Шахтер – Мариуполь – 4:1. Дубль Тайсона, гол Судакова. Видео голов и обзор

В матче 8-го тура Украинской Премьер-лиги «Шахтер» нанес поражение «Мариуполю» с дублем Тайсона и дебютным голом 18-летнего Георгия Судакова.
Смотрите видео голов и обзор матча «Шахтер» – «Мариуполь» – 4:1.
ГОЛ! 1:0. Тайсон, 27 мин. (пенальти)
ГОЛ! 2:0. Георгий Судаков, 44 мин.
Видеообзор первого тайма.
ГОЛ! 3:0. Алан Патрик, 64 мин (пенальти)
ГОЛ! 3:1. Сергей Горбунов, 72 мин.
ГОЛ! 4:1. Тайсон, 75 мин.
Видеообзор второго тайма.
События матча
|75'
|ГОЛ ! Мяч забил Тайсон (Шахтер Донецк).
|72'
|ГОЛ ! Мяч забил Сергей Горбунов (Мариуполь).
|65'
|ГОЛ ! С пенальти забил Алан Патрик (Шахтер Донецк).
|44'
|ГОЛ ! Мяч забил Георгий Судаков (Шахтер Донецк).
|27'
|ГОЛ ! С пенальти забил Тайсон (Шахтер Донецк).
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Источник — Футбол 1/2/3
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П.С. Ему главный урок: УЧИСЬ БИТЬ ПРАВОЙ, а не подрабатывать в 2-3 движения под левую. Одноногий "инвалид"!
2. Вьюнник - за первые 20 мин. запорол три-четыре верных голевых момента. Если бы не голевая откидка мяча на Судакова с хорошей игрой корпусом - сказал бы "СЛАБО"!
3. Судаков - один из лучших в матче (с Тайсоном). Все пасы конструктивны, большинство - остры и опасны. Гол забит - биллиардный (и тоже без шансов для вратаря). Парню для гола хватило 2-3 момента (запомнился еще один - косой удар в дальнюю шестерку, чуть неточный).
4. Вакула - один достаточно опасный, сильный удар под перекладину (потянул вратарь), второй с почти убойной позиции - низом, слабовато и почти точно вратарю в ноги. Сыроват для основы Шахты! Да и как сменщик - не совсем...
5. Марик - на поле был один игрок (вратарь), которому несмотря за 4 пропущенных гола можно смело ставить где-то 6,5 и не меньше. Пенальти - то таке, а с игры он пропустил 2 гола (в принципе, практически не берущихся) и сделал еще где-то с десяток сейвов, из которых 7-8 были можно сказать КЛАССНЫМИ!
6. Тищенко... - я бы сказал, "утюг", которому пришлось участвовать в соревнованиях по прыжкам в высоту, а это - не его... Оба пеналя - честно заработанные: первый - тупейший, но ТАК (в силовой борьбе) защитник играть в штрафной не имеет права!; второй - а так - не имеет никакого права подкатываться.
7. Мишнев, Горбунов, Чоботенко, Мамросенко - неплохи; остальные (Марик)... - делали что могли (а могли не сильно).
Короче - все голы - по делу, и только благодаря вратарю - их было 4, а не 10 или даже больше...
Горбунову... - отдельное спасибо, что нашел куда "ткнуть" защиту Шахтера носом (начиная с "джентельмена" Матвиенко, банально неуспевающего на свою позицию (зато - как красиво извинился...). Иначе учиться ничему так и не будут.
2. Вьюнник - за первые 20 мин. запорол три-четыре верных голевых момента. Если бы не голевая откидка мяча на Судакова с хорошей игрой корпусом - сказал бы "СЛАБО"!
3. Судаков - один из лучших в матче (с Тайсоном). Все пасы конструктивны, большинство - остры и опасны. Гол забит - биллиардный (и тоже без шансов для вратаря). Парню для гола хватило 2-3 момента (запомнился еще один - косой удар в дальнюю шестерку, чуть неточный).
4. Вакула - один достаточно опасный, сильный удар под перекладину (потянул вратарь), второй с почти убойной позиции - низом, слабовато и почти точно вратарю в ноги. Сыроват для основы Шахты! Да и как сменщик - не совсем...
5. Марик - на поле был один игрок (вратарь), которому несмотря за 4 пропущенных гола можно смело ставить где-то 6,5 и не меньше. Пенальти - то таке, а с игры он пропустил 2 гола (в принципе, практически не берущихся) и сделал еще где-то с десяток сейвов, из которых 7-8 были можно сказать КЛАССНЫМИ!
6. Тищенко... - я бы сказал, "утюг", которому пришлось участвовать в соревнованиях по прыжкам в высоту, а это - не его... Оба пеналя - честно заработанные: первый - тупейший, но ТАК (в силовой борьбе) защитник играть в штрафной не имеет права!; второй - а так - не имеет никакого права подкатываться.
7. Мишнев, Горбунов, Чоботенко, Мамросенко - неплохи; остальные (Марик)... - делали что могли (а могли не сильно).
Короче - все голы - по делу, и только благодаря вратарю - их было 4, а не 10 или даже больше...
Горбунову... - отдельное спасибо, что нашел куда "ткнуть" защиту Шахтера носом (начиная с "джентельмена" Матвиенко, банально неуспевающего на свою позицию (зато - как красиво извинился...). Иначе учиться ничему так и не будут.
П.С. Ему главный урок: УЧИСЬ БИТЬ ПРАВОЙ, а не подрабатывать в 2-3 движения под левую. Одноногий "инвалид"!
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