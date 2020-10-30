8-й тур
Шахтер Донецк
4 : 1
Мариуполь
30.10.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Шахтер – Мариуполь – 4:1. Дубль Тайсона, гол Судакова. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор стартового матча 8-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 30.10.2020 21:21
  • 1786 просмотров
  • 2 комментария
Шахтер – Мариуполь – 4:1. Дубль Тайсона, гол Судакова. Видео голов и обзор
© ФК Шахтер Донецк

В матче 8-го тура Украинской Премьер-лиги «Шахтер» нанес поражение «Мариуполю» с дублем Тайсона и дебютным голом 18-летнего Георгия Судакова.

Смотрите видео голов и обзор матча «Шахтер» – «Мариуполь» – 4:1.

ГОЛ! 1:0. Тайсон, 27 мин. (пенальти)

ГОЛ! 2:0. Георгий Судаков, 44 мин.

Видеообзор первого тайма.

ГОЛ! 3:0. Алан Патрик, 64 мин (пенальти)

ГОЛ! 3:1. Сергей Горбунов, 72 мин.

ГОЛ! 4:1. Тайсон, 75 мин.

Видеообзор второго тайма.

События матча
75' ГОЛ ! Мяч забил Тайсон (Шахтер Донецк).
72' ГОЛ ! Мяч забил Сергей Горбунов (Мариуполь).
65' ГОЛ ! С пенальти забил Алан Патрик (Шахтер Донецк).
44' ГОЛ ! Мяч забил Георгий Судаков (Шахтер Донецк).
27' ГОЛ ! С пенальти забил Тайсон (Шахтер Донецк).
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Источник — Футбол 1/2/3

(4 голоса)

