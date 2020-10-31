Тайлер. Костюк деклассировала экс-пятую ракетку мира на пути в полуфинал

Украинка одолела мегаопытную итальянку Эррани в двух сетах

  • 31.10.2020 03:32
  • 597 просмотров
  • 2 комментария
Тайлер. Костюк деклассировала экс-пятую ракетку мира на пути в полуфинал
© Инстаграм Марты Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (№104 WTA) продолжает побеждать на 80-тысячнике в Тайлере (Техас, США).

В поединке 1/4 финала 18-летняя украинка, посеянная под восьмым номером, обыграла Сару Эррани из Италии (№131 WTA).

Тайлер. 1/4 финала
Марта Костюк (Украина) – Сара Эррани (Италия) – 6:2, 6:1

В 1/2 финала Марта сразится против Кэтрин Беллис из США (№141 WTA), с которой она играла в финале на соревнованиях в Мэйконе.

Также отметим, что Костюк в дуэте с Кларой Таусон из Дании прошли в полуфинал парного разряда на отказе соперниц.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    kollekciy
      kollekciy, 31.10.2020 04:01
    +1
    Марту з перемогою та статусом третьої ракетки України.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 31.10.2020 03:40
    +2
    Добре, що швидко і без надмірних нервів. Але занадто вже обережно Марта грає за такої переваги в потужності. Проти Белліс треба бути активнішою, щоб не повторився фінал Мейкону. Ну, і подача в стилі Лесі Цуренко. З гравцями поза першою сотнею таке проходить, але Белліс - середняк першої, якщо не брати до уваги її травму і відкат у рейтингу.
    У поточному рейтингу Марта дотягується до останньої сходинки першої сотні. Чи залишиться вона там, буде залежати від інших результатів цього тижня. Є варіанти, що навіть поразка від Белліс не зашкодить офіційному дебюту в топ-100.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 31.10.2020 03:40
    +2
    Добре, що швидко і без надмірних нервів. Але занадто вже обережно Марта грає за такої переваги в потужності. Проти Белліс треба бути активнішою, щоб не повторився фінал Мейкону. Ну, і подача в стилі Лесі Цуренко. З гравцями поза першою сотнею таке проходить, але Белліс - середняк першої, якщо не брати до уваги її травму і відкат у рейтингу.
    У поточному рейтингу Марта дотягується до останньої сходинки першої сотні. Чи залишиться вона там, буде залежати від інших результатів цього тижня. Є варіанти, що навіть поразка від Белліс не зашкодить офіційному дебюту в топ-100.
    Ссылка
    kollekciy
      kollekciy, 31.10.2020 04:01
    +1
    Марту з перемогою та статусом третьої ракетки України.
    Ссылка
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