Пять известных по УПЛ легионеров, которые ныне сидят без клуба

В минувший вторник как-то практически незаметно для подавляющего большинства отечественных изданий и болельщиков бывший фулбек «Днепра» Лео Матос спустя десять лет барражирования по футбольной Европе вернулся в родную Бразилию, договорившись с «Васко да Гама». Почему эта новость не нашла широкого отражения в украинских СМИ очень даже понятно и объяснимо: Матосу ныне 34 года, а потому следить за ним особо пристально вряд ли интересно широким болельщицким кругам, под которые так или иначе подстраивается информационная политика ресурсов.

Буквально за пару дней до подписания контракта с «Васко» Лео Матос согласовал расторжение договора с греческим клубом ПАОК, где выступал с лета 2016 года после ухода из «Днепра». Собственно, свободным агентом Матос побыл крайне недолго, но сегодня мы предлагаем вспомнить о тех достаточно известных легионерах, поигравших в украинской Премьер-лиге, которые сейчас все еще ищут для себя новый клуб. У каждого из них своя история, о которой мы и попробуем вспомнить…

Иван СТРИНИЧ

Возраст: 33 года

Гражданство: Хорватия

В Украине выступал за: «Днепр» (112 матчей, 4 гола, 7 ассистов)

Иван Стринич появился в УПЛ в январе 2011 года. Тогда руководство «Днепра» выплатило 4 миллиона евро «Хайдуку», заполучив в свои ряды добротного исполнителя на левый фланг обороны. В итоге в Украине хорват задержался на четыре года, однако в начале 2015-го выразил желание сменить обстановку. Отработав полностью трудовое соглашение с «днепрянами», Стринич покинул украинскую команду и на правах свободного агента перешел в «Наполи». Примечательно, что именно в сезоне-2014/15 «Днепр» добрался до финала Лиги Европы, но на поздних стадиях турнира команда Мирона Маркевича вынуждена была играть уже без некогда основного левого фулбека.

В «Наполи» Стринич провел два с половиной сезона, а затем был продан в «Сампдорию», но там отыграл еще меньше – всего один год, после чего подписал контракт с «Миланом». Увы, провести даже один официальный матч в стане «россонери» хорвату так и не удалось. В ходе одного из медицинских обследований у Стринича обнаружили гипертрофию сердечной мышцы, из-за чего защитник на несколько месяцев выбыл из строя, занявшись вопросом собственного здоровья. Когда же проблема была устранена, Стринича ожидала другая напасть – он травмировал голеностоп… В конце концов, «Милан» принял решение расторгнуть контракт с футболистом. Поговаривают, соотечественник Стринича Звонимир Бобан сделал все так, чтобы экс-игрок «Днепра» как минимум финансово не чувствовал себя обманутым.

С лета 2019 года Иван Стринич является свободным агентом. После отъезда из «Милана» футболист вернулся в хорватский Сплит, где и поддерживает форму, все еще вынашивая планы вернуться в большой футбол. Поговаривали, что летом нынешнего года интерес к Стриничу проявлял «Кротоне», но экс-легионер «Днепра» не согласился на предложение итальянцев. Те хотели сперва взять Стринича на просмотр, чтобы оценить уровень его формы после фактически двухлетнего отсутствия на поле, но Иван счел подобный вариант недостойным внимания.

ЭДУАРДО

Возраст: 37 лет

Гражданство: Хорватия / Бразилия

В Украине выступал за: «Шахтер» (175 матчей, 58 голов, 17 ассистов)

Эдуардо да Силва является нетипичным бразильцем для истории «Шахтера», и речь вовсе не о хорватском гражданстве этого игрока. Дело в том, что в стан «горняков» он прибыл не из родной страны, а из лондонского «Арсенала», причем за весьма солидные для украинского рынка деньги – 7,2 миллионов евро. Увы, к тому моменту карьера Эдуардо из-за тяжелейшей травмы, полученной в феврале 2008 года, пошла на спад. Впрочем, в Донецке бразилец с хорватским паспортом вернулся на высокий уровень, и был весьма полезен «горнякам» на протяжении четырех лет, после чего уехал в Бразилию выступать за «Фламенго».

Однако летом 2015-го Эдуардо вернулся в «Шахтер», чтобы помочь команде своим опытом. В стане «горняков» форвард успел превратиться в одного из лучших джокеров за всю историю УПЛ. В начале 2017-го вновь уехал в Бразилию, в «Атлетико Паранаэнсе», а еще через год подписал контракт с польской «Легией».

В январе 2019 года Эдуардо покинул варшавский клуб, и с тех пор пребывает в статусе свободного агента. О его нынешних взглядах на свою роль в футболе в дальнейшем сказать очень сложно. Выводы можно делать по немногочисленным интервью Эдуардо, которые появляются в прессе. В частности, в начале нынешнего года форвард заявил, что большой футбол для него однозначно завершен, но в то же время предложения от клубов рангом поменьше он все еще получает. Вернется ли Эдуардо еще на поле? Верится с трудом, но пока он твердо не подтвердит эти догадки, чисто теоретически исключать такую вероятность не стоит.

