Украинская Премьер-лига. 8-й тур.

«Шахтер» – «Мариуполь» - 4:1



Тайсон, 27, 75, Судаков, 44, Алан Патрик, 65 (пен.) – Горбунов, 71

«Шахтер»: Пятов – Сиприано, Матвиенко, Витао, Болбат – Алан Патрик, Степаненко – Тайсон, Судаков, Вакула (Мораес, 69) – Вьюнник (Тете, 59).

Запасные: Трубин, Додо, Бондарь, Майкон, Маркос Антонио, Соломон, Марлос.

«Мариуполь»: Кудрик – Велев, Чоботенко, Мамросенко, Тищенко – Горбунов, Дмитриев, Выскребенцев, Мишнев, Кулиев – Плакса (Фурсенко, 74).

Запасные: Гальчук, Поталов, .

Арбитр: Владимир Новохатний (Киев).

Стадион: НСК «Олимпийский» (Киев).

Наши оценки:





«Шахтер» (замены): Тете – 5,0, Мораес – 6,0.

«Мариуполь» (замены): Фурсенко – 5,0.



МАТЧ ОКОНЧЕН!



90+1 мин. ОПАСНО! Дальний удар Мишнева пришелся точно в руки Пятову.



90 мин. Минимальный объем компенсированного арбитром времени составит две минуты.



90 мин. МОМЕНТ! Кудрик на линии ворот отразил удар головой от Мораеса после подачи Болбата с правого фланга!



85 мин. Чоботенко слабо боднул мяч головой в сторону ворот в завершении подачи углового с левого фланга.



83 мин. МОМЕНТ! Кудрик достал из-под перекладины мяч после удара из центра штрафной от Болбата! Тете таки смог выкатить пас партнеру под прессингом!



80 мин. МОМЕНТ! Сумасшедший промах от Тете, который старался в касание замкнуть прострел Сиприано с левого фланга в зону перед вратарской! Случился отскок от «задней» ноги в сторону от ворот.



79 мин. МОМЕНТ! Тете слишком плохо пробил из правого фланга штрафной после передачи Тайсона из центральной зоны!



77 мин. Мощным ударом из-за пределов штрафной Степаненко отправил мяч над перекладиной!



75 мин. ГГГГГГГГГГГГГГГГОООООООООООООООЛЛЛЛЛЛ! Свежий Фурсенко уже успел упустить себе за спину Тайсона, которому забросил мяч в левый фланг атаки Матвиенко со своей половины, после чего бразилец пробил в дальний на исполнение!



73 мин. ЗАМЕНА У МАРИУПОЛЯ. Фурсенко сменил Плаксу.



71 мин. ГГГГГГГГГГГГГООООООООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Мишнев быстро подготовил штрафной в центр поля, после чего отдал пас низом на ход Горбунову, пока центр обороны Шахтера спал. Точный удар под опорную Пятову!



69 мин. ЗАМЕНА У ШАХТЕРА. Вакула уступил место Мораесу.



67 мин. Заброс верхом на ход Дмитриеву в левый фланг для игрока пришелся в оффсайд.



65 мин. ГГГГГГГГГГООООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Патрик прицельно пробил в правый нижний угол с пенальти!



64 мин. ПЕНАЛЬТИ! Тищенко сбил Тете, который смещался с правого фланга по штрафной!



62 мин. Подкат Кулева на своей половине против Патрика таки достиг ног Алана раньше мяча.



60 мин. МОМЕНТ! Под перекладиной достал мяч Кудрик после удара с острого угла на левом фланге от Сиприано.



59 мин. ЗАМЕНА У ШАХТЕРА. Тете вышел на замену Вьюннику.



58 мин. Витао потоптался по ногам Мамросенко, стараясь замкнуть подачу со штрафного на правом фланге.



56 мин. МОМЕНТ! Судаков получил отскок мяча в левом фланге чужой штрафной, но пробил низом в дальний угол крайне бесхитросно.



55 мин. Неслаженные действия игроков Мариуполя при розыгрыше мяча завершились двумя передачами в оффайд.



53 мин. ОПАСНО! Выше ворот пробил Матвиенко, головой замкнув подачу от Патрика со штрафного.



53 мин. Болбат отправился на газон после неудачного подката Дмитриева в левом фланге обороны.



51 мин. Заброс на Сиприано в левый фланг атаки пришелся в оффсайд.



49 мин. Судаков не имел шансов на удар из центра штрафной после передачи Вакулы из-за плохого приема мяча.



47 мин. Плакса на центральной линии толкнул в спину Патрика.



ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!



ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!



44 мин. ГГГГГГГГГГООООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Прицельный выстрел от Судакова в левый нижний угол из полукруга у штрафной, после скидки от Вьюнника!



42 мин. Горбунов забежал в оффсайд, открываясь под передачу Велева на правом фланге.



40 мин. МОМЕНТ! Удар Судакова с правого фланга штрафной с предельно острого угла был парирован Кудриком!



39 мин. МОМЕНТ! Близко! Судаков пробил низом, как только вошел в чужую штрафную на правом фланге, но мяч прошел в стороне от дальней штанги.



37 мин. Горбунов прорывался правым флангом, но Матвиенко вел его с самого центра поля, и уже вскоре отобрал мяч.



33 мин. Мишнев явно блокировал Пятова при подаче углового с правого фланга.



32 мин. Контроль мяча от дончан зашкаливает, но соперники все равно стремятся поймать контратаку.



30 мин. МОМЕНТ! Расхлябанный удар Патрика в завершении тонкого паса Тайсона в левый фланг штрафной! Точно в голкипера!



29 мин. МОМЕНТ! Широко атаковал Шахтер, а Вакула замыкал из правого фланга штрафной. Кудрик спас!



27 мин. ГГГГГГГГГГГОООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛ! Удар Тайсона с пенальти в левый нижний угол отразить было нельзя. Да и голкипер не угадал.



26 мин. ПЕНАЛЬТИ! Тищенко рукой сыграл после подачи углового с правого фланга в сторону Матвиенко!



25 мин. МОМЕНТ! Вакула из полукруга у штрафной мощно пробил под перекладину! Кудрик на высоте!



22 мин. ОПАСНО! Вьюнник не успел подставить ногу под прострел Сиприано с левого фланга вдоль вратарской!



20 мин. МОМЕНТ! Кудрик сумел закрыть собой ворота от удара Вьюнника из левого фланга штрафной! Потеря мяча в центре поля от Горбунова могла оказаться фатальной!



19 мин. Выскребенцев фолом со спины сбил проходящего к чужой штрафной Судакова.



18 мин. Мариуполь в атаке сложно увидеть. Всем составом сидят у своей штрафной.



16 мин. Уже и Матвиенко дриблит у чужой штрафной. Но где же пас в завершении красивых движений?!



15 мин. МОМЕНТ! КУДРИК! ШТАНГА! Вьюнник в касание замыкал отскок от голкипера соперников из пределов вратарской, после удара головой Степаненко, но попал в правую штангу!



14 мин. Патрик подавал со штрафного с правого фланга, но Горбунов перевел на угловой.



13 мин. Судаков оказался на газоне после фола Мамросенко на левом фланге обороны. Опасный штрафной.



11 мин. Просто простил арбитр Болбата, который откровенно хватал за корпус убегавшего по левому флангу контратаки Дмитриева.



10 мин. Не пропустили трое соперников Тайсона мимо себя на правом фланге обороны.



8 мин. ОПАСНО! Вакула пробросил между Дмитриеву на фланге, после чего отдал на ход Болбату в штрафную, прострел которого на Вьюнника был перехвачен.



7 мин. Судаков пытался подправить мяч в сторону после дальнего удара от Вакулы, но не попал в створ.



5 мин. Упустил мяч Сиприано при приеме паса верхом в левом фланге, но Мишнев контратаку решил стопорить.



4 мин. Шахтер в позиционной атаке. Соперники сидят глубоко.



2 мин. Кудрик снял подачу с правого фланга с головы у Вьюнника.



1 мин. Кулев поймал на бедро совершавшего рывок к штрафной Судакова.



МАТЧ НАЧАЛСЯ!







В пятницу, 30-го октября, состоится поединок 8-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся донецкий «Шахтер» и «Мариуполь». Матч пройдет в Киеве , на поле стадиона НСК «Олимпийский», начало в 19:00.

Действующий чемпион Украины попал вошел в напряженный отрезок своего календаря с затянувшимися проблемами на внутренней арене, которые сопровождаются необходимостью команды Каштру защищать честь нашей страны в баталиях Лиги чемпионов УЕФА. Игра против «Интера» (0:0) точно не будет похожа по своему сценарию на предстоящее региональное дерби против «Мариуполя». Но даже на фоне вернувшихся в полноценную работу футболистов из основной группы «горняков», дончане все равно будут иметь проблемы с подбором исполнителей. Повреждение Дентиньо вывело его из строя еще по ходу матча еврокубков, поэтому в предстоящем поединке позиция форварда для «оранжево-черных» находится под большим вопросом.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Мариуполь».