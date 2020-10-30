8-й тур
Шахтер Донецк
4 : 1
Мариуполь
30.10.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Шахтер – Мариуполь – 4:1. Текстовая трансляция матча

Стенограмма поединка 8-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 30.10.2020 18:56
  • 17939 просмотров
  • 229 комментариев
Шахтер – Мариуполь – 4:1. Текстовая трансляция матча
© ФК Шахтер Донецк

Украинская Премьер-лига. 8-й тур.

«Шахтер» – «Мариуполь» - 4:1

 Тайсон, 27, 75, Судаков, 44, Алан Патрик, 65 (пен.) – Горбунов, 71

«Шахтер»: Пятов – Сиприано, Матвиенко, Витао, Болбат – Алан Патрик, Степаненко – Тайсон, Судаков, Вакула (Мораес, 69) – Вьюнник (Тете, 59).

Запасные: Трубин, Додо, Бондарь, Майкон, Маркос Антонио, Соломон, Марлос.

«Мариуполь»: Кудрик – Велев, Чоботенко, Мамросенко, Тищенко – Горбунов, Дмитриев, Выскребенцев, Мишнев, Кулиев – Плакса (Фурсенко, 74).

Запасные: Гальчук, Поталов, .

Арбитр: Владимир Новохатний (Киев).

Стадион: НСК «Олимпийский» (Киев).

Наши оценки:

   

«Шахтер» (замены): Тете – 5,0, Мораес – 6,0.

«Мариуполь» (замены): Фурсенко – 5,0.

МАТЧ ОКОНЧЕН!

90+1 мин. ОПАСНО! Дальний удар Мишнева пришелся точно в руки Пятову.

90 мин. Минимальный объем компенсированного арбитром времени составит две минуты.

90 мин. МОМЕНТ! Кудрик на линии ворот отразил удар головой от Мораеса после подачи Болбата с правого фланга!

85 мин. Чоботенко слабо боднул мяч головой в сторону ворот в завершении подачи углового с левого фланга.

83 мин. МОМЕНТ! Кудрик достал из-под перекладины мяч после удара из центра штрафной от Болбата! Тете таки смог выкатить пас партнеру под прессингом!

80 мин. МОМЕНТ! Сумасшедший промах от Тете, который старался в касание замкнуть прострел Сиприано с левого фланга в зону перед вратарской! Случился отскок от «задней» ноги в сторону от ворот.

79 мин. МОМЕНТ! Тете слишком плохо пробил из правого фланга штрафной после передачи Тайсона из центральной зоны!

77 мин. Мощным ударом из-за пределов штрафной Степаненко отправил мяч над перекладиной!

 75 мин. ГГГГГГГГГГГГГГГГОООООООООООООООЛЛЛЛЛЛ! Свежий Фурсенко уже успел упустить себе за спину Тайсона, которому забросил мяч в левый фланг атаки Матвиенко со своей половины, после чего бразилец пробил в дальний на исполнение!

 73 мин. ЗАМЕНА У МАРИУПОЛЯ. Фурсенко сменил Плаксу.

 71 мин. ГГГГГГГГГГГГГООООООООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Мишнев быстро подготовил штрафной в центр поля, после чего отдал пас низом на ход Горбунову, пока центр обороны Шахтера спал. Точный удар под опорную Пятову!

69 мин. ЗАМЕНА У ШАХТЕРА. Вакула уступил место Мораесу.

67 мин. Заброс верхом на ход Дмитриеву в левый фланг для игрока пришелся в оффсайд.

 65 мин. ГГГГГГГГГГООООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Патрик прицельно пробил в правый нижний угол с пенальти!

64 мин. ПЕНАЛЬТИ! Тищенко сбил Тете, который смещался с правого фланга по штрафной!

62 мин. Подкат Кулева на своей половине против Патрика таки достиг ног Алана раньше мяча.

60 мин. МОМЕНТ! Под перекладиной достал мяч Кудрик после удара с острого угла на левом фланге от Сиприано.

59 мин. ЗАМЕНА У ШАХТЕРА. Тете вышел на замену Вьюннику.

58 мин. Витао потоптался по ногам Мамросенко, стараясь замкнуть подачу со штрафного на правом фланге.

