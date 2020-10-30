КАШТРУ: «У Мариуполя в заявке 14 человек? Правила должны выполняться»

Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру рассказал о победе в матче УПЛ с «Мариуполем» (4:1), выступлении Судакова и Вьюнника и отсутствии арендованных у соперника:

– Вы все больше доверяете Судакову, и сегодня он забил гол. Когда все выздоровеют, молодые футболисты продолжат получать практику?

– Решение о том, кто будет играть, принимается по еженедельной работе и моему выбору. С молодыми футболистами мы должны быть очень осторожны. Многие из ребят еще переживают процесс роста, и нам следует выбирать правильное время, когда выпускать их на поле, много поддерживать и давать понимать, что еще ничего не заработано, что им предстоит очень сложный и длинный путь. В этой перспективе я на них и смотрю. Парни всегда прибавляют и растут, добираются до определенного уровня. Если говорить о Судакове и Вьюннике, сегодня они провели больше игрового времени, чем обычно. Надеюсь, они смогут закрепить свою игру и место в команде. Поздравляю их и всю команду.

– Как вы относитесь к тому, что у «Мариуполя» в заявке было только 14 человек?

– У соперника есть несколько наших футболистов – тех, кто не может играть с «Шахтером». И, конечно, это принесло им определенные проблемы. Но это – правило, а правила должны выполняться. Так происходит и с другими клубами, в других странах. Нам удалось хорошо сыграть. Оппонент также очень много поработал, пытался гнаться за результатом, но мы провели лучшую игру, чем противник.

– Cегодняшний матч можно рассматривать как генеральную репетицию перед «Боруссией» М? Можно ли вообще, учитывая, что класс этих соперников несопоставим?

– Одна игра совершенно не связана с другой. Они вообще не соприкасаются ни в каких точках.

– Насколько серьезна травма Дентиньо? Будет ли он готов к матчу с «Боруссией» М?

– Нет, скорее всего, к этой игре он не восстановится.