Марко РУБЕН

Возраст: 35 лет

Гражданство: Аргентина

В Украине выступал за: «Динамо» (15 матчей, 1 гол, 1 ассист)

Летом 2012 года «Динамо» заплатило 8 миллионов евро за переход форварда «Вильярреала» Марко Рубена, который годом ранее успел дебютировать за национальную сборную Аргентины и даже забить гол в премьерном поединке (та игра так и осталась единственной для Рубена в стане «бело-голубых»). Однако построить успешную карьеру в Украине у Марко не получилось. Юридически он пробыл на контракте в «Динамо» 3,5 года, но большую часть времени выступал на правах аренды за другие команды – французский «Эвиан», мексиканский «Тигрес», аргентинский «Росарио Сентраль».

В январе 2016-го «Росарио Сентраль» выкупил контракт Рубена у «Динамо» за 2,9 миллиона евро, после чего форвард достаточно успешно выступал в стане «железнодорожников», а в 2019 году на правах аренды отлучался в бразильский «Атлетико Паранаэнсе».

В начале нынешнего года Рубен вернулся в «Росарио Сентраль», но вскоре мир всколыхнула пандемия коронавируса. Проведя 7 матчей и забив 4 гола в чемпионате Аргентины, форвард из-за приостановки турнира так и не получил больше возможности выйти на поле, а в августе заявил о приостановке карьеры. Свое решение Рубен ничем конкретным не мотивировал, отметив лишь, что только «время и обстоятельства покажут, станет ли эта пауза окончательной».

Согласно последней информации, руководство «Росарио Сентраль» буквально несколько дней назад провело с Рубеном переговоры о возвращении, но они оказались безрезультатны. Поговаривают, что 35-летний форвард банально «выгорел», и всерьез думает о завершении карьеры. Якобы Рубена не способны заставить передумать даже хорошие деньги, потому как он является крайне немотивированным из-за настоящего паралича аргентинского футбола, вызванного пандемией. Впрочем, пока Марко официально не выступал с какими-то заявлениями, а потому есть надежда, что он еще вернется в большой футбол.

Веллингтон НЕМ

Возраст: 28 лет

Гражданство: Бразилия

В Украине выступал за: «Шахтер» (75 матчей, 12 голов, 8 ассистов)

Несмотря на то, что Веллингтон Нем является самым молодым по возрасту игроком в нашей подборке, его перспективы в большом футболе видятся не менее, а то и более туманными, нежели у тех, кому далеко за тридцать. Причина одна – частые травмы, из-за которых Веллингтон, собственно, и не сумел хоть как-то проявить себя в последние годы в «Шахтере» при Фонсеке и Каштру. В итоге все логично прикатилось к тому, что «горняки» и футболист расторгли контракт досрочно.

С августа Нем пытается подыскать для себя новый клуб, но пока все усилия футболиста и его агентов оказываются тщетными. Говорили про заинтересованность в услугах экс-вингера «Шахтера» со стороны бразильской «Коритибы», а также турецкого «Денизлиспора», но ни один из этих вариантов так и не привел к подписанию официальных бумаг.

Кто знает, в каком направлении будет развиваться дальнейшая карьера Веллингтона Нема, но уже сейчас можно утверждать, что выданных ему авансов он не оправдал. К 28 годам экс-футболист сборной Бразилии (3 матча за «селесао») вместо множества трофеев и титулов может похвастаться лишь статусом экс-резервиста «Шахтера», а еще завсегдатая лазаретов…

РАФФАЭЛ

Возраст: 35 лет

Гражданство: Бразилия / Германия

В Украине выступал за: «Динамо» (13 матчей, 1 гол, 3 ассиста)

В июле 2012 года «Динамо» осуществило весьма интересный трансфер, подписав центрального атакующего полузащитника «Герты» Раффаэла за 9 миллионов евро. Талант и способности этого игрока вряд ли подлежали сомнениям, но в Киеве легионер не заиграл вовсе по иным причинам. По сути, в команду его приглашал Юрий Семин, но в сентябре российский тренер был отправлен в отставку, а пришедший на его место Олег Блохин бразильца особо не жаловал. Впоследствии сам Раффаэл заявил, что акклиматизироваться в столице Украины ему помешала травма, а также отсутствие доверие со стороны нового наставника команды. Блохин же в комментариях упоминал, что Раффаэл просто не хотел играть за «Динамо», мечтая вернуться в Бундеслигу.

Как бы там ни было, но в январе 2013 года Раффаэл отбыл в аренду в «Шальке», а спустя полгода контракт легионера у «Динамо» выкупила «Боруссия» из Менхенгладбаха. В стане «черно-бело-зеленых» Раффаэл провел добротные семь сезонов, а летом нынешнего года покинул клуб в связи с истечением срока действия трудового соглашения.

С тех пор 35-летний Раффаэл пребывает без клуба, но о завершении карьеры, похоже, пока не думает. Последние сообщения указывали, что бразилец, имеющий также немецкий паспорт, тренировался со скромным клубом «Вевелингховен», выступающем в одной из региональных лиг чемпионата Германии. Впрочем, руководству этого клуба не удалось убедить Раффаэла подписать контракт, и ныне экс-игрок «Динамо» рассматривает возможности продолжить карьеру за пределами Германии. Вроде как у него есть интересные предложения, а потому, вполне возможно, о Раффаэле мы еще услышим.