56 мин. МОМЕНТ! Судаков получил отскок мяча в левом фланге чужой штрафной, но пробил низом в дальний угол крайне бесхитросно.

55 мин. Неслаженные действия игроков Мариуполя при розыгрыше мяча завершились двумя передачами в оффайд.

53 мин. ОПАСНО! Выше ворот пробил Матвиенко, головой замкнув подачу от Патрика со штрафного.

53 мин. Болбат отправился на газон после неудачного подката Дмитриева в левом фланге обороны.

51 мин. Заброс на Сиприано в левый фланг атаки пришелся в оффсайд.

49 мин. Судаков не имел шансов на удар из центра штрафной после передачи Вакулы из-за плохого приема мяча.

47 мин. Плакса на центральной линии толкнул в спину Патрика.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

 44 мин. ГГГГГГГГГГООООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Прицельный выстрел от Судакова в левый нижний угол из полукруга у штрафной, после скидки от Вьюнника!

42 мин. Горбунов забежал в оффсайд, открываясь под передачу Велева на правом фланге.

40 мин. МОМЕНТ! Удар Судакова с правого фланга штрафной с предельно острого угла был парирован Кудриком!

39 мин. МОМЕНТ! Близко! Судаков пробил низом, как только вошел в чужую штрафную на правом фланге, но мяч прошел в стороне от дальней штанги.

37 мин. Горбунов прорывался правым флангом, но Матвиенко вел его с самого центра поля, и уже вскоре отобрал мяч.

33 мин. Мишнев явно блокировал Пятова при подаче углового с правого фланга.

32 мин. Контроль мяча от дончан зашкаливает, но соперники все равно стремятся поймать контратаку.

30 мин. МОМЕНТ! Расхлябанный удар Патрика в завершении тонкого паса Тайсона в левый фланг штрафной! Точно в голкипера!

29 мин. МОМЕНТ! Широко атаковал Шахтер, а Вакула замыкал из правого фланга штрафной. Кудрик спас!

27 мин. ГГГГГГГГГГГОООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛ! Удар Тайсона с пенальти в левый нижний угол отразить было нельзя. Да и голкипер не угадал.

26 мин. ПЕНАЛЬТИ! Тищенко рукой сыграл после подачи углового с правого фланга в сторону Матвиенко!

25 мин. МОМЕНТ! Вакула из полукруга у штрафной мощно пробил под перекладину! Кудрик на высоте!

22 мин. ОПАСНО! Вьюнник не успел подставить ногу под прострел Сиприано с левого фланга вдоль вратарской!

20 мин. МОМЕНТ! Кудрик сумел закрыть собой ворота от удара Вьюнника из левого фланга штрафной! Потеря мяча в центре поля от Горбунова могла оказаться фатальной!

19 мин. Выскребенцев фолом со спины сбил проходящего к чужой штрафной Судакова.

18 мин. Мариуполь в атаке сложно увидеть. Всем составом сидят у своей штрафной.

16 мин. Уже и Матвиенко дриблит у чужой штрафной. Но где же пас в завершении красивых движений?!

15 мин. МОМЕНТ! КУДРИК! ШТАНГА! Вьюнник в касание замыкал отскок от голкипера соперников из пределов вратарской, после удара головой Степаненко, но попал в правую штангу!

14 мин. Патрик подавал со штрафного с правого фланга, но Горбунов перевел на угловой.

13 мин. Судаков оказался на газоне после фола Мамросенко на левом фланге обороны. Опасный штрафной.

11 мин. Просто простил арбитр Болбата, который откровенно хватал за корпус убегавшего по левому флангу контратаки Дмитриева.

10 мин. Не пропустили трое соперников Тайсона мимо себя на правом фланге обороны.

8 мин. ОПАСНО! Вакула пробросил между Дмитриеву на фланге, после чего отдал на ход Болбату в штрафную, прострел которого на Вьюнника был перехвачен.

7 мин. Судаков пытался подправить мяч в сторону после дальнего удара от Вакулы, но не попал в створ.

5 мин. Упустил мяч Сиприано при приеме паса верхом в левом фланге, но Мишнев контратаку решил стопорить.

4 мин. Шахтер в позиционной атаке. Соперники сидят глубоко.

2 мин. Кудрик снял подачу с правого фланга с головы у Вьюнника.