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Комментарии
    Вячеслав Самойлов
    online
      Вячеслав Самойлов, 30.10.2020 22:04
    0
    Ну и наконец - Тете: обострял, открывался, выходил - и "косячил". То ли слишком хотел, то ли просто не его игра (странно, конечно!).
    П.С. Ему главный урок: УЧИСЬ БИТЬ ПРАВОЙ, а не подрабатывать в 2-3 движения под левую. Одноногий "инвалид"!
    Ссылка
    Вячеслав Самойлов
    online
      Вячеслав Самойлов, 30.10.2020 22:02
    +1
    1. Тайсон все так же профессионален. Пенальти - пожалуйста! Без шансов и... - без выкрутасов (а ля Патрик). Второй его гол - оба красавцы: сначала - Матвиенко, когда посмотрев вырезал мяч на ход так, что его ВЕСТИ - вообще не надо было, а только бежать куда надо. Тайсон сначала выиграл борьбу корпус-корпус у защитника, потом одним легким касанием убрал его вообще, потом вторым - одновременно "обдурил" и обвел вратаря. И опять - без шансов... Мастер!
    2. Вьюнник - за первые 20 мин. запорол три-четыре верных голевых момента. Если бы не голевая откидка мяча на Судакова с хорошей игрой корпусом - сказал бы "СЛАБО"!
    3. Судаков - один из лучших в матче (с Тайсоном). Все пасы конструктивны, большинство - остры и опасны. Гол забит - биллиардный (и тоже без шансов для вратаря). Парню для гола хватило 2-3 момента (запомнился еще один - косой удар в дальнюю шестерку, чуть неточный).
    4. Вакула - один достаточно опасный, сильный удар под перекладину (потянул вратарь), второй с почти убойной позиции - низом, слабовато и почти точно вратарю в ноги. Сыроват для основы Шахты! Да и как сменщик - не совсем...
    5. Марик - на поле был один игрок (вратарь), которому несмотря за 4 пропущенных гола можно смело ставить где-то 6,5 и не меньше. Пенальти - то таке, а с игры он пропустил 2 гола (в принципе, практически не берущихся) и сделал еще где-то с десяток сейвов, из которых 7-8 были можно сказать КЛАССНЫМИ!
    6. Тищенко... - я бы сказал, "утюг", которому пришлось участвовать в соревнованиях по прыжкам в высоту, а это - не его... Оба пеналя - честно заработанные: первый - тупейший, но ТАК (в силовой борьбе) защитник играть в штрафной не имеет права!; второй - а так - не имеет никакого права подкатываться.
    7. Мишнев, Горбунов, Чоботенко, Мамросенко - неплохи; остальные (Марик)... - делали что могли (а могли не сильно).
    Короче - все голы - по делу, и только благодаря вратарю - их было 4, а не 10 или даже больше...
    Горбунову... - отдельное спасибо, что нашел куда "ткнуть" защиту Шахтера носом (начиная с "джентельмена" Матвиенко, банально неуспевающего на свою позицию (зато - как красиво извинился...). Иначе учиться ничему так и не будут.
    Ссылка
    Вячеслав Самойлов
    online
      Вячеслав Самойлов, 30.10.2020 22:02
    +1
    1. Тайсон все так же профессионален. Пенальти - пожалуйста! Без шансов и... - без выкрутасов (а ля Патрик). Второй его гол - оба красавцы: сначала - Матвиенко, когда посмотрев вырезал мяч на ход так, что его ВЕСТИ - вообще не надо было, а только бежать куда надо. Тайсон сначала выиграл борьбу корпус-корпус у защитника, потом одним легким касанием убрал его вообще, потом вторым - одновременно "обдурил" и обвел вратаря. И опять - без шансов... Мастер!
    2. Вьюнник - за первые 20 мин. запорол три-четыре верных голевых момента. Если бы не голевая откидка мяча на Судакова с хорошей игрой корпусом - сказал бы "СЛАБО"!
    3. Судаков - один из лучших в матче (с Тайсоном). Все пасы конструктивны, большинство - остры и опасны. Гол забит - биллиардный (и тоже без шансов для вратаря). Парню для гола хватило 2-3 момента (запомнился еще один - косой удар в дальнюю шестерку, чуть неточный).
    4. Вакула - один достаточно опасный, сильный удар под перекладину (потянул вратарь), второй с почти убойной позиции - низом, слабовато и почти точно вратарю в ноги. Сыроват для основы Шахты! Да и как сменщик - не совсем...
    5. Марик - на поле был один игрок (вратарь), которому несмотря за 4 пропущенных гола можно смело ставить где-то 6,5 и не меньше. Пенальти - то таке, а с игры он пропустил 2 гола (в принципе, практически не берущихся) и сделал еще где-то с десяток сейвов, из которых 7-8 были можно сказать КЛАССНЫМИ!
    6. Тищенко... - я бы сказал, "утюг", которому пришлось участвовать в соревнованиях по прыжкам в высоту, а это - не его... Оба пеналя - честно заработанные: первый - тупейший, но ТАК (в силовой борьбе) защитник играть в штрафной не имеет права!; второй - а так - не имеет никакого права подкатываться.
    7. Мишнев, Горбунов, Чоботенко, Мамросенко - неплохи; остальные (Марик)... - делали что могли (а могли не сильно).
    Короче - все голы - по делу, и только благодаря вратарю - их было 4, а не 10 или даже больше...
    Горбунову... - отдельное спасибо, что нашел куда "ткнуть" защиту Шахтера носом (начиная с "джентельмена" Матвиенко, банально неуспевающего на свою позицию (зато - как красиво извинился...). Иначе учиться ничему так и не будут.
    Ссылка
    Вячеслав Самойлов
    online
      Вячеслав Самойлов, 30.10.2020 22:04
    0
    Ну и наконец - Тете: обострял, открывался, выходил - и "косячил". То ли слишком хотел, то ли просто не его игра (странно, конечно!).
    П.С. Ему главный урок: УЧИСЬ БИТЬ ПРАВОЙ, а не подрабатывать в 2-3 движения под левую. Одноногий "инвалид"!
    Ссылка
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