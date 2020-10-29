Уже несколько лет подряд перед матчами с «Шахтером» у тренерского штаба «Мариуполя» возникает резонный вопрос: кому играть? Ведь большое количество футболистов, которые принадлежат горнякам и находятся в аренде в азовском клубе, по условиям соглашений не имеют права принимать участие в играх с дончанами. Вот и теперь Остап Маркевич не может рассчитывать сразу на 11 игроков (Кирюханцев, Чех, Бондаренко, Танковский, Сикан, Топалов, Кулаков, Кащук, Муравский, Сагуткин и Библик), причем некоторые из них на данный момент являются лидерами «Мариуполя».

В подобной ситуации нынешний наставник «Мариуполя» оказался впервые, но оптимизма не теряет. По его словам «не так важно, кто именно будет играть, важно как команда настроится на эту встречу». Кстати, сейчас мариупольцы набрали 11 очков и занимают 6 место в турнирной таблице, отставая от горняков всего на два очка.

У «Шахтера» в настоящее время другие проблемы. К тому, что большая часть футболистов переболела коронавирусом и пока еще не набрала необходимой формы, по всей видимости, добавилась еще и усталость молодых игроков, которым за шесть дней в период с 21 по 27 октября довелось провести три тяжелых матча, включая поединки Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» и итальянским «Интером», а также одним из лидеров украинской Премьер-Лиги полтавской «Ворсклой». Плюс еще и травма Дентиньо. Поэтому, наверняка, Луиш Каштру прибегнет к некоторой ротации своих игроков, вот только в какой форме они сейчас находятся, сказать трудно.

Если же говорить о статистике матчей предстоящих соперников, то здесь огромное преимущество горняков. Из 49 игр во всех турнирах они победили в 45 при разнице забитых и пропущенных голов 131 - 30. Правда, последняя встреча команд 1 декабря минувшего года в Мариуполе завершилась вничью 1:1. Голы забили у хозяев поля Илья Путря (он покинул клуб уже по ходу этого сезона, перебравшись в одесский «Черноморец» ), а у гостей Тайсон (с пенальти).

Матч «Шахтер» - «Мариуполь» будет судить киевский арбитр Владимир Новохатний. Интересно, что с донецкой командой он встретится впервые. А вот игру «Мариуполя» обслуживал совсем недавно в 4-м туре, когда азовцы на выезде сыграли вничью 0:0 с «Ворсклой».

Ориентировочные составы:

«Шахтер»: Пятов, Болбат, Матвиенко, Бондарь, Сиприано, Степаненко, Майкон, Тете, Алан Патрик, Марлос, Тайсон

«Мариуполь»: Гальчук, Стасюк, Быков, Чоботенко, Горбунов, Тищенко, Очеретько, Вискребенцев, Мишнев, Кулиев, Байдал

30 октября, пятница