1 мин. Кулев поймал на бедро совершавшего рывок к штрафной Судакова.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!



В пятницу, 30-го октября, состоится поединок 8-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся донецкий «Шахтер» и «Мариуполь». Матч пройдет в Киеве , на поле стадиона НСК  «Олимпийский», начало в 19:00.

Действующий чемпион Украины попал вошел в напряженный отрезок своего календаря с затянувшимися проблемами на внутренней арене, которые сопровождаются необходимостью команды Каштру защищать честь нашей страны в баталиях Лиги чемпионов УЕФА. Игра против «Интера» (0:0) точно не будет похожа по своему сценарию на предстоящее региональное дерби против «Мариуполя». Но даже на фоне вернувшихся в полноценную работу футболистов из основной группы «горняков», дончане все равно будут иметь проблемы с подбором исполнителей. Повреждение Дентиньо вывело его из строя еще по ходу матча еврокубков, поэтому в предстоящем поединке позиция форварда для «оранжево-черных» находится под большим вопросом.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Мариуполь».

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Илья Береза, Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    VoLSheBniic
    online
      VoLSheBniic, 30.10.2020 21:16
    0
    adidas777, 30.10.2020 21:07
    Прыщавое чмо, я тебе жопу на голову натяну!
    С тобой вообще разговора не было.
    Исчезни мразота!
    Я рассказал реакцию людей, на вас чмошников со стороны!
    Какой грозный олигофрен
    Ссылка
    Д. Быков
      Д. Быков, 30.10.2020 21:08
    +1
    AntiKrot, 30.10.2020 20:53
    Потому что она в честный футбол играть не умеет. И не только болельщики Динамо ее ненавидят, но и все нормальные люди. Куда бы они не приехади, им везде не радиы, освистывали. Насчет 20 лет, это ты загнул. Недавно при Реброве, Динамо дважды было чемпионом Украины
    Эй, гугнявки шубные, у вас что, получе этого ублюдочного недоноска не нашлось никого? Даже о женьку-алкаша и то ноги вытирать интереснее, чем об это шубное чувырло, бггггггггг!
    Ссылка
    adidas777
      adidas777, 30.10.2020 21:07
    -2
    Syrok-oxlx, 30.10.2020 20:55
    Шо ты мелешь чучело?
    Прыщавое чмо, я тебе жопу на голову натяну!
    С тобой вообще разговора не было.
    Исчезни мразота!
    Я рассказал реакцию людей, на вас чмошников со стороны!
    Ссылка
    Vlato0709
      Vlato0709, 30.10.2020 21:01
    0
    Роман Порывай, 30.10.2020 20:55
    У тебя комплекс Динамо? Кто-тебе сказал, что ненавидят именно Шахтёр, а не неадекватов, которые поливают грязью остальные команды Украины? Большинство тут искренне болеют за Шахтёр в еврокубках и радуются его успехам. Но вот когда эти псевдоболельщики Шахтёра желают ДК провалов в Европе, то что хорошего они должны слышать в ответ?
    А вы что желаете Шахтеру в еврокубках, не того ж самого? Так что вы тоже идиоты еще те...
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 30.10.2020 21:00
    0
    "Шахтёр "1936, 30.10.2020 20:53
    Подгооело у ,д. Рявых это отлично!!Шахтёр молодец,Донбассовское дерби как всегда на уровне!Марик куда лучше выглядел венгров которым динамовцы унижены !!Шахтёр гордость украинского футбола!!!
    Почему не рады? Это кто решил, ты? Знаток паребрика...
    Ссылка
    VoLSheBniic
    online
      VoLSheBniic, 30.10.2020 20:58
    -1
    Дырявым все договорняки мерещатся. На генном уровне шубы проявляются
    Ссылка
    adidas777
      adidas777, 30.10.2020 20:56
    -3
    Vlato0709, 30.10.2020 20:51
    Болелы Динамо. Вы ненавидите команду Шахтер лишь за то, что она вот уже на протяжении 20-ти лет играет лучше вашей. Это просто дебилизм.
