КАШТРУ: «У Мариуполя в заявке 14 человек? Правила должны выполняться»

Наставник «Шахтера» доволен игрой молодых футболистов с «Мариуполем»

  • 30.10.2020 22:59
  • 550 просмотров
  • 9 комментариев
КАШТРУ: «У Мариуполя в заявке 14 человек? Правила должны выполняться»
© ФК Шахтер Донецк. Луиш Каштру

Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру рассказал о победе в матче УПЛ с «Мариуполем» (4:1), выступлении Судакова и Вьюнника и отсутствии арендованных у соперника:

– Вы все больше доверяете Судакову, и сегодня он забил гол. Когда все выздоровеют, молодые футболисты продолжат получать практику?

– Решение о том, кто будет играть, принимается по еженедельной работе и моему выбору. С молодыми футболистами мы должны быть очень осторожны. Многие из ребят еще переживают процесс роста, и нам следует выбирать правильное время, когда выпускать их на поле, много поддерживать и давать понимать, что еще ничего не заработано, что им предстоит очень сложный и длинный путь. В этой перспективе я на них и смотрю. Парни всегда прибавляют и растут, добираются до определенного уровня. Если говорить о Судакове и Вьюннике, сегодня они провели больше игрового времени, чем обычно. Надеюсь, они смогут закрепить свою игру и место в команде. Поздравляю их и всю команду.

– Как вы относитесь к тому, что у «Мариуполя» в заявке было только 14 человек?

– У соперника есть несколько наших футболистов – тех, кто не может играть с «Шахтером». И, конечно, это принесло им определенные проблемы. Но это – правило, а правила должны выполняться. Так происходит и с другими клубами, в других странах. Нам удалось хорошо сыграть. Оппонент также очень много поработал, пытался гнаться за результатом, но мы провели лучшую игру, чем противник.

– Cегодняшний матч можно рассматривать как генеральную репетицию перед «Боруссией» М? Можно ли вообще, учитывая, что класс этих соперников несопоставим?

– Одна игра совершенно не связана с другой. Они вообще не соприкасаются ни в каких точках.

– Насколько серьезна травма Дентиньо? Будет ли он готов к матчу с «Боруссией» М?

– Нет, скорее всего, к этой игре он не восстановится.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(4 голоса)

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Комментарии
    Vladlen
    online
      Vladlen, 30.10.2020 23:13
    +1
    Не в одной стане мира такого бардака как у нас нет. Куда смотрит федерация и премьер лига, ну не может в одной лиге играть два клуба с одним собственником, это просто нарушает все правела честной игры, за это надо серьезно наказывать.
    Ссылка
    Где Автобус где?
    online
      Где Автобус где?, 30.10.2020 23:11
    -4
    Александр Шевченко, 30.10.2020 23:08
    Не, я в зеркало не смотрю ордловец
    Ну пора посмотреть Андрюшка , то уже приговор,а после колоса и +23, а после венгров ты уже не жилец
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 30.10.2020 23:09
    +4
    Будулай в 75 и то лучше выглядит, чем этот в 50, ему как будто овер 60 уже
    Ссылка
    Samiy- Samiy
    online
      Samiy- Samiy, 30.10.2020 23:08
    +4
    Что он несет, был Фонсека адекватный тренет, где этого неадеквата откопали, правила есть но 1-2 игрока не могут сыграть это нормально, но не вся команда, что даже на заявку не хватает. И правило аренд давно пора ограничить, УЕФА все собирается да никак не соберется
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 30.10.2020 23:08
    +3
    Где Автобус где?, 30.10.2020 23:07
    Ты своё пропитою обколотою давно видел троещинец
    Не, я в зеркало не смотрю ордловец
    Ссылка
    Где Автобус где?
    online
      Где Автобус где?, 30.10.2020 23:07
    -3
    Александр Шевченко, 30.10.2020 23:06
    Ну и рожа у него даунская
    Ты своё пропитою обколотою давно видел троещинец
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 30.10.2020 23:06
    +4
    Ну и рожа у него даунская
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
      Sviatoslav Kudelych, 30.10.2020 23:05
    +1
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 30.10.2020 23:04
    -3
    Всё правильно.
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 30.10.2020 23:09
    +4
    Будулай в 75 и то лучше выглядит, чем этот в 50, ему как будто овер 60 уже
    Ссылка
    Samiy- Samiy
    online
      Samiy- Samiy, 30.10.2020 23:08
    +4
    Что он несет, был Фонсека адекватный тренет, где этого неадеквата откопали, правила есть но 1-2 игрока не могут сыграть это нормально, но не вся команда, что даже на заявку не хватает. И правило аренд давно пора ограничить, УЕФА все собирается да никак не соберется
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 30.10.2020 23:06
    +4
    Ну и рожа у него даунская
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 30.10.2020 23:08
    +3
    Где Автобус где?, 30.10.2020 23:07
    Ты своё пропитою обколотою давно видел троещинец
    Не, я в зеркало не смотрю ордловец
    Ссылка
    Vladlen
    online
      Vladlen, 30.10.2020 23:13
    +1
    Не в одной стане мира такого бардака как у нас нет. Куда смотрит федерация и премьер лига, ну не может в одной лиге играть два клуба с одним собственником, это просто нарушает все правела честной игры, за это надо серьезно наказывать.
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
      Sviatoslav Kudelych, 30.10.2020 23:05
    +1
    Ссылка
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