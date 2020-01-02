ЭДУАРДО: «Серьезный футбол для меня окончен»

Экс-форвард «Шахтера» близок к тому, чтобы завершить карьеру игрока

  • 02.01.2020 16:21
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ЭДУАРДО: «Серьезный футбол для меня окончен»
© Twitter. Эдуардо

Бывший футболист «Шахтера», лондонского «Арсенала» и сборной Хорватии Эдуардо рассказал о том, как у него обстоят дела сейчас, и о чем он задумывается в будущем.

«Сейчас у меня есть предложения от небольших клубов, которые играют в Лиге Кариока – это первая часть чемпионата Бразилии, которая проходит до мая. Меня зовет «Боавишта» из Рио, но решение я еще не принял. В любом случае конец моей карьеры футболиста близится. Серьезный футбол для меня окончен, и скоро я решу, настал ли окончательный конец карьеры. Я в том возрасте, когда я могу попрощаться с игрой едва ли не завтра, а мог бы это сделать год назад, или вчера».

«Пока у меня нет амбиций становиться тренером. Я хотел бы остаться в футболе, начал сотрудничать с агентами. Сегодня я нахожусь в контакте с крупнейшими бразильскими агентствами. Я рекомендую молодых и талантливых игроков в другие клубы. Например, недавно я предложил двух бразильцев хорватскому «Вараждину». Что будет дальше – посмотрим, но я подумываю о поступлении на курсы УЕФА, которые организовываются для футбольных менеджеров. Такой вариант сейчас я нахожу для себя более интересным, чем тренерская работа. Потому что у меня было бы больше времени для общения с семьей, а это сейчас в моей жизни самое главное», - заявил Эдуардо.

Отметим, что с 1 января 2019 года Эдуардо пребывает в статусе свободного агента. Его последней к текущему моменту командой была польская «Легия».

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Источник — Sportske novosti

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