    Дибилзм это то, что вы кроты ( за редким исключением) самые настоящие позорники. Не умеющие признавать очевидных вещей, о которых знает вся страна!!!
    Это стыдно, поверьте об этом знают даже в Европе. И кто такие Арендуполь, и вам это чести точно не делает!!!
    Ссылка
    sidor zalcman
      sidor zalcman, 30.10.2020 20:56
    +1
    Роман Порывай, 30.10.2020 20:52
    А давай про то, как в прошлом сезоне ДК проиграл СК Днепру-1. Или в том году они не договорились, а в этом да? Сколько уже писали про типа "фармы" ДК: Оболонь, Арсенал, Заря, Днепр, Колос... И все они как-то часто отбирали очень нужные у ДК очки. Но вот за всю историю Мариуполь у ахметовского Шахтёра не отбирал очки тогда, когда они были нужны Шахтёру. Только если шахтёр уже имел хороший отрыв и надо было затащить Марик в шестёрку лучших.
    Давай без давай. Или ты в армии не служил. До лампы мне тот Днепр.
    Ссылка
    Syrok-oxlx
      Syrok-oxlx, 30.10.2020 20:55
    0
    adidas777, 30.10.2020 20:54
    Причем здесь Динамо???
    Моя мама вообще ни за кого не болеет, она меня спросила
    - Почему команда Мариуполя играет в поддавки?
    Это видит любой ребёнок, кроме вас кротов естественно!
    Все плюются от этого!
    Хотя я не совсем прав. Мой сосед в подъезде болеет за Шахтёр. Мы с ним в перерыве созвонились, он сказал - Что ему стыдно, за такие матчи в нашем Чемпионате!
    Шо ты мелешь чучело?
    Ссылка
    AntiKrot
    online
      AntiKrot, 30.10.2020 20:55
    -3
    "Шахтёр "1936, 30.10.2020 20:53
    Подгооело у ,д. Рявых это отлично!!Шахтёр молодец,Донбассовское дерби как всегда на уровне!Марик куда лучше выглядел венгров которым динамовцы унижены !!Шахтёр гордость украинского футбола!!!
    Позор украинского футбола. К херам за паребрик. Вам там будут рады. В Украине вам не рады!
    Ссылка
    Роман Порывай
    online
      Роман Порывай, 30.10.2020 20:55
    -3
    Vlato0709, 30.10.2020 20:51
    Болелы Динамо. Вы ненавидите команду Шахтер лишь за то, что она вот уже на протяжении 20-ти лет играет лучше вашей. Это просто дебилизм.
    У тебя комплекс Динамо? Кто-тебе сказал, что ненавидят именно Шахтёр, а не неадекватов, которые поливают грязью остальные команды Украины? Большинство тут искренне болеют за Шахтёр в еврокубках и радуются его успехам. Но вот когда эти псевдоболельщики Шахтёра желают ДК провалов в Европе, то что хорошего они должны слышать в ответ?
    Ссылка
    adidas777
      adidas777, 30.10.2020 20:54
    -3
    ZAKARPATFAN, 30.10.2020 20:50
    Конечно что мало! Ведь вы болеете за Динамо, значит ваши глаза заангажированые, ясень пень.
    Причем здесь Динамо???
    Моя мама вообще ни за кого не болеет, она меня спросила
    - Почему команда Мариуполя играет в поддавки?
    Это видит любой ребёнок, кроме вас кротов естественно!
    Все плюются от этого!
    Хотя я не совсем прав. Мой сосед в подъезде болеет за Шахтёр. Мы с ним в перерыве созвонились, он сказал - Что ему стыдно, за такие матчи в нашем Чемпионате!
    Ссылка
    sidor zalcman
      sidor zalcman, 30.10.2020 20:54
    +2
    Завтра Днепрварош обязан взять необходимые 3 очка. Иначе - договорняк.
    Ссылка
    odiniznashih
    online
      odiniznashih, 30.10.2020 20:54
    +1
    Судьи на линии постоянно лажали.
    В этом матче и так все ясно было, а вот в других может и скандал быть.
    Ссылка
    AntiKrot
    online
      AntiKrot, 30.10.2020 20:53
    -1
    A.V., 30.10.2020 20:50
    Це не синок того "мегатренера", який в нашій ХУЙЮ грошики гребе лопатою? Тепер зрозуміло за що, Хуйєтки платятт.
    Потому что она в честный футбол играть не умеет. И не только болельщики Динамо ее ненавидят, но и все нормальные люди. Куда бы они не приехади, им везде не радиы, освистывали. Насчет 20 лет, это ты загнул. Недавно при Реброве, Динамо дважды было чемпионом Украины
    Ссылка
    Syrok-oxlx
      Syrok-oxlx, 30.10.2020 20:53
    0
    Shchebet, 30.10.2020 20:52
    В острой, бескомпромиссной борьбе, Шахтер одержал одну из своих самых знаковых побед над командой, которая никогда, даже в товарищеских играх и страшном сне, не сможет подумать о другом исходе!
    Сострил? Счастлив?
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 30.10.2020 20:53
    +2
    Сколько Мариуполю, столько и кричат про договорняк. Да игроки Шахтера не играют, но это правило кто придумал? Это нужно быть не в себе, чтобы думать что с таким составом как у Мариуполя, Шахтёр будет организовывать договорняк. НЕО романтики!
    Ссылка
    online
      "Шахтёр "1936, 30.10.2020 20:53
    +2
    Подгооело у ,д. Рявых это отлично!!Шахтёр молодец,Донбассовское дерби как всегда на уровне!Марик куда лучше выглядел венгров которым динамовцы унижены !!Шахтёр гордость украинского футбола!!!
    Ссылка
    Shchebet
      Shchebet, 30.10.2020 20:52
    -2
    В острой, бескомпромиссной борьбе, Шахтер одержал одну из своих самых знаковых побед над командой, которая никогда, даже в товарищеских играх и страшном сне, не сможет подумать о другом исходе!
    Ссылка
    Роман Порывай
    online
      Роман Порывай, 30.10.2020 20:52
    0
    sidor zalcman, 30.10.2020 20:41
    Давай про СК Днепр-1 - Динамо 0:3...
    А давай про то, как в прошлом сезоне ДК проиграл СК Днепру-1. Или в том году они не договорились, а в этом да? Сколько уже писали про типа "фармы" ДК: Оболонь, Арсенал, Заря, Днепр, Колос... И все они как-то часто отбирали очень нужные у ДК очки. Но вот за всю историю Мариуполь у ахметовского Шахтёра не отбирал очки тогда, когда они были нужны Шахтёру. Только если шахтёр уже имел хороший отрыв и надо было затащить Марик в шестёрку лучших.
    Ссылка
    Роман Порывай
    online
      Роман Порывай, 30.10.2020 20:44
    +7
    "Шахтёр "1936, 30.10.2020 20:33
    Тернопольский суржик, тебя Макс давно не унижал?так я тебя засуну ниже плинтуса Как венгры динамо засунули,закрой свой рот гнилой и смазывайся весь перед Барселоной и Месси,то будет жёсткое унижение
    Так ты и есть тот самый Макс) У тебя точно те же однообразные фразы и те же мысли. От того, что ты то Макс777, то Макс Жёсткий, то Шахтёр 1936, от того, что наклепал себе несколько акков ничего не меняется ни в стилистике того, как пишешь, ни в скудости идей.
    Ссылка
    Ya H
    online
      Ya H, 30.10.2020 19:08
    +7
    Хуерби. Точнее, договорнерби.
    Ссылка
    adidas777
      adidas777, 30.10.2020 20:12
    +6
    AntiKrot, 30.10.2020 20:08
    Шо за фигню вы тут смотрите? Настоящий футбол будет завтра.
    Да кто там этот цирк серьёзно смотрит?
    Ни одного единоборства нормального со стороны Мариуполя за 54 минуты!
    Женский футбол в сравнении с этим недоразумением, это жесточайшая заруба!
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 30.10.2020 20:45
    +5
    ZAKARPATFAN, 30.10.2020 20:39
    Ну да, Динамо то ж не Реал якийсь
    Про Ворсклу вы такого же мнения были и обделались. Готовь тазик крот.
    Ссылка
    adidas777
      adidas777, 30.10.2020 20:22
    +4
    На кротокАнале, была реклама этого матча
    Мол, это будет первый настоящий тест для Маркевича!
    И он его сдаёт на отлично! Браво!!!
    Ссылка
    Ya H
    online
      Ya H, 30.10.2020 20:15
    +4
    Очень предсказуемый по счёту говноматч. Не смотрю, ибо такое говно смотреть себя не уважать.
    Ссылка
    AntiKrot
    online
      AntiKrot, 30.10.2020 20:12
    +4
    Лохметов проявил жест доброй воли и сделал скидку в ЦУМе для игроков шлюхты - долларовых миллионеров. Нет чтоб для простых людей скидку сделать. Он может только забрать последнее у простого народа
