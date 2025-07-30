ФОТО. Шахтер провел последнюю тренировку в Словении. 40 дней сборов позади

Во вторник, 29 июля, футболисты «Шахтера» провели очередную тренировку в рамках подготовки к ответному матчу с «Бешикташем», который состоится уже через два дня в Кракове.

Перед началом занятия на футбольном поле к подопечным с продолжительной речью обратился главный тренер Арда Туран, а за самой тренировкой команды наблюдали генеральный директор клуба Сергей Палкин и спортивный директор Дарио Срна.

Сессия началась с разминки, включавшей серию веселых упражнений, чтобы задать позитивный тон работе, далее были квадраты на удержание мяча, тактические наработки, а в завершение игроки поочередно били по воротам с разных дистанций.

После 40 дней сборов это была заключительная тренировка «горняков» в словенском Брдо. Экс-игроки команды Эдуардо да Силва и Александр Зубков посетили клубный лагерь.

30 июля донецкая команда отправится в Польшу на ответный матч второго квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА «Шахтер» – «Бешикташ», который пройдет 31 июля в Кракове на городском стадионе имени Генрика Реймана. Игра начнется в 21:00 по киевскому времени.