав, що ДК- це теж фарм Шахти, адже як так в усіх 4 матчах чемпу минулого сезону програли Шахтарю?
    Та да, получается автобусники для Шахты больше фарм, чем Мариуполь.
    Ссылка
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