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 30.10.2020 20:09
    +4
    Перший підкат на 51 хвилині
    Ссылка
    adidas777
      adidas777, 30.10.2020 20:35
    +3
    Предлагаю Арендуполь переименовать в Кротоне!
    Так будет более правдиво звучать
    Ссылка
    SerjMakovey
      SerjMakovey, 30.10.2020 20:17
    +3
    Этот цирк ещё и обсуждают?!
    Ссылка
    AntiKrot
    online
      AntiKrot, 30.10.2020 20:08
    +3
    Шо за фигню вы тут смотрите? Настоящий футбол будет завтра.
    Ссылка
    sidor zalcman
      sidor zalcman, 30.10.2020 19:35
    +3
    sharapenkobrevno, 30.10.2020 19:32
    я хотел посмотреть за честной игрой молодняка, но видимо функционалка перед ЛЧ важнее честной противостояния.
    А что не так? Кудрик пока молодец, и пеналь не он заработал.
    Ссылка
    sidor zalcman
      sidor zalcman, 30.10.2020 20:54
    +2
    Завтра Днепрварош обязан взять необходимые 3 очка. Иначе - договорняк.
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 30.10.2020 20:53
    +2
    Сколько Мариуполю, столько и кричат про договорняк. Да игроки Шахтера не играют, но это правило кто придумал? Это нужно быть не в себе, чтобы думать что с таким составом как у Мариуполя, Шахтёр будет организовывать договорняк. НЕО романтики!
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    online
      "Шахтёр "1936, 30.10.2020 20:53
    +2
    Подгооело у ,д. Рявых это отлично!!Шахтёр молодец,Донбассовское дерби как всегда на уровне!Марик куда лучше выглядел венгров которым динамовцы унижены !!Шахтёр гордость украинского футбола!!!
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    adidas777
      adidas777, 30.10.2020 20:47
    +2
    Роман Порывай, 30.10.2020 20:44
    Так ты и есть тот самый Макс) У тебя точно те же однообразные фразы и те же мысли. От того, что ты то Макс777, то Макс Жёсткий, то Шахтёр 1936, от того, что наклепал себе несколько акков ничего не меняется ни в стилистике того, как пишешь, ни в скудости идей.
    Я бы с сказал в слабоумии! Почерк этого идиота сразу читается с первой строки!
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    Sentinel
    online
      Sentinel, 30.10.2020 20:43
    +2
    У нас все клубы повязаны грязными делишками, у всех на всех есть компромат. Иначе зачем бы киевское Динамо начинало чемпионат, в котором есть фарм конкурента? Если бы клубам не было плевать, то чемпионат не начался, пока бы не вышвырнули Арендуполь в пердив. Какой смысл теперь жаловаться и ныть? Все согласились на стартовые условия. Соберитесь и не пустите фарм в следующий чемпионат или опять будет пох#й ровно до того момента, когда такие чудесные дерби начнутся?
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    zakharka
    online
      zakharka, 30.10.2020 20:39
    +2
    Все еще до матча знали итог этой " борьбы"- и каким долбоебом нужно быть , что бы коментировать или обсуждать сие действо!
    Нас всех наебывают и мы об этом знаем!
    Слава ахметову , слава суркису , слава иже с ними , и только по-этому наш футбол в такой ЖЖООППЕЕ!!!
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    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 30.10.2020 20:35
    +2
    Ничего, в следующем туре Динамо опустить подземных на землю
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    vishu
      vishu, 30.10.2020 20:19
    +2
    mayakovskiy2, 30.10.2020 20:02
    Мамкин прогнозист, у меня заскринен твой коммент где "шлюхтарські дніща зганьбляться в єврокубках з 0 очок" А "Динамо далеко зайде"
    Ждем еще 2 недельки и ты будешь "атлетично обоссан" Впрочем как и всегда
    Ти пожизні обоссаний, тобі до того не